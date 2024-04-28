Тур: 7. Стадион: MOL Arena.
5:3
Конец матча
0'
1:0
10' ГолТруса Матей
2:0
19' ГолMilan Vitalis
3:0
27' ГолТруса Матей
41' Желтая карточкаВиммер Кевин
4:0
56' ГолТруса Матей
63' Желтая карточкаMilan Vitalis
65' Желтая карточкаТолич Марко
4:1
78' ГолСтрелец Давид
4:2
83' ПенальтиБарсегян Тигран
4:3
84' ГолТолич Марко
5:3
89' ГолРеджич Дамир
90' Желтая карточкаРеджич Дамир
90'+5
Ход матча
10'
1:0
19'
2:0
27'
3:0
41'
56'
4:0
63'
65'
78'
4:1
83'
4:2
84'
4:3
89'
5:3
90'
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
12
Байрич
Кенан
26
Лихи
Филип
27
Войтко
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
-
28 Коне МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Япи РомарикНападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
30 Matus Spisak
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
ДАК
Слован Братислава
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
38 матчей
23.7%
26.3%
50%
9 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
18.4%
47.4%
34.2%
7 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
8 побед 14 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.32
0.79
Среднее время на гол
68
114
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.53
1.37
Среднее время на гол
58
65
Всего голов
54
41
Голов в среднем за матч
1.42
1.08
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
63
83
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|8
|0.28
|Андзуана Иоан
|6
|0.21
|Fernand Goure
|3
|0.1
|Рамадан Аммар
|3
|0.1
|Коне Мусса II
|3 (1)
|0.1
|Гаврич Желько
|3
|0.1
|Чермак Алеш
|2
|0.07
|Брунетти Матеус
|2
|0.07
|Milan Vitalis
|2
|0.07
|Крстович Никола
|2
|0.07
|Bartol Barisic
|2
|0.07
|Качер Мирослав
|1
|0.03
|Mark Csinger
|1
|0.03
|Веселовски Доминик
|1
|0.03
|Реджич Дамир
|1
|0.03
|Грушковски Конрад
|1
|0.03
|Zoran Zahradnik
|1
|0.03
|Герц Кристиан
|0
|0
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
|Долчек Иван
|0
|0
|Юргенс Оливер
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|12 (2)
|0.41
|Стрелец Давид
|10
|0.34
|Чаврич Александр
|9 (2)
|0.31
|Марчелли Нино
|9
|0.31
|Толич Марко
|8 (1)
|0.28
|Родригес Жерсон
|4 (1)
|0.14
|Куцка Юрай
|3
|0.1
|Вайсс Владимир
|2
|0.07
|Змрхаль Яромир
|2
|0.07
|Пощек Лукаш
|1
|0.03
|Ловат Лукас
|1
|0.03
|Канкава Джаба
|1
|0.03
|Кашия Гурам
|1
|0.03
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.03
|Войтко Матуш
|1
|0.03
|Абубакари Малик
|1
|0.03
|Лихи Филип
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труса Матей
|7
|0
|Димун Милан
|6
|0
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Mark Csinger
|4
|0
|Milan Vitalis
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Андзуана Иоан
|3
|0
|Герц Кристиан
|3
|0
|Fernand Goure
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Попович Александар
|2
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Брунетти Матеус
|2
|0
|Ниархос Иоаннис
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Чермак Алеш
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Коне Мусса II
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Реджич Дамир
|1
|0
|Грушковски Конрад
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толич Марко
|6
|1
|Барсегян Тигран
|6
|0
|Байрич Кенан
|4
|0
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Кашия Гурам
|3
|0
|Ловат Лукас
|3
|0
|Канкава Джаба
|2
|0
|Борян Милан
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Змрхаль Яромир
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Слован Братислава
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
3
4
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Слован Братислава
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
10
30
ДАК
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Слован Братислава
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
13
34
Голы по времени матча
Забито
30
36
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
5
17%
2
6%
1-15
6
20%
5
14%
16-30
4
13%
6
17%
31-45
7
23%
8
22%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
4
13%
10
28%
76-90
Пропущено
16
14
3 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
6%
5
36%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
8
50%
1
7%
76-90
Забито
14
31
9 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
1
7%
5
16%
1-15
3
21%
9
29%
29%
16-30
5
36%
3
10%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
14%
3
10%
61-75
3
21%
6
19%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Забито
44
67
24 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 20
8 Не забивали 2
6
14%
7
10%
1-15
9
20%
14
21%
16-30
9
20%
9
13%
31-45
7
16%
13
19%
46-60
6
14%
8
12%
61-75
7
16%
16
24%
76-90
Пропущено
28
26
8 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 16
2
7%
7
27%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
3
11%
4
15%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
10
36%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1
ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1
Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава - Жилина 1:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1
Результаты матчей
ДАК
Слован Братислава
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
7 раз 50%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
2
4 раза 14%
5
2 раза 7%
2
13 раз 45%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%
1
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ДАК
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
122
87
113
69
410
213
311
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
141
311
123
113
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
263
1118
236
722
1019
227
623
227
227
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|22
|4
|3
|68 - 25
|70
|2.
|29
|16
|3
|10
|41 - 28
|51
|3.
|29
|15
|6
|8
|48 - 39
|51
|4.
|29
|13
|10
|6
|42 - 30
|49
|5.
|29
|12
|10
|7
|36 - 36
|46
|6.
|29
|10
|4
|15
|47 - 51
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|13
|8
|8
|46 - 36
|47
|2.
|29
|11
|9
|9
|43 - 32
|42
|3.
|29
|10
|6
|13
|32 - 35
|36
|4.
|29
|6
|6
|17
|24 - 53
|24
|5.
|29
|5
|9
|15
|26 - 45
|24
|6.
|29
|1
|5
|23
|18 - 61
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|31 - 12
|33
|2.
|15
|10
|2
|3
|32 - 24
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|19 - 13
|30
|5.
|14
|8
|1
|5
|21 - 12
|25
|6.
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|25 - 15
|23
|2.
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|3.
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|4.
|15
|3
|5
|7
|14 - 23
|14
|5.
|15
|3
|4
|8
|10 - 24
|13
|6.
|14
|0
|3
|11
|9 - 27
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|37 - 13
|37
|2.
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|3.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|4.
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|5.
|14
|3
|7
|4
|17 - 23
|16
|6.
|15
|4
|1
|10
|25 - 29
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|27 - 16
|29
|2.
|15
|4
|7
|4
|18 - 17
|19
|3.
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|4.
|14
|3
|2
|9
|14 - 29
|11
|5.
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|6.
|15
|1
|2
|12
|9 - 34
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|12 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|10 (9)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|10 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 9
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Железярне Подбрезова
|Бартош Марек Кристиан
|9
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 7