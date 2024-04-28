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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
ДАК
5:3
Конец матча
Слован Братислава
0'
1:0
10' Гол
Труса Матей
2:0
19' Гол
Milan Vitalis
3:0
27' Гол
Труса Матей
41' Желтая карточка
Виммер Кевин
4:0
56' Гол
Труса Матей
63' Желтая карточка
Milan Vitalis
65' Желтая карточка
Толич Марко
4:1
78' Гол
Стрелец Давид
4:2
83' Пенальти
Барсегян Тигран
4:3
84' Гол
Толич Марко
5:3
89' Гол
Реджич Дамир
90' Желтая карточка
Реджич Дамир
90'+5
41
Попович
Александар
21
Mark
Csinger
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
18
Мендес
Алехандро
27
Milan
Vitalis
8
Димун
Милан
24
Герц
Кристиан
46
Труса
Матей
28
Коне
Мусса
II
31
Трновски
Мартин
12
Байрич
Кенан
44
Рисванис
Спирос
6
Виммер
Кевин
28
Блэкмэн
Сезар
88
Саввидис
Кириакос
26
Лихи
Филип
27
Войтко
Матуш
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
7
Вайсс
Владимир
ДАК
5-3-2
Слован Братислава
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Слован Братислава

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

38 матчей

23.7%
26.3%
50%
9 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

18.4%
47.4%
34.2%
7 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
8 побед 14 ничьих 16 побед

История матчей

С
0:0
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:3
С
2:0
С
5:2
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2

Голы

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.32
0.79

Среднее время на гол

68
114

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.37

Среднее время на гол

58
65

Всего голов

54
41

Голов в среднем за матч

1.42
1.08

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

63
83

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 8 0.28
Андзуана Иоан 6 0.21
Fernand Goure 3 0.1
Рамадан Аммар 3 0.1
Коне Мусса II 3 (1) 0.1
Гаврич Желько 3 0.1
Чермак Алеш 2 0.07
Брунетти Матеус 2 0.07
Milan Vitalis 2 0.07
Крстович Никола 2 0.07
Bartol Barisic 2 0.07
Качер Мирослав 1 0.03
Mark Csinger 1 0.03
Веселовски Доминик 1 0.03
Реджич Дамир 1 0.03
Грушковски Конрад 1 0.03
Zoran Zahradnik 1 0.03
Герц Кристиан 0 0
Мендес Алехандро 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0
Пинту Алекс 0 0
Долчек Иван 0 0
Юргенс Оливер 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 12 (2) 0.41
Стрелец Давид 10 0.34
Чаврич Александр 9 (2) 0.31
Марчелли Нино 9 0.31
Толич Марко 8 (1) 0.28
Родригес Жерсон 4 (1) 0.14
Куцка Юрай 3 0.1
Вайсс Владимир 2 0.07
Змрхаль Яромир 2 0.07
Пощек Лукаш 1 0.03
Ловат Лукас 1 0.03
Канкава Джаба 1 0.03
Кашия Гурам 1 0.03
Блэкмэн Сезар 1 0.03
Войтко Матуш 1 0.03
Абубакари Малик 1 0.03
Лихи Филип 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труса Матей 7 0
Димун Милан 6 0
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Mark Csinger 4 0
Milan Vitalis 4 0
Каша Филип 2 1
Андзуана Иоан 3 0
Герц Кристиан 3 0
Fernand Goure 3 0
Хиско Муньос 2 0
Попович Александар 2 0
Качер Мирослав 2 0
Брунетти Матеус 2 0
Ниархос Иоаннис 2 0
Bartol Barisic 0 1
Чермак Алеш 1 0
Харатин Игорь 1 0
Коне Мусса II 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Рамадан Аммар 1 0
Реджич Дамир 1 0
Грушковски Конрад 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толич Марко 6 1
Барсегян Тигран 6 0
Байрич Кенан 4 0
Вайсс Владимир 3 0
Кашия Гурам 3 0
Ловат Лукас 3 0
Канкава Джаба 2 0
Борян Милан 2 0
Виммер Кевин 2 0
Змрхаль Яромир 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Куцка Юрай 1 0
Агбо Уче 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Саввидис Кириакос 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0

Результаты матчей

ДАК
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Слован Братислава
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

3
4
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Слован Братислава
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

10
30
ДАК
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Слован Братислава
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

13
34

Голы по времени матча

Забито

30
36
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
5
17%
2
6%
1-15
6
20%
5
14%
16-30
4
13%
6
17%
31-45
7
23%
8
22%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
4
13%
10
28%
76-90

Пропущено

16
14
3 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
6%
5
36%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
8
50%
1
7%
76-90

Забито

14
31
9 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
1
7%
5
16%
1-15
3
21%
9
29%
29%
16-30
5
36%
3
10%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
14%
3
10%
61-75
3
21%
6
19%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Забито

44
67
24 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 20
8 Не забивали 2
6
14%
7
10%
1-15
9
20%
14
21%
16-30
9
20%
9
13%
31-45
7
16%
13
19%
46-60
6
14%
8
12%
61-75
7
16%
16
24%
76-90

Пропущено

28
26
8 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 16
2
7%
7
27%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
3
11%
4
15%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
10
36%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1
ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1
Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава - Жилина 1:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1

Результаты матчей

ДАК
Слован Братислава

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
7 раз 50%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
2
4 раза 14%
5
2 раза 7%
2
13 раз 45%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
0
3 раза 10%
1
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ДАК
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
2
8
7
1.5
11
3
6
9
2.5
4
10
2
13
3.5
3
11
2
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
14
1
3
11
1.5
12
3
1
13
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
26
3
11
18
1.5
23
6
7
22
2.5
10
19
2
27
3.5
6
23
2
27
4.5
2
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 29 22 4 3 68 - 25 70
2.
Спартак Трнава
 29 16 3 10 41 - 28 51
3.
Жилина
 29 15 6 8 48 - 39 51
4.
ДАК
 29 13 10 6 42 - 30 49
5.
Ружомберок
 29 12 10 7 36 - 36 46
6.
Железярне Подбрезова
 29 10 4 15 47 - 51 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 29 13 8 8 46 - 36 47
2.
Тренчин
 29 11 9 9 43 - 32 42
3.
Скалица
 29 10 6 13 32 - 35 36
4.
Кошице
 29 6 6 17 24 - 53 24
5.
Михаловце
 29 5 9 15 26 - 45 24
6.
Злате Моравце
 29 1 5 23 18 - 61 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 10 3 1 31 - 12 33
2.
Жилина
 15 10 2 3 32 - 24 32
3.
ДАК
 15 9 4 2 30 - 16 31
4.
Ружомберок
 15 9 3 3 19 - 13 30
5.
Спартак Трнава
 14 8 1 5 21 - 12 25
6.
Железярне Подбрезова
 14 6 3 5 22 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 14 7 2 5 25 - 15 23
2.
Скалица
 15 6 4 5 16 - 15 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 14 4 6 4 19 - 20 18
4.
Михаловце
 15 3 5 7 14 - 23 14
5.
Кошице
 15 3 4 8 10 - 24 13
6.
Злате Моравце
 14 0 3 11 9 - 27 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 1 2 37 - 13 37
2.
Спартак Трнава
 15 8 2 5 20 - 16 26
3.
Жилина
 14 5 4 5 16 - 15 19
4.
ДАК
 14 4 6 4 12 - 14 18
5.
Ружомберок
 14 3 7 4 17 - 23 16
6.
Железярне Подбрезова
 15 4 1 10 25 - 29 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 15 9 2 4 27 - 16 29
2.
Тренчин
 15 4 7 4 18 - 17 19
3.
Скалица
 14 4 2 8 16 - 20 14
4.
Кошице
 14 3 2 9 14 - 29 11
5.
Михаловце
 14 2 4 8 12 - 22 10
6.
Злате Моравце
 15 1 2 12 9 - 34 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 12 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 10 (9)
Спартак Трнава Дюриш Михал 10 (5)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 9
Кошице Голиков Александр 2 6
Железярне Подбрезова Бартош Марек Кристиан 9
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 7
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Где смотреть матч ДАК 5:3 Слован Братислава онлайн

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