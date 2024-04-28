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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Майнц
1:0
Второй тайм: 49'
Кёльн
0'
28' Желтая карточка
Алиду Фариде
28' Желтая карточка
Каси Антони
1:0
29' Гол
Баррейро Леандро
1:0
48' Не забитый пенальти
Вальдшмидт Лука

Ход матча

28'
 
Алиду Фариде
28'
Каси Антони
 
29'
Баррейро Леандро
1:0
48'
1:0
Вальдшмидт Лука

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 133 Количество передач 215
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 117
Майнц 80.3% (94)
X 13.7% (16)
Кёльн 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Майнц
Ничья
Кёльн
4.45
5.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Ван
дер
Берг
Сепп
25
Ханше-Ольсен
Андреас
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
29
Тилманн
Ян
9
Вальдшмидт
Лука
40
Алиду
Фариде
21
Тиггес
Штеффен
Майнц
3-4-2-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Кёльн

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
69.2%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

29 матчей

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:0
Б
1:1
Б
5:0
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:0
К
0:1
Б
4:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
К
3:1
Б2
2:0
Б2
1:0

Голы

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.63
0.92

Среднее время на гол

55
97

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
0.69

Среднее время на гол

61
130

Всего голов

45
23

Голов в среднем за матч

1.55
0.79

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

58
113

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 6 (1) 0.19
Чхэ-Сон Ли II 4 0.13
Груда Брайан 3 0.1
Баррейро Леандро 3 0.1
Каси Антони 2 0.06
Ажорк Людовик 2 0.06
Ван дер Берг Сепп 2 0.06
Онисиво Карим 1 0.03
Амири Надим 1 0.03
Видмер Сильван 1 0.03
Мвене Филлипп 1 0.03
Краусс Том 1 0.03
Кор Доминик 1 0.03
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
Рихтер Марко 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Фернандес Эдимилсон 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 6 0.19
Алиду Фариде 4 0.13
Кайнц Флориан 3 (3) 0.1
Вальдшмидт Лука 3 0.1
Адамян Саркис 1 0.03
Майна Линтон 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Тиггес Штеффен 1 0.03
Тилманн Ян 1 0.03
Доунс Дамион 1 0.03
Финкгрефе Макс 1 0.03
Гусенбашич Денис 0 0
Любичич Деян 0 0
Шмиц Бенно 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 12 1
Ван дер Берг Сепп 9 0
Каси Антони 8 0
Баррейро Леандро 6 0
Чхэ-Сон Ли II 5 0
Краусс Том 5 0
Видмер Сильван 4 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Амири Надим 4 0
Мвене Филлипп 4 0
Груда Брайан 4 0
Бель Штефан 3 0
Центнер Робин 3 0
Рихтер Марко 3 0
Свенссон Бо 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Баркок Аймен 2 0
Нганкам Жессик 0 1
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Бо Энриксен 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 7 1
Любичич Деян 6 0
Тилманн Ян 4 1
Хюберс Тимо 5 0
Мартель Эрик 5 0
Алиду Фариде 4 0
Гусенбашич Денис 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Зельке Дейви 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Майна Линтон 3 0
Финкгрефе Макс 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Адамян Саркис 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Килиан Лука 1 0

Результаты матчей

Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Кёльн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
10
Майнц
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Кёльн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

24
22

Упущенные победы

6
9
Майнц
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Кёльн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
67% (20)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

25
22

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
1
5%
1
9%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
4
36%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
4
20%
2
18%
61-75
5
25%
2
18%
76-90

Пропущено

16
27
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
25%
1
4%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
1
6%
7
26%
31-45
4
25%
2
7%
46-60
2
13%
6
22%
61-75
3
19%
8
30%
30%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90

Пропущено

32
26
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
7
22%
3
12%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
4
13%
1
4%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
7
22%
10
38%
61-75
6
19%
4
15%
76-90

Забито

31
23
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 13
3
10%
2
9%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
9
29%
29%
4
17%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
6
19%
4
17%
61-75
7
23%
7
30%
76-90

Пропущено

48
53
22 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 27
11
23%
4
8%
1-15
6
13%
6
11%
16-30
5
10%
8
15%
31-45
8
17%
7
13%
46-60
9
19%
16
30%
61-75
9
19%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0
Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1
Кёльн
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1
Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1

Результаты матчей

Майнц
Кёльн

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
2:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
9 раз 30%
2
4 раза 13%
4
2 раза 7%
0
13 раз 43%
1
13 раз 43%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Майнц
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
2
13
1.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
17
13
6
24
1.5
4
26
2
28
2.5
2
28
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 31 25 6 0 77 - 22 81
2.
Бавария
 Заявка 31 22 3 6 89 - 38 69
3.
Штутгарт
 Заявка 31 20 4 7 70 - 38 64
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 19 5 7 73 - 35 62
5.
Боруссия Д
 Заявка 31 16 9 6 59 - 39 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 12 8 47 - 42 45
7.
Фрайбург
 Заявка 31 11 7 13 43 - 55 40
8.
Аугсбург
 Заявка 31 10 9 12 48 - 52 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 31 11 6 14 55 - 63 39
10.
Вердер
 Заявка 31 10 7 14 41 - 50 37
11.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
12.
Вольфсбург
 Заявка 31 9 7 15 37 - 51 34
13.
Боруссия М
 Заявка 31 7 11 13 53 - 60 32
14.
Унион Берлин
 Заявка 31 8 6 17 26 - 50 30
15.
Майнц
 1:0 Заявка 31 6 12 13 32 - 48 30
16.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
17.
Кёльн
 0:1 Заявка 31 4 10 17 23 - 54 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Майнц
 1:0 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
11.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
12.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
13.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
14.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
16.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
17.
Кёльн
 0:1 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
12.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
13.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Унион Берлин
 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
16.
Кёльн
 0:1 Заявка 16 1 7 8 11 - 28 10
17.
Майнц
 1:0 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 35 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Бохум Лосилья Антони 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Удар от ворот произведет Майнц
  • 48'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Вальдшмидт Лука бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
  • 48'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Кёльн пробьет пенальти!
  • 47'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кёльн.
  • 47'
    ПЕНАЛЬТИ - Каси Антони из команды Майнц привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Алиду Фариде.
  • 47'
    Шанс! Тиггес Штеффен из команды Кёльн пробил головой, но мимо
  • 46'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 46'
    Буркардт Джонатан из команды Майнц в офсайде
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Команда Майнц имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Майнц: 40%, Кёльн: 60%.
  • 50'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 50'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Удар от ворот произведет Майнц
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    • 45'
      Мартель Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Вальдшмидт Лука из команды Кёльн разыграл угловой с правого угла.
    • 44'
      Алиду Фариде нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Баррейро Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 41'
      Вальдшмидт Лука пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем
    • 41'
      Вальдшмидт Лука из команды Кёльн разыграл угловой с правого угла.
    • 40'
      Контроль мяча: Майнц: 40%, Кёльн: 60%.
    • 39'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 38'
      Тилманн Ян из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Онисиво Карим пострадал.
    • 37'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 36'
      Амири Надим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 35'
      Баррейро Леандро из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 35'
      Контроль мяча: Майнц: 47%, Кёльн: 53%.
    • 35'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 34'
      Оооо... вот это был удар! Буркардт Джонатан должен был забить с этой позиции.
    • 34'
      Буркардт Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Груда Брайан из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Майнц начинает контратаку
    • 34'
      Ван дер Берг Сепп успешно блокирует удар.
    • 33'
      Тилманн Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 33'
      Груда Брайан наказан за толчок Финкгрефе Макс
    • 32'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Ван дер Берг Сепп из команды Майнц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 31'
      Амири Надим из команды Майнц подал угловой справа.
    • 31'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Майнц: 46%, Кёльн: 54%.
    • 30'
      Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 30'
      Баррейро Леандро удалось забить из легкой позиции.
    • 29'
      Г О О О О Л - Баррейро Леандро первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Онисиво Карим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Майнц начинает контратаку
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Каси Антони грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 28'
      Алиду Фариде грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 28'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 28'
      Каси Антони из команды Майнц заходит слишком далеко, он валит Алиду Фариде.
    • 27'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 25'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Шабо Юлиан из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Майнц: 48%, Кёльн: 52%.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Матч остановлен
    • 22'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 21'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Ван дер Берг Сепп. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Майнц: 43%, Кёльн: 57%.
    • 20'
      Шмиц Бенно из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 19'
      Майнц контролирует мяч.
    • 19'
      Финкгрефе Макс из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Ван дер Берг Сепп из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 17'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Мартель Эрик из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
    • 15'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 15'
      Контроль мяча: Майнц: 32%, Кёльн: 68%.
    • 15'
      Гусенбашич Денис не смог попасть в створ ударом издали
    • 14'
      Баррейро Леандро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Финкгрефе Макс успешно блокирует удар.
    • 14'
      Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Буркардт Джонатан из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 14'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Буркардт Джонатан наказан за толчок Хюберс Тимо
    • 13'
      Гусенбашич Денис пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем
    • 12'
      Ван дер Берг Сепп из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 12'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Майнц: 47%, Кёльн: 53%.
    • 10'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Майнц контролирует мяч.
    • 8'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 5'
      Кёльн контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Майнц: 36%, Кёльн: 64%.
    • 5'
      Гусенбашич Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Майнц контролирует мяч.
    • 4'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 3'
      Хюберс Тимо выиграл воздушное противоборство у Буркардт Джонатан.
    • 3'
      Шанс! Онисиво Карим из команды Майнц пробил головой, но мимо
    • 3'
      Майнц контролирует мяч.
    • 2'
      Тиггес Штеффен из команды Кёльн в офсайде
    • 1'
      Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Кёльн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 117
    Майнц 80.3% (94)
    X 13.7% (16)
    Кёльн 6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Кёльн
    4.45
    5.60
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    6.26
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:0 Кёльн

    Исход игры
    Майнц
    80.3% (94)
    Ничья
    13.7% (16)
    Кёльн
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (65)
    Меньше
    42.98% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (76)
    Нет
    33.33% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    44.4% (52)
    2:0 Майнц
    16.2% (19)
    1:0 Майнц
    12.8% (15)
    1:1 Ничья
    12% (14)
    1:2 Кёльн
    4.3% (5)
    3:1 Майнц
    1.7% (2)
    3:0 Майнц
    1.7% (2)
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    Майнц
    Кёльн
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