Тур: 31. Стадион: МЕВА Арена. Зрители: 33000 Главный судья: Бранд Бенжамин
0'
28' Желтая карточкаАлиду Фариде
28' Желтая карточкаКаси Антони
1:0
29' ГолБаррейро Леандро
1:0
48' Не забитый пенальтиВальдшмидт Лука
66' Желтая карточкаШабо Юлиан
66' Желтая карточкаУт Марк
70' Желтая карточкаХанше-Ольсен Андреас
76' Желтая карточкаШмиц Бенно
83' Желтая карточкаАмири Надим
87' Желтая карточкаГруда Брайан
1:1
90' ПенальтиКайнц Флориан
90' Красная карточкаМвене Филлипп
90'+14
Ход матча
28'
28'
29'
1:0
48'
1:0
66'
66'
76'
83'
87'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
248 Количество передач 415
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
24
Шабо
Юлиан
29
Тилманн
Ян
40
Алиду
Фариде
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонНападающий
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Кёльн
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
69.2%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
29 матчей
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.63
0.92
Среднее время на гол
55
97
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.46
0.69
Среднее время на гол
61
130
Всего голов
45
23
Голов в среднем за матч
1.55
0.79
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
58
113
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|6 (1)
|0.19
|Чхэ-Сон Ли II
|4
|0.13
|Груда Брайан
|3
|0.1
|Баррейро Леандро
|3
|0.1
|Каси Антони
|2
|0.06
|Ажорк Людовик
|2
|0.06
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0.06
|Онисиво Карим
|1
|0.03
|Амири Надим
|1
|0.03
|Видмер Сильван
|1
|0.03
|Мвене Филлипп
|1
|0.03
|Краусс Том
|1
|0.03
|Кор Доминик
|1
|0.03
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.03
|Рихтер Марко
|1
|0.03
|Баркок Аймен
|1
|0.03
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|6
|0.19
|Кайнц Флориан
|4 (4)
|0.13
|Алиду Фариде
|4
|0.13
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.1
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Майна Линтон
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Тиггес Штеффен
|1
|0.03
|Тилманн Ян
|1
|0.03
|Доунс Дамион
|1
|0.03
|Финкгрефе Макс
|1
|0.03
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Любичич Деян
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|12
|1
|Ван дер Берг Сепп
|9
|0
|Каси Антони
|8
|0
|Баррейро Леандро
|6
|0
|Мвене Филлипп
|4
|1
|Амири Надим
|5
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|5
|0
|Краусс Том
|5
|0
|Груда Брайан
|5
|0
|Видмер Сильван
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Ажорк Людовик
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Центнер Робин
|3
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Нганкам Жессик
|0
|1
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|8
|1
|Любичич Деян
|6
|0
|Тилманн Ян
|4
|1
|Хюберс Тимо
|5
|0
|Мартель Эрик
|5
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Алиду Фариде
|4
|0
|Гусенбашич Денис
|4
|0
|Кайнц Флориан
|3
|0
|Зельке Дейви
|3
|0
|Майна Линтон
|3
|0
|Финкгрефе Макс
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Адамян Саркис
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Кёльн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
11
Майнц
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Кёльн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
24
22
Упущенные победы
6
9
Майнц
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Кёльн
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (5)
65% (20)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
25
22
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
1
5%
1
8%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
4
33%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
4
19%
2
17%
61-75
5
24%
3
25%
76-90
Пропущено
17
28
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
24%
1
4%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
1
6%
7
25%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
2
12%
6
21%
61-75
4
24%
8
29%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90
Пропущено
32
26
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
7
22%
3
12%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
4
13%
1
4%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
7
22%
10
38%
61-75
6
19%
4
15%
76-90
Забито
32
24
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 13
3
9%
2
8%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
9
28%
4
17%
31-45
3
9%
3
13%
46-60
6
19%
4
17%
61-75
7
22%
8
33%
76-90
Пропущено
49
54
22 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 28
11
22%
4
7%
1-15
6
12%
7
13%
16-30
5
10%
8
15%
31-45
8
16%
7
13%
46-60
9
18%
16
30%
30%
61-75
10
20%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0
Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1
Кёльн
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1
Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1
Результаты матчей
Майнц
Кёльн
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
1:1
7 раз 44%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
8:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 29%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 52%
0
9 раз 29%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
1
14 раз 45%
0
13 раз 42%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Майнц
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
87
412
312
214
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
106
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
1813
625
427
229
229
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|6
|0
|77 - 22
|81
|2.
|Заявка
|31
|22
|3
|6
|89 - 38
|69
|3.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|70 - 38
|64
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|73 - 35
|62
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|59 - 39
|57
|6.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|43 - 55
|40
|8.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|48 - 52
|39
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|55 - 63
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|41 - 50
|37
|11.
|0:0 Заявка
|31
|8
|11
|12
|43 - 52
|35
|12.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|13.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|53 - 60
|32
|14.
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|26 - 50
|30
|15.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|16.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 49
|28
|17.
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 54
|23
|18.
|0:0 Заявка
|31
|3
|9
|19
|30 - 72
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|15 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|12.
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 28
|13
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|14.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|35 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Бохум
|Лосилья Антони
|10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Кёльн
Исход игры
Майнц
80.3% (94)
Ничья
13.7% (16)
Кёльн
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (65)
Меньше
42.98% (49)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
2:1 Майнц
44.4% (52)
2:0 Майнц
16.2% (19)
1:0 Майнц
12.8% (15)
1:1 Ничья
12% (14)
1:2 Кёльн
4.3% (5)
3:1 Майнц
1.7% (2)
3:0 Майнц
1.7% (2)
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