Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Г О О О О О Л - Кайнц Флориан из команды Кёльн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Робин Центнер прыгнул не в ту сторону.

94' После проверки VAR судья не изменил решения - Кёльн пробьет пенальти!

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

92' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кёльн

91' Адамян Саркис нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

89' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

87' Буркардт Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Оооо... вот это был удар! Ут Марк должен был забить с этой позиции.

85' Хорошую попытку сделал Ут Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Кёльн

84' Груда Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Амири Надим получает желтую карточку за толчок соперника.

82' Мартель Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Удар от ворот произведет Майнц

78' Кайнц Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Ут Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Шмиц Бенно совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Видмер Сильван получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Видмер Сильван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Хорошую попытку сделал Шмиц Бенно . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Майнц

71' Майна Линтон не смог попасть в створ ударом издали

70' Глупую желтую получил Ханше-Ольсен Андреас за то, что отбил ногой мяч после свистка

70' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Майнц

68' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Ут Марк получил желтую карточку от судьи

66' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Майнц

58' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Матч возобновлен

54' Онисиво Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Майнц

48' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Вальдшмидт Лука бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

48' После проверки VAR судья не изменил решения - Кёльн пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кёльн