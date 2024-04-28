Тур: 27. Стадион: Паркен. Главный судья: Sandi Putros
0:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
20'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
36
Клем
Виллиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Tobias BachПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
АГФ Орхус
36 матчей
75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
41.7%
13.9%
16 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
20 побед 10 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 7 побед
49 матчей
55.1%
32.7%
12.2%
27 побед 16 ничьих 6 побед
Первый тайм
32.7%
55.1%
12.2%
16 побед 27 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.8%
44.9%
14.3%
20 побед 22 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
26
Голов в среднем за матч
2
1.3
Среднее время на гол
45
69
Всего голов
10
30
Голов в среднем за матч
0.5
1.03
Среднее время на гол
180
87
Всего голов
68
56
Голов в среднем за матч
1.39
1.14
Тотал матчей
2.5
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
32
Больше 65%
Меньше 35%
17
21
Больше 43%
Меньше 57%
28
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
64
78
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.26
|Эльюнусси Мохамед
|6
|0.22
|Гонсалвеш Диогу
|6 (3)
|0.22
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.15
|Оскарссон Орри
|4
|0.15
|Классон Виктор
|4
|0.15
|Фальк Расмус
|3
|0.11
|Ларссон Джордан
|3
|0.11
|Лерагер Лукас
|2
|0.07
|Корнелиус Андреас
|2
|0.07
|Маттссон Магнус
|2
|0.07
|Дикс Кевин
|2 (1)
|0.07
|Вавро Денис
|2
|0.07
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.04
|Анкерсен Петер
|1
|0.04
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.04
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|0.44
|Бех Тобиас
|6
|0.22
|Беихмо Феликс
|2
|0.07
|Серра Янни
|2
|0.07
|Кнудсен Магнус
|2
|0.07
|Поульсен Николай
|2
|0.07
|Тингагер Фредерик
|2
|0.07
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.04
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.04
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ачури Мохамед Элиас
|5
|0
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Йелерт Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Нееструп Якоб
|3
|0
|Фальк Расмус
|3
|0
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Соренсен Кристиан I
|3
|0
|Анкерсен Петер
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Клем Виллиам
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Каль Эрик
|7
|0
|Кнудсен Магнус
|6
|0
|Frederik Brandhof
|3
|1
|Якоб Андерсен
|4
|0
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Линкс Гифт
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Tobias Anker
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Уве Реслер
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Акото Михаэль
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Бек Юлиус Эскелунд
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
АГФ Орхус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
9
Копенгаген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
25
13
Копенгаген
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)
АГФ Орхус
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
28
22
Голы по времени матча
Забито
24
15
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
5
21%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
5
21%
3
20%
61-75
4
17%
3
20%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
25%
5
29%
29%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
5
42%
3
18%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Забито
27
16
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
3
11%
3
19%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
6
22%
1
6%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
7
26%
6
38%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
6
35%
2
12%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90
Забито
51
31
21 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
8
16%
5
16%
1-15
6
12%
4
13%
16-30
7
14%
5
16%
31-45
9
18%
3
10%
46-60
10
20%
5
16%
61-75
11
22%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
29
34
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
2
7%
4
12%
1-15
6
21%
4
12%
16-30
5
17%
9
26%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
9
31%
4
12%
61-75
3
10%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1
Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2
Результаты матчей
Копенгаген
АГФ Орхус
Точный счет
4:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
1
6 раз 23%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
1
12 раз 46%
2
10 раз 38%
0
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
85
58
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
94
58
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
224
179
1016
719
422
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|8
|3
|52 - 26
|56
|2.
|26
|16
|4
|6
|49 - 30
|52
|3.
|0:0
|27
|15
|5
|7
|51 - 29
|50
|4.
|27
|14
|8
|5
|49 - 27
|50
|5.
|0:0
|27
|9
|12
|6
|32 - 33
|39
|6.
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|30 - 13
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|0:0
|14
|8
|2
|4
|25 - 11
|26
|5.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|2.
|13
|8
|1
|4
|23 - 18
|25
|3.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|0:0
|14
|4
|8
|2
|16 - 16
|20
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|11
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (7)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8