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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 29648 Главный судья: Sandi Putros
Копенгаген
3:2
Конец матча
АГФ Орхус
0'
19' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
35' Желтая карточка
Уве Реслер
43' Желтая карточка
Классон Виктор
1:0
57' Гол
Оскарссон Орри
1:1
67' Гол
Каль Эрик
82' Желтая карточка
Фальк Расмус
2:1
85' Гол
Оскарссон Орри
3:1
90' Гол
Оскарссон Орри
3:2
90' Гол
Tobias Anker
90'+12

Ход матча

19'
 
Кнудсен Магнус
21'
 
Tobias Anker
Акото Михаэль
35'
 
Уве Реслер
43'
Классон Виктор
 
51'
Йелерт Элиас
Анкерсен Петер
 
53'
Оскарссон Орри
Корнелиус Андреас
 
57'
Оскарссон Орри
(Классон Виктор)
1:0
66'
 
Дуэлунд Миккель
Tobias Bach
66'
 
Frederik Brandhof
Кнудсен Магнус
67'
1:1
Каль Эрик
75'
Фальк Расмус
Классон Виктор
 
75'
Маттссон Магнус
Гонсалвеш Диогу
 
79'
 
Якоб Андерсен
Кнустер Матс
80'
 
Бек Юлиус Эскелунд
Дуэлунд Миккель
82'
Фальк Расмус
 
85'
Оскарссон Орри
(Ачури Мохамед Элиас)
2:1
90'
Оскарссон Орри
(Эльюнусси Мохамед)
3:1
90'
3:2
Tobias Anker
(Мортенсен Патрик)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 525 Количество передач 351
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
6
Соренсен
Кристиан
I
7
Классон
Виктор
36
Клем
Виллиам
9
Гонсалвеш
Диогу
10
Эльюнусси
Мохамед
14
Корнелиус
Андреас
30
Ачури
Мохамед
Элиас
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
27
Акото
Михаэль
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
11
Линкс
Гифт
19
Каль
Эрик
15
Кнудсен
Магнус
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
23
Tobias
Bach
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Копенгаген
4-3-3
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Копенгаген
АГФ Орхус

36 матчей

75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
41.7%
13.9%
16 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
20 побед 10 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 7 побед

49 матчей

55.1%
32.7%
12.2%
27 побед 16 ничьих 6 побед

Первый тайм

32.7%
55.1%
12.2%
16 побед 27 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.8%
44.9%
14.3%
20 побед 22 ничьи 7 побед

История матчей

ТМК
1:5
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
0:0
ТМК
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СД
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

58
26

Голов в среднем за матч

2
1.3

Среднее время на гол

45
69

Всего голов

10
30

Голов в среднем за матч

0.5
1.03

Среднее время на гол

180
87

Всего голов

68
56

Голов в среднем за матч

1.39
1.14

Тотал матчей

2.5
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
32
Больше 65%
Меньше 35%
17
21
Больше 43%
Меньше 57%
28
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

64
78

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 7 0.26
Бардгджи Руни 7 0.26
Эльюнусси Мохамед 6 0.22
Гонсалвеш Диогу 6 (3) 0.22
Ачури Мохамед Элиас 4 0.15
Классон Виктор 4 0.15
Фальк Расмус 3 0.11
Ларссон Джордан 3 0.11
Лерагер Лукас 2 0.07
Корнелиус Андреас 2 0.07
Маттссон Магнус 2 0.07
Дикс Кевин 2 (1) 0.07
Вавро Денис 2 0.07
Фрохолдт Виктор 1 0.04
Анкерсен Петер 1 0.04
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.04
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 12 (3) 0.44
Бех Тобиас 6 0.22
Беихмо Феликс 2 0.07
Серра Янни 2 0.07
Кнудсен Магнус 2 0.07
Поульсен Николай 2 0.07
Тингагер Фредерик 2 0.07
Каль Эрик 1 0.04
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Tobias Anker 1 0.04
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.04
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Акото Михаэль 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 5 0
Фальк Расмус 4 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Соренсен Кристиан I 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Вавро Денис 2 0
Грабара Камиль 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Бойлесен Николай 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Клем Виллиам 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Каль Эрик 7 0
Кнудсен Магнус 6 0
Frederik Brandhof 3 1
Якоб Андерсен 4 0
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Линкс Гифт 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Tobias Anker 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Уве Реслер 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Акото Михаэль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Бек Юлиус Эскелунд 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
АГФ Орхус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
11
Копенгаген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
АГФ Орхус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

25
13
Копенгаген
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
19% (5)
37% (10)
АГФ Орхус
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

28
24

Голы по времени матча

Забито

27
17
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
5
19%
2
12%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
5
19%
4
24%
61-75
6
22%
4
24%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
7%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
6
43%
3
15%
61-75
2
14%
3
15%
76-90

Забито

27
16
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
3
11%
3
19%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
6
22%
1
6%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
7
26%
6
38%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
6
35%
2
12%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
2
12%
5
29%
29%
76-90

Забито

54
33
21 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
8
15%
5
15%
1-15
6
11%
4
12%
16-30
7
13%
5
15%
31-45
10
19%
3
9%
46-60
10
19%
6
18%
61-75
13
24%
10
30%
76-90

Пропущено

31
37
13 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
2
6%
4
11%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
5
16%
9
24%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
10
32%
4
11%
61-75
4
13%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1
Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2

Результаты матчей

Копенгаген
АГФ Орхус

Точный счет

2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
1
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
1
12 раз 44%
2
11 раз 41%
0
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
9
5
1.5
5
8
4
10
2.5
3
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
2
9
4
1.5
6
8
4
9
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
23
4
18
9
1.5
11
16
8
19
2.5
4
23
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 27 16 8 3 52 - 26 56
2.
Мидтьюлланн
 26 16 4 6 49 - 30 52
3.
Копенгаген
 27 16 4 7 54 - 31 52
4.
Норшелланн
 27 14 8 5 49 - 27 50
5.
АГФ Орхус
 27 9 11 7 34 - 36 38
6.
Силькеборг
 26 8 5 13 31 - 38 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 27 9 7 11 33 - 41 34
2.
Раннерс
 27 8 10 9 36 - 43 34
3.
Оденсе
 27 6 8 13 29 - 40 26
4.
Люнгбю
 27 6 8 13 32 - 49 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 27 4 6 17 24 - 54 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
3.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 14 4 7 3 21 - 18 19
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 13 1 2 10 11 - 31 5
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 14 8 5 1 26 - 14 29
2.
Мидтьюлланн
 13 8 1 4 23 - 18 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 14 4 5 5 18 - 23 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 11
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Оденсе Кёлер Свен 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
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