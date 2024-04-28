Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Г О О О О Л - Tobias Anker левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

93' Третий свой гол забил Орри Оскарссон. Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

93' Г О О О О Л - Орри Оскарссон из команды Копенгаген правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

93' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

92' Матч возобновлен

92' Ачури Мохамед Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Ох, нехорошо это выглядит. Вавро Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Каль Эрик нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

86' Команда Копенгаген забила решающий гол в последние минуты игры!

86' Орри Оскарссон удалось забить из легкой позиции.

85' Г О О О О Л - Орри Оскарссон забивает с правой ноги!

85' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Ачури Мохамед Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Сегодняшная посещаемость составляет 29648 болельщиков

83' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Фальк Расмус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Оооо... вот это был удар! Орри Оскарссон должен был забить с этой позиции.

82' Орри Оскарссон нанес удар головой, но Бэйли Пикок-Фаррелл спокойно отбил мяч.

81' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

79' Тактическая замена. Кнустер Матс уходит с поля и его заменяет Jacob Andersen

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Матч возобновлен

71' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды АГФ Орхус

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АГФ Орхус

68' Дуэлунд Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Грабара Камиль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

67' Г О О О О Л - Каль Эрик забивает ударом с правой ноги!

67' Дуэлунд Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

67' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

64' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

64' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

62' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Гонсалвеш Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

61' Тингагер Фредерик выиграл воздушное противоборство у Орри Оскарссон.

60' Матч возобновлен

59' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Копенгаген

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Копенгаген

57' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

57' Г О О О О О О Л - Орри Оскарссон из команды Копенгаген с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

57' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Орри Оскарссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Орри Оскарссон удалось забить из легкой позиции.

56' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Гонсалвеш Диогу пробует нанести удар издали, но Бэйли Пикок-Фаррелл держит все под контролем

55' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Копенгаген

54' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

53' Корнелиус Андреас получил травму и заменен. Орри Оскарссон выходит на поле.

53' Корнелиус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Копенгаген

48' Дикс Кевин наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!

47' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля