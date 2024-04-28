Тур: 6. Стадион: Жозеф Марьен.
4:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолЯнссен Винсент
21' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
31' Желтая карточкаВейндал Оуэн
33' Желтая карточкаСадики Ноа
34' Желтая карточкаКерк Джирано
1:1
37' ГолНильссон Хокан
2:1
39' ГолМакаллистер Кевин
52' Желтая карточкаДе Лат Ричи
3:1
54' ГолПуэртас Кэмерон
74' Желтая карточкаТеклаб Хенок
4:1
90' ГолПуэртас Кэмерон
90'+4
Ход матча
17'
0:1
21'
31'
33'
34'
37'
1:1
39'
2:1
52'
54'
74'
90'
4:1
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
11
Теклаб
Хенок
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
60 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
25%
9 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
0.9
Среднее время на гол
81
100
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.11
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.32
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (1)
|0.5
|Нильссон Хокан
|14 (5)
|0.39
|Пуэртас Кэмерон
|10 (3)
|0.28
|Эккерт Айенса Деннис
|8 (3)
|0.22
|Лапуссен Лоик
|5
|0.14
|Сайкс Росс
|4
|0.11
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.08
|Родригес Кевин II
|3
|0.08
|Терхо Каспер
|3
|0.08
|Расмуссен Матиас
|2
|0.06
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Макаллистер Кевин
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Матида Коки
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|11 (1)
|0.31
|Иленикена Джордж
|8
|0.22
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.14
|Муйя Арбнор
|5
|0.14
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.14
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.14
|Эджуке Чидера
|4
|0.11
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.08
|Керк Джирано
|2
|0.06
|Вермирен Артур
|1
|0.03
|Корбани Кобе
|1
|0.03
|Вейндал Оуэн
|1
|0.03
|Батай Йелле
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|9
|1
|Ванхутт Шарль
|9
|0
|Нильссон Хокан
|8
|0
|Макаллистер Кевин
|7
|0
|Лапуссен Лоик
|7
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|7
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Матида Коки
|3
|1
|Расмуссен Матиас
|4
|0
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0
|Морис Антони
|2
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0
|Теклаб Хенок
|3
|0
|Сайкс Росс
|2
|0
|Терхо Каспер
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
|Садики Ноа
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|8
|0
|Керк Джирано
|5
|0
|Ван Ден Босх Зено
|5
|0
|Кейта Мандела
|3
|1
|Алдервейрельд Тоби
|4
|0
|Батай Йелле
|4
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|4
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|4
|0
|Эджуке Чидера
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|1
|Ван Боммел Марк
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Де Лат Ричи
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Антверпен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
8
10
Юнион Сент-Жиллуаз
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Антверпен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
32
31
Юнион Сент-Жиллуаз
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (13)
29% (10)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
Антверпен
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
40
41
Голы по времени матча
Забито
37
23
21 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 23
1
3%
2
9%
1-15
8
22%
4
17%
16-30
12
32%
5
22%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
5
14%
5
22%
61-75
7
19%
5
22%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
4
19%
6
30%
76-90
Забито
33
31
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
5
15%
6
19%
1-15
7
21%
1
3%
16-30
4
12%
9
29%
29%
31-45
8
24%
1
3%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
5
15%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
7
39%
5
29%
29%
76-90
Забито
70
54
37 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 27
24 Забивали первыми 15
3 Не забивали 12
6
9%
8
15%
1-15
15
21%
5
9%
16-30
16
23%
14
26%
31-45
12
17%
3
6%
46-60
9
13%
10
19%
61-75
12
17%
14
26%
76-90
Пропущено
39
37
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
5
13%
4
11%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
8
21%
7
19%
31-45
6
15%
7
19%
46-60
4
10%
5
14%
61-75
11
28%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3
Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1
Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен
Точный счет
2:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
6:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
2 раза 12%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 34%
1
9 раз 26%
3
8 раз 23%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
10 раз 29%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
125
134
89
512
611
215
413
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
126
108
612
612
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
323
Больше Меньше
2411
2312
1421
1124
926
332
530
134
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|42
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|42
|3.
|6
|2
|0
|4
|11 - 9
|41
|4.
|6
|3
|1
|2
|5 - 9
|34
|5.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|30
|6.
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|41
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|31
|3.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|26
|4.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|38
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|33
|3.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|29
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|6.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9