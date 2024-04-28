  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
4:1
Конец матча
Антверпен
0'
0:1
17' Гол
Янссен Винсент
21' Желтая карточка
Юсуф Альхассан
31' Желтая карточка
Вейндал Оуэн
33' Желтая карточка
Садики Ноа
34' Желтая карточка
Керк Джирано
1:1
37' Гол
Нильссон Хокан
2:1
39' Гол
Макаллистер Кевин
52' Желтая карточка
Де Лат Ричи
3:1
54' Гол
Пуэртас Кэмерон
74' Желтая карточка
Теклаб Хенок
4:1
90' Гол
Пуэртас Кэмерон
90'+4
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
8
Амани
Жан
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
11
Теклаб
Хенок
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
29
Нильссон
Хокан
91
Ламменс
Сенне
2
Де
Лат
Ричи
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
8
Юсуф
Альхассан
27
Кейта
Мандела
7
Керк
Джирано
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
25%
9 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
0:2
К
1:0
К
1:0
ПДА
2:0
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДБВЭ
1:1
ПДБВЭ
2:0
ВД
4:0
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
0.9

Среднее время на гол

81
100

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.11

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.32
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 18 (1) 0.5
Нильссон Хокан 14 (5) 0.39
Пуэртас Кэмерон 10 (3) 0.28
Эккерт Айенса Деннис 8 (3) 0.22
Лапуссен Лоик 5 0.14
Сайкс Росс 4 0.11
Кастро-Монтес Алессио 3 0.08
Родригес Кевин II 3 0.08
Терхо Каспер 3 0.08
Расмуссен Матиас 2 0.06
Бёрджесс Кристиан 1 0.03
Кабангу Элтон 1 0.03
Макаллистер Кевин 1 0.03
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Матида Коки 0 0
Садики Ноа 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 11 (1) 0.31
Иленикена Джордж 8 0.22
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.14
Муйя Арбнор 5 0.14
Эккеленкамп Юрген 5 0.14
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.14
Эджуке Чидера 4 0.11
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.08
Керк Джирано 2 0.06
Вермирен Артур 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Mahamadou Doumbia 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 9 1
Ванхутт Шарль 9 0
Нильссон Хокан 8 0
Макаллистер Кевин 7 0
Лапуссен Лоик 7 0
Эль-Амин Амура Мохамед 7 0
Амани Жан 5 0
Матида Коки 3 1
Расмуссен Матиас 4 0
Пуэртас Кэмерон 4 0
Морис Антони 2 1
Кастро-Монтес Алессио 3 0
Теклаб Хенок 3 0
Сайкс Росс 2 0
Терхо Каспер 2 0
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Садики Ноа 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 8 0
Керк Джирано 5 0
Ван Ден Босх Зено 5 0
Кейта Мандела 3 1
Алдервейрельд Тоби 4 0
Батай Йелле 4 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Юсуф Альхассан 4 0
Баликвиша Мишель-Анже 4 0
Эджуке Чидера 3 0
Ондрейка Якоб 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Вейндал Оуэн 1 1
Ван Боммел Марк 2 0
Кулибали Сумайла 2 0
Де Лат Ричи 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Антверпен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

8
10
Юнион Сент-Жиллуаз
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Антверпен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

32
31
Юнион Сент-Жиллуаз
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (13)
29% (10)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
Антверпен
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

40
41

Голы по времени матча

Забито

37
23
21 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 23
1
3%
2
9%
1-15
8
22%
4
17%
16-30
12
32%
5
22%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
5
14%
5
22%
61-75
7
19%
5
22%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
4
19%
6
30%
76-90

Забито

33
31
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
5
15%
6
19%
1-15
7
21%
1
3%
16-30
4
12%
9
29%
29%
31-45
8
24%
1
3%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
5
15%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
7
39%
5
29%
29%
76-90

Забито

70
54
37 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 27
24 Забивали первыми 15
3 Не забивали 12
6
9%
8
15%
1-15
15
21%
5
9%
16-30
16
23%
14
26%
31-45
12
17%
3
6%
46-60
9
13%
10
19%
61-75
12
17%
14
26%
76-90

Пропущено

39
37
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
5
13%
4
11%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
8
21%
7
19%
31-45
6
15%
7
19%
46-60
4
10%
5
14%
61-75
11
28%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3
Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1
Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен

Точный счет

2:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
6:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 34%
1
9 раз 26%
3
8 раз 23%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
10 раз 29%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
5
13
4
1.5
8
9
5
12
2.5
6
11
2
15
3.5
4
13
1
16
4.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
6
10
8
1.5
6
12
6
12
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
3
0.5
Больше Меньше
24
11
23
12
1.5
14
21
11
24
2.5
9
26
3
32
3.5
5
30
1
34
4.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 5 1 0 16 - 3 42
2.
Андерлехт
 6 3 1 2 9 - 7 42
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 2 0 4 11 - 9 41
4.
Генк
 6 3 1 2 5 - 9 34
5.
Серкль Брюгге
 6 1 3 2 6 - 9 30
6.
Антверпен
 6 1 0 5 2 - 12 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 1 41
2.
Генк
 4 2 1 1 4 - 5 31
3.
Серкль Брюгге
 3 0 2 1 2 - 3 26
4.
Брюгге
 3 3 0 0 10 - 1 9
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 7 - 6 3
6.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 4 - 3 38
2.
Брюгге
 3 2 1 0 6 - 2 33
3.
Антверпен
 4 1 0 3 2 - 8 29
4.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Генк
 2 1 0 1 1 - 4 3
6.
Андерлехт
 3 0 1 2 3 - 6 1

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
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