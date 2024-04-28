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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
ПАОК
2:2
Второй тайм: 87'
АЕК
0'
1:0
3' Гол
Константелиас Янис
1:1
9' Гол
Пинеда Орбелин
20' Желтая карточка
Рота Лазарос
21' Желтая карточка
Брэндон Льямас
38' Желтая карточка
Хонни Кастро
41' Желтая карточка
Константелиас Янис
64' Желтая карточка
Араужо Серхио
1:2
75' Гол
Вида Домагой
2:2
81' Гол
Константелиас Янис

Ход матча

3'
Константелиас Янис
(Баба Абдул-Рахман)
1:0
9'
1:1
Пинеда Орбелин
(Хаджсафи Эсхан)
20'
 
Рота Лазарос
21'
Брэндон Льямас
 
38'
Хонни Кастро
 
41'
Константелиас Янис
 
46'
Састре Хуан
Хонни Кастро
 
64'
 
Араужо Серхио
65'
 
Амрабат Нордин
Элиассон Никлас
65'
 
Гачинович Мийат
Араужо Серхио
70'
Саматта Мбвана
Брэндон Льямас
 
75'
1:2
Вида Домагой
77'
Десподов Кирилл
Живкович Андрия
 
77'
Оздоев Магомед
Шваб Штефан
 
78'
 
Цубер Стивен
Понсе Эсекель
78'
 
Гарсия Леви
Рота Лазарос
81'
Константелиас Янис
(Саматта Мбвана)
2:2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
АЕК
4.50
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3.45
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Все Коэффициенты
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
22
Шваб
Штефан
8
Мейте
Суалихо
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
6
Йонссон
Йенс
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
11
Араужо
Серхио
14
Понсе
Эсекель
ПАОК
4-2-3-1
АЕК
4-4-2

История личных встреч

ПАОК
АЕК

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.9%
58.6%
3.5%
11 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
41.4%
22 победы 12 ничьих 0 побед

33 матча

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 21 победа

Второй тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 18 побед

62 матча

38.7%
24.2%
37.1%
24 победы 15 ничьих 23 победы

Первый тайм

17.7%
48.4%
33.9%
11 побед 30 ничьих 21 победа

Второй тайм

35.5%
35.5%
29%
22 победы 22 ничьи 18 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
2:0
К
2:0
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Голы

Всего голов

37
18

Голов в среднем за матч

1.19
0.58

Среднее время на гол

75
155

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.32
0.84

Среднее время на гол

68
107

Всего голов

78
44

Голов в среднем за матч

1.26
0.71

Тотал матчей

2.5
56
Больше 90%
Меньше 10%
6
38
Больше 61%
Меньше 39%
24
20
Больше 32%
Меньше 68%
42
8
Больше 13%
Меньше 87%
54

Среднее время на гол

71
126

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 10 0.3
Константелиас Янис 9 0.27
Мург Томас 8 0.24
Живкович Андрия 7 0.21
Брэндон Льямас 6 (1) 0.18
Оздоев Магомед 6 0.18
Баба Абдул-Рахман 5 0.15
Шваб Штефан 5 (2) 0.15
Цимас Стефанос 3 0.09
Тайсон Фреда 2 0.06
Саматта Мбвана 2 0.06
Антонио Маркос 2 0.06
Луиш Рафаэл 2 0.06
Састре Хуан 1 0.03
Мейте Суалихо 1 0.03
Кедзёра Томаш 1 0.03
Михаилидис Яннис 1 0.03
Циггарас Теохарис 1 0.03
Кулиеракис Костас 1 0.03
Хонни Кастро 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 14 0.41
Гарсия Леви 13 (2) 0.38
Элиассон Никлас 8 0.24
Амрабат Нордин 6 (3) 0.18
Цубер Стивен 6 0.18
Вида Домагой 6 0.18
Пинеда Орбелин 3 0.09
Гачинович Мийат 3 (1) 0.09
Любичич Роберт 2 0.06
Рота Лазарос 2 0.06
Йонссон Йенс 2 0.06
Калленс Александр 2 0.06
Манталос Петрос 1 (1) 0.03
Шиманьски Дамиан 1 0.03
Араужо Серхио 1 0.03
Мукуди Ароль 1 0.03
Сидибе Джибриль 1 0.03
Ван Веерт Том 1 0.03
Мохаммади Милад 1 0.03
Хаджсафи Эсхан 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Станкович Цицан 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Абдул-Рахман 7 0
Живкович Андрия 7 0
Тайсон Фреда 6 0
Брэндон Льямас 6 0
Мург Томас 5 0
Кедзёра Томаш 5 0
Кулиеракис Костас 5 0
Шваб Штефан 4 0
Мейте Суалихо 4 0
Састре Хуан 3 0
Котарски Доминик 3 0
Константелиас Янис 3 0
Оздоев Магомед 2 0
Хонни Кастро 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Живкович Живко 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 11 0
Гачинович Мийат 9 0
Калленс Александр 7 0
Рота Лазарос 7 0
Манталос Петрос 4 1
Вида Домагой 4 0
Йонссон Йенс 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Цубер Стивен 3 0
Араужо Серхио 3 0
Амрабат Нордин 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Атанасиадис Гиоргос 2 0
Элиассон Никлас 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Понсе Эсекель 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

ПАОК
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
АЕК
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

2
9
ПАОК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
АЕК
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

37
38
ПАОК
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)
АЕК
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

39
47

Голы по времени матча

Забито

32
34
17 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
0
0%
7
21%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
11
34%
10
29%
29%
31-45
8
25%
4
12%
46-60
2
6%
5
15%
61-75
5
16%
6
18%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
7
35%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Забито

39
38
13 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 15
17 Не забивали 16
3
8%
5
13%
1-15
3
8%
8
21%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
5
13%
4
11%
46-60
8
21%
5
13%
61-75
13
33%
10
26%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
2
9%
6
46%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
6
27%
3
23%
76-90

Забито

71
72
30 В 1-м тайме 38
41 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 26
4 Не забивали 2
3
4%
12
17%
1-15
9
13%
10
14%
16-30
18
25%
16
22%
31-45
13
18%
8
11%
46-60
10
14%
10
14%
61-75
18
25%
16
22%
76-90

Пропущено

35
33
12 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 19
2
6%
4
12%
1-15
7
20%
1
3%
16-30
3
9%
13
39%
31-45
8
23%
2
6%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
9
26%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0
АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1
АЕК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2
Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2

Результаты матчей

ПАОК
АЕК

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
3:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
6 раз 18%
2:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 28%
3
7 раз 22%
1
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
10 раз 30%
3
10 раз 30%
1
8 раз 24%
4
3 раза 9%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПАОК
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
1.5
13
4
7
8
2.5
8
9
3
12
3.5
2
15
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
1
12
5
1.5
11
5
7
10
2.5
6
10
4
13
3.5
2
14
2
15
4.5
1
15
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
32
1
23
9
1.5
24
9
14
18
2.5
14
19
7
25
3.5
4
29
3
29
4.5
1
32
1
31
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:2 8 5 2 1 17 - 7 17
2.
Панатинаикос
 0:1 8 5 0 3 17 - 10 15
3.
Олимпиакос
 7 4 1 2 16 - 8 13
4.
Арис Салоники
 1:0 8 3 1 4 7 - 11 10
5.
ПАОК
 2:2 7 2 3 2 12 - 11 9
6.
Ламия
 8 0 1 7 6 - 28 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 6 4 1 1 11 - 5 13
2.
Панетоликос
 6 4 1 1 8 - 2 13
3.
ОФИ
 6 2 4 0 9 - 4 10
4.
Пансерраикос
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Кифисиас
 6 2 1 3 7 - 10 7
6.
Атромитос
 6 1 3 2 7 - 8 6
7.
Астерас
 6 1 1 4 3 - 9 4
8.
ПАС Янина
 6 1 1 4 7 - 13 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:2 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Олимпиакос
 4 3 0 1 10 - 5 9
3.
Панатинаикос
 0:1 4 2 0 2 7 - 6 6
4.
ПАОК
 2:2 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Арис Салоники
 1:0 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
Ламия
 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Волос
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Панетоликос
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Кифисиас
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Астерас
 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:1 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
АЕК
 2:2 4 2 1 1 9 - 5 7
3.
Арис Салоники
 1:0 4 2 0 2 2 - 5 6
4.
ПАОК
 2:2 4 1 2 1 7 - 7 5
5.
Олимпиакос
 3 1 1 1 6 - 3 4
6.
Ламия
 4 0 0 4 4 - 13 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Волос
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Кифисиас
 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Астерас
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
ОФИ
 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
ПАС Янина
 4 1 0 3 6 - 11 3
7.
Атромитос
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Пансерраикос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 17 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17 (1)
Ожегович Огнен 16 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
АЕК Понсе Эсекель 14
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Константелиас Янис получил желтую карточку от судьи
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