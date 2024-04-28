Тур: 34. Стадион: Тумба.
0'
1:0
3' ГолКонстантелиас Янис
1:1
9' ГолПинеда Орбелин
20' Желтая карточкаРота Лазарос
21' Желтая карточкаБрэндон Льямас
38' Желтая карточкаХонни Кастро
41' Желтая карточкаКонстантелиас Янис
64' Желтая карточкаАраужо Серхио
1:2
75' ГолВида Домагой
2:2
81' ГолКонстантелиас Янис
Ход матча
3'
9'
1:1
20'
21'
38'
64'
75'
1:2
81'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
11 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
19
Хонни
Кастро
22
Шваб
Штефан
11
Тайсон
Фреда
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
ПАОК
АЕК
29 матчей
82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.9%
58.6%
3.5%
11 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.9%
41.4%
22 победы 12 ничьих 0 побед
33 матча
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 21 победа
Второй тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 18 побед
62 матча
38.7%
24.2%
37.1%
24 победы 15 ничьих 23 победы
Первый тайм
17.7%
48.4%
33.9%
11 побед 30 ничьих 21 победа
Второй тайм
35.5%
35.5%
29%
22 победы 22 ничьи 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
18
Голов в среднем за матч
1.19
0.58
Среднее время на гол
75
155
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.32
0.84
Среднее время на гол
68
107
Всего голов
78
44
Голов в среднем за матч
1.26
0.71
Тотал матчей
2.5
56
Больше 90%
Меньше 10%
6
38
Больше 61%
Меньше 39%
24
20
Больше 32%
Меньше 68%
42
8
Больше 13%
Меньше 87%
54
Среднее время на гол
71
126
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|10
|0.3
|Константелиас Янис
|9
|0.27
|Мург Томас
|8
|0.24
|Живкович Андрия
|7
|0.21
|Брэндон Льямас
|6 (1)
|0.18
|Оздоев Магомед
|6
|0.18
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0.15
|Шваб Штефан
|5 (2)
|0.15
|Цимас Стефанос
|3
|0.09
|Тайсон Фреда
|2
|0.06
|Саматта Мбвана
|2
|0.06
|Антонио Маркос
|2
|0.06
|Луиш Рафаэл
|2
|0.06
|Састре Хуан
|1
|0.03
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|Кедзёра Томаш
|1
|0.03
|Михаилидис Яннис
|1
|0.03
|Циггарас Теохарис
|1
|0.03
|Кулиеракис Костас
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|14
|0.41
|Гарсия Леви
|13 (2)
|0.38
|Элиассон Никлас
|8
|0.24
|Амрабат Нордин
|6 (3)
|0.18
|Цубер Стивен
|6
|0.18
|Вида Домагой
|6
|0.18
|Пинеда Орбелин
|3
|0.09
|Гачинович Мийат
|3 (1)
|0.09
|Любичич Роберт
|2
|0.06
|Рота Лазарос
|2
|0.06
|Йонссон Йенс
|2
|0.06
|Калленс Александр
|2
|0.06
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.03
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.03
|Араужо Серхио
|1
|0.03
|Мукуди Ароль
|1
|0.03
|Сидибе Джибриль
|1
|0.03
|Ван Веерт Том
|1
|0.03
|Мохаммади Милад
|1
|0.03
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Станкович Цицан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Абдул-Рахман
|7
|0
|Живкович Андрия
|7
|0
|Тайсон Фреда
|6
|0
|Брэндон Льямас
|6
|0
|Мург Томас
|5
|0
|Кедзёра Томаш
|5
|0
|Кулиеракис Костас
|5
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Мейте Суалихо
|4
|0
|Састре Хуан
|3
|0
|Котарски Доминик
|3
|0
|Константелиас Янис
|3
|0
|Оздоев Магомед
|2
|0
|Хонни Кастро
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Живкович Живко
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|11
|0
|Гачинович Мийат
|9
|0
|Калленс Александр
|7
|0
|Рота Лазарос
|7
|0
|Манталос Петрос
|4
|1
|Вида Домагой
|4
|0
|Йонссон Йенс
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Цубер Стивен
|3
|0
|Араужо Серхио
|3
|0
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|2
|0
|Элиассон Никлас
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
АЕК
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
2
9
ПАОК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
АЕК
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
37
38
ПАОК
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)
АЕК
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
39
47
Голы по времени матча
Забито
32
34
17 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
0
0%
7
21%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
11
34%
10
29%
29%
31-45
8
25%
4
12%
46-60
2
6%
5
15%
61-75
5
16%
6
18%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
7
35%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Забито
39
38
13 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 15
17 Не забивали 16
3
8%
5
13%
1-15
3
8%
8
21%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
5
13%
4
11%
46-60
8
21%
5
13%
61-75
13
33%
10
26%
76-90
Пропущено
22
13
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
2
9%
6
46%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
6
27%
3
23%
76-90
Забито
71
72
30 В 1-м тайме 38
41 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 26
4 Не забивали 2
3
4%
12
17%
1-15
9
13%
10
14%
16-30
18
25%
16
22%
31-45
13
18%
8
11%
46-60
10
14%
10
14%
61-75
18
25%
16
22%
76-90
Пропущено
35
33
12 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 19
2
6%
4
12%
1-15
7
20%
1
3%
16-30
3
9%
13
39%
31-45
8
23%
2
6%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
9
26%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0
АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1
АЕК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2
Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2
Результаты матчей
ПАОК
АЕК
Точный счет
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
3:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
6 раз 18%
2:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 28%
3
7 раз 22%
1
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
10 раз 30%
3
10 раз 30%
1
8 раз 24%
4
3 раза 9%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ПАОК
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
134
78
89
312
215
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
151
125
115
710
610
413
214
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
321
239
249
1418
1419
725
429
329
132
131
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|2.
|0:1
|8
|5
|0
|3
|17 - 10
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 8
|13
|4.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|5.
|2:2
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|6.
|8
|0
|1
|7
|6 - 28
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|3.
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|7.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|8.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|4.
|2:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|2:2
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|3.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|4.
|2:2
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|4
|0
|0
|4
|4 - 13
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|6.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|17 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17 (1)
|Ожегович Огнен
|16 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 12
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|Ламия
|Давид Симон
|1 10