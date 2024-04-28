  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
ПАОК
3:2
Конец матча
АЕК
0'
1:0
3' Гол
Константелиас Янис
1:1
9' Гол
Пинеда Орбелин
20' Желтая карточка
Рота Лазарос
21' Желтая карточка
Брэндон Льямас
38' Желтая карточка
Хонни Кастро
41' Желтая карточка
Константелиас Янис
64' Желтая карточка
Араужо Серхио
1:2
75' Гол
Вида Домагой
2:2
81' Гол
Константелиас Янис
89' Желтая карточка
Цубер Стивен
3:2
90' Гол
Састре Хуан
90' Желтая карточка
Живкович Андрия
90'+10
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
22
Шваб
Штефан
8
Мейте
Суалихо
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
6
Йонссон
Йенс
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
11
Араужо
Серхио
14
Понсе
Эсекель
ПАОК
4-2-3-1
АЕК
4-4-2

История личных встреч

ПАОК
АЕК

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.9%
58.6%
3.5%
11 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
41.4%
22 победы 12 ничьих 0 побед

33 матча

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 21 победа

Второй тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 18 побед

62 матча

38.7%
24.2%
37.1%
24 победы 15 ничьих 23 победы

Первый тайм

17.7%
48.4%
33.9%
11 побед 30 ничьих 21 победа

Второй тайм

35.5%
35.5%
29%
22 победы 22 ничьи 18 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
2:0
К
2:0
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Голы

Всего голов

37
18

Голов в среднем за матч

1.19
0.58

Среднее время на гол

75
155

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.32
0.84

Среднее время на гол

68
107

Всего голов

78
44

Голов в среднем за матч

1.26
0.71

Тотал матчей

2.5
56
Больше 90%
Меньше 10%
6
38
Больше 61%
Меньше 39%
24
20
Больше 32%
Меньше 68%
42
8
Больше 13%
Меньше 87%
54

Среднее время на гол

71
126

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 10 0.3
Константелиас Янис 9 0.27
Мург Томас 8 0.24
Живкович Андрия 7 0.21
Брэндон Льямас 6 (1) 0.18
Оздоев Магомед 6 0.18
Баба Абдул-Рахман 5 0.15
Шваб Штефан 5 (2) 0.15
Цимас Стефанос 3 0.09
Тайсон Фреда 2 0.06
Саматта Мбвана 2 0.06
Састре Хуан 2 0.06
Антонио Маркос 2 0.06
Луиш Рафаэл 2 0.06
Мейте Суалихо 1 0.03
Кедзёра Томаш 1 0.03
Михаилидис Яннис 1 0.03
Циггарас Теохарис 1 0.03
Кулиеракис Костас 1 0.03
Хонни Кастро 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 14 0.41
Гарсия Леви 13 (2) 0.38
Элиассон Никлас 8 0.24
Амрабат Нордин 6 (3) 0.18
Цубер Стивен 6 0.18
Вида Домагой 6 0.18
Пинеда Орбелин 3 0.09
Гачинович Мийат 3 (1) 0.09
Любичич Роберт 2 0.06
Рота Лазарос 2 0.06
Йонссон Йенс 2 0.06
Калленс Александр 2 0.06
Манталос Петрос 1 (1) 0.03
Шиманьски Дамиан 1 0.03
Араужо Серхио 1 0.03
Мукуди Ароль 1 0.03
Сидибе Джибриль 1 0.03
Ван Веерт Том 1 0.03
Мохаммади Милад 1 0.03
Хаджсафи Эсхан 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Станкович Цицан 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 8 0
Баба Абдул-Рахман 7 0
Тайсон Фреда 6 0
Брэндон Льямас 6 0
Мург Томас 5 0
Кедзёра Томаш 5 0
Кулиеракис Костас 5 0
Шваб Штефан 4 0
Мейте Суалихо 4 0
Састре Хуан 3 0
Котарски Доминик 3 0
Константелиас Янис 3 0
Оздоев Магомед 2 0
Хонни Кастро 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Живкович Живко 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 11 0
Гачинович Мийат 9 0
Калленс Александр 7 0
Рота Лазарос 7 0
Манталос Петрос 4 1
Вида Домагой 4 0
Цубер Стивен 4 0
Йонссон Йенс 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Араужо Серхио 3 0
Амрабат Нордин 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Атанасиадис Гиоргос 2 0
Элиассон Никлас 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Понсе Эсекель 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

ПАОК
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
АЕК
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

2
11
ПАОК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
АЕК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

37
38
ПАОК
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
27% (9)
36% (12)
АЕК
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
38% (13)
44% (15)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

39
49

Голы по времени матча

Забито

35
36
18 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
1
3%
8
22%
1-15
6
17%
2
6%
16-30
11
31%
10
28%
31-45
8
23%
4
11%
46-60
2
6%
6
17%
61-75
7
20%
6
17%
76-90

Пропущено

15
23
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
13%
4
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
7
30%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
4
27%
3
13%
61-75
3
20%
7
30%
76-90

Забито

39
38
13 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 15
18 Не забивали 17
3
8%
5
13%
1-15
3
8%
8
21%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
5
13%
4
11%
46-60
8
21%
5
13%
61-75
13
33%
10
26%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
2
9%
6
46%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
6
27%
3
23%
76-90

Забито

74
74
31 В 1-м тайме 39
43 Во 2-м тайме 35
20 Забивали первыми 26
4 Не забивали 2
4
5%
13
18%
1-15
9
12%
10
14%
16-30
18
24%
16
22%
31-45
13
18%
8
11%
46-60
10
14%
11
15%
61-75
20
27%
16
22%
76-90

Пропущено

37
36
13 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 20
3
8%
5
14%
1-15
7
19%
1
3%
16-30
3
8%
13
36%
31-45
8
22%
2
6%
46-60
7
19%
5
14%
61-75
9
24%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0
АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1
АЕК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2
Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2

Результаты матчей

ПАОК
АЕК

Точный счет

3:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
6 раз 18%
2:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 27%
3
8 раз 24%
1
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
11 раз 32%
3
10 раз 29%
1
8 раз 24%
4
3 раза 9%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ПАОК
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
1.5
13
4
8
8
2.5
8
9
3
13
3.5
2
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
1
12
5
1.5
12
5
7
10
2.5
6
11
4
13
3.5
2
15
2
15
4.5
1
16
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
33
1
24
9
1.5
25
9
15
18
2.5
14
20
7
26
3.5
4
30
3
30
4.5
1
33
1
32
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 8 5 1 2 17 - 8 16
2.
Панатинаикос
 8 5 0 3 17 - 10 15
3.
Олимпиакос
 7 4 1 2 16 - 8 13
4.
ПАОК
 7 3 2 2 13 - 11 11
5.
Арис Салоники
 8 3 1 4 7 - 11 10
6.
Ламия
 8 0 1 7 6 - 28 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 6 4 1 1 11 - 5 13
2.
Панетоликос
 6 4 1 1 8 - 2 13
3.
ОФИ
 6 2 4 0 9 - 4 10
4.
Пансерраикос
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Кифисиас
 6 2 1 3 7 - 10 7
6.
Атромитос
 6 1 3 2 7 - 8 6
7.
Астерас
 6 1 1 4 3 - 9 4
8.
ПАС Янина
 6 1 1 4 7 - 13 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Олимпиакос
 4 3 0 1 10 - 5 9
3.
ПАОК
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Панатинаикос
 4 2 0 2 7 - 6 6
5.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
Ламия
 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Волос
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Панетоликос
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Кифисиас
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Астерас
 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
АЕК
 4 2 0 2 9 - 6 6
3.
Арис Салоники
 4 2 0 2 2 - 5 6
4.
ПАОК
 4 1 2 1 7 - 7 5
5.
Олимпиакос
 3 1 1 1 6 - 3 4
6.
Ламия
 4 0 0 4 4 - 13 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Волос
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Кифисиас
 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Астерас
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
ОФИ
 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
ПАС Янина
 4 1 0 3 6 - 11 3
7.
Атромитос
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Пансерраикос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 17 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17 (1)
Ожегович Огнен 16 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
АЕК Понсе Эсекель 14
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Хонни Кастро уходит с поля. Састре Хуан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч ПАОК 3:2 АЕК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный