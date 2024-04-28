  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Ризеспор
2:0
Первый тайм: 41'
Анкарагюджю
0'
1:0
25' Гол
Гайч Адольфо
30' Желтая карточка
Соу Али
2:0
32' Гол
Олавоин Ибрахим

Ход матча

25'
Гайч Адольфо
(Олавоин Ибрахим)
1:0
30'
 
Соу Али
32'
Олавоин Ибрахим
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Анкарагюджю
2.23
4.30
Реклама, fon.bet
8.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
28
Акинтола
Дэвид
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Гайч
Адольфо
99
Гюнгёрду
Бахадир
4
Чанкая
Атакан
26
Радакович
Урош
45
Четин
Мерт
70
Кициу
Стелиос
30
Джигерджи
Толга
13
Бассогог
Кристиан
19
Флипс
Алексис
10
Бекироглу
Эфкан
29
Сепас
Реналдо
22
Соу
Али
Ризеспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-1-4-1

История личных встреч

Ризеспор
Анкарагюджю

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
3:1
С
1:1
С
1:1
С
5:3
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
1:1
ПЛТ
2:4
ПЛТ
1:4
ТПЛ
3:0
ТПЛ
2:1
С
0:0
К
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.14

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.8
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
71

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 9 0.26
Гайч Адольфо 8 0.24
Олавоин Ибрахим 7 0.21
Зекири Альтин 5 0.15
Кесер Бенхур 4 0.12
Минчев Мартин 3 0.09
Шелви Джонджо 2 0.06
Мочи Отилла 2 0.06
Нильсен Каспер 1 0.03
Акинтола Дэвид 1 0.03
Зауэр Густаво 1 (1) 0.03
Мари Джон 1 0.03
Топчу Эмир Хан 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Пала Митхат 0 0
Османоглу Синан 0 0
Аккан Гёкхан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 9 0.26
Соу Али 5 0.15
Джигерджи Толга 5 (3) 0.15
Педринью V 3 0.09
Сепас Реналдо 3 0.09
Баич Риад 3 0.09
Моруцан Олимпиу 2 0.06
Македа Федерико 2 0.06
Бассогог Кристиан 2 0.06
Родригес Гарри 1 0.03
Гюнерен Али Каан 1 0.03
Улудаг Алпер 1 0.03
Радакович Урош 1 0.03
Муякич Нихад 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Кициу Стелиос 0 0
Гюнгёрду Бахадир 0 0
Хадзийованнис Анастасиос 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 10 1
Пала Митхат 6 1
Варешанович Дал 7 0
Олавоин Ибрахим 6 0
Шелви Джонджо 5 0
Нильсен Каспер 5 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Мочи Отилла 3 1
Аккан Гёкхан 3 0
Минчев Мартин 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Зауэр Густаво 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Аликулов Хусниддин 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Сарикайя Муаммер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кициу Стелиос 6 0
Радакович Урош 6 0
Соу Али 4 1
Сепас Реналдо 5 0
Муякич Нихад 4 0
Джигерджи Толга 3 0
Педринью V 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Чанкая Атакан 3 0
Родригес Гарри 2 0
Ганоушек Матей 2 0
Четин Мерт 2 0
Озбир Эртач 0 1
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Бассогог Кристиан 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Анкарагюджю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
16
Ризеспор
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Анкарагюджю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

30
9

Упущенные победы

12
20
Ризеспор
77.8%
22.2%
21 победа 6 поражений
Первый тайм
52% (17)
39% (13)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (18)
27% (9)
18% (6)
Анкарагюджю
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)

Сухие победы

14
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

35
10

Упущенные победы

14
36

Голы по времени матча

Забито

25
20
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
8%
2
10%
1-15
4
16%
3
15%
16-30
5
20%
4
20%
31-45
4
16%
3
15%
46-60
1
4%
6
30%
61-75
9
36%
2
10%
76-90

Пропущено

14
26
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 15
4
29%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
2
14%
4
15%
76-90

Забито

17
20
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
5
29%
29%
7
35%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90

Пропущено

36
17
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
14%
4
24%
1-15
4
11%
4
24%
16-30
6
17%
3
18%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
7
19%
2
12%
61-75
9
25%
3
18%
76-90

Забито

42
40
17 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
11 Не забивали 9
3
7%
4
10%
1-15
5
12%
5
13%
16-30
9
21%
7
18%
31-45
5
12%
7
18%
46-60
6
14%
13
33%
61-75
14
33%
4
10%
76-90

Пропущено

50
43
21 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 27
9
18%
8
19%
1-15
4
8%
9
21%
16-30
8
16%
7
16%
31-45
8
16%
5
12%
46-60
10
20%
7
16%
61-75
11
22%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1
Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1

Результаты матчей

Ризеспор
Анкарагюджю

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
10 раз 30%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
3
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
8 раз 24%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
6
11
1.5
6
11
5
12
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
4
12
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
25
8
11
22
1.5
10
23
7
26
2.5
5
28
2
31
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 34 17 4 13 56 - 46 55
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 34 15 7 12 46 - 39 52
5.
Бешикташ
 Заявка 34 15 6 13 45 - 40 51
6.
Ризеспор
 2:0 Заявка 34 15 6 13 45 - 49 51
7.
Касымпаша
 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
8.
Аланьяспор
 Заявка 34 12 12 10 49 - 46 48
9.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
10.
Антальяспор
 Заявка 33 11 12 10 38 - 38 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 34 11 10 13 39 - 48 43
12.
Адана Демирспор
 Заявка 34 9 14 11 49 - 47 41
13.
Самсунспор
 Заявка 34 10 9 15 37 - 44 39
14.
Газиантеп
 2:0 Заявка 34 10 7 17 39 - 50 37
15.
Анкарагюджю
 0:2 Заявка 34 8 13 13 40 - 45 37
16.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 Заявка 34 7 9 18 38 - 70 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 34 4 7 23 27 - 67 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 2:0 Заявка 18 12 3 3 28 - 13 39
4.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
5.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
7.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
8.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
9.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 17 9 1 7 27 - 23 28
10.
Аланьяспор
 Заявка 17 7 6 4 30 - 24 27
11.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
12.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
13.
Анкарагюджю
 0:2 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
15.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 2:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
8.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
9.
Кайсериспор
 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Газиантеп
 2:0 Заявка 17 5 2 10 21 - 27 17
11.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
13.
Ризеспор
 2:0 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
14.
Анкарагюджю
 0:2 Заявка 17 2 6 9 20 - 28 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 4 11 13 - 32 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Анкарагюджю
2.23
4.30
Реклама, fon.bet
8.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ризеспор 2:0 Анкарагюджю онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ризеспор
Анкарагюджю
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный