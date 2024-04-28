Тур: 34. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
2:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
25'
1:0
30'
32'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
45
Четин
Мерт
22
Соу
Али
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
66 Уста ГювенЗащитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Диуф УмарНападающий
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
27 Уньяй АрдаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Ризеспор
Анкарагюджю
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.38
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.14
Среднее время на гол
51
78
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.8
1.27
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
71
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|9
|0.26
|Гайч Адольфо
|8
|0.24
|Олавоин Ибрахим
|7
|0.21
|Зекири Альтин
|5
|0.15
|Кесер Бенхур
|4
|0.12
|Минчев Мартин
|3
|0.09
|Шелви Джонджо
|2
|0.06
|Мочи Отилла
|2
|0.06
|Нильсен Каспер
|1
|0.03
|Акинтола Дэвид
|1
|0.03
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.03
|Мари Джон
|1
|0.03
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Аккан Гёкхан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|9
|0.26
|Соу Али
|5
|0.15
|Джигерджи Толга
|5 (3)
|0.15
|Педринью V
|3
|0.09
|Сепас Реналдо
|3
|0.09
|Баич Риад
|3
|0.09
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.06
|Македа Федерико
|2
|0.06
|Бассогог Кристиан
|2
|0.06
|Родригес Гарри
|1
|0.03
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.03
|Улудаг Алпер
|1
|0.03
|Радакович Урош
|1
|0.03
|Муякич Нихад
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|0
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|10
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Варешанович Дал
|7
|0
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Шелви Джонджо
|5
|0
|Нильсен Каспер
|5
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Мочи Отилла
|3
|1
|Аккан Гёкхан
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Зауэр Густаво
|2
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Аликулов Хусниддин
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Сарикайя Муаммер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кициу Стелиос
|6
|0
|Радакович Урош
|6
|0
|Соу Али
|4
|1
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Муякич Нихад
|4
|0
|Джигерджи Толга
|3
|0
|Педринью V
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Чанкая Атакан
|3
|0
|Родригес Гарри
|2
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Озбир Эртач
|0
|1
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Бассогог Кристиан
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Анкарагюджю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
16
Ризеспор
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Анкарагюджю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
30
9
Упущенные победы
12
20
Ризеспор
77.8%
22.2%
21 победа 6 поражений
Первый тайм
52% (17)
39% (13)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (18)
27% (9)
18% (6)
Анкарагюджю
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Сухие победы
14
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
35
10
Упущенные победы
14
36
Голы по времени матча
Забито
25
20
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
8%
2
10%
1-15
4
16%
3
15%
16-30
5
20%
4
20%
31-45
4
16%
3
15%
46-60
1
4%
6
30%
61-75
9
36%
2
10%
76-90
Пропущено
14
26
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 15
4
29%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
2
14%
4
15%
76-90
Забито
17
20
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
5
29%
29%
7
35%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90
Пропущено
36
17
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
14%
4
24%
1-15
4
11%
4
24%
16-30
6
17%
3
18%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
7
19%
2
12%
61-75
9
25%
3
18%
76-90
Забито
42
40
17 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
11 Не забивали 9
3
7%
4
10%
1-15
5
12%
5
13%
16-30
9
21%
7
18%
31-45
5
12%
7
18%
46-60
6
14%
13
33%
61-75
14
33%
4
10%
76-90
Пропущено
50
43
21 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 27
9
18%
8
19%
1-15
4
8%
9
21%
16-30
8
16%
7
16%
31-45
8
16%
5
12%
46-60
10
20%
7
16%
61-75
11
22%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1
Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1
Результаты матчей
Ризеспор
Анкарагюджю
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
10 раз 30%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
3
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
8 раз 24%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
611
611
512
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
142
511
412
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
258
1122
1023
726
528
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|0:2 Заявка
|34
|17
|4
|13
|56 - 46
|55
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|46 - 39
|52
|5.
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|45 - 40
|51
|6.
|2:0 Заявка
|34
|15
|6
|13
|45 - 49
|51
|7.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|8.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|49 - 46
|48
|9.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|10.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|38 - 38
|45
|11.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|39 - 48
|43
|12.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|49 - 47
|41
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 44
|39
|14.
|2:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|39 - 50
|37
|15.
|0:2 Заявка
|34
|8
|13
|13
|40 - 45
|37
|16.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|38 - 70
|30
|20.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|27 - 67
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|2:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|28 - 13
|39
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|9.
|0:2 Заявка
|17
|9
|1
|7
|27 - 23
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 24
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|13.
|0:2 Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|14.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|2:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|2:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 27
|17
|11.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|13.
|2:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|14.
|0:2 Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 28
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9