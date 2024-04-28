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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Ризеспор
2:2
Конец матча
Анкарагюджю
0'
1:0
25' Гол
Гайч Адольфо
30' Желтая карточка
Соу Али
2:0
32' Гол
Олавоин Ибрахим
45' Желтая карточка
Бассогог Кристиан
2:1
56' Гол
Баич Риад
64' Желтая карточка
Четин Мерт
85' Желтая карточка
Топчу Эмир Хан
85' Желтая карточка
Бекироглу Эфкан
90' Желтая карточка
Сарикайя Муаммер
90' Желтая карточка
Четин Тарык
2:2
90' Гол
Родригес Гарри
90' Желтая карточка
Родригес Гарри
90'+10

Ход матча

25'
Гайч Адольфо
(Олавоин Ибрахим)
1:0
30'
 
Соу Али
32'
Олавоин Ибрахим
(Шелви Джонджо)
2:0
45'
 
Бассогог Кристиан
46'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Сепас Реналдо
46'
 
Баич Риад
Соу Али
56'
2:1
Баич Риад
(Бекироглу Эфкан)
61'
 
Педринью
Джигерджи Толга
64'
 
Четин Мерт
69'
Сарикайя Муаммер
Варешанович Дал
 
75'
Минчев Мартин
Гайч Адольфо
 
75'
Четин Тарык
Аккан Гёкхан
 
75'
Зауэр Густаво
Акинтола Дэвид
 
85'
Топчу Эмир Хан
 
85'
 
Бекироглу Эфкан
87'
 
Родригес Гарри
Флипс Алексис
90'
Яшар Сейфеттин Анил
Зекири Альтин
 
90'
Сарикайя Муаммер
 
90'
Четин Тарык
 
90'
2:2
Родригес Гарри
(Радакович Урош)
90'
 
Родригес Гарри

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
28
Акинтола
Дэвид
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Гайч
Адольфо
99
Гюнгёрду
Бахадир
4
Чанкая
Атакан
26
Радакович
Урош
45
Четин
Мерт
70
Кициу
Стелиос
30
Джигерджи
Толга
13
Бассогог
Кристиан
19
Флипс
Алексис
10
Бекироглу
Эфкан
29
Сепас
Реналдо
22
Соу
Али
Ризеспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-1-4-1

История личных встреч

Ризеспор
Анкарагюджю

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
3:1
С
1:1
С
1:1
С
5:3
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
1:1
ПЛТ
2:4
ПЛТ
1:4
ТПЛ
3:0
ТПЛ
2:1
С
0:0
К
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.14

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.8
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
71

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 9 0.26
Гайч Адольфо 8 0.24
Олавоин Ибрахим 7 0.21
Зекири Альтин 5 0.15
Кесер Бенхур 4 0.12
Минчев Мартин 3 0.09
Шелви Джонджо 2 0.06
Мочи Отилла 2 0.06
Нильсен Каспер 1 0.03
Акинтола Дэвид 1 0.03
Зауэр Густаво 1 (1) 0.03
Мари Джон 1 0.03
Топчу Эмир Хан 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Пала Митхат 0 0
Османоглу Синан 0 0
Аккан Гёкхан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 9 0.26
Соу Али 5 0.15
Джигерджи Толга 5 (3) 0.15
Баич Риад 4 0.12
Педринью V 3 0.09
Сепас Реналдо 3 0.09
Родригес Гарри 2 0.06
Моруцан Олимпиу 2 0.06
Македа Федерико 2 0.06
Бассогог Кристиан 2 0.06
Радакович Урош 1 0.03
Гюнерен Али Каан 1 0.03
Улудаг Алпер 1 0.03
Муякич Нихад 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Кициу Стелиос 0 0
Гюнгёрду Бахадир 0 0
Хадзийованнис Анастасиос 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 11 1
Пала Митхат 6 1
Варешанович Дал 7 0
Олавоин Ибрахим 6 0
Шелви Джонджо 5 0
Нильсен Каспер 5 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Мочи Отилла 3 1
Аккан Гёкхан 3 0
Минчев Мартин 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Зауэр Густаво 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Сарикайя Муаммер 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Аликулов Хусниддин 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Коч Алберк 1 0
Четин Тарык 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кициу Стелиос 6 0
Радакович Урош 6 0
Соу Али 4 1
Сепас Реналдо 5 0
Муякич Нихад 4 0
Джигерджи Толга 3 0
Родригес Гарри 3 0
Педринью V 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Чанкая Атакан 3 0
Четин Мерт 3 0
Бекироглу Эфкан 1 1
Ганоушек Матей 2 0
Бассогог Кристиан 2 0
Озбир Эртач 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Анкарагюджю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
18
Ризеспор
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Анкарагюджю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

30
9

Упущенные победы

12
20
Ризеспор
77.8%
22.2%
21 победа 6 поражений
Первый тайм
53% (18)
38% (13)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
26% (9)
21% (7)
Анкарагюджю
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
50% (17)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)

Сухие победы

14
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

35
10

Упущенные победы

16
38

Голы по времени матча

Забито

27
22
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
7%
2
9%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
6
22%
4
18%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
1
4%
6
27%
61-75
9
33%
3
14%
76-90

Пропущено

16
28
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 16
4
25%
4
14%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
4
25%
4
14%
46-60
3
19%
5
18%
61-75
3
19%
4
14%
76-90

Забито

17
20
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 23
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
5
29%
29%
7
35%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90

Пропущено

36
17
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
14%
4
24%
1-15
4
11%
4
24%
16-30
6
17%
3
18%
31-45
5
14%
1
6%
46-60
7
19%
2
12%
61-75
9
25%
3
18%
76-90

Забито

44
42
19 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 13
11 Не забивали 9
3
7%
4
10%
1-15
6
14%
5
12%
16-30
10
23%
7
17%
31-45
5
11%
8
19%
46-60
6
14%
13
31%
61-75
14
32%
5
12%
76-90

Пропущено

52
45
21 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 28
9
17%
8
18%
1-15
4
8%
10
22%
16-30
8
15%
8
18%
31-45
9
17%
5
11%
46-60
10
19%
7
16%
61-75
12
23%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1
Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1

Результаты матчей

Ризеспор
Анкарагюджю

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
10 раз 29%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 32%
1
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
6
7
11
1.5
6
11
5
13
2.5
3
14
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
15
2
5
11
1.5
5
12
2
14
2.5
2
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
26
8
12
22
1.5
11
23
7
27
2.5
5
29
2
32
3.5
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 Заявка 34 18 4 12 60 - 46 58
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 34 15 7 12 46 - 39 52
5.
Бешикташ
 Заявка 34 15 6 13 45 - 40 51
6.
Касымпаша
 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
7.
Ризеспор
 Заявка 34 14 7 13 45 - 51 49
8.
Аланьяспор
 Заявка 34 12 12 10 49 - 46 48
9.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
10.
Антальяспор
 Заявка 33 11 12 10 38 - 38 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 34 11 10 13 39 - 48 43
12.
Адана Демирспор
 Заявка 34 9 14 11 49 - 47 41
13.
Самсунспор
 Заявка 34 10 9 15 37 - 44 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 34 8 14 12 42 - 45 38
15.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
16.
Газиантеп
 Заявка 34 9 7 18 39 - 54 34
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 Заявка 34 7 9 18 38 - 70 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 34 4 7 23 27 - 67 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 18 11 4 3 28 - 15 37
4.
Трабзонспор
 Заявка 17 10 1 6 31 - 23 31
5.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
6.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
8.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
9.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
10.
Аланьяспор
 Заявка 17 7 6 4 30 - 24 27
11.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
12.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
13.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
15.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
8.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
9.
Кайсериспор
 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
12.
Газиантеп
 Заявка 17 4 2 11 21 - 31 14
13.
Анкарагюджю
 Заявка 17 2 7 8 22 - 28 13
14.
Ризеспор
 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 4 11 13 - 32 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
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