  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Пендикспор
1:2
Конец матча
Кайсериспор
0'
7' Желтая карточка
Бурабия Мехди
1:0
7' Гол
Н'Диайе Папа
1:1
45' Гол
Боа Морте Аилтон
1:2
56' Гол
Бурабия Мехди
60' Желтая карточка
Шукуров Отабек
80' Желтая карточка
Лусамба Арно
86' Желтая карточка
Баязит Билал
90' Вторая желтая карточка
Бурабия Мехди
90' Желтая карточка
Эзтюрк Алпаслан
90'+12

Ход матча

7'
 
Бурабия Мехди
7'
Н'Диайе Папа
1:0
45'
1:1
Боа Морте Аилтон
(Кардозу Мигел)
46'
 
Йылмаз Картал
Калдырым Хасан Али
56'
1:2
Бурабия Мехди
60'
 
Шукуров Отабек
69'
Эзе Эмека
Озгенч Эрдем
 
69'
Диаби Абдулай
Акбунар Халиль
 
77'
 
Аттама Джозеф
Кочаман Ариф
80'
Лусамба Арно
 
84'
Ярдымджи Эренджан
Найир Умут
 
86'
 
Ака Яу
Боа Морте Аилтон
86'
 
Баязит Билал
90'
 
Бурабия Мехди
90'
 
Гежек Баран Али
Назон Даккенс
90'
Эзтюрк Алпаслан
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
35
Огюр
Бурак
22
Озгенч
Эрдем
33
Эзтюрк
Алпаслан
13
Акча
Мурат
6
Секейра
Нуну
5
Н'Диайе
Папа
66
Лусамба
Арно
11
Акбунар
Халиль
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
17
Найир
Умут
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
4
Коловециос
Димитрис
54
Кочаман
Ариф
33
Калдырым
Хасан
Али
29
Шукуров
Отабек
10
Бурабия
Мехди
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
28
Дживелек
Рамазан
9
Назон
Даккенс
Пендикспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Пендикспор
Кайсериспор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.18
Акбунар Халиль 4 0.12
Найир Умут 3 0.09
Тюрам Рожерио 3 0.09
Ромеро Оскар 3 (3) 0.09
Кайя Гёкхан 2 0.06
Велинтон Соуза 2 0.06
Диаби Абдулай 2 0.06
Эзтюрк Алпаслан 2 0.06
Секейра Нуну 1 0.03
Мидтше Фредрик 1 0.03
Цекици Эндри 1 0.03
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.03
Каппел Леандро 1 0.03
Н'Диайе Папа 1 0.03
Зюлюнгёз Беркай 1 0.03
Лусамба Арно 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 15 (5) 0.44
Боа Морте Аилтон 7 0.21
Бурабия Мехди 3 0.09
Баокен Стефан 3 0.09
Карими Али II 3 0.09
Мане Карлуш 2 0.06
Назон Даккенс 2 0.06
Кеман Оливье 2 0.06
Кардозу Мигел 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Узодимма Энтони 1 0.03
Озбек Мехмет 1 0.03
Саздаджи Гекхан 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Кароль Лионель 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Кочаман Ариф 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 6 3
Эзтюрк Алпаслан 7 0
Секейра Нуну 7 0
Лусамба Арно 5 1
Акбунар Халиль 3 1
Вукович Йосип 4 0
Мидтше Фредрик 4 0
Цекици Эндри 4 0
Канполат Эрдем 4 0
Асан Серкан 2 1
Тиам Маме 3 0
Найир Умут 3 0
Рассул Джохер Хадим 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Диаби Абдулай 2 0
Н'Диайе Папа 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Акча Мурат 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 8 0
Йылмаз Картал 6 1
Бурабия Мехди 4 1
Кочаман Ариф 4 1
Боа Морте Аилтон 5 0
Баязит Билал 5 0
Карими Али II 4 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Дживелек Рамазан 3 0
Кардозу Мигел 3 0
Кеман Оливье 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Назон Даккенс 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Мане Карлуш 1 0
Шукуров Отабек 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Recep Ucar 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Кайсериспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

10
7
Пендикспор
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Кайсериспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

30
11

Упущенные победы

12
16
Пендикспор
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
21% (7)
38% (13)
Кайсериспор
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
53% (18)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
35% (12)
50% (17)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

32
20

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
4
18%
4
24%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
2
9%
5
29%
29%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
6
27%
3
18%
76-90

Пропущено

29
30
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
10%
2
7%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
3
10%
5
17%
31-45
5
17%
8
27%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
10
34%
7
23%
76-90

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
1
6%
7
32%
61-75
8
44%
5
23%
76-90

Пропущено

39
18
15 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
5
13%
2
11%
1-15
3
8%
3
17%
16-30
7
18%
5
28%
31-45
9
23%
3
17%
46-60
3
8%
1
6%
61-75
12
31%
4
22%
76-90

Забито

40
39
18 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 11
5
13%
5
13%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
6
15%
8
21%
31-45
3
8%
7
18%
46-60
5
13%
8
21%
61-75
14
35%
8
21%
76-90

Пропущено

68
48
25 В 1-м тайме 20
43 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 25
8
12%
4
8%
1-15
7
10%
6
13%
16-30
10
15%
10
21%
31-45
14
21%
11
23%
46-60
7
10%
6
13%
61-75
22
32%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Галатасарай - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Истанбулспор 1:0
Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0
Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0

Результаты матчей

Пендикспор
Кайсериспор

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

4:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
4:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 50%
0
9 раз 26%
2
5 раз 15%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
6
11
2
15
2.5
3
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
4
13
1
16
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
23
11
8
26
1.5
10
24
3
31
2.5
5
29
2
32
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 34 17 4 13 56 - 46 55
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 34 15 7 12 46 - 39 52
5.
Бешикташ
 Заявка 34 15 6 13 45 - 40 51
6.
Ризеспор
 2:0 Заявка 34 15 6 13 45 - 49 51
7.
Касымпаша
 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
8.
Аланьяспор
 Заявка 34 12 12 10 49 - 46 48
9.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
10.
Антальяспор
 Заявка 33 11 12 10 38 - 38 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 34 11 10 13 39 - 48 43
12.
Адана Демирспор
 Заявка 34 9 14 11 49 - 47 41
13.
Самсунспор
 Заявка 34 10 9 15 37 - 44 39
14.
Газиантеп
 2:0 Заявка 34 10 7 17 39 - 50 37
15.
Анкарагюджю
 0:2 Заявка 34 8 13 13 40 - 45 37
16.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 Заявка 34 7 9 18 38 - 70 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 34 4 7 23 27 - 67 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 2:0 Заявка 18 12 3 3 28 - 13 39
4.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
5.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
7.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
8.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
9.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 17 9 1 7 27 - 23 28
10.
Аланьяспор
 Заявка 17 7 6 4 30 - 24 27
11.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
12.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
13.
Анкарагюджю
 0:2 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
15.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 2:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
8.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
9.
Кайсериспор
 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Газиантеп
 2:0 Заявка 17 5 2 10 21 - 27 17
11.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
13.
Ризеспор
 2:0 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
14.
Анкарагюджю
 0:2 Заявка 17 2 6 9 20 - 28 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 4 11 13 - 32 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Весь список
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