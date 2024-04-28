Тур: 34. Стадион: Пендик.
1:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаБурабия Мехди
1:0
7' ГолН'Диайе Папа
1:1
45' ГолБоа Морте Аилтон
1:2
56' ГолБурабия Мехди
60' Желтая карточкаШукуров Отабек
80' Желтая карточкаЛусамба Арно
86' Желтая карточкаБаязит Билал
90' Вторая желтая карточкаБурабия Мехди
90' Желтая карточкаЭзтюрк Алпаслан
90'+12
Ход матча
7'
1:0
45'
56'
1:2
60'
80'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
35
Огюр
Бурак
22
Озгенч
Эрдем
13
Акча
Мурат
66
Лусамба
Арно
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
17
Найир
Умут
- Основной состав
-
35 Огюр БуракВратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
-
17 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Эзе ЭмекаНападающий
- Нападающий
-
25 Сайхан ЭфеНападающий
-
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукас Хари
История личных встреч
Пендикспор
Кайсериспор
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.18
|Акбунар Халиль
|4
|0.12
|Найир Умут
|3
|0.09
|Тюрам Рожерио
|3
|0.09
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.09
|Кайя Гёкхан
|2
|0.06
|Велинтон Соуза
|2
|0.06
|Диаби Абдулай
|2
|0.06
|Эзтюрк Алпаслан
|2
|0.06
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Мидтше Фредрик
|1
|0.03
|Цекици Эндри
|1
|0.03
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.03
|Каппел Леандро
|1
|0.03
|Н'Диайе Папа
|1
|0.03
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.03
|Лусамба Арно
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|15 (5)
|0.44
|Боа Морте Аилтон
|7
|0.21
|Бурабия Мехди
|3
|0.09
|Баокен Стефан
|3
|0.09
|Карими Али II
|3
|0.09
|Мане Карлуш
|2
|0.06
|Назон Даккенс
|2
|0.06
|Кеман Оливье
|2
|0.06
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Узодимма Энтони
|1
|0.03
|Озбек Мехмет
|1
|0.03
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
|Кочаман Ариф
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|6
|3
|Эзтюрк Алпаслан
|7
|0
|Секейра Нуну
|7
|0
|Лусамба Арно
|5
|1
|Акбунар Халиль
|3
|1
|Вукович Йосип
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Канполат Эрдем
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Тиам Маме
|3
|0
|Найир Умут
|3
|0
|Рассул Джохер Хадим
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Диаби Абдулай
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Акча Мурат
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|8
|0
|Йылмаз Картал
|6
|1
|Бурабия Мехди
|4
|1
|Кочаман Ариф
|4
|1
|Боа Морте Аилтон
|5
|0
|Баязит Билал
|5
|0
|Карими Али II
|4
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Дживелек Рамазан
|3
|0
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Кеман Оливье
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Назон Даккенс
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Мане Карлуш
|1
|0
|Шукуров Отабек
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Кайсериспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
10
7
Пендикспор
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Кайсериспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
12
16
Пендикспор
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
21% (7)
38% (13)
Кайсериспор
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
53% (18)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
35% (12)
50% (17)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
32
20
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
4
18%
4
24%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
2
9%
5
29%
29%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
6
27%
3
18%
76-90
Пропущено
29
30
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
10%
2
7%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
3
10%
5
17%
31-45
5
17%
8
27%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
10
34%
7
23%
76-90
Забито
18
22
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
1
6%
7
32%
61-75
8
44%
5
23%
76-90
Пропущено
39
18
15 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
5
13%
2
11%
1-15
3
8%
3
17%
16-30
7
18%
5
28%
31-45
9
23%
3
17%
46-60
3
8%
1
6%
61-75
12
31%
4
22%
76-90
Забито
40
39
18 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 11
5
13%
5
13%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
6
15%
8
21%
31-45
3
8%
7
18%
46-60
5
13%
8
21%
61-75
14
35%
8
21%
76-90
Пропущено
68
48
25 В 1-м тайме 20
43 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 25
8
12%
4
8%
1-15
7
10%
6
13%
16-30
10
15%
10
21%
31-45
14
21%
11
23%
46-60
7
10%
6
13%
61-75
22
32%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Галатасарай - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Истанбулспор 1:0
Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0
Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0
Результаты матчей
Пендикспор
Кайсериспор
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
4:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
4:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 50%
0
9 раз 26%
2
5 раз 15%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
512
611
215
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
314
413
116
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
2311
826
1024
331
529
232
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|0:2 Заявка
|34
|17
|4
|13
|56 - 46
|55
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|46 - 39
|52
|5.
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|45 - 40
|51
|6.
|2:0 Заявка
|34
|15
|6
|13
|45 - 49
|51
|7.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|8.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|49 - 46
|48
|9.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|10.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|38 - 38
|45
|11.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|39 - 48
|43
|12.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|49 - 47
|41
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 44
|39
|14.
|2:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|39 - 50
|37
|15.
|0:2 Заявка
|34
|8
|13
|13
|40 - 45
|37
|16.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|38 - 70
|30
|20.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|27 - 67
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|2:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|28 - 13
|39
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|9.
|0:2 Заявка
|17
|9
|1
|7
|27 - 23
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 24
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|13.
|0:2 Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|14.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|2:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|2:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 27
|17
|11.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|13.
|2:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|14.
|0:2 Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 28
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9