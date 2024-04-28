Тур: 34. Стадион: Papara Park.
0:2
Первый тайм: 39'
Ход матча
12'
0:1
21'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
12
Мёнье
Тома
73
Бослук
Ариф
19
Пепе
Николя
30
Онуачу
Пол
33
Ницэ
Флорин
18
Сореску
Деян
70
Драгус
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Бослук АрифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сореску ДеянНападающий
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
История личных встреч
Трабзонспор
Газиантеп
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.75
1.6
Среднее время на гол
32
56
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.75
Среднее время на гол
150
120
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трезеге
|10 (1)
|0.29
|Онуачу Пол
|9
|0.26
|Дестан Энис
|6
|0.18
|Барди Энис
|5
|0.15
|Пепе Николя
|5
|0.15
|Вишча Эдин
|4 (1)
|0.12
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.12
|Фунтас Таксиархис
|2
|0.06
|Бенкович Филип
|2
|0.06
|Оздемир Берат
|1
|0.03
|Денсвил Стефано
|1
|0.03
|Бозок Умут
|1
|0.03
|Менди Батиста
|1
|0.03
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.03
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.03
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|12 (1)
|0.35
|Кызылдаг Арда
|5
|0.15
|Сореску Деян
|4
|0.12
|Максим Александру
|3 (2)
|0.09
|Маркович Лазар
|2
|0.06
|Озчичек Огюн
|2
|0.06
|Евтович Марко
|2
|0.06
|Градель Макс-Ален
|1
|0.03
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.03
|Джилободжи Папи
|1
|0.03
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|Риаскос Брайан
|1
|0.03
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|М'баката Салем
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|8
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|8
|0
|Дестан Энис
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Чакыр Угурджан
|3
|0
|Оздемир Берат
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Барди Энис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Трезеге
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|7
|1
|Максим Александру
|5
|2
|Драгус Денис
|7
|0
|Озчичек Огюн
|6
|0
|Маркович Лазар
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Ницэ Флорин
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|0
|М'баката Салем
|3
|0
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Баджи Алиу
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Газиантеп
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
10
Трабзонспор
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Газиантеп
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
25
14
Трабзонспор
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Газиантеп
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
18
18
Упущенные победы
33
24
Голы по времени матча
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
2
8%
3
14%
1-15
5
20%
4
19%
16-30
4
16%
5
24%
31-45
3
12%
5
24%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
8
32%
3
14%
76-90
Пропущено
23
25
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
17%
7
28%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
22%
6
24%
61-75
6
26%
7
28%
76-90
Забито
28
16
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
4
14%
3
19%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
6
21%
4
25%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
6
21%
4
25%
76-90
Пропущено
23
25
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
9%
4
16%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
6
26%
6
24%
61-75
9
39%
7
28%
76-90
Забито
53
37
23 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 14
8 Не забивали 12
6
11%
6
16%
1-15
9
17%
6
16%
16-30
8
15%
6
16%
31-45
9
17%
9
24%
46-60
7
13%
3
8%
61-75
14
26%
7
19%
76-90
Пропущено
46
50
16 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
6
13%
11
22%
1-15
4
9%
2
4%
16-30
6
13%
8
16%
31-45
4
9%
3
6%
46-60
11
24%
12
24%
61-75
15
33%
14
28%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1
Газиантеп
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1
Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2
Результаты матчей
Трабзонспор
Газиантеп
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
Точный счет
1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
2:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
8 раз 24%
0:3
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 30%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
5
2 раза 6%
0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
125
97
611
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
106
98
610
611
313
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
2211
1815
1221
825
330
231
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|0:2 Заявка
|34
|17
|4
|13
|56 - 46
|55
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|46 - 39
|52
|5.
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|45 - 40
|51
|6.
|2:0 Заявка
|34
|15
|6
|13
|45 - 49
|51
|7.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|8.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|49 - 46
|48
|9.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|10.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|38 - 38
|45
|11.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|39 - 48
|43
|12.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|49 - 47
|41
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 44
|39
|14.
|2:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|39 - 50
|37
|15.
|0:2 Заявка
|34
|8
|13
|13
|40 - 45
|37
|16.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|38 - 70
|30
|20.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|27 - 67
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|2:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|28 - 13
|39
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|9.
|0:2 Заявка
|17
|9
|1
|7
|27 - 23
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 24
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|13.
|0:2 Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|14.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|2:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|2:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 27
|17
|11.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|13.
|2:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|14.
|0:2 Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 28
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9