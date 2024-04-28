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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Трабзонспор
0:2
Первый тайм: 39'
Газиантеп
0'
0:1
12' Гол
Сореску Деян
0:2
21' Гол
Драгус Денис

Ход матча

12'
0:1
Сореску Деян
(М'баката Салем)
21'
0:2
Драгус Денис
(Сореску Деян)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
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Трабзонспор
Ничья
Газиантеп
5.90
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Все Коэффициенты
1
Чакыр
Угурджан
12
Мёнье
Тома
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
73
Бослук
Ариф
5
Оздемир
Берат
8
Барди
Энис
7
Вишча
Эдин
19
Пепе
Николя
14
Фунтас
Таксиархис
30
Онуачу
Пол
33
Ницэ
Флорин
15
Эрсой
Эртугрул
4
Кызылдаг
Арда
3
Джилободжи
Папи
22
М'баката
Салем
23
Монтейру
Жамиру
63
Н'Кулу
Николя
44
Максим
Александру
18
Сореску
Деян
70
Драгус
Денис
11
Эскихеллач
Мустафа
Трабзонспор
4-2-3-1
Газиантеп
4-3-3

История личных встреч

Трабзонспор
Газиантеп

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:3
С
0:3
С
3:2
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
4:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.75
1.6

Среднее время на гол

32
56

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.75

Среднее время на гол

150
120

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трезеге 10 (1) 0.29
Онуачу Пол 9 0.26
Дестан Энис 6 0.18
Барди Энис 5 0.15
Пепе Николя 5 0.15
Вишча Эдин 4 (1) 0.12
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.12
Фунтас Таксиархис 2 0.06
Бенкович Филип 2 0.06
Оздемир Берат 1 0.03
Денсвил Стефано 1 0.03
Бозок Умут 1 0.03
Менди Батиста 1 0.03
Гюрпюз Гёктан 1 0.03
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.03
Эмюр Абдулкадир 0 0
Мёнье Тома 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 12 (1) 0.35
Кызылдаг Арда 5 0.15
Сореску Деян 4 0.12
Максим Александру 3 (2) 0.09
Маркович Лазар 2 0.06
Озчичек Огюн 2 0.06
Евтович Марко 2 0.06
Градель Макс-Ален 1 0.03
Соялп Фуркан 1 0.03
Эскихеллач Мустафа 1 0.03
Джилободжи Папи 1 0.03
Н'Кулу Николя 1 0.03
Айети Альбиан 1 0.03
Риаскос Брайан 1 0.03
Монтейру Жамиру 0 0
М'баката Салем 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 8 1
Элмалы Эврен Эрен 8 0
Дестан Энис 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Чакыр Угурджан 3 0
Оздемир Берат 3 0
Бания Раян 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Мёнье Тома 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Барди Энис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Бенкович Филип 2 0
Трезеге 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бозок Умут 1 0
Теклич Тонио 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 7 1
Максим Александру 5 2
Драгус Денис 7 0
Озчичек Огюн 6 0
Маркович Лазар 5 0
Градель Макс-Ален 4 0
Евтович Марко 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Джилободжи Папи 3 0
Ницэ Флорин 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Монтейру Жамиру 3 0
М'баката Салем 3 0
Кызылдаг Арда 3 0
Риаскос Брайан 2 0
Marius Sumudica 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Баджи Алиу 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Газиантеп
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
10
Трабзонспор
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Газиантеп
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

25
14
Трабзонспор
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Газиантеп
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

18
18

Упущенные победы

33
24

Голы по времени матча

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
2
8%
3
14%
1-15
5
20%
4
19%
16-30
4
16%
5
24%
31-45
3
12%
5
24%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
8
32%
3
14%
76-90

Пропущено

23
25
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
17%
7
28%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
22%
6
24%
61-75
6
26%
7
28%
76-90

Забито

28
16
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
4
14%
3
19%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
6
21%
4
25%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
6
21%
4
25%
76-90

Пропущено

23
25
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
9%
4
16%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
6
26%
6
24%
61-75
9
39%
7
28%
76-90

Забито

53
37
23 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 14
8 Не забивали 12
6
11%
6
16%
1-15
9
17%
6
16%
16-30
8
15%
6
16%
31-45
9
17%
9
24%
46-60
7
13%
3
8%
61-75
14
26%
7
19%
76-90

Пропущено

46
50
16 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
6
13%
11
22%
1-15
4
9%
2
4%
16-30
6
13%
8
16%
31-45
4
9%
3
6%
46-60
11
24%
12
24%
61-75
15
33%
14
28%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1
Газиантеп
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1
Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2

Результаты матчей

Трабзонспор
Газиантеп

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%

Точный счет

1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
2:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
8 раз 24%
0:3
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 30%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
5
2 раза 6%
0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
5
9
7
1.5
6
11
2
14
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
10
6
9
8
1.5
6
10
6
11
2.5
3
13
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
22
11
18
15
1.5
12
21
8
25
2.5
3
30
2
31
3.5
2
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 34 17 4 13 56 - 46 55
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 34 15 7 12 46 - 39 52
5.
Бешикташ
 Заявка 34 15 6 13 45 - 40 51
6.
Ризеспор
 2:0 Заявка 34 15 6 13 45 - 49 51
7.
Касымпаша
 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
8.
Аланьяспор
 Заявка 34 12 12 10 49 - 46 48
9.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
10.
Антальяспор
 Заявка 33 11 12 10 38 - 38 45
11.
Кайсериспор
 Заявка 34 11 10 13 39 - 48 43
12.
Адана Демирспор
 Заявка 34 9 14 11 49 - 47 41
13.
Самсунспор
 Заявка 34 10 9 15 37 - 44 39
14.
Газиантеп
 2:0 Заявка 34 10 7 17 39 - 50 37
15.
Анкарагюджю
 0:2 Заявка 34 8 13 13 40 - 45 37
16.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 Заявка 34 7 9 18 38 - 70 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 34 4 7 23 27 - 67 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 2:0 Заявка 18 12 3 3 28 - 13 39
4.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
5.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
7.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
8.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
9.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 17 9 1 7 27 - 23 28
10.
Аланьяспор
 Заявка 17 7 6 4 30 - 24 27
11.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
12.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
13.
Анкарагюджю
 0:2 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
15.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 2:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 0:2 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
8.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
9.
Кайсериспор
 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Газиантеп
 2:0 Заявка 17 5 2 10 21 - 27 17
11.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
12.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
13.
Ризеспор
 2:0 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
14.
Анкарагюджю
 0:2 Заявка 17 2 6 9 20 - 28 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 4 11 13 - 32 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
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