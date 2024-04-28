Тур: 34. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
5:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
2' ГолАйдын Огуз
2:0
8' ГолЖанвье Николя
19' Желтая карточкаБайыр Фуркан
3:0
28' ГолЖанвье Николя
48' Желтая карточкаЕсиль Мехмет
51' Желтая карточкаЭрдоган Окан
53' Желтая карточкаДахени Демиако
54' Желтая карточкаДели Симон
4:0
55' ГолБалковец Юре
5:0
67' ГолХассан Ахмед
Ход матча
2'
1:0
8'
2:0
19'
28'
3:0
48'
51'
53'
54'
55'
4:0
67'
5:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
88
Оздемир
Юсуф
59
Арда
Альп
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
23
Эрдоган
Окан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
-
23 Эрдоган ОканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Шахан ОзканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
70 Kaan Vardar
-
-
-
-
25 Yasin Polat
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
История личных встреч
Аланьяспор
Истанбулспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдын Огуз
|10 (1)
|0.29
|Хассан Ахмед
|5 (1)
|0.15
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.15
|Жанвье Николя
|4
|0.12
|Феррейра Карлос Эдуардо
|4
|0.12
|Аугусто Лойде
|3
|0.09
|Балковец Юре
|3
|0.09
|Кордова Серхио
|3
|0.09
|Оздемир Юсуф
|2
|0.06
|Караджа Эфеджан
|2
|0.06
|Хадергьонай Флорент
|2
|0.06
|Алмейда Ричард
|1
|0.03
|Фер Лерой
|1
|0.03
|Систо Пионе
|1
|0.03
|Аксой Фатих
|1
|0.03
|Алити Фидан
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосаж Флорьян
|5
|0.15
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.12
|Мамаду Менди
|2
|0.06
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.06
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.06
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.03
|Самбисса Давид
|1
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Рроца Эдуарт
|1
|0.03
|Ндао Алассан
|1
|0.03
|Коли Расин
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.03
|Темель Вефа
|1
|0.03
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.03
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|11
|0
|Фер Лерой
|6
|2
|Новаиш Жоау
|7
|0
|Алити Фидан
|7
|0
|Байыр Фуркан
|7
|0
|Оздемир Юсуф
|7
|0
|Балковец Юре
|6
|0
|Аугусто Лойде
|6
|0
|Караджа Эфеджан
|5
|0
|Айдын Огуз
|2
|1
|Ташкиран Махмут
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Лима Нуно
|2
|0
|Текке Фатих
|0
|1
|Систо Пионе
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|9
|1
|Есиль Мехмет
|9
|0
|Эрдоган Окан
|7
|1
|Коли Расин
|8
|0
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Воробьев Модест
|5
|1
|Дели Симон
|6
|0
|Дахени Демиако
|5
|0
|Яшар Али
|3
|1
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Арда Альп
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Сантос Жаксон
|2
|0
|Шахан Озкан
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Топатар Иззет
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Истанбулспор
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
11
10
Аланьяспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Истанбулспор
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
6% (1)
69% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
15
30
Упущенные победы
16
6
Аланьяспор
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Истанбулспор
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
18% (6)
36% (12)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
19
30
Упущенные победы
27
16
Голы по времени матча
Забито
24
14
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
2
8%
1
7%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
7
29%
29%
6
43%
76-90
Пропущено
24
25
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
5
21%
4
16%
61-75
11
46%
9
36%
76-90
Забито
19
14
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
3
16%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
8
42%
4
29%
76-90
Пропущено
22
34
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
2
9%
4
12%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
5
23%
6
18%
31-45
6
27%
9
26%
46-60
4
18%
4
12%
61-75
2
9%
8
24%
76-90
Забито
43
28
18 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 14
10 Не забивали 12
5
12%
3
11%
1-15
6
14%
4
14%
16-30
7
16%
6
21%
31-45
4
9%
1
4%
46-60
6
14%
4
14%
61-75
15
35%
10
36%
76-90
Пропущено
46
59
15 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 38
12 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 30
2
4%
7
12%
1-15
3
7%
5
8%
16-30
10
22%
9
15%
31-45
9
20%
13
22%
46-60
9
20%
8
14%
61-75
13
28%
17
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0
Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Ризеспор 0:4
Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1
Результаты матчей
Аланьяспор
Истанбулспор
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
6 раз 18%
1
14 раз 42%
0
13 раз 39%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
116
88
314
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
97
611
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2013
1419
627
627
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|30
|3
|1
|80 - 21
|93
|2.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|89 - 31
|89
|3.
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|56 - 44
|55
|4.
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|46 - 39
|52
|5.
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|45 - 40
|51
|6.
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|56 - 59
|49
|7.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|43 - 49
|48
|8.
|5:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|48 - 46
|48
|9.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|41 - 45
|48
|10.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|38 - 38
|45
|11.
|2:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|39 - 48
|43
|12.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|49 - 47
|41
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|37 - 44
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|34 - 48
|36
|16.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 50
|34
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|38 - 48
|33
|19.
|1:2 Заявка
|34
|7
|9
|18
|38 - 70
|30
|20.
|0:5 Заявка
|34
|4
|7
|23
|27 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|50 - 20
|42
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 18
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|10.
|5:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|29 - 24
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|22 - 18
|26
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 31
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|14.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|15.
|2:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|16.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|26 - 25
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|1:2 Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|20.
|0:5 Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|39 - 11
|47
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|35 - 8
|42
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 22
|22
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 25
|21
|8.
|5:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|9.
|2:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|15 - 28
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|1:2 Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|13 - 29
|8
|20.
|0:5 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 31
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|14 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9