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  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Аланьяспор
5:0
Второй тайм: 90+'
Истанбулспор
0'
1:0
2' Гол
Айдын Огуз
2:0
8' Гол
Жанвье Николя
19' Желтая карточка
Байыр Фуркан
3:0
28' Гол
Жанвье Николя
48' Желтая карточка
Есиль Мехмет
51' Желтая карточка
Эрдоган Окан
53' Желтая карточка
Дахени Демиако
54' Желтая карточка
Дели Симон
4:0
55' Гол
Балковец Юре
5:0
67' Гол
Хассан Ахмед

Ход матча

2'
Айдын Огуз
1:0
8'
Жанвье Николя
(Айдын Огуз)
2:0
19'
Байыр Фуркан
 
28'
Жанвье Николя
(Караджа Эфеджан)
3:0
46'
Аксой Фатих
Байыр Фуркан
 
48'
 
Есиль Мехмет
51'
 
Эрдоган Окан
53'
 
Дахени Демиако
54'
 
Дели Симон
55'
Балковец Юре
(Жанвье Николя)
4:0
59'
Новаиш Жоау
Жанвье Николя
 
59'
Фер Лерой
Алмейда Ричард
 
67'
Хассан Ахмед
(Оздемир Юсуф)
5:0
68'
Систо Пионе
Оздемир Юсуф
 
73'
 
Сербест Муджахит
Арда Альп
73'
 
Шахан Озкан
Темель Вефа
73'
 
Траоре Джакариджа Жуниор
Мамаду Менди
74'
 
Kaan Vardar
Самбисса Давид
76'
Феррейра Карлос Эдуардо
Караджа Эфеджан
 
85'
 
Demir Mermerci
Эрдоган Окан

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Истанбулспор
5.50
9.40
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8.50
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Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
17
Жанвье
Николя
11
Айдын
Огуз
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
9
Хассан
Ахмед
59
Арда
Альп
21
Дахени
Демиако
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
7
Самбисса
Давид
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
23
Эрдоган
Окан
99
Сантос
Жаксон
8
Темель
Вефа
19
Гюльтекин
Эмир
Аланьяспор
4-2-3-1
Истанбулспор
5-4-1

История личных встреч

Аланьяспор
Истанбулспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдын Огуз 10 (1) 0.29
Хассан Ахмед 5 (1) 0.15
Новаиш Жоау 5 (2) 0.15
Жанвье Николя 4 0.12
Феррейра Карлос Эдуардо 4 0.12
Аугусто Лойде 3 0.09
Балковец Юре 3 0.09
Кордова Серхио 3 0.09
Оздемир Юсуф 2 0.06
Караджа Эфеджан 2 0.06
Хадергьонай Флорент 2 0.06
Алмейда Ричард 1 0.03
Фер Лерой 1 0.03
Систо Пионе 1 0.03
Аксой Фатих 1 0.03
Алити Фидан 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосаж Флорьян 5 0.15
Гюльтекин Эмир 4 0.12
Мамаду Менди 2 0.06
Сарикайя Муаммер 2 0.06
Йылмаз Ибрахим 2 0.06
Сантос Жаксон 1 (1) 0.03
Самбисса Давид 1 0.03
Яшар Али 1 0.03
Этеми Вален 1 0.03
Рроца Эдуарт 1 0.03
Ндао Алассан 1 0.03
Коли Расин 1 0.03
Воробьев Модест 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Гедикли Эмрехан 1 0.03
Темель Вефа 1 0.03
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.03
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 11 0
Фер Лерой 6 2
Новаиш Жоау 7 0
Алити Фидан 7 0
Байыр Фуркан 7 0
Оздемир Юсуф 7 0
Балковец Юре 6 0
Аугусто Лойде 6 0
Караджа Эфеджан 5 0
Айдын Огуз 2 1
Ташкиран Махмут 3 0
Хадергьонай Флорент 3 0
Жанвье Николя 3 0
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Лима Нуно 2 0
Текке Фатих 0 1
Систо Пионе 1 0
Кордова Серхио 1 0
Силва Андерсон 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 9 1
Есиль Мехмет 9 0
Эрдоган Окан 7 1
Коли Расин 8 0
Сарикайя Муаммер 7 0
Воробьев Модест 5 1
Дели Симон 6 0
Дахени Демиако 5 0
Яшар Али 3 1
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Арда Альп 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Сантос Жаксон 2 0
Шахан Озкан 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Топатар Иззет 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Истанбулспор
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

11
10
Аланьяспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Истанбулспор
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
6% (1)
69% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

15
30

Упущенные победы

16
6
Аланьяспор
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Истанбулспор
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
18% (6)
36% (12)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

19
30

Упущенные победы

27
16

Голы по времени матча

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
2
8%
1
7%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
7
29%
29%
6
43%
76-90

Пропущено

24
25
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
5
21%
4
16%
61-75
11
46%
9
36%
76-90

Забито

19
14
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
3
16%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
8
42%
4
29%
76-90

Пропущено

22
34
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
2
9%
4
12%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
5
23%
6
18%
31-45
6
27%
9
26%
46-60
4
18%
4
12%
61-75
2
9%
8
24%
76-90

Забито

43
28
18 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 14
10 Не забивали 12
5
12%
3
11%
1-15
6
14%
4
14%
16-30
7
16%
6
21%
31-45
4
9%
1
4%
46-60
6
14%
4
14%
61-75
15
35%
10
36%
76-90

Пропущено

46
59
15 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 38
12 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 30
2
4%
7
12%
1-15
3
7%
5
8%
16-30
10
22%
9
15%
31-45
9
20%
13
22%
46-60
9
20%
8
14%
61-75
13
28%
17
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0
Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Ризеспор 0:4
Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1

Результаты матчей

Аланьяспор
Истанбулспор

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
6 раз 18%
1
14 раз 42%
0
13 раз 39%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
6
8
8
1.5
3
14
4
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
7
6
11
1.5
3
13
2
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
20
13
14
19
1.5
6
27
6
27
2.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 34 30 3 1 80 - 21 93
2.
Фенербахче
 Заявка 34 28 5 1 89 - 31 89
3.
Трабзонспор
 Заявка 33 17 4 12 56 - 44 55
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 34 15 7 12 46 - 39 52
5.
Бешикташ
 Заявка 34 15 6 13 45 - 40 51
6.
Касымпаша
 Заявка 34 14 7 13 56 - 59 49
7.
Ризеспор
 Заявка 33 14 6 13 43 - 49 48
8.
Аланьяспор
 5:0 Заявка 34 12 12 10 48 - 46 48
9.
Сивасспор
 Заявка 34 12 12 10 41 - 45 48
10.
Антальяспор
 Заявка 33 11 12 10 38 - 38 45
11.
Кайсериспор
 2:1 Заявка 34 11 10 13 39 - 48 43
12.
Адана Демирспор
 Заявка 34 9 14 11 49 - 47 41
13.
Самсунспор
 Заявка 34 10 9 15 37 - 44 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Коньяспор
 Заявка 34 8 12 14 34 - 48 36
16.
Газиантеп
 Заявка 33 9 7 17 37 - 50 34
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Хатайспор
 Заявка 34 7 12 15 38 - 48 33
19.
Пендикспор
 1:2 Заявка 34 7 9 18 38 - 70 30
20.
Истанбулспор
 0:5 Заявка 34 4 7 23 27 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 17 13 3 1 50 - 20 42
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 17 9 4 4 30 - 18 31
5.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
7.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
8.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
9.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
10.
Аланьяспор
 5:0 Заявка 17 7 6 4 29 - 24 27
11.
Сивасспор
 Заявка 17 6 8 3 22 - 18 26
12.
Касымпаша
 Заявка 17 7 4 6 29 - 31 25
13.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
15.
Кайсериспор
 2:1 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
16.
Хатайспор
 Заявка 17 5 7 5 26 - 25 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 1:2 Заявка 17 5 3 9 20 - 31 18
20.
Истанбулспор
 0:5 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 13 3 1 35 - 8 42
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 6 4 7 20 - 22 22
6.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
7.
Бешикташ
 Заявка 17 6 3 8 21 - 25 21
8.
Аланьяспор
 5:0 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
9.
Кайсериспор
 2:1 Заявка 17 5 4 8 18 - 29 19
10.
Коньяспор
 Заявка 18 3 8 7 15 - 28 17
11.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
15.
Пендикспор
 1:2 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 17 1 5 11 13 - 29 8
20.
Истанбулспор
 0:5 Заявка 17 2 4 11 13 - 31 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Эрдоган Окан получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Есиль Мехмет получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Фуркан Баир уходит с поля. Аксой Фатих выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Караджа Эфеджан сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Жанвье Николя бьет в цель!
    • 19'
      Фуркан Баир получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Айдын Огуз сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Жанвье Николя бьет в цель!
    • 2'
      Г О О О О Л - Айдын Огуз бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой Истанбулспор.
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Аланьяспор
    Ничья
    Истанбулспор
    5.50
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