  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Группа вылета
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
РВДМ 47
0:1
Перерыв
Кортрейк
0'
0:1
16' Гол
Мессату Наэль
17' Желтая карточка
Адарамола Тайо
21' Желтая карточка
Дэвис Айзек

Ход матча

16'
0:1
Мессату Наэль
(Сильва Жоао)
17'
Адарамола Тайо
 
21'
 
Дэвис Айзек
Лучшие коэффициенты
РВДМ 47
Ничья
Кортрейк
6.18
4.10
Реклама, betcity.ru
2.95
Все Коэффициенты
28
Юбер
Гийом
21
Самбу
Марсони
34
Макоссо
Крайст
43
David
Sousa
11
Адарамола
Тайо
8
Абе
Суто
77
Рен-Аделед
Жефф
17
Ilay
Camara
30
Мерсье
Ксавье
89
Вела
Карлос
9
Гейе
Махтар
95
Пирар
Люка
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
24
Фудзии
Харуя
6
Мессату
Наэль
17
Кангва
Кингс
27
Сиссако
Абдулайе
10
Abdelkahar
Kadri
11
Dion
De
Neve
68
Амброз
Тьерри
39
Дэвис
Айзек
РВДМ 47
4-2-3-1
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

РВДМ 47
Кортрейк

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
2:4
ПДА
3:2
К
0:1
ПДА
1:1
ТМК
2:1
К
1:3

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 10 0.29
Бирон Микаэль 7 (1) 0.21
Ilay Camara 3 0.09
Вела Карлос 3 (1) 0.09
Абе Суто 3 0.09
Мерсье Ксавье 2 0.06
Рен-Аделед Жефф 2 0.06
Мбуп Пате 2 0.06
Да Сильва Флоран 2 0.06
Двомо Пьер 1 0.03
David Sousa 1 0.03
Сеговия Луис Джеованни 1 0.03
Romildo 1 0.03
Эрис Жонатан 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Matias Segovia 0 0
Эбиовей Малколм 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 11 0.32
Abdelkahar Kadri 4 (1) 0.12
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.09
Dion De Neve 2 0.06
Бруно Массимо 1 0.03
Амброз Тьерри 1 0.03
Оджо Шейи 1 0.03
Мессату Наэль 1 0.03
Tom Vandenberghe 1 0.03
Jonathan Afolabi 1 0.03
Djibi Seck 1 0.03
Сильва Жоао 0 0
Кангва Кингс 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 8 2
Двомо Пьер 7 0
Ilay Camara 5 1
Сампайо Филипе 4 1
Abner II 5 0
Абе Суто 5 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
David Sousa 3 0
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Мбуп Пате 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Бирон Микаэль 2 0
Самбу Марсони 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Сарр Мамаду-Наби 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Эбиовей Малколм 1 0
Адарамола Тайо 1 0
Макоссо Крайст 1 0
Sada Diallo 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Кана Марко 5 1
Малинов Кристиян 6 0
Мессату Наэль 6 0
Сильва Жоао 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Оджо Шейи 4 0
Сиссако Абдулайе 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Бруно Массимо 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Дэвис Айзек 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Ryotaro Tsunoda 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Кортрейк
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
12
РВДМ 47
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Кортрейк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

34
24

Упущенные победы

10
10
РВДМ 47
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (7)
61% (20)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Кортрейк
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
33% (11)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

36
24

Упущенные победы

19
22

Голы по времени матча

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
0
0%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
2
11%
5
36%
76-90

Пропущено

29
30
20 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
7
24%
1
3%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
8
28%
9
30%
31-45
2
7%
9
30%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
3
10%
4
13%
76-90

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
3
14%
1
6%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
3
14%
5
31%
61-75
8
36%
1
6%
76-90

Пропущено

39
30
16 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
4
10%
5
17%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
5
13%
2
7%
31-45
3
8%
7
23%
46-60
8
21%
3
10%
61-75
12
31%
8
27%
76-90

Забито

40
30
19 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 13
9 Не забивали 12
3
8%
3
10%
1-15
9
23%
4
13%
16-30
7
18%
6
20%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
7
18%
6
20%
61-75
10
25%
6
20%
76-90

Пропущено

68
60
36 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 34
21 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 27
11
16%
6
10%
1-15
12
18%
9
15%
16-30
13
19%
11
18%
31-45
5
7%
16
27%
46-60
12
18%
6
10%
61-75
15
22%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 2:4 РВДМ 47 - Эйпен 3:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0
РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1
Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3

Результаты матчей

РВДМ 47
Кортрейк

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
6
5
11
1.5
4
13
2
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
7
9
5
12
1.5
2
14
2
15
2.5
1
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
18
15
10
23
1.5
6
27
4
29
2.5
2
31
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 5 1 0 16 - 3 42
2.
Андерлехт
 6 3 1 2 9 - 7 42
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3:1 6 2 0 4 10 - 9 41
4.
Спортинг Шарлеруа
 4 3 1 0 5 - 2 39
5.
Гент
 6 5 0 1 17 - 6 39
6.
Генк
 6 3 1 2 5 - 9 34
7.
Мехелен
 6 3 1 2 12 - 10 33
8.
РВДМ 47
 0:1 4 2 1 1 7 - 4 30
9.
Серкль Брюгге
 6 1 3 2 6 - 9 30
10.
Антверпен
 1:3 6 1 0 5 2 - 11 29
11.
Кортрейк
 1:0 4 1 1 2 5 - 7 28
12.
Сент-Трейден
 6 2 2 2 9 - 9 28
13.
Эйпен
 4 0 1 3 3 - 7 25
14.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 6 - 8 23
15.
Стандард
 6 0 5 1 8 - 12 22
16.
Вестерло
 6 0 2 4 8 - 15 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 1 41
2.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 1 0 1 - 0 33
3.
Гент
 3 3 0 0 11 - 4 33
4.
Генк
 4 2 1 1 4 - 5 31
5.
Серкль Брюгге
 3 0 2 1 2 - 3 26
6.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 3 25
7.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 5 - 5 24
8.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
9.
Брюгге
 3 3 0 0 10 - 1 9
10.
Мехелен
 3 2 0 1 8 - 5 6
11.
РВДМ 47
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3:1 3 1 0 2 6 - 6 3
13.
Стандард
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Вестерло
 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Кортрейк
 1:0 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Антверпен
 1:3 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3:1 3 1 0 2 4 - 3 38
2.
Брюгге
 3 2 1 0 6 - 2 33
3.
Антверпен
 1:3 4 1 0 3 2 - 7 29
4.
Кортрейк
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 28
5.
РВДМ 47
 0:1 2 1 1 0 4 - 2 27
6.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 5 27
7.
Стандард
 3 0 2 1 7 - 11 19
8.
Вестерло
 3 0 0 3 4 - 8 15
9.
Спортинг Шарлеруа
 2 2 0 0 4 - 2 6
10.
Гент
 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 4 - 6 4
13.
Генк
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
АХ Лёвен
 3 0 2 1 1 - 4 2
15.
Андерлехт
 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Эйпен
 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Дэвис Айзек получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Адарамола Тайо получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Сильва Жоао сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Мессату Наэль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
РВДМ 47
Ничья
Кортрейк
6.18
4.10
Реклама, betcity.ru
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч РВДМ 47 0:1 Кортрейк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
РВДМ 47
Кортрейк
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный