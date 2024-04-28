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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
РВДМ 47
0:1
Конец матча
Кортрейк
0'
0:1
16' Гол
Мессату Наэль
17' Желтая карточка
Адарамола Тайо
21' Желтая карточка
Дэвис Айзек
57' Желтая карточка
Abdelkahar Kadri
79' Желтая карточка
Мбуп Пате
90'+8
28
Юбер
Гийом
21
Самбу
Марсони
34
Макоссо
Крайст
43
David
Sousa
11
Адарамола
Тайо
8
Абе
Суто
77
Рен-Аделед
Жефф
17
Ilay
Camara
30
Мерсье
Ксавье
89
Вела
Карлос
9
Гейе
Махтар
95
Пирар
Люка
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
24
Фудзии
Харуя
6
Мессату
Наэль
17
Кангва
Кингс
27
Сиссако
Абдулайе
10
Abdelkahar
Kadri
11
Dion
De
Neve
68
Амброз
Тьерри
39
Дэвис
Айзек
РВДМ 47
4-2-3-1
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

РВДМ 47
Кортрейк

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
2:4
ПДА
3:2
К
0:1
ПДА
1:1
ТМК
2:1
К
1:3

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 10 0.29
Бирон Микаэль 7 (1) 0.21
Ilay Camara 3 0.09
Вела Карлос 3 (1) 0.09
Абе Суто 3 0.09
Мерсье Ксавье 2 0.06
Рен-Аделед Жефф 2 0.06
Мбуп Пате 2 0.06
Да Сильва Флоран 2 0.06
Двомо Пьер 1 0.03
David Sousa 1 0.03
Сеговия Луис Джеованни 1 0.03
Romildo 1 0.03
Эрис Жонатан 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Matias Segovia 0 0
Эбиовей Малколм 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 11 0.32
Abdelkahar Kadri 4 (1) 0.12
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.09
Dion De Neve 2 0.06
Бруно Массимо 1 0.03
Амброз Тьерри 1 0.03
Оджо Шейи 1 0.03
Мессату Наэль 1 0.03
Tom Vandenberghe 1 0.03
Jonathan Afolabi 1 0.03
Djibi Seck 1 0.03
Сильва Жоао 0 0
Кангва Кингс 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 8 2
Двомо Пьер 7 0
Ilay Camara 5 1
Сампайо Филипе 4 1
Abner II 5 0
Абе Суто 5 0
Мбуп Пате 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
David Sousa 3 0
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Бирон Микаэль 2 0
Самбу Марсони 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Сарр Мамаду-Наби 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Эбиовей Малколм 1 0
Адарамола Тайо 1 0
Макоссо Крайст 1 0
Sada Diallo 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Кана Марко 5 1
Малинов Кристиян 6 0
Мессату Наэль 6 0
Сильва Жоао 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Abdelkahar Kadri 5 0
Оджо Шейи 4 0
Сиссако Абдулайе 4 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Бруно Массимо 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Дэвис Айзек 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Ryotaro Tsunoda 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Кортрейк
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
12
РВДМ 47
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Кортрейк
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

34
24

Упущенные победы

10
10
РВДМ 47
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (7)
59% (20)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
Кортрейк
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
32% (11)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
50% (17)
24% (8)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

36
24

Упущенные победы

19
22

Голы по времени матча

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
0
0%
2
13%
1-15
4
22%
3
20%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
2
11%
5
33%
76-90

Пропущено

30
30
21 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
7
23%
1
3%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
8
27%
9
30%
31-45
2
7%
9
30%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
3
10%
4
13%
76-90

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
3
14%
1
6%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
3
14%
5
31%
61-75
8
36%
1
6%
76-90

Пропущено

39
30
16 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
4
10%
5
17%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
5
13%
2
7%
31-45
3
8%
7
23%
46-60
8
21%
3
10%
61-75
12
31%
8
27%
76-90

Забито

40
31
19 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 14
10 Не забивали 12
3
8%
3
10%
1-15
9
23%
5
16%
16-30
7
18%
6
19%
31-45
4
10%
5
16%
46-60
7
18%
6
19%
61-75
10
25%
6
19%
76-90

Пропущено

69
60
37 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 34
22 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 27
11
16%
6
10%
1-15
13
19%
9
15%
16-30
13
19%
11
18%
31-45
5
7%
16
27%
46-60
12
17%
6
10%
61-75
15
22%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 2:4 РВДМ 47 - Эйпен 3:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0
РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1
Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3

Результаты матчей

РВДМ 47
Кортрейк

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
13 раз 38%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
4
13
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
8
9
5
12
1.5
2
15
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
19
15
10
24
1.5
6
28
4
30
2.5
2
32
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 5 1 0 16 - 3 42
2.
Андерлехт
 6 3 1 2 9 - 7 42
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 2 0 4 11 - 9 41
4.
Спортинг Шарлеруа
 4 3 1 0 5 - 2 39
5.
Гент
 6 5 0 1 17 - 6 39
6.
Генк
 6 3 1 2 5 - 9 34
7.
Мехелен
 6 3 1 2 12 - 10 33
8.
РВДМ 47
 4 2 1 1 7 - 4 30
9.
Серкль Брюгге
 6 1 3 2 6 - 9 30
10.
Антверпен
 6 1 0 5 2 - 12 29
11.
Кортрейк
 4 1 1 2 5 - 7 28
12.
Сент-Трейден
 6 2 2 2 9 - 9 28
13.
Эйпен
 4 0 1 3 3 - 7 25
14.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 6 - 8 23
15.
Стандард
 6 0 5 1 8 - 12 22
16.
Вестерло
 6 0 2 4 8 - 15 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 1 41
2.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 1 0 1 - 0 33
3.
Гент
 3 3 0 0 11 - 4 33
4.
Генк
 4 2 1 1 4 - 5 31
5.
Серкль Брюгге
 3 0 2 1 2 - 3 26
6.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 3 25
7.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 5 - 5 24
8.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
9.
Брюгге
 3 3 0 0 10 - 1 9
10.
Мехелен
 3 2 0 1 8 - 5 6
11.
РВДМ 47
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 7 - 6 3
13.
Стандард
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Вестерло
 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Кортрейк
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 4 - 3 38
2.
Брюгге
 3 2 1 0 6 - 2 33
3.
Антверпен
 4 1 0 3 2 - 8 29
4.
Кортрейк
 2 1 1 0 2 - 1 28
5.
РВДМ 47
 2 1 1 0 4 - 2 27
6.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 5 27
7.
Стандард
 3 0 2 1 7 - 11 19
8.
Вестерло
 3 0 0 3 4 - 8 15
9.
Спортинг Шарлеруа
 2 2 0 0 4 - 2 6
10.
Гент
 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 4 - 6 4
13.
Генк
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
АХ Лёвен
 3 0 2 1 1 - 4 2
15.
Андерлехт
 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Эйпен
 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Дэвис Айзек получил желтую карточку от судьи
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