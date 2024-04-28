Тур: 4. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
0'
0:1
16' ГолМессату Наэль
17' Желтая карточкаАдарамола Тайо
21' Желтая карточкаДэвис Айзек
57' Желтая карточкаAbdelkahar Kadri
79' Желтая карточкаМбуп Пате
90'+8
Ход матча
16'
0:1
17'
21'
57'
79'
28
Юбер
Гийом
43
David
Sousa
8
Абе
Суто
17
Ilay
Camara
89
Вела
Карлос
95
Пирар
Люка
44
Сильва
Жоао
24
Фудзии
Харуя
17
Кангва
Кингс
11
Dion
De
Neve
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
- Защитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
4 KlausЗащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
-
15 Sada Diallo
-
-
-
-
Главный тренер: Феррера Янник
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Кана МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
РВДМ 47
Кортрейк
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|10
|0.29
|Бирон Микаэль
|7 (1)
|0.21
|Ilay Camara
|3
|0.09
|Вела Карлос
|3 (1)
|0.09
|Абе Суто
|3
|0.09
|Мерсье Ксавье
|2
|0.06
|Рен-Аделед Жефф
|2
|0.06
|Мбуп Пате
|2
|0.06
|Да Сильва Флоран
|2
|0.06
|Двомо Пьер
|1
|0.03
|David Sousa
|1
|0.03
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|11
|0.32
|Abdelkahar Kadri
|4 (1)
|0.12
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.09
|Dion De Neve
|2
|0.06
|Бруно Массимо
|1
|0.03
|Амброз Тьерри
|1
|0.03
|Оджо Шейи
|1
|0.03
|Мессату Наэль
|1
|0.03
|Tom Vandenberghe
|1
|0.03
|Jonathan Afolabi
|1
|0.03
|Djibi Seck
|1
|0.03
|Сильва Жоао
|0
|0
|Кангва Кингс
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|8
|2
|Двомо Пьер
|7
|0
|Ilay Camara
|5
|1
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Abner II
|5
|0
|Абе Суто
|5
|0
|Мбуп Пате
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|David Sousa
|3
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Бирон Микаэль
|2
|0
|Самбу Марсони
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Сарр Мамаду-Наби
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Эбиовей Малколм
|1
|0
|Адарамола Тайо
|1
|0
|Макоссо Крайст
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Кана Марко
|5
|1
|Малинов Кристиян
|6
|0
|Мессату Наэль
|6
|0
|Сильва Жоао
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Abdelkahar Kadri
|5
|0
|Оджо Шейи
|4
|0
|Сиссако Абдулайе
|4
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Дэвис Айзек
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Кортрейк
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
12
РВДМ 47
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Кортрейк
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
34
24
Упущенные победы
10
10
РВДМ 47
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (7)
59% (20)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
Кортрейк
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
32% (11)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
50% (17)
24% (8)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
36
24
Упущенные победы
19
22
Голы по времени матча
Забито
18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
0
0%
2
13%
1-15
4
22%
3
20%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
2
11%
5
33%
76-90
Пропущено
30
30
21 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
7
23%
1
3%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
8
27%
9
30%
31-45
2
7%
9
30%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
3
10%
4
13%
76-90
Забито
22
16
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
3
14%
1
6%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
3
14%
5
31%
61-75
8
36%
1
6%
76-90
Пропущено
39
30
16 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
4
10%
5
17%
1-15
7
18%
5
17%
16-30
5
13%
2
7%
31-45
3
8%
7
23%
46-60
8
21%
3
10%
61-75
12
31%
8
27%
76-90
Забито
40
31
19 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 14
10 Не забивали 12
3
8%
3
10%
1-15
9
23%
5
16%
16-30
7
18%
6
19%
31-45
4
10%
5
16%
46-60
7
18%
6
19%
61-75
10
25%
6
19%
76-90
Пропущено
69
60
37 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 34
22 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 27
11
16%
6
10%
1-15
13
19%
9
15%
16-30
13
19%
11
18%
31-45
5
7%
16
27%
46-60
12
17%
6
10%
61-75
15
22%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 2:4 РВДМ 47 - Эйпен 3:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0
РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1
Кортрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1
Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3
Результаты матчей
РВДМ 47
Кортрейк
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
13 раз 38%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
116
512
413
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
89
512
215
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
1915
1024
628
430
232
133
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9