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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Дармштадт
0:0
Перерыв
Хайденхайм
0'
43' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт

Ход матча

43'
 
Гимбер Бенедикт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 186 Количество передач 250
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 116
Дармштадт 17.2% (20)
X 29.3% (34)
Хайденхайм 53.4% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
4
Циммерман
Кристоф
14
Кларер
Кристоф
5
Маглица
Матей
19
Карич
Эмир
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
15
Нюрнбергер
Фабиан
27
Скарке
Тим
24
Пфайффер
Лука
29
Вильхельмссон
Оскар
1
Мюллер
Кевин
19
Фёренбах
Йонас
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
30
Тоеркауф
Норман
3
Шёппнер
Ян
8
Динкчи
Эрен
16
Сесса
Кевин
37
Бесте
Ян-Никлас
18
Пирингер
Марвин
10
Кляйндинст
Тим
Дармштадт
3-4-3
Хайденхайм
4-1-3-2

История личных встреч

Дармштадт
Хайденхайм

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

22 матча

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б
3:2
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
5:1
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
3:0
Б3
0:2
Б3
2:1
РЛЮ
2:0
РЛЮ
1:1

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
0.75

Среднее время на гол

52
120

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

38
21

Голов в среднем за матч

1.73
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
94

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 8 0.26
Вильхельмссон Оскар 4 0.13
Мелем Марвин 3 0.1
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.1
Юстван Юлиан 2 0.06
Кларер Кристоф 2 0.06
Пфайффер Лука 1 0.03
Бадер Маттиас 1 0.03
Хонзак Матиас 1 0.03
Нюрнбергер Фабиан 1 0.03
Сейдель Аарон 1 0.03
Маглица Матей 1 0.03
Холланд Фабиан 0 0
Полтер Себастьян 0 0
Франич Бартол 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 11 (2) 0.35
Динкчи Эрен 8 0.26
Бесте Ян-Никлас 7 0.23
Пирингер Марвин 3 0.1
Шёппнер Ян 2 0.06
Доведан Никола 2 0.06
Майнка Патрик 2 0.06
Гимбер Бенедикт 1 0.03
Бек Адриан 1 0.03
Малони Леннард 1 0.03
Сесса Кевин 1 0.03
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 6 2
Кларер Кристоф 8 0
Гьясула Клаус 5 1
Скарке Тим 6 0
Холланд Фабиан 4 1
Франич Бартол 5 0
Торстен Либеркнехт 5 0
Циммерман Кристоф 4 0
Мюллер Янник 4 0
Мелем Марвин 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Брунст Александер 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 8 0
Динкчи Эрен 8 0
Пирингер Марвин 5 0
Хактаб Траоре Омар 5 0
Кляйндинст Тим 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Шмидт Франк 3 0
Пик Флориан 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Доведан Никола 0 1
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Хайденхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

11
14
Дармштадт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Хайденхайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

28
13

Упущенные победы

12
17
Дармштадт
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
Хайденхайм
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

30
14

Упущенные победы

23
31

Голы по времени матча

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
3
20%
3
18%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

37
29
18 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
14%
6
21%
1-15
6
16%
5
17%
16-30
7
19%
7
24%
31-45
5
14%
1
3%
46-60
7
19%
5
17%
61-75
7
19%
5
17%
76-90

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
2
13%
1
4%
1-15
3
20%
3
12%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
4
27%
7
28%
46-60
2
13%
6
24%
61-75
3
20%
5
20%
76-90

Пропущено

35
24
11 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
3%
3
13%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
5
14%
7
29%
29%
31-45
8
23%
3
13%
46-60
9
26%
3
13%
61-75
7
20%
7
29%
29%
76-90

Забито

30
42
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 7
5
17%
4
10%
1-15
6
20%
5
12%
16-30
4
13%
5
12%
31-45
5
17%
10
24%
46-60
4
13%
10
24%
61-75
6
20%
8
19%
76-90

Пропущено

72
53
29 В 1-м тайме 29
43 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 25
6
8%
9
17%
1-15
11
15%
6
11%
16-30
12
17%
14
26%
31-45
13
18%
4
8%
46-60
16
22%
8
15%
61-75
14
19%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2
Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3
Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1

Результаты матчей

Дармштадт
Хайденхайм

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
7
8
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
25
5
9
21
1.5
12
18
3
27
2.5
5
25
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 31 25 6 0 77 - 22 81
2.
Бавария
 Заявка 31 22 3 6 89 - 38 69
3.
Штутгарт
 Заявка 31 20 4 7 70 - 38 64
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 19 5 7 73 - 35 62
5.
Боруссия Д
 Заявка 31 16 9 6 59 - 39 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 12 8 47 - 42 45
7.
Фрайбург
 Заявка 31 11 7 13 43 - 55 40
8.
Аугсбург
 Заявка 31 10 9 12 48 - 52 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 31 11 6 14 55 - 63 39
10.
Вердер
 Заявка 31 10 7 14 41 - 50 37
11.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 31 8 11 12 43 - 52 35
12.
Вольфсбург
 Заявка 31 9 7 15 37 - 51 34
13.
Боруссия М
 Заявка 31 7 11 13 53 - 60 32
14.
Унион Берлин
 Заявка 31 8 6 17 26 - 50 30
15.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
16.
Майнц
 Заявка 31 5 13 13 32 - 49 28
17.
Кёльн
 Заявка 31 4 11 16 24 - 54 23
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 31 3 9 19 30 - 72 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
11.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
12.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
13.
Майнц
 Заявка 16 5 5 6 20 - 18 20
14.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
16.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 16 1 4 11 15 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
12.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 16 2 7 7 18 - 28 13
13.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
14.
Дармштадт
 0:0 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Унион Берлин
 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 35 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Бохум Лосилья Антони 10
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
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  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 42%, Хайденхайм: 58%.
  • 47'
    Скарке Тим наказан за толчок Фёренбах Йонас
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 46'
    Сесса Кевин не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Судья сигнализирует, что Мюллер Янник из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Кляйндинст Тим
  • 45'
    Хайденхайм пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 43%, Хайденхайм: 57%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 44'
    Хайденхайм пытается что-то создать.
  • 44'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 44'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Дармштадт 17.2% (20)
    X 29.3% (34)
    Хайденхайм 53.4% (62)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дармштадт
    Ничья
    Хайденхайм
    3.90
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 0:0 Хайденхайм

    Исход игры
    Дармштадт
    17.2% (20)
    Ничья
    29.3% (34)
    Хайденхайм
    53.4% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (66)
    Меньше
    42.11% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Хайденхайм
    38.8% (45)
    1:1 Ничья
    25% (29)
    2:1 Дармштадт
    9.5% (11)
    0:1 Хайденхайм
    6.9% (8)
    1:0 Дармштадт
    6% (7)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    2:3 Хайденхайм
    2.6% (3)
    0:2 Хайденхайм
    2.6% (3)
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