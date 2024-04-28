СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

87' СК Дармштадт пытается что-то создать.

87' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Кляйндинст Тим выиграл воздушное противоборство у Кристоф Кларер.

85' Удар от ворот произведет Хайденхайм

85' Юстван Юлиан не смог попасть в створ ударом издали

85' СК Дармштадт пытается что-то создать.

85' Удар от ворот произведет Хайденхайм

84' Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали

84' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

83' СК Дармштадт пытается что-то создать.

83' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

81' СК Дармштадт контролирует мяч.

79' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

78' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Хайденхайм

76' Шанс! Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо

76' Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт подал угловой слева.

75' Хорошую попытку сделал Вильхельмссон Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Скарке Тим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' СК Дармштадт начинает контратаку

74' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

74' СК Дармштадт пытается что-то создать.

73' Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

72' Фёренбах Йонас из команды Хайденхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

72' Кристоф Кларер успешно блокирует удар.

71' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

71' Динкчи Эрен из команды Хайденхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

70' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

69' СК Дармштадт контролирует мяч.

69' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' СК Дармштадт пытается что-то создать.

67' Сесса Кевин нанес удар головой, но Марсель Шуэн спокойно отбил мяч.

67' СК Дармштадт пытается что-то создать.

66' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Нюрнбергер Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Нюрнбергер Фабиан бьет со штрафного в створ, но Кевин Мюллер держит все под контролем

64' СК Дармштадт пытается что-то создать.

64' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

61' СК Дармштадт пытается что-то создать.

60' Кемпе Тобиас получил желтую карточку от судьи

59' Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' СК Дармштадт пытается что-то создать.

58' Хорошую попытку сделал Пирингер Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Кляйндинст Тим пробует нанести удар издали, но Марсель Шуэн держит все под контролем

56' СК Дармштадт пытается что-то создать.

56' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

55' Сесса Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Карич Эмир получил желтую карточку от судьи

51' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

50' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

49' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Хайденхайм

47' Циммерман Кристоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

47' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

47' Скарке Тим пробует нанести удар издали, но Кевин Мюллер держит все под контролем

46' СК Дармштадт пытается что-то создать.