Тур: 31. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Зрители: 17416 Главный судья: Данкерт Бастиан
0:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
52' Желтая карточкаКарич Эмир
60' Желтая карточкаКемпе Тобиас
0:1
90' ГолДоведан Никола
90'+6
Ход матча
43'
52'
60'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
385 Количество передач 442
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Карич
Эмир
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
16
Сесса
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
-
20 Мюллер ЯнникПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Asaf Arania
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
29 Джарджу СидиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Янеш ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Дармштадт
Хайденхайм
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
22 матча
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.7
0.75
Среднее время на гол
52
120
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
38
21
Голов в среднем за матч
1.73
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
52
94
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|8
|0.26
|Вильхельмссон Оскар
|4
|0.13
|Мелем Марвин
|3
|0.1
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.1
|Юстван Юлиан
|2
|0.06
|Кларер Кристоф
|2
|0.06
|Пфайффер Лука
|1
|0.03
|Бадер Маттиас
|1
|0.03
|Хонзак Матиас
|1
|0.03
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Маглица Матей
|1
|0.03
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|11 (2)
|0.35
|Динкчи Эрен
|8
|0.26
|Бесте Ян-Никлас
|7
|0.23
|Пирингер Марвин
|3
|0.1
|Доведан Никола
|3
|0.1
|Шёппнер Ян
|2
|0.06
|Майнка Патрик
|2
|0.06
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.03
|Бек Адриан
|1
|0.03
|Малони Леннард
|1
|0.03
|Сесса Кевин
|1
|0.03
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Кюльветтер Кристиан
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|6
|2
|Кларер Кристоф
|8
|0
|Гьясула Клаус
|5
|1
|Скарке Тим
|6
|0
|Холланд Фабиан
|4
|1
|Франич Бартол
|5
|0
|Торстен Либеркнехт
|5
|0
|Циммерман Кристоф
|4
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Брунст Александер
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|8
|0
|Динкчи Эрен
|8
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Хактаб Траоре Омар
|5
|0
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Шмидт Франк
|3
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Доведан Никола
|0
|1
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Хайденхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
14
Дармштадт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Хайденхайм
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
28
13
Упущенные победы
12
17
Дармштадт
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
29% (9)
48% (15)
Хайденхайм
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
30
14
Упущенные победы
23
31
Голы по времени матча
Забито
15
18
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 19
3
20%
3
17%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
3
20%
4
22%
76-90
Пропущено
38
29
18 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
5
13%
6
21%
1-15
6
16%
5
17%
16-30
7
18%
7
24%
31-45
5
13%
1
3%
46-60
7
18%
5
17%
61-75
8
21%
5
17%
76-90
Забито
15
25
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
2
13%
1
4%
1-15
3
20%
3
12%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
4
27%
7
28%
46-60
2
13%
6
24%
61-75
3
20%
5
20%
76-90
Пропущено
35
24
11 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
3%
3
13%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
5
14%
7
29%
29%
31-45
8
23%
3
13%
46-60
9
26%
3
13%
61-75
7
20%
7
29%
29%
76-90
Забито
30
43
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 29
8 Забивали первыми 12
14 Не забивали 7
5
17%
4
9%
1-15
6
20%
5
12%
16-30
4
13%
5
12%
31-45
5
17%
10
23%
46-60
4
13%
10
23%
61-75
6
20%
9
21%
76-90
Пропущено
73
53
29 В 1-м тайме 29
44 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 25
6
8%
9
17%
1-15
11
15%
6
11%
16-30
12
16%
14
26%
31-45
13
18%
4
8%
46-60
16
22%
8
15%
61-75
15
21%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2
Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 Бохум - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Бавария 3:2 Штутгарт - Хайденхайм 3:3
Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1
Результаты матчей
Дармштадт
Хайденхайм
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
132
412
78
214
411
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
133
510
511
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
265
922
1219
328
526
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|6
|0
|77 - 22
|81
|2.
|Заявка
|31
|22
|3
|6
|89 - 38
|69
|3.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|70 - 38
|64
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|73 - 35
|62
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|59 - 39
|57
|6.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|43 - 55
|40
|8.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|48 - 52
|39
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|55 - 63
|39
|10.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|41 - 50
|37
|12.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|13.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|53 - 60
|32
|14.
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|26 - 50
|30
|15.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|16.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 49
|28
|17.
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 54
|23
|18.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|30 - 73
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|35 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Бохум
|Лосилья Антони
|10
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 0:1 Хайденхайм
Исход игры
Дармштадт
17.2% (20)
Ничья
29.3% (34)
Хайденхайм
53.4% (62)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (66)
Меньше
42.11% (48)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
1:2 Хайденхайм
38.8% (45)
1:1 Ничья
25% (29)
2:1 Дармштадт
9.5% (11)
0:1 Хайденхайм
6.9% (8)
1:0 Дармштадт
6% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
2:3 Хайденхайм
2.6% (3)
0:2 Хайденхайм
2.6% (3)
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