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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Бешикташ
1:0
Перерыв
Анкарагюджю
0'
1:0
18' Гол
Мучи Эрнест
31' Желтая карточка
Свенссон Юнас

Ход матча

18'
Мучи Эрнест
(Фернандеш Жедсон)
1:0
31'
Свенссон Юнас
 
44'
Сануч Тайиб
Эмрекан Терзи
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Анкарагюджю
3.85
4.60
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9.89
Все Коэффициенты
1
Дестаноглу
Эрсин
2
Свенссон
Юнас
17
Уорролл
Джо
20
Уйсал
Неджип
79
Эмрекан
Терзи
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
83
Фернандеш
Жедсон
18
Геззаль
Рашид
23
Мучи
Эрнест
11
Рашица
Милот
40
Мулека
Джексон
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
35
Каратас
Казимджан
23
Гюнерен
Али
Каан
30
Джигерджи
Толга
80
Моруцан
Олимпиу
10
Бекироглу
Эфкан
13
Бассогог
Кристиан
22
Соу
Али
Бешикташ
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Анкарагюджю

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

22 матча

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
2:1
К
1:1
С
2:3
С
2:2
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
4:1
С
1:4
КТ
3:2
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
4:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
0:2
К
1:1
С
3:1

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.67
0.9

Среднее время на гол

135
100

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

60
79

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 10 0.3
Колли Омар 6 0.18
Тосун Дженк 5 0.15
Рашица Милот 4 0.12
Абубакар Венсан 4 0.12
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.12
Мучи Эрнест 3 0.09
Фернандеш Жедсон 2 0.06
Мулека Джексон 2 0.06
Учан Салих 1 0.03
Геззаль Рашид 1 (1) 0.03
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 9 0.27
Соу Али 5 0.15
Джигерджи Толга 5 (3) 0.15
Педринью V 3 0.09
Сепас Реналдо 3 0.09
Баич Риад 3 0.09
Моруцан Олимпиу 2 0.06
Македа Федерико 2 0.06
Бассогог Кристиан 2 0.06
Родригес Гарри 1 0.03
Гюнерен Али Каан 1 0.03
Улудаг Алпер 1 0.03
Радакович Урош 1 0.03
Муякич Нихад 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Кициу Стелиос 0 0
Гюнгёрду Бахадир 0 0
Хадзийованнис Анастасиос 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Фернандеш Жедсон 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Учан Салих 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Уйсал Неджип 4 0
Бингол Тайфур 4 0
Геззаль Рашид 4 0
Масуаку Артур 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Колли Омар 2 1
Свенссон Юнас 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Киличсой Семих 3 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Тосун Дженк 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Мераш Умут 1 0
Уорролл Джо 1 0
Дестаноглу Эрсин 1 0
Мулека Джексон 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Килич Якуп 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 6 0
Кициу Стелиос 5 0
Сепас Реналдо 5 0
Соу Али 3 1
Джигерджи Толга 3 0
Педринью V 3 0
Муякич Нихад 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Чанкая Атакан 3 0
Родригес Гарри 2 0
Ганоушек Матей 2 0
Четин Мерт 2 0
Озбир Эртач 0 1
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Бассогог Кристиан 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Анкарагюджю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
16
Бешикташ
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Анкарагюджю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

14
20
Бешикташ
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Анкарагюджю
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

21
36

Голы по времени матча

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
7
30%
6
30%
61-75
2
9%
2
10%
76-90

Пропущено

14
24
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 14
2
14%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
6
43%
4
17%
76-90

Забито

19
20
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
5%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
3
16%
7
35%
61-75
6
32%
2
10%
76-90

Пропущено

24
17
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
17%
4
24%
1-15
5
21%
4
24%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
21%
3
18%
76-90

Забито

42
40
17 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
5
12%
4
10%
1-15
6
14%
5
13%
16-30
6
14%
7
18%
31-45
7
17%
7
18%
46-60
10
24%
13
33%
61-75
8
19%
4
10%
76-90

Пропущено

38
41
16 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 26
6
16%
8
20%
1-15
5
13%
8
20%
16-30
5
13%
7
17%
31-45
5
13%
5
12%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
11
29%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1
Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1
Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0

Результаты матчей

Бешикташ
Анкарагюджю

Точный счет

2:0
5 раз 31%
1:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
2:1
4 раза 27%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
10 раз 67%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
10 раз 31%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 38%
1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
7 раз 22%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
6
7
9
1.5
6
11
1
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
1
7
9
1.5
4
11
1
15
2.5
2
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
25
7
14
18
1.5
10
22
2
30
2.5
5
27
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 32 28 3 1 73 - 20 87
2.
Фенербахче
 Заявка 32 27 4 1 85 - 28 85
3.
Трабзонспор
 Заявка 32 16 4 12 54 - 43 52
4.
Бешикташ
 1:0 Заявка 33 15 6 12 43 - 38 51
5.
Ризеспор
 Заявка 32 14 6 12 43 - 47 48
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 32 13 7 12 42 - 38 46
7.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
8.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
9.
Антальяспор
 Заявка 32 10 12 10 36 - 37 42
10.
Аланьяспор
 Заявка 32 10 12 10 41 - 46 42
11.
Кайсериспор
 Заявка 32 10 10 12 36 - 45 40
12.
Адана Демирспор
 Заявка 32 9 13 10 48 - 43 40
13.
Самсунспор
 Заявка 32 10 8 14 36 - 42 38
14.
Анкарагюджю
 0:1 Заявка 33 8 13 12 40 - 42 37
15.
Коньяспор
 Заявка 32 8 12 12 34 - 45 36
16.
Хатайспор
 Заявка 32 7 12 13 36 - 44 33
17.
Газиантеп
 Заявка 32 8 7 17 35 - 50 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 32 7 9 16 35 - 41 30
19.
Пендикспор
 Заявка 32 7 9 16 36 - 64 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 32 4 7 21 26 - 59 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Бешикташ
 1:0 Заявка 17 9 3 5 23 - 15 30
7.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Анкарагюджю
 0:1 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
12.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
13.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
14.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
15.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
16.
Хатайспор
 Заявка 16 5 7 4 25 - 23 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 15 1 0 37 - 9 46
2.
Галатасарай
 Заявка 16 12 3 1 32 - 8 39
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 1:0 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
8.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 0:1 Заявка 16 2 6 8 20 - 25 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
20.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 19 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 8
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Эмрекан Терзи уходит с поля. Сануч Тайиб выходит вместо него
  • 31'
    Свенссон Юнас получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Фернандеш Жедсон сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Мучи Эрнест бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится ничьей.
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Бешикташ
Ничья
Анкарагюджю
3.85
4.60
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9.89
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