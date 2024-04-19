Тур: 33. Стадион: Тупрас.
2:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолМучи Эрнест
31' Желтая карточкаСвенссон Юнас
2:0
67' ГолМулека Джексон
84' Желтая карточкаМуякич Нихад
89' Желтая карточкаКициу Стелиос
90' Желтая карточкаСануч Тайиб
90'+6
Ход матча
18'
1:0
31'
67'
2:0
84'
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
17
Уорролл
Джо
20
Уйсал
Неджип
23
Мучи
Эрнест
11
Рашица
Милот
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Уорролл ДжоЗащитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Fahri Ay
-
Главный тренер: Сердар Топрактепе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
27 Уньяй АрдаЗащитник
-
45 Четин МертЗащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Бешикташ
Анкарагюджю
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
22 матча
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.67
0.9
Среднее время на гол
135
100
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
60
79
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|10
|0.3
|Колли Омар
|6
|0.18
|Тосун Дженк
|5
|0.15
|Рашица Милот
|4
|0.12
|Абубакар Венсан
|4
|0.12
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.12
|Мулека Джексон
|3
|0.09
|Мучи Эрнест
|3
|0.09
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.06
|Учан Салих
|1
|0.03
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.03
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|9
|0.27
|Соу Али
|5
|0.15
|Джигерджи Толга
|5 (3)
|0.15
|Педринью V
|3
|0.09
|Сепас Реналдо
|3
|0.09
|Баич Риад
|3
|0.09
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.06
|Македа Федерико
|2
|0.06
|Бассогог Кристиан
|2
|0.06
|Родригес Гарри
|1
|0.03
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.03
|Улудаг Алпер
|1
|0.03
|Радакович Урош
|1
|0.03
|Муякич Нихад
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|0
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Фернандеш Жедсон
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Учан Салих
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Уйсал Неджип
|4
|0
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Геззаль Рашид
|4
|0
|Масуаку Артур
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Колли Омар
|2
|1
|Свенссон Юнас
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Киличсой Семих
|3
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Тосун Дженк
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кициу Стелиос
|6
|0
|Радакович Урош
|6
|0
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Соу Али
|3
|1
|Муякич Нихад
|4
|0
|Джигерджи Толга
|3
|0
|Педринью V
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Чанкая Атакан
|3
|0
|Родригес Гарри
|2
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Озбир Эртач
|0
|1
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Бассогог Кристиан
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Анкарагюджю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
16
Бешикташ
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Анкарагюджю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
14
20
Бешикташ
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Анкарагюджю
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
21
36
Голы по времени матча
Забито
25
20
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
4
16%
2
10%
1-15
4
16%
3
15%
16-30
3
12%
4
20%
31-45
4
16%
3
15%
46-60
8
32%
6
30%
61-75
2
8%
2
10%
76-90
Пропущено
14
26
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 15
2
14%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
21%
4
15%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
2
14%
5
19%
61-75
6
43%
4
15%
76-90
Забито
19
20
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
5%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
3
16%
7
35%
61-75
6
32%
2
10%
76-90
Пропущено
24
17
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
17%
4
24%
1-15
5
21%
4
24%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
21%
3
18%
76-90
Забито
44
40
18 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
5
11%
4
10%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
6
14%
7
18%
31-45
7
16%
7
18%
46-60
11
25%
13
33%
61-75
8
18%
4
10%
76-90
Пропущено
38
43
16 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 27
6
16%
8
19%
1-15
5
13%
9
21%
16-30
5
13%
7
16%
31-45
5
13%
5
12%
46-60
6
16%
7
16%
61-75
11
29%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1
Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1
Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0
Результаты матчей
Бешикташ
Анкарагюджю
Точный счет
2:0
6 раз 35%
1:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
10 раз 30%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 39%
1
11 раз 33%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
8 раз 24%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
89
611
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
79
412
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
258
1518
1023
231
528
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|28
|3
|1
|73 - 20
|87
|2.
|Заявка
|32
|27
|4
|1
|85 - 28
|85
|3.
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|54 - 43
|52
|4.
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|44 - 38
|51
|5.
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|43 - 47
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|8.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|9.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|36 - 37
|42
|10.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|41 - 46
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|36 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|48 - 43
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|36 - 42
|38
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|34 - 45
|36
|16.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|36 - 44
|33
|17.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|35 - 50
|31
|18.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|35 - 41
|30
|19.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|36 - 64
|30
|20.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|26 - 59
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|15.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 23
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|37 - 9
|46
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|9.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|19 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 8