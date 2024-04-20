Тур: 33. Стадион: Некми Кадыоглу.
1:2
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаГюнтер Корай
0:0
45' Не забитый пенальтиМарсао v
47' Желтая карточкаВоробьев Модест
64' Желтая карточкаМор Эмре
1:0
85' ГолКоли Расин
1:1
86' ГолЯлчын Гювен
90' Желтая карточкаБираски Давиде
90' Желтая карточкаКоли Расин
1:2
90' ПенальтиФегули Софьян
90' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
90'+11
Ход матча
22'
45'
0:0
47'
64'
70'
85'
1:0
86'
1:1
90'
90'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
59
Арда
Альп
14
Дели
Симон
13
Коли
Расин
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
25
Гюнтер
Корай
11
Мор
Эмре
70
Марсао
v
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шахан ОзканПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
-
70 Марсао vНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
-
10 Ялчын ГювенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хакки Толунай Кафкас
История личных встреч
Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Среднее время на гол
112
112
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.9
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
100
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосаж Флорьян
|5
|0.15
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.12
|Мамаду Менди
|2
|0.06
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.06
|Ндао Алассан
|2
|0.06
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.06
|Сантос Жаксон
|1 (1)
|0.03
|Самбисса Давид
|1
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Рроца Эдуарт
|1
|0.03
|Коли Расин
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.03
|Темель Вефа
|1
|0.03
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.03
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|7
|0.21
|Эйссерик Валентин
|5
|0.15
|Роден Маркус
|4
|0.12
|Келес Джан
|4
|0.12
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.09
|Мендеш Райан
|2
|0.06
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|Мерджан Левент
|1
|0.03
|Фегули Софьян
|1 (1)
|0.03
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|Дурсун Салих
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|Мор Эмре
|1
|0.03
|Марсао v
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Паолетти Флавио
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|9
|1
|Коли Расин
|8
|0
|Есиль Мехмет
|8
|0
|Эрдоган Окан
|6
|1
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Воробьев Модест
|5
|1
|Дели Симон
|5
|0
|Яшар Али
|3
|1
|Дахени Демиако
|4
|0
|Рроца Эдуарт
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Арда Альп
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Сантос Жаксон
|2
|0
|Шахан Озкан
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Топатар Иззет
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|8
|1
|Бираски Давиде
|7
|1
|Мендеш Райан
|5
|2
|Эйссерик Валентин
|6
|1
|Мерджан Левент
|7
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Дурсун Салих
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Ялчын Гювен
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Мор Эмре
|3
|0
|Келес Джан
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Весели Фредерик
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Паолетти Флавио
|2
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Марсао v
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Фатих Карагюмрюк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
9
Истанбулспор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Фатих Карагюмрюк
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
10
22
Истанбулспор
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
18% (6)
45% (15)
Фатих Карагюмрюк
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (6)
33% (11)
48% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
30% (10)
48% (16)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
12
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
20
31
Голы по времени матча
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 23
2
14%
2
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
5
42%
76-90
Пропущено
34
28
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
4
12%
3
11%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
6
18%
5
18%
31-45
9
26%
3
11%
46-60
4
12%
4
14%
61-75
8
24%
9
32%
76-90
Забито
14
26
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
1
7%
1
4%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
21%
9
35%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
6
43%
8
31%
76-90
Пропущено
25
13
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
3
12%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
3
12%
4
31%
31-45
4
16%
4
31%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
9
36%
3
23%
76-90
Забито
28
38
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
12 Не забивали 11
3
11%
3
8%
1-15
4
14%
2
5%
16-30
6
21%
12
32%
31-45
1
4%
5
13%
46-60
4
14%
3
8%
61-75
10
36%
13
34%
76-90
Пропущено
59
41
21 В 1-м тайме 18
38 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 26
7
12%
4
10%
1-15
5
8%
5
12%
16-30
9
15%
9
22%
31-45
13
22%
7
17%
46-60
8
14%
4
10%
61-75
17
29%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Пендикспор - Истанбулспор 1:0
Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3
Результаты матчей
Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
13 раз 39%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
314
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
107
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2211
627
924
132
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|28
|3
|1
|73 - 20
|87
|2.
|Заявка
|32
|27
|4
|1
|85 - 28
|85
|3.
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|54 - 43
|52
|4.
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|44 - 38
|51
|5.
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|43 - 47
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|8.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 46
|45
|9.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|10.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|36 - 37
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|36 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|48 - 43
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|36 - 42
|38
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|34 - 47
|36
|16.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|36 - 44
|33
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|35 - 50
|31
|19.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|36 - 64
|30
|20.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|15.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 23
|22
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|37 - 9
|46
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|9.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|19 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7