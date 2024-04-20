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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Истанбулспор
1:2
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
22' Желтая карточка
Гюнтер Корай
0:0
45' Не забитый пенальти
Марсао v
47' Желтая карточка
Воробьев Модест
64' Желтая карточка
Мор Эмре
1:0
85' Гол
Коли Расин
1:1
86' Гол
Ялчын Гювен
90' Желтая карточка
Бираски Давиде
90' Желтая карточка
Коли Расин
1:2
90' Пенальти
Фегули Софьян
90' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
90'+11

Ход матча

22'
 
Гюнтер Корай
45'
0:0
Марсао v
47'
Воробьев Модест
 
60'
 
Ялчын Гювен
Келес Джан
60'
 
Дурсун Салих
Гюнтер Корай
64'
 
Мор Эмре
70'
Эрдоган Окан
Яшар Али
 
70'
Дахени Демиако
Самбисса Давид
 
70'
 
Фегули Софьян
Курбелис Димитрис
70'
 
Паолетти Флавио
Бертолаччи Андреа
74'
 
Ласанья Кевин
Мор Эмре
78'
Темель Вефа
Сантос Жаксон
 
85'
Коли Расин
1:0
86'
1:1
Ялчын Гювен
(Роден Маркус)
90'
Шахан Озкан
Мамаду Менди
 
90'
 
Бираски Давиде
90'
Коли Расин
 
90'
1:2
Фегули Софьян
90'
Лосаж Флорьян
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
59
Арда
Альп
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
13
Коли
Расин
7
Самбисса
Давид
66
Яшар
Али
12
Мамаду
Менди
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
99
Сантос
Жаксон
19
Гюльтекин
Эмир
31
Сиригу
Сальваторе
30
Сангаре
Назим
25
Гюнтер
Корай
4
Бираски
Давиде
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
91
Бертолаччи
Андреа
7
Келес
Джан
21
Курбелис
Димитрис
11
Мор
Эмре
70
Марсао
v
Истанбулспор
5-4-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
3:0
ТМК
0:1
С
0:1
С
1:2
ПЛТ
1:0
ПЛТ
4:0
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0
Л
3:2
Л
0:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Среднее время на гол

112
112

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
100

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосаж Флорьян 5 0.15
Гюльтекин Эмир 4 0.12
Мамаду Менди 2 0.06
Сарикайя Муаммер 2 0.06
Ндао Алассан 2 0.06
Йылмаз Ибрахим 2 0.06
Сантос Жаксон 1 (1) 0.03
Самбисса Давид 1 0.03
Яшар Али 1 0.03
Этеми Вален 1 0.03
Рроца Эдуарт 1 0.03
Коли Расин 1 0.03
Воробьев Модест 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Гедикли Эмрехан 1 0.03
Темель Вефа 1 0.03
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.03
Кейлю Кубилай 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 7 0.21
Эйссерик Валентин 5 0.15
Роден Маркус 4 0.12
Келес Джан 4 0.12
Дурсун Сердар 3 (1) 0.09
Мендеш Райан 2 0.06
Ласанья Кевин 2 0.06
Мерджан Левент 1 0.03
Фегули Софьян 1 (1) 0.03
Стураро Стефано 1 0.03
Дурсун Салих 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Сангаре Назим 1 0.03
Мор Эмре 1 0.03
Марсао v 1 0.03
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Паолетти Флавио 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 9 1
Коли Расин 8 0
Есиль Мехмет 8 0
Эрдоган Окан 6 1
Сарикайя Муаммер 7 0
Воробьев Модест 5 1
Дели Симон 5 0
Яшар Али 3 1
Дахени Демиако 4 0
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Арда Альп 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Сантос Жаксон 2 0
Шахан Озкан 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Топатар Иззет 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Бираски Давиде 7 1
Мендеш Райан 5 2
Эйссерик Валентин 6 1
Мерджан Левент 7 0
Фегули Софьян 4 0
Дурсун Салих 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Ялчын Гювен 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Мор Эмре 3 0
Келес Джан 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Весели Фредерик 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Паолетти Флавио 2 0
Дитуро Матиас 1 0
Марсао v 1 0
Кесгин Керем 1 0
Теклич Тонио 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Фатих Карагюмрюк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
9
Истанбулспор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Фатих Карагюмрюк
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

10
22
Истанбулспор
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
18% (6)
45% (15)
Фатих Карагюмрюк
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (6)
33% (11)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
30% (10)
48% (16)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
12

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

20
31

Голы по времени матча

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 23
2
14%
2
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
5
42%
76-90

Пропущено

34
28
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
4
12%
3
11%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
6
18%
5
18%
31-45
9
26%
3
11%
46-60
4
12%
4
14%
61-75
8
24%
9
32%
76-90

Забито

14
26
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
1
7%
1
4%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
3
21%
9
35%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
6
43%
8
31%
76-90

Пропущено

25
13
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
3
12%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
3
12%
4
31%
31-45
4
16%
4
31%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
9
36%
3
23%
76-90

Забито

28
38
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
12 Не забивали 11
3
11%
3
8%
1-15
4
14%
2
5%
16-30
6
21%
12
32%
31-45
1
4%
5
13%
46-60
4
14%
3
8%
61-75
10
36%
13
34%
76-90

Пропущено

59
41
21 В 1-м тайме 18
38 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 26
7
12%
4
10%
1-15
5
8%
5
12%
16-30
9
15%
9
22%
31-45
13
22%
7
17%
46-60
8
14%
4
10%
61-75
17
29%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Пендикспор - Истанбулспор 1:0
Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3

Результаты матчей

Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
13 раз 39%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
3
14
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
7
3
13
1.5
2
15
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
22
11
6
27
1.5
9
24
1
32
2.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 32 28 3 1 73 - 20 87
2.
Фенербахче
 Заявка 32 27 4 1 85 - 28 85
3.
Трабзонспор
 Заявка 32 16 4 12 54 - 43 52
4.
Бешикташ
 Заявка 33 15 6 12 44 - 38 51
5.
Ризеспор
 Заявка 32 14 6 12 43 - 47 48
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 32 13 7 12 42 - 38 46
7.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
8.
Аланьяспор
 Заявка 33 11 12 10 43 - 46 45
9.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
10.
Антальяспор
 Заявка 32 10 12 10 36 - 37 42
11.
Кайсериспор
 Заявка 32 10 10 12 36 - 45 40
12.
Адана Демирспор
 Заявка 32 9 13 10 48 - 43 40
13.
Самсунспор
 Заявка 32 10 8 14 36 - 42 38
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Коньяспор
 Заявка 33 8 12 13 34 - 47 36
16.
Хатайспор
 Заявка 32 7 12 13 36 - 44 33
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Газиантеп
 Заявка 32 8 7 17 35 - 50 31
19.
Пендикспор
 Заявка 32 7 9 16 36 - 64 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 33 4 7 22 27 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
7.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
12.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
13.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
14.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
15.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
16.
Хатайспор
 Заявка 16 5 7 4 25 - 23 22
17.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
18.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 15 1 0 37 - 9 46
2.
Галатасарай
 Заявка 16 12 3 1 32 - 8 39
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 19 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 60'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 56'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Марсао v пробил пенальти, но не смог забить!
    • 35'
      Г О О О О Л - Марсао v бьет в цель!
    • 22'
      Гюнтер Корай получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Истанбулспор 1:2 Фатих Карагюмрюк онлайн

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