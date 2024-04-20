Тур: 33. Стадион: Конья Бююкшехир.
0:2
Конец матча
0'
0:1
45' ГолХадергьонай Флорент
47' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
71' Желтая карточкаКараджа Эфеджан
77' Желтая карточкаЯзгылы Угурджан
82' Желтая карточкаОздемир Юсуф
0:2
90' ГолФеррейра Карлос Эдуардо
90' Желтая карточкаФеррейра Карлос Эдуардо
90'+5
Ход матча
45'
47'
71'
77'
82'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
18
Ндао
Алассан
72
Этеми
Вален
25
Самбу
Були
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
88
Оздемир
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Этеми ВаленПолузащитник
-
25 Самбу БулиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Омерович Фахрудин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
История личных встреч
Коньяспор
Аланьяспор
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.7
Среднее время на гол
51
52
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.9
1.38
Среднее время на гол
47
65
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.83
1.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
49
57
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|11 (8)
|0.33
|Андреасен Лука
|5
|0.15
|Хауберт Гильерме
|4 (1)
|0.12
|Морено Марлос
|2
|0.06
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0.06
|Мурич Роберт
|2
|0.06
|Язгылы Угурджан
|2
|0.06
|Ндао Алассан
|2
|0.06
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Огюз Ахмет
|1
|0.03
|Чикылдэу Александру
|1
|0.03
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдын Огуз
|9 (1)
|0.27
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.15
|Хассан Ахмед
|4 (1)
|0.12
|Феррейра Карлос Эдуардо
|4
|0.12
|Аугусто Лойде
|3
|0.09
|Кордова Серхио
|3
|0.09
|Оздемир Юсуф
|2
|0.06
|Хадергьонай Флорент
|2
|0.06
|Караджа Эфеджан
|2
|0.06
|Жанвье Николя
|2
|0.06
|Балковец Юре
|2
|0.06
|Алмейда Ричард
|1
|0.03
|Фер Лерой
|1
|0.03
|Систо Пионе
|1
|0.03
|Аксой Фатих
|1
|0.03
|Алити Фидан
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|7
|1
|Огюз Ахмет
|6
|0
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Морено Марлос
|4
|0
|Хадебе Тинейдж
|4
|0
|Дикмен Сонер
|4
|0
|Язгылы Угурджан
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Самбу Були
|3
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Словик Якуб
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Этеми Вален
|2
|0
|Filip Damjanovic
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Ндао Алассан
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|11
|0
|Фер Лерой
|6
|2
|Новаиш Жоау
|7
|0
|Алити Фидан
|7
|0
|Оздемир Юсуф
|7
|0
|Балковец Юре
|6
|0
|Байыр Фуркан
|6
|0
|Аугусто Лойде
|6
|0
|Караджа Эфеджан
|5
|0
|Айдын Огуз
|2
|1
|Ташкиран Махмут
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Лима Нуно
|2
|0
|Текке Фатих
|0
|1
|Систо Пионе
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Аланьяспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
8
Коньяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Аланьяспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
13
23
Коньяспор
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
24
31
Голы по времени матча
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
3
15%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
5
25%
8
42%
76-90
Пропущено
19
22
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
2
11%
6
27%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
8
42%
2
9%
76-90
Забито
17
24
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
1
6%
2
8%
1-15
3
18%
6
25%
16-30
5
29%
29%
4
17%
31-45
3
18%
2
8%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
24%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
25
24
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
5
21%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
4
16%
5
21%
61-75
7
28%
11
46%
76-90
1
0%
0%
Забито
37
43
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 18
7 Не забивали 10
4
11%
5
12%
1-15
3
8%
6
14%
16-30
10
27%
7
16%
31-45
7
19%
4
9%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
9
24%
15
35%
76-90
Пропущено
44
46
14 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 24
4
9%
2
4%
1-15
3
7%
3
7%
16-30
7
16%
10
22%
31-45
6
14%
9
20%
46-60
8
18%
9
20%
61-75
15
34%
13
28%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2
Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2
Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0
Результаты матчей
Коньяспор
Аланьяспор
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
2:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
6 раз 18%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
610
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
314
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
2310
924
1419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|28
|3
|1
|73 - 20
|87
|2.
|Заявка
|32
|27
|4
|1
|85 - 28
|85
|3.
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|54 - 43
|52
|4.
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|44 - 38
|51
|5.
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|43 - 47
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|8.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 46
|45
|9.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|10.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|36 - 37
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|36 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|48 - 43
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|36 - 42
|38
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|34 - 47
|36
|16.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|36 - 44
|33
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|35 - 50
|31
|19.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|36 - 64
|30
|20.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|15.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 23
|22
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|37 - 9
|46
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|9.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|19 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7