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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Коньяспор
0:2
Конец матча
Аланьяспор
0'
0:1
45' Гол
Хадергьонай Флорент
47' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
71' Желтая карточка
Караджа Эфеджан
77' Желтая карточка
Язгылы Угурджан
82' Желтая карточка
Оздемир Юсуф
0:2
90' Гол
Феррейра Карлос Эдуардо
90' Желтая карточка
Феррейра Карлос Эдуардо
90'+5
1
Эрташ
Денис
5
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
15
Хадебе
Тинейдж
12
Хауберт
Гильерме
37
Н'Зонзи
Стивен
6
Дикмен
Сонер
18
Ндао
Алассан
35
Юлгюн
Огулджан
72
Этеми
Вален
25
Самбу
Були
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
17
Жанвье
Николя
11
Айдын
Огуз
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
9
Хассан
Ахмед
Коньяспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Аланьяспор

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

С
2:2
ТМК
3:1
С
0:3
С
2:2
С
5:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
2:1
ТМК
1:0
С
2:4
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
2:3
С
2:3
К
4:0

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.7

Среднее время на гол

51
52

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.9
1.38

Среднее время на гол

47
65

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.83
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

49
57

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 11 (8) 0.33
Андреасен Лука 5 0.15
Хауберт Гильерме 4 (1) 0.12
Морено Марлос 2 0.06
Н'Зонзи Стивен 2 0.06
Мурич Роберт 2 0.06
Язгылы Угурджан 2 0.06
Ндао Алассан 2 0.06
Этеми Вален 1 0.03
Огюз Ахмет 1 0.03
Чикылдэу Александру 1 0.03
Юлгюн Огулджан 1 0.03
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдын Огуз 9 (1) 0.27
Новаиш Жоау 5 (2) 0.15
Хассан Ахмед 4 (1) 0.12
Феррейра Карлос Эдуардо 4 0.12
Аугусто Лойде 3 0.09
Кордова Серхио 3 0.09
Оздемир Юсуф 2 0.06
Хадергьонай Флорент 2 0.06
Караджа Эфеджан 2 0.06
Жанвье Николя 2 0.06
Балковец Юре 2 0.06
Алмейда Ричард 1 0.03
Фер Лерой 1 0.03
Систо Пионе 1 0.03
Аксой Фатих 1 0.03
Алити Фидан 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 7 1
Огюз Ахмет 6 0
Демирбаг Адиль 4 1
Кальво Франсиско 4 0
Морено Марлос 4 0
Хадебе Тинейдж 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Язгылы Угурджан 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Самбу Були 3 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Словик Якуб 2 0
Паш Бруно 2 0
Этеми Вален 2 0
Filip Damjanovic 2 0
Эрташ Денис 2 0
Андреасен Лука 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Ндао Алассан 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 11 0
Фер Лерой 6 2
Новаиш Жоау 7 0
Алити Фидан 7 0
Оздемир Юсуф 7 0
Балковец Юре 6 0
Байыр Фуркан 6 0
Аугусто Лойде 6 0
Караджа Эфеджан 5 0
Айдын Огуз 2 1
Ташкиран Махмут 3 0
Хадергьонай Флорент 3 0
Жанвье Николя 3 0
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Лима Нуно 2 0
Текке Фатих 0 1
Систо Пионе 1 0
Кордова Серхио 1 0
Силва Андерсон 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Аланьяспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
8
Коньяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Аланьяспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

13
23
Коньяспор
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

24
31

Голы по времени матча

Забито

20
19
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
3
15%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
5
25%
8
42%
76-90

Пропущено

19
22
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
2
11%
6
27%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
8
42%
2
9%
76-90

Забито

17
24
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
1
6%
2
8%
1-15
3
18%
6
25%
16-30
5
29%
29%
4
17%
31-45
3
18%
2
8%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
24%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

25
24
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
5
21%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
4
16%
5
21%
61-75
7
28%
11
46%
76-90
1
0%
0%

Забито

37
43
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 18
7 Не забивали 10
4
11%
5
12%
1-15
3
8%
6
14%
16-30
10
27%
7
16%
31-45
7
19%
4
9%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
9
24%
15
35%
76-90

Пропущено

44
46
14 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 24
4
9%
2
4%
1-15
3
7%
3
7%
16-30
7
16%
10
22%
31-45
6
14%
9
20%
46-60
8
18%
9
20%
61-75
15
34%
13
28%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2
Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2
Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0

Результаты матчей

Коньяспор
Аланьяспор

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
2:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
6 раз 18%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
23
10
9
24
1.5
14
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 32 28 3 1 73 - 20 87
2.
Фенербахче
 Заявка 32 27 4 1 85 - 28 85
3.
Трабзонспор
 Заявка 32 16 4 12 54 - 43 52
4.
Бешикташ
 Заявка 33 15 6 12 44 - 38 51
5.
Ризеспор
 Заявка 32 14 6 12 43 - 47 48
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 32 13 7 12 42 - 38 46
7.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
8.
Аланьяспор
 Заявка 33 11 12 10 43 - 46 45
9.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
10.
Антальяспор
 Заявка 32 10 12 10 36 - 37 42
11.
Кайсериспор
 Заявка 32 10 10 12 36 - 45 40
12.
Адана Демирспор
 Заявка 32 9 13 10 48 - 43 40
13.
Самсунспор
 Заявка 32 10 8 14 36 - 42 38
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Коньяспор
 Заявка 33 8 12 13 34 - 47 36
16.
Хатайспор
 Заявка 32 7 12 13 36 - 44 33
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Газиантеп
 Заявка 32 8 7 17 35 - 50 31
19.
Пендикспор
 Заявка 32 7 9 16 36 - 64 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 33 4 7 22 27 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
7.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
12.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
13.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
14.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
15.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
16.
Хатайспор
 Заявка 16 5 7 4 25 - 23 22
17.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
18.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 15 1 0 37 - 9 46
2.
Галатасарай
 Заявка 16 12 3 1 32 - 8 39
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 19 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Весь список
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