Тур: 33. Стадион: Кадир Хас.
1:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаОздемир Берат
18' Желтая карточкаЭлмалы Эврен Эрен
0:1
24' ГолДестан Энис
56' Желтая карточкаМенди Батиста
0:2
58' ГолПепе Николя
1:2
87' ГолБурабия Мехди
90'+7
Ход матча
12'
24'
0:1
56'
58'
0:2
87'
1:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
12
Мёнье
Тома
19
Пепе
Николя
94
Дестан
Энис
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукас Хари
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Кайсериспор
Трабзонспор
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
33 матча
21.2%
24.2%
54.6%
7 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
6 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
25
Голов в среднем за матч
0.94
1.47
Среднее время на гол
96
61
Всего голов
42
18
Голов в среднем за матч
2.47
1.13
Среднее время на гол
36
80
Всего голов
57
43
Голов в среднем за матч
1.73
1.3
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.33
|Боа Морте Аилтон
|6
|0.18
|Баокен Стефан
|3
|0.09
|Карими Али II
|3
|0.09
|Мане Карлуш
|2
|0.06
|Назон Даккенс
|2
|0.06
|Бурабия Мехди
|2
|0.06
|Кеман Оливье
|2
|0.06
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Узодимма Энтони
|1
|0.03
|Озбек Мехмет
|1
|0.03
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
|Кочаман Ариф
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трезеге
|10 (1)
|0.3
|Онуачу Пол
|9
|0.27
|Дестан Энис
|6
|0.18
|Барди Энис
|5
|0.15
|Пепе Николя
|5
|0.15
|Вишча Эдин
|4 (1)
|0.12
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.12
|Фунтас Таксиархис
|2
|0.06
|Бенкович Филип
|2
|0.06
|Оздемир Берат
|1
|0.03
|Денсвил Стефано
|1
|0.03
|Бозок Умут
|1
|0.03
|Менди Батиста
|1
|0.03
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.03
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.03
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|8
|0
|Йылмаз Картал
|6
|1
|Кочаман Ариф
|4
|1
|Боа Морте Аилтон
|5
|0
|Карими Али II
|4
|0
|Баязит Билал
|4
|0
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Дживелек Рамазан
|3
|0
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Кеман Оливье
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Назон Даккенс
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Мане Карлуш
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|8
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|8
|0
|Дестан Энис
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Чакыр Угурджан
|3
|0
|Оздемир Берат
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Барди Энис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Трезеге
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Трабзонспор
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
9
7
Кайсериспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Трабзонспор
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
12
18
Кайсериспор
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
36% (12)
12% (4)
Трабзонспор
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
23
23
Упущенные победы
21
25
Голы по времени матча
Забито
22
28
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
1
5%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
4
18%
4
14%
31-45
2
9%
6
21%
46-60
7
32%
4
14%
61-75
5
23%
6
21%
76-90
Пропущено
18
23
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
5
28%
3
13%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
6
26%
61-75
4
22%
9
39%
76-90
Забито
15
25
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
4
27%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
3
20%
4
16%
31-45
4
27%
3
12%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
3
20%
8
32%
76-90
Пропущено
29
23
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
3%
4
17%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
8
28%
4
17%
46-60
5
17%
5
22%
61-75
7
24%
6
26%
76-90
Забито
37
53
15 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 18
11 Не забивали 8
5
14%
6
11%
1-15
3
8%
9
17%
16-30
7
19%
8
15%
31-45
6
16%
9
17%
46-60
8
22%
7
13%
61-75
8
22%
14
26%
76-90
Пропущено
47
46
19 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 26
3
6%
6
13%
1-15
6
13%
4
9%
16-30
10
21%
6
13%
31-45
11
23%
4
9%
46-60
6
13%
11
24%
61-75
11
23%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1
Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1
Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3
Результаты матчей
Кайсериспор
Трабзонспор
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
2:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
2
10 раз 30%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
142
611
97
314
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
125
313
98
214
611
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
267
924
1815
528
825
132
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|28
|3
|1
|73 - 20
|87
|2.
|Заявка
|32
|27
|4
|1
|85 - 28
|85
|3.
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|56 - 44
|55
|4.
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|44 - 38
|51
|5.
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|43 - 47
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|8.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 46
|45
|9.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|10.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|36 - 37
|42
|11.
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|49 - 44
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 47
|40
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 43
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|34 - 47
|36
|16.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|36 - 44
|33
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|35 - 50
|31
|19.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|36 - 64
|30
|20.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|15.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 23
|22
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|37 - 9
|46
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 8
|39
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|9.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|19 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7