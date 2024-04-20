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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Кайсериспор
1:2
Конец матча
Трабзонспор
0'
12' Желтая карточка
Оздемир Берат
18' Желтая карточка
Элмалы Эврен Эрен
0:1
24' Гол
Дестан Энис
56' Желтая карточка
Менди Батиста
0:2
58' Гол
Пепе Николя
1:2
87' Гол
Бурабия Мехди
90'+7
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
4
Коловециос
Димитрис
54
Кочаман
Ариф
33
Калдырым
Хасан
Али
29
Шукуров
Отабек
10
Бурабия
Мехди
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
13
Баокен
Стефан
7
Кардозу
Мигел
1
Чакыр
Угурджан
12
Мёнье
Тома
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
19
Пепе
Николя
14
Фунтас
Таксиархис
94
Дестан
Энис
Кайсериспор
4-3-3
Трабзонспор
4-1-4-1

История личных встреч

Кайсериспор
Трабзонспор

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

33 матча

21.2%
24.2%
54.6%
7 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
6 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:1
С
3:4
С
1:2
К
4:2
К
1:0
С
3:2
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
6:2
С
4:2
С
0:2
С
4:0
С
0:0
С
2:3
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
3:3
С
2:1
С
3:3
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0

Голы

Всего голов

15
25

Голов в среднем за матч

0.94
1.47

Среднее время на гол

96
61

Всего голов

42
18

Голов в среднем за матч

2.47
1.13

Среднее время на гол

36
80

Всего голов

57
43

Голов в среднем за матч

1.73
1.3

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.33
Боа Морте Аилтон 6 0.18
Баокен Стефан 3 0.09
Карими Али II 3 0.09
Мане Карлуш 2 0.06
Назон Даккенс 2 0.06
Бурабия Мехди 2 0.06
Кеман Оливье 2 0.06
Кардозу Мигел 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Узодимма Энтони 1 0.03
Озбек Мехмет 1 0.03
Саздаджи Гекхан 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Кароль Лионель 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Кочаман Ариф 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трезеге 10 (1) 0.3
Онуачу Пол 9 0.27
Дестан Энис 6 0.18
Барди Энис 5 0.15
Пепе Николя 5 0.15
Вишча Эдин 4 (1) 0.12
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.12
Фунтас Таксиархис 2 0.06
Бенкович Филип 2 0.06
Оздемир Берат 1 0.03
Денсвил Стефано 1 0.03
Бозок Умут 1 0.03
Менди Батиста 1 0.03
Гюрпюз Гёктан 1 0.03
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.03
Эмюр Абдулкадир 0 0
Мёнье Тома 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 8 0
Йылмаз Картал 6 1
Кочаман Ариф 4 1
Боа Морте Аилтон 5 0
Карими Али II 4 0
Баязит Билал 4 0
Бурабия Мехди 3 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Дживелек Рамазан 3 0
Кардозу Мигел 3 0
Кеман Оливье 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Тиам Маме 2 0
Назон Даккенс 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Мане Карлуш 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Recep Ucar 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 8 1
Элмалы Эврен Эрен 8 0
Дестан Энис 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Чакыр Угурджан 3 0
Оздемир Берат 3 0
Бания Раян 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Мёнье Тома 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Барди Энис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Бенкович Филип 2 0
Трезеге 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бозок Умут 1 0
Теклич Тонио 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Трабзонспор
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

9
7
Кайсериспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Трабзонспор
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

12
18
Кайсериспор
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
36% (12)
12% (4)
Трабзонспор
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

23
23

Упущенные победы

21
25

Голы по времени матча

Забито

22
28
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
1
5%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
4
18%
4
14%
31-45
2
9%
6
21%
46-60
7
32%
4
14%
61-75
5
23%
6
21%
76-90

Пропущено

18
23
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
5
28%
3
13%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
6
26%
61-75
4
22%
9
39%
76-90

Забито

15
25
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
4
27%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
3
20%
4
16%
31-45
4
27%
3
12%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
3
20%
8
32%
76-90

Пропущено

29
23
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
3%
4
17%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
8
28%
4
17%
46-60
5
17%
5
22%
61-75
7
24%
6
26%
76-90

Забито

37
53
15 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 18
11 Не забивали 8
5
14%
6
11%
1-15
3
8%
9
17%
16-30
7
19%
8
15%
31-45
6
16%
9
17%
46-60
8
22%
7
13%
61-75
8
22%
14
26%
76-90

Пропущено

47
46
19 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 26
3
6%
6
13%
1-15
6
13%
4
9%
16-30
10
21%
6
13%
31-45
11
23%
4
9%
46-60
6
13%
11
24%
61-75
11
23%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1
Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1
Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3

Результаты матчей

Кайсериспор
Трабзонспор

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
2:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
2
10 раз 30%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
2
6
11
1.5
9
7
3
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
5
3
13
1.5
9
8
2
14
2.5
6
11
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
26
7
9
24
1.5
18
15
5
28
2.5
8
25
1
32
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 32 28 3 1 73 - 20 87
2.
Фенербахче
 Заявка 32 27 4 1 85 - 28 85
3.
Трабзонспор
 Заявка 33 17 4 12 56 - 44 55
4.
Бешикташ
 Заявка 33 15 6 12 44 - 38 51
5.
Ризеспор
 Заявка 32 14 6 12 43 - 47 48
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 32 13 7 12 42 - 38 46
7.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
8.
Аланьяспор
 Заявка 33 11 12 10 43 - 46 45
9.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
10.
Антальяспор
 Заявка 32 10 12 10 36 - 37 42
11.
Адана Демирспор
 Заявка 33 9 14 10 49 - 44 41
12.
Кайсериспор
 Заявка 33 10 10 13 37 - 47 40
13.
Самсунспор
 Заявка 33 10 9 14 37 - 43 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Коньяспор
 Заявка 33 8 12 13 34 - 47 36
16.
Хатайспор
 Заявка 32 7 12 13 36 - 44 33
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Газиантеп
 Заявка 32 8 7 17 35 - 50 31
19.
Пендикспор
 Заявка 32 7 9 16 36 - 64 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 33 4 7 22 27 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
7.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
13.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
14.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
15.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
16.
Хатайспор
 Заявка 16 5 7 4 25 - 23 22
17.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
18.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 15 1 0 37 - 9 46
2.
Галатасарай
 Заявка 16 12 3 1 32 - 8 39
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 19 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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