Тур: 33. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
41' ГолМендоса Стивен
44' Желтая карточкаВан Дронгелен Рик
68' Желтая карточкаМагомедалиев Шахрудин
77' Желтая карточкаОзтюрк Алим
1:1
90' ГолДимата Ландри
Ход матча
41'
0:1
77'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
18
Явру
Зеки
28
Генюл
Сонер
98
Муйя
Арбнор
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
31
Аталь
Юсеф
58
Maestro
32
Эрдоган
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Муйя АрбнорПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
-
16 Бола МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Раман БенитоНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 MaestroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
История личных встреч
Самсунспор
Адана Демирспор
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
15 матчей
6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.43
Среднее время на гол
80
63
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7
|0.21
|Нтчам Оливье
|6 (4)
|0.18
|Хольсе Карло
|5
|0.15
|Кылынч Эмре
|4
|0.12
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0.09
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.09
|Явру Зеки
|1
|0.03
|Айдогду Сонер
|1
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.03
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.03
|Димата Ландри
|1
|0.03
|Муйя Арбнор
|1
|0.03
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.24
|Акбаба Эмре
|7 (1)
|0.21
|Балотелли Марио
|7 (1)
|0.21
|Эрдоган Юсуф
|5 (1)
|0.15
|Сари Юсуф
|3
|0.09
|Нани Луиш
|3
|0.09
|Бараси Юсуф
|3
|0.09
|Беланда Юнес
|3
|0.09
|Акинтола Дэвид
|2
|0.06
|Гравильон Эндрю
|2
|0.06
|Айдоган Тайфун
|1
|0.03
|Ндиайе Чериф
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.03
|Мендоса Стивен
|1
|0.03
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
|Maestro
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муандилмаджи Мариус
|5
|1
|Димата Ландри
|4
|1
|Озтюрк Алим
|5
|0
|Ван Дронгелен Рик
|5
|0
|Кылынч Эмре
|4
|0
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Хольсе Карло
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Тэт Флавьен
|3
|0
|Челик Осман
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Раман Бенито
|2
|0
|Антальялы Тайлан
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюлер Семих
|5
|1
|Кевин Родригес
|4
|1
|Нани Луиш
|5
|0
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Балотелли Марио
|4
|0
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Мишю Эдуар
|4
|0
|Аталь Юсеф
|2
|1
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Мохаммади Милад
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Родригес Хосе
|0
|1
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Maestro
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Адана Демирспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
17
Самсунспор
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Адана Демирспор
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
8
27
Самсунспор
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
34% (11)
22% (7)
Адана Демирспор
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
31% (10)
53% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Сухие победы
11
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
11
44
Голы по времени матча
Забито
24
17
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
6
25%
0
0%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
1
4%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
9
38%
6
35%
76-90
Пропущено
13
29
8 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
3
23%
3
10%
1-15
3
23%
8
28%
16-30
2
15%
3
10%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
4
31%
5
17%
76-90
Забито
13
31
3 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
0 Забивали первыми 13
22 Не забивали 18
0
0%
4
13%
1-15
1
8%
7
23%
16-30
2
15%
3
10%
31-45
2
15%
5
16%
46-60
4
31%
4
13%
61-75
4
31%
8
26%
76-90
Пропущено
28
14
16 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 1
16 Не пропускали 8
6
21%
0
0%
1-15
7
25%
1
7%
16-30
3
11%
3
21%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
4
14%
2
14%
61-75
5
18%
6
43%
76-90
Забито
37
48
12 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
6
16%
4
8%
1-15
3
8%
9
19%
16-30
3
8%
7
15%
31-45
6
16%
6
13%
46-60
6
16%
8
17%
61-75
13
35%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
41
43
24 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 25
23 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 22
9
22%
3
7%
1-15
10
24%
9
21%
16-30
5
12%
6
14%
31-45
3
7%
8
19%
46-60
5
12%
6
14%
61-75
9
22%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1
Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2
Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3
Результаты матчей
Самсунспор
Адана Демирспор
Точный счет
2:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
88
97
214
511
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
214
511
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
248
1022
1418
329
725
131
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|28
|3
|1
|73 - 20
|87
|2.
|Заявка
|32
|27
|4
|1
|85 - 28
|85
|3.
|2:1 Заявка
|33
|17
|4
|12
|56 - 44
|55
|4.
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|44 - 38
|51
|5.
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|43 - 47
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|8.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 46
|45
|9.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|10.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|36 - 37
|42
|11.
|1:1 Заявка
|33
|9
|14
|10
|49 - 44
|41
|12.
|1:2 Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 47
|40
|13.
|1:1 Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 43
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|34 - 47
|36
|16.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|36 - 44
|33
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|35 - 50
|31
|19.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|36 - 64
|30
|20.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|1:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|1:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|2:1 Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|13.
|1:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|15.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 23
|22
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|37 - 9
|46
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 8
|39
|3.
|2:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|9.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|1:2 Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|1:1 Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|1:1 Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|19 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7