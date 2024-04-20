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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Самсунспор
1:1
Второй тайм: 90+'
Адана Демирспор
0'
0:1
41' Гол
Мендоса Стивен
44' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик
68' Желтая карточка
Магомедалиев Шахрудин
77' Желтая карточка
Озтюрк Алим
1:1
90' Гол
Димата Ландри
90' Желтая карточка

Ход матча

41'
0:1
Мендоса Стивен
44'
Ван Дронгелен Рик
 
61'
Фофана Морике
Нтчам Оливье
 
61'
Раман Бенито
Муйя Арбнор
 
65'
 
Алиуи Набиль
Мендоса Стивен
68'
 
Магомедалиев Шахрудин
77'
Озтюрк Алим
 
77'
Шиндлер Кингсли
Антальялы Тайлан
 
77'
Димата Ландри
Явру Зеки
 
90'
Димата Ландри
(Озтюрк Алим)
1:1
90'
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Самсунспор
Ничья
Адана Демирспор
3.40
5.90
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Все Коэффициенты
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
5
Озтюрк
Алим
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
6
Аит
Бенассер
Юссеф
48
Антальялы
Тайлан
98
Муйя
Арбнор
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
71
Магомедалиев
Шахрудин
31
Аталь
Юсеф
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
13
Мохаммади
Милад
58
Maestro
8
Акбаба
Эмре
7
Сари
Юсуф
11
Мендоса
Стивен
32
Эрдоган
Юсуф
9
Балотелли
Марио
Самсунспор
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Самсунспор
Адана Демирспор

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:3
ПЛТ
0:2
ПЛТ
1:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
0:1
ПЛТ
1:0
ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:0
ПЛТ
3:3
ПЛТ
0:0
ТПЛ
0:1
ТПЛ
3:3
ТПЛ
2:2
ТПЛ
1:1
ТПЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.43

Среднее время на гол

80
63

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 0.21
Нтчам Оливье 6 (4) 0.18
Хольсе Карло 5 0.15
Кылынч Эмре 4 0.12
Ван Дронгелен Рик 3 0.09
Кара Эркан 3 (1) 0.09
Явру Зеки 1 0.03
Айдогду Сонер 1 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.03
Аит Бенассер Юссеф 1 0.03
Димата Ландри 1 0.03
Муйя Арбнор 1 0.03
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.24
Акбаба Эмре 7 (1) 0.21
Балотелли Марио 7 (1) 0.21
Эрдоган Юсуф 5 (1) 0.15
Сари Юсуф 3 0.09
Нани Луиш 3 0.09
Бараси Юсуф 3 0.09
Беланда Юнес 3 0.09
Акинтола Дэвид 2 0.06
Гравильон Эндрю 2 0.06
Айдоган Тайфун 1 0.03
Ндиайе Чериф 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Стамбули Бенжамен 1 0.03
Мендоса Стивен 1 0.03
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0
Maestro 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муандилмаджи Мариус 5 1
Димата Ландри 4 1
Озтюрк Алим 5 0
Ван Дронгелен Рик 5 0
Кылынч Эмре 4 0
Нтчам Оливье 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Хольсе Карло 4 0
Явру Зеки 3 0
Фофана Морике 3 0
Тэт Флавьен 3 0
Челик Осман 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Раман Бенито 2 0
Антальялы Тайлан 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюлер Семих 5 1
Кевин Родригес 4 1
Нани Луиш 5 0
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Балотелли Марио 4 0
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Мишю Эдуар 4 0
Аталь Юсеф 2 1
Эрдоган Юсуф 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Айдоган Тайфун 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Мохаммади Милад 2 0
Акинтола Дэвид 2 0
Магомедалиев Шахрудин 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Родригес Хосе 0 1
Мендоса Стивен 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Maestro 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Адана Демирспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
17
Самсунспор
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Адана Демирспор
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

8
27
Самсунспор
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
34% (11)
22% (7)
Адана Демирспор
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
31% (10)
53% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)

Сухие победы

11
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

11
44

Голы по времени матча

Забито

24
17
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
6
25%
0
0%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
1
4%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
9
38%
6
35%
76-90

Пропущено

13
29
8 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
3
23%
3
10%
1-15
3
23%
8
28%
16-30
2
15%
3
10%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
4
31%
5
17%
76-90

Забито

13
31
3 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
0 Забивали первыми 13
22 Не забивали 18
0
0%
4
13%
1-15
1
8%
7
23%
16-30
2
15%
3
10%
31-45
2
15%
5
16%
46-60
4
31%
4
13%
61-75
4
31%
8
26%
76-90

Пропущено

28
14
16 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 1
16 Не пропускали 8
6
21%
0
0%
1-15
7
25%
1
7%
16-30
3
11%
3
21%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
4
14%
2
14%
61-75
5
18%
6
43%
76-90

Забито

37
48
12 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
6
16%
4
8%
1-15
3
8%
9
19%
16-30
3
8%
7
15%
31-45
6
16%
6
13%
46-60
6
16%
8
17%
61-75
13
35%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

41
43
24 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 25
23 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 22
9
22%
3
7%
1-15
10
24%
9
21%
16-30
5
12%
6
14%
31-45
3
7%
8
19%
46-60
5
12%
6
14%
61-75
9
22%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1
Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2
Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3

Результаты матчей

Самсунспор
Адана Демирспор

Точный счет

2:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
9
7
2
14
2.5
5
11
1
15
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
2
14
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
24
8
10
22
1.5
14
18
3
29
2.5
7
25
1
31
3.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 32 28 3 1 73 - 20 87
2.
Фенербахче
 Заявка 32 27 4 1 85 - 28 85
3.
Трабзонспор
 2:1 Заявка 33 17 4 12 56 - 44 55
4.
Бешикташ
 Заявка 33 15 6 12 44 - 38 51
5.
Ризеспор
 Заявка 32 14 6 12 43 - 47 48
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 32 13 7 12 42 - 38 46
7.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
8.
Аланьяспор
 Заявка 33 11 12 10 43 - 46 45
9.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
10.
Антальяспор
 Заявка 32 10 12 10 36 - 37 42
11.
Адана Демирспор
 1:1 Заявка 33 9 14 10 49 - 44 41
12.
Кайсериспор
 1:2 Заявка 33 10 10 13 37 - 47 40
13.
Самсунспор
 1:1 Заявка 33 10 9 14 37 - 43 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Коньяспор
 Заявка 33 8 12 13 34 - 47 36
16.
Хатайспор
 Заявка 32 7 12 13 36 - 44 33
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Газиантеп
 Заявка 32 8 7 17 35 - 50 31
19.
Пендикспор
 Заявка 32 7 9 16 36 - 64 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 33 4 7 22 27 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 1:1 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 1:1 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
7.
Трабзонспор
 2:1 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
13.
Кайсериспор
 1:2 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
14.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
15.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
16.
Хатайспор
 Заявка 16 5 7 4 25 - 23 22
17.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
18.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 15 1 0 37 - 9 46
2.
Галатасарай
 Заявка 16 12 3 1 32 - 8 39
3.
Трабзонспор
 2:1 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 1:2 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 1:1 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 1:1 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 19 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Ван Дронгелен Рик получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Г О О О О Л - Мендоса Стивен бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Самсунспор
    Ничья
    Адана Демирспор
    3.40
    5.90
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