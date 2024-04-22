Тур: 33. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
1:2
Второй тайм: 82'
0'
35' Желтая карточкаЮксек Исмаил
0:1
45' ГолФред Сантос
1:1
58' ГолКойта Бенгали-Фоде
64' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
1:2
80' ГолКавечи Ирфан
Ход матча
35'
45'
0:1
58'
64'
80'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
14
Камара
Самба
99
Палули
Мурат
33
Элмаз
Бартуг
95
Мениг
Квинси
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Элмаз БартугПолузащитник
-
95 Мениг КвинсиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Цакташ МийоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
58 Эрдал ЗияПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сивасспор
Фенербахче
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 20 побед
39 матчей
20.5%
23.1%
56.4%
8 побед 9 ничьих 22 победы
Первый тайм
25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.9%
30.8%
51.3%
7 побед 12 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
47
31
Голов в среднем за матч
2.47
1.55
Среднее время на гол
36
58
Всего голов
73
50
Голов в среднем за матч
1.87
1.28
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
48
70
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|16 (3)
|0.48
|Койта Бенгали-Фоде
|6 (1)
|0.18
|Сайс Самуэль
|5
|0.15
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.06
|Мениг Квинси
|2
|0.06
|Османпаша Джанер
|2
|0.06
|Родригес Жерсон
|2
|0.06
|Квет Роман
|1
|0.03
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.03
|Бэрроу Моду
|1
|0.03
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Акдаг Ибрахим
|0
|0
|Палули Мурат
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|21 (1)
|0.64
|Кавечи Ирфан
|10
|0.3
|Бачуайи Миши
|10 (4)
|0.3
|Тадич Душан
|9 (6)
|0.27
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.27
|Юндер Дженгиз
|9
|0.27
|Фред Сантос
|3
|0.09
|Дурсун Сердар
|3
|0.09
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0.09
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0.06
|Джику Александер
|2
|0.06
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.03
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|Кинг Джошуа
|1
|0.03
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|9
|0
|Чифтчи Угюр
|8
|0
|Харисис Харилаос
|8
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|3
|1
|Квет Роман
|4
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Вурал Али Шашал
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|3
|0
|Булнет Уйгун
|1
|1
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Цакташ Мийо
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Окумуш Аладдин
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|8
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|9
|0
|Остерволде Джейден
|8
|0
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Джику Александер
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Джеко Эдин
|3
|0
|Тадич Душан
|3
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Шиманьски Себастьян
|3
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Азиз Сердар
|2
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|Элмаз Бартуг
|2
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Мор Эмре
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Фенербахче
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
11
0
Сивасспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Фенербахче
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Сухие победы
3
9
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
14
44
Сивасспор
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
53% (17)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Фенербахче
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
25
44
Голы по времени матча
Забито
19
36
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
6
32%
5
14%
1-15
4
21%
1
3%
16-30
1
5%
10
28%
31-45
1
5%
6
17%
46-60
3
16%
4
11%
61-75
4
21%
10
28%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
5
31%
3
30%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Забито
18
46
8 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
5
28%
7
15%
1-15
2
11%
5
11%
16-30
1
6%
8
17%
31-45
4
22%
8
17%
46-60
0
0%
9
20%
61-75
6
33%
9
20%
76-90
Пропущено
28
21
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
2
7%
4
19%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
8
29%
3
14%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
8
29%
3
14%
61-75
3
11%
4
19%
76-90
Забито
37
82
19 В 1-м тайме 36
18 Во 2-м тайме 46
17 Забивали первыми 20
7 Не забивали 2
11
30%
30%
12
15%
1-15
6
16%
6
7%
16-30
2
5%
18
22%
31-45
5
14%
14
17%
46-60
3
8%
13
16%
61-75
10
27%
19
23%
76-90
Пропущено
44
31
22 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
3
7%
4
13%
1-15
6
14%
5
16%
16-30
13
30%
30%
6
19%
31-45
6
14%
6
19%
46-60
9
20%
5
16%
61-75
7
16%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0
Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1
Результаты матчей
Сивасспор
Фенербахче
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
4
5 раз 31%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:2
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 56%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
11 раз 34%
4
6 раз 19%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
3 раза 9%
0
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
151
312
142
213
88
114
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
151
413
115
314
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
302
725
257
527
1418
131
1022
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|29
|3
|1
|77 - 21
|90
|2.
|1:1 Заявка
|33
|27
|5
|1
|86 - 29
|86
|3.
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|56 - 44
|55
|4.
|Заявка
|33
|15
|6
|12
|44 - 38
|51
|5.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|44 - 38
|49
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|43 - 49
|48
|7.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|55 - 59
|46
|8.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|38 - 38
|45
|9.
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|43 - 46
|45
|10.
|1:1 Заявка
|33
|11
|12
|10
|39 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|49 - 44
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 47
|40
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 43
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|40 - 43
|37
|15.
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|34 - 47
|36
|16.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 50
|34
|17.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|37 - 42
|33
|18.
|Заявка
|33
|7
|12
|14
|37 - 46
|33
|19.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|37 - 68
|30
|20.
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|27 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|45 - 13
|51
|2.
|1:1 Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 17
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 24
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|14.
|1:1 Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 17
|23
|15.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 23
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 23
|20
|18.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|19.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|14 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|17
|15
|2
|0
|38 - 10
|47
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 8
|39
|3.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 28
|24
|5.
|1:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|9.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|18 - 39
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|0
|10
|7
|19 - 29
|10
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|20 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Антальяспор
|Букса Адам
|14 (2)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 9