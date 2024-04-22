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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Сивасспор
2:2
Конец матча
Фенербахче
0'
35' Желтая карточка
Юксек Исмаил
0:1
45' Гол
Фред Сантос
1:1
57' Гол
Койта Бенгали-Фоде
63' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
1:2
80' Гол
Кавечи Ирфан
88' Желтая карточка
Койта Бенгали-Фоде
90' Желтая карточка
Акдаг Ибрахим
2:2
90' Пенальти
Манай Рей
90' Желтая карточка
Манай Рей
90'+15

Ход матча

35'
 
Юксек Исмаил
45'
0:1
Фред Сантос
(Кадыоглу Ферди)
57'
Койта Бенгали-Фоде
(Палули Мурат)
1:1
63'
Чифтчи Угюр
 
64'
 
Юндер Дженгиз
Тадич Душан
64'
 
Мюлдюр Мерт
Осайи-Самуэль Брайт
71'
 
Дурсун Сердар
Джеко Эдин
71'
 
Бачуайи Миши
Шиманьски Себастьян
73'
Цакташ Мийо
Акдаг Ибрахим
 
73'
Нжи Клинтон Муа
Мениг Квинси
 
80'
1:2
Кавечи Ирфан
(Юксек Исмаил)
85'
Окумуш Аладдин
Палули Мурат
 
88'
Койта Бенгали-Фоде
 
89'
Квет Роман
Элмаз Бартуг
 
89'
Башсан Эмрах
Койта Бенгали-Фоде
 
90'
Акдаг Ибрахим
 
90'
Манай Рей
2:2
90'
Манай Рей
 
90'
 
Кинг Джошуа
Кавечи Ирфан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
35
Вурал
Али
Шашал
44
Пуггурас
Ахиллеас
4
Аппиндангойе
Аарон
14
Камара
Самба
99
Палули
Мурат
3
Чифтчи
Угюр
55
Койта
Бенгали-Фоде
12
Акдаг
Ибрахим
33
Элмаз
Бартуг
95
Мениг
Квинси
9
Манай
Рей
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Сивасспор
5-4-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Фенербахче

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 20 побед

39 матчей

20.5%
23.1%
56.4%
8 побед 9 ничьих 22 победы

Первый тайм

25.6%
46.2%
28.2%
10 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.9%
30.8%
51.3%
7 побед 12 ничьих 20 побед

История матчей

С
4:1
К
3:0
К
0:0
С
1:3
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
ТМС
1:0
С
1:2
С
3:1
ТМК
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
4:1
С
2:2
С
2:1
ТМК
2:3
С
2:3
С
4:1
С
2:0
С
5:2
С
1:2
КТ
0:0
КТ
2:0
С
0:0
С
4:2
С
2:0
С
3:4
С
1:0
С
1:5
С
3:0
К
0:0
К
3:1
С
4:2
С
2:1
С
1:4

Голы

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

2.47
1.55

Среднее время на гол

36
58

Всего голов

73
50

Голов в среднем за матч

1.87
1.28

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

48
70

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 17 (4) 0.52
Койта Бенгали-Фоде 6 (1) 0.18
Сайс Самуэль 5 0.15
Нжи Клинтон Муа 2 0.06
Мениг Квинси 2 0.06
Османпаша Джанер 2 0.06
Родригес Жерсон 2 0.06
Квет Роман 1 0.03
Аппиндангойе Аарон 1 0.03
Бэрроу Моду 1 0.03
Харисис Харилаос 0 0
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Чифтчи Угюр 0 0
Акдаг Ибрахим 0 0
Палули Мурат 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 21 (1) 0.64
Кавечи Ирфан 11 0.33
Бачуайи Миши 10 (4) 0.3
Тадич Душан 9 (6) 0.27
Шиманьски Себастьян 9 0.27
Юндер Дженгиз 9 0.27
Фред Сантос 3 0.09
Дурсун Сердар 3 0.09
Осайи-Самуэль Брайт 3 0.09
Яндаш Мерт Хакан 2 0.06
Джику Александер 2 0.06
Кадыоглу Ферди 1 0.03
Мюлдюр Мерт 1 0.03
Кинг Джошуа 1 0.03
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 10 0
Чифтчи Угюр 8 0
Харисис Харилаос 8 0
Койта Бенгали-Фоде 4 1
Квет Роман 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Вурал Али Шашал 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Пуггурас Ахиллеас 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Цакташ Мийо 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Палули Мурат 1 0
Кесгин Керем 1 0
Окумуш Аладдин 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 8 2
Осайи-Самуэль Брайт 9 0
Остерволде Джейден 8 0
Кавечи Ирфан 5 0
Джику Александер 5 0
Фред Сантос 3 1
Яндаш Мерт Хакан 3 1
Акайдин Самет 4 0
Джеко Эдин 3 0
Тадич Душан 3 0
Бачуайи Миши 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Шиманьски Себастьян 3 0
Бекао Родриго 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Креспо Мигель 3 0
Кинг Джошуа 2 0
Азиз Сердар 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Элмаз Бартуг 2 0
Зайц Миха 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Мор Эмре 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Фенербахче
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

13
2
Сивасспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Фенербахче
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)

Сухие победы

3
9

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

14
44
Сивасспор
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Фенербахче
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
27% (9)
36% (12)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

27
46

Голы по времени матча

Забито

21
38
11 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 13
19 Не забивали 17
6
29%
5
13%
1-15
4
19%
1
3%
16-30
1
5%
11
29%
31-45
2
10%
6
16%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
5
24%
11
29%
76-90

Пропущено

18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
6
33%
3
25%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
5
28%
2
17%
76-90

Забито

18
46
8 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
5
28%
7
15%
1-15
2
11%
5
11%
16-30
1
6%
8
17%
31-45
4
22%
8
17%
46-60
0
0%
9
20%
61-75
6
33%
9
20%
76-90

Пропущено

28
21
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
2
7%
4
19%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
8
29%
3
14%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
8
29%
3
14%
61-75
3
11%
4
19%
76-90

Забито

39
84
19 В 1-м тайме 37
20 Во 2-м тайме 47
17 Забивали первыми 21
7 Не забивали 2
11
28%
12
14%
1-15
6
15%
6
7%
16-30
2
5%
19
23%
31-45
6
15%
14
17%
46-60
3
8%
13
15%
61-75
11
28%
20
24%
76-90

Пропущено

46
33
23 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 22
3
7%
4
12%
1-15
6
13%
5
15%
16-30
14
30%
6
18%
31-45
6
13%
7
21%
46-60
9
20%
5
15%
61-75
8
17%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0
Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2
Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1

Результаты матчей

Сивасспор
Фенербахче

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
4
5 раз 31%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:2
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 55%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
12 раз 36%
4
6 раз 18%
1
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
3 раза 9%
0
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
4
12
1.5
14
2
2
14
2.5
8
8
1
15
3.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
16
1
4
13
1.5
12
5
3
14
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
31
2
8
25
1.5
26
7
5
28
2.5
14
19
1
32
3.5
10
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 33 29 3 1 77 - 21 90
2.
Фенербахче
 Заявка 33 27 5 1 87 - 30 86
3.
Трабзонспор
 Заявка 33 17 4 12 56 - 44 55
4.
Бешикташ
 Заявка 33 15 6 12 44 - 38 51
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 33 14 7 12 44 - 38 49
6.
Ризеспор
 Заявка 33 14 6 13 43 - 49 48
7.
Касымпаша
 Заявка 33 13 7 13 55 - 59 46
8.
Антальяспор
 Заявка 33 11 12 10 38 - 38 45
9.
Аланьяспор
 Заявка 33 11 12 10 43 - 46 45
10.
Сивасспор
 Заявка 33 11 12 10 40 - 45 45
11.
Адана Демирспор
 Заявка 33 9 14 10 49 - 44 41
12.
Кайсериспор
 Заявка 33 10 10 13 37 - 47 40
13.
Самсунспор
 Заявка 33 10 9 14 37 - 43 39
14.
Анкарагюджю
 Заявка 33 8 13 12 40 - 43 37
15.
Коньяспор
 Заявка 33 8 12 13 34 - 47 36
16.
Газиантеп
 Заявка 33 9 7 17 37 - 50 34
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 33 8 9 16 37 - 42 33
18.
Хатайспор
 Заявка 33 7 12 14 37 - 46 33
19.
Пендикспор
 Заявка 33 7 9 17 37 - 68 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 33 4 7 22 27 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 17 17 0 0 45 - 13 51
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 9 3 5 26 - 17 30
7.
Бешикташ
 Заявка 17 9 3 5 24 - 15 30
8.
Антальяспор
 Заявка 17 7 8 2 19 - 15 29
9.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 16 6 6 4 24 - 24 24
13.
Кайсериспор
 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
14.
Сивасспор
 Заявка 16 5 8 3 21 - 18 23
15.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
16.
Хатайспор
 Заявка 16 5 7 4 25 - 23 22
17.
Газиантеп
 Заявка 17 5 5 7 18 - 23 20
18.
Коньяспор
 Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
19.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
20.
Истанбулспор
 Заявка 17 2 3 12 14 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 17 15 2 0 39 - 11 47
2.
Галатасарай
 Заявка 16 12 3 1 32 - 8 39
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
4.
Касымпаша
 Заявка 17 7 3 7 27 - 28 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 16 2 6 8 20 - 26 12
15.
Пендикспор
 Заявка 17 2 6 9 18 - 39 12
16.
Хатайспор
 Заявка 17 2 5 10 12 - 23 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 17 0 10 7 19 - 29 10
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 2 3 12 12 - 28 9
19.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 20 (7)
Сивасспор Манай Рей 17 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Антальяспор Букса Адам 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Кадыоглу Ферди сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Фред Сантос бьет в цель!
    • 35'
      Юксек Исмаил получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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