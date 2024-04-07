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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Тоттенхэм
1:1
Перерыв
Ноттингем Форест
0'
14' Желтая карточка
Йейтс Райан
1:0
15' Гол в свои ворота
Мурильо Джейсон
25' Желтая карточка
Вернер Тимо
1:1
27' Гол
Вуд Крис

Ход матча

14'
 
Йейтс Райан
15'
Мурильо Джейсон
1:0
25'
Вернер Тимо
 
27'
1:1
Вуд Крис
(Эланга Энтони)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 328 Количество передач 179
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 124
Тоттенхэм 94.4% (117)
X 3.2% (4)
Ноттингем Форест 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тоттенхэм
Ничья
Ноттингем Форест
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
38
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
22
Джонсон
Бреннан
10
Мэддисон
Джеймс
16
Вернер
Тимо
7
Хын
Мин
Сон
26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
32
Омобамиделе
Эндрю
40
Мурильо
Джейсон
43
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
28
Данило
Ларанжера
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
Тоттенхэм
4-2-3-1
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Ноттингем Форест

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:2
КЛ
3:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 15 (1) 0.48
Ришарлисон 10 0.32
Кулушевски Деян 6 0.19
Джонсон Бреннан 5 0.16
Мэддисон Джеймс 4 0.13
Ромеро Кристиан 4 0.13
Сарр Пап Матар 3 0.1
Вернер Тимо 2 0.06
Удоги Дестини 2 0.06
Ло Чельсо Джовани 2 0.06
Дэвис Бен 1 0.03
Бентанкур Родриго 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 12 0.38
Авонийи Тайво 6 0.19
Эланга Энтони 5 0.16
Хадсон-Одои Каллум 5 0.16
Гиббс-Уайт Морган 4 (1) 0.13
Домингес Николас 2 0.06
Тоффоло Харри 1 0.03
Данило Ларанжера 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Боли Вийи 1 0.03
Ньякат Мусса 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Ориги Дивок 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 8 2
Удоги Дестини 6 1
Ромеро Кристиан 5 1
Сарр Пап Матар 6 0
Кулушевски Деян 6 0
Бентанкур Родриго 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Скипп Оливер 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Вернер Тимо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 7 0
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 6 0
Йейтс Райан 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Монтьель Гонсало 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Боли Вийи 2 1
Данило Ларанжера 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Эйна Ола 3 0
Тоффоло Харри 3 0
Домингес Николас 3 0
Уильямс Неко 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тёрнер Мэтт 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Омобамиделе Эндрю 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Селс Матц 1 0
Ориги Дивок 1 0
Эланга Энтони 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
Ноттингем Форест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

4
13
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Ноттингем Форест
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

29
16
Тоттенхэм
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)
Ноттингем Форест
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

33
29

Голы по времени матча

Забито

28
17
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
14%
4
24%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
3
11%
5
29%
29%
31-45
7
25%
4
24%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
9
32%
1
6%
76-90

Пропущено

23
29
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
9%
5
17%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
6
26%
4
14%
61-75
7
30%
5
17%
76-90

Забито

32
23
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
6
19%
4
17%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
6
19%
5
22%
61-75
5
16%
6
26%
76-90

Пропущено

23
23
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
6
26%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
6
26%
5
22%
76-90

Забито

60
40
25 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 14
1 Не забивали 7
10
17%
8
20%
1-15
7
12%
3
8%
16-30
8
13%
8
20%
31-45
13
22%
7
18%
46-60
8
13%
7
18%
61-75
14
23%
7
18%
76-90

Пропущено

46
52
18 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 26
5
11%
7
13%
1-15
5
11%
7
13%
16-30
8
17%
10
19%
31-45
6
13%
9
17%
46-60
9
20%
9
17%
61-75
13
28%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Ноттингем Форест

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
15 раз 50%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 39%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
9
7
4
11
2.5
1
15
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
11
4
1.5
5
10
3
12
2.5
1
14
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
1
0.5
Больше Меньше
23
8
22
8
1.5
14
17
7
23
2.5
2
29
3
27
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 31 22 5 4 75 - 24 71
2.
Ливерпуль
 Заявка 31 21 8 2 72 - 30 71
3.
Манчестер Сити
 Заявка 31 21 7 3 71 - 31 70
4.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
5.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 31 17 7 7 63 - 45 58
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 15 4 12 45 - 46 49
7.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
8.
Ньюкасл
 Заявка 31 14 5 12 65 - 52 47
9.
Челси
 1:1 Заявка 30 12 8 10 54 - 51 44
10.
Брайтон
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 12 6 13 44 - 49 42
12.
Борнмут
 Заявка 31 11 8 12 46 - 56 41
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
15.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 29
16.
Брентфорд
 Заявка 32 7 8 17 45 - 58 29
17.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 32 7 9 16 40 - 54 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 32 6 7 19 46 - 66 25
19.
Бёрнли
 Заявка 32 4 7 21 32 - 67 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:1 Заявка 31 3 7 21 29 - 81 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
5.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 16 11 1 4 32 - 21 34
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
10.
Челси
 1:1 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 1:1 Заявка 16 2 4 10 16 - 46 10
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 1:1 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 1:1 Заявка 15 5 4 6 25 - 26 19
9.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 16 2 5 9 17 - 31 11
17.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
18.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:1 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Челси Палмер Коул 16 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Перерыв! "Тоттенхэм" - "Ноттингем Форест" - 1:1.
  • Угловой
    45'
    Гиббс-Уайт от углового флага навесил к дальней штанге, где Удоги опередил Элангу и выбил мяч из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    45'
    Удоги на фланге ударил по ногам Уильямса.
  • Угловой
    45'
    Порро от углового флага навесил к ближней штанге, где на вынос сыграл Мурильо.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Хупер в первом тайме.
  • 44'
    Вернер с Мэддисоном перепасовывались на левом фланге, так и не смогли доставить мяч к воротам.
  • Фол, нарушение
    42'
    Вуд на чужой половине поля подтолкнул в спину Удоги.
  • 41'
    "Ноттингем Форест" раз за разом совершает разнообразные вылазки вперёд. Гости стараются действовать всё увереннее на чужой половине поля.
  • 40'
    Хын Мин Сон слева в штрафной площади получил пас от Вернера и прострелил к воротам, где партнёрам сыграть не удалось.
  • 39'
    Эланга с семнадцати метров пробил по центру ворот, где стоял Викарио.
  • 38'
    У Эланги подача справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Никто из партнёров достать мяч не смог.
  • Штанга
    36'
    После прострела слева Йейтс с пятнадцати метров пробил в правый угол. Викарио в прыжке мяч отбил. На добивании с метра Вуд пробил в штангу.
  • Угловой
    35'
    Гиббс-Уайт от углового флага навесил к ближней штанге, откуда столичные защитники мяч выбили.
  • 34'
    Вернер слева в штрафной площади получил пас от Хын Мин Сона, но подачу в касание исполнил очень неудачно. Мяч улетел за ворота.
  • 32'
    Вернер на левом фланге не смог пройти Уильямса. Пришлось Тимо бежать на свою половину поля и участвовать в отборе.
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    • 31'
      Попытку Ромеро справа доставить мяч в штрафную площадь соперники прервали.
    • 30'
      "Тоттенхэм" расположился на чужой половине поля и переводит мяч с фланга на фланг.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ВУД!!! Эланга справа обыгрался с Йетсом, вошёл в штрафную площадь и прострелил на Вуда, который в касание точно пробил по воротам.
    • Желтая карточка
      27'
      Вернер на фланге врезал по ногам Эланге и получил жёлтую карточку.
    • 26'
      Прострел Вернера слева к воротам сумел перехватить Селс.
    • 25'
      Биссума с двадцати двух метров пробил по центру ворот. Селс забрал мяч в руки.
    • Судья
      24'
      Хын Мин Сон в чужой штрафной площади оказался на газоне, но Хупер уверенно показывает, что Йейтс правил не нарушал.
    • 22'
      Эланга на правом фланге не смог выиграть забег у Удоги и мяча лишился после передачи Йейтса.
    • Офсайд
      21'
      Эланга на правом фланге забежал в офсайд.
    • Фол, нарушение
      20'
      Биссума на чужой половине поля попал по ногам Гиббс-Уайту.
    • 18'
      "Ноттингем Форест" на своей половине поля с трудом выбрался из-под прессинга хозяев.
    • 17'
      Биссума справа с двадцати двух метров пробил рядом с дальней штангой.
    • Гол в свои ворота
      15'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      МУРИЛЬО!!! Хын Мин Сон слева отправил вперёд Вернера. Тимо прострелил в центр, где Мурильо в попытке прервать передачу срезал мяч в собственные ворота.
    • Желтая карточка
      15'
      Йейтс в центральном круге сбил Мэддисона и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      14'
      Порро с Джонсоном разыграли угловой удар. Бреннан слева навесил к воротам, где на выходе Селс сыграл кулаками.
    • Угловой
      14'
      Порро разыграл угловой удар с партнёрами. Дальний удар Биссума привёл к следующему "стандарту".
    • 13'
      Эйна со своей половины поля решил пробить по воротам хозяев, увидев, что Викарио выдвинулся далеко вперёд. Мяч пролетел немного левее цели.
    • 12'
      Биссума с Мэддисоном по центру подошли к штрафной площади гостей, но дальнейшего развития атаки они не придумали.
    • Фол, нарушение
      10'
      Йейтс в центре поля завалил на газон Мэддисона.
    • Фол, нарушение
      9'
      Удоги на чужой половине поля ударил по ногам Элангу.
    • 8'
      Хын Мин Сон слева в штрафной площади откатил мяч на Мэддисона, чей удар с пятнадцати метров заблокировал Гиббс-Уайт.
    • Фол, нарушение
      7'
      Йейтс у центрального круга ударил по ногам Мэддисона.
    • Угловой
      6'
      Снова хозяева разыграли угловой удар. Навес справа до игроков в белой форме не дошёл.
    • 5'
      Викарио вовремя выдвинулся к линии штрафной площади и перехватил длинный заброс вперёд на Вуда.
    • Угловой
      4'
      Порро разыграл угловой удар с партнёрами, а завершил его дальним неточным ударом Биссума.
    • 3'
      Прострел Удоги слева к воротам заблокировал Йейтс.
    • 2'
      "Тоттенхэм" играет в белой форме, "Ноттингем Форест" - в тёмно-сине-бордовой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Тоттенхэм
    94.4% (118)
    Ничья
    3.2% (4)
    Ноттингем Форест
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (68)
    Меньше
    40.35% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (63)
    Нет
    44.74% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    34.4% (43)
    2:0 Тоттенхэм
    32% (40)
    3:1 Тоттенхэм
    11.2% (14)
    3:0 Тоттенхэм
    4.8% (6)
    1:0 Тоттенхэм
    4% (5)
    3:2 Тоттенхэм
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Тоттенхэм
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