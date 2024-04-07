Тур: 32. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Хупер Саймон
1:1
Перерыв
0'
14' Желтая карточкаЙейтс Райан
1:0
15' Гол в свои воротаМурильо Джейсон
25' Желтая карточкаВернер Тимо
1:1
27' ГолВуд Крис
Ход матча
14'
15'
1:0
25'
27'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
328 Количество передач 179
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Порро
Педро
16
Вернер
Тимо
26
Селс
Матц
43
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тоттенхэм
Ноттингем Форест
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|15 (1)
|0.48
|Ришарлисон
|10
|0.32
|Кулушевски Деян
|6
|0.19
|Джонсон Бреннан
|5
|0.16
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.13
|Ромеро Кристиан
|4
|0.13
|Сарр Пап Матар
|3
|0.1
|Вернер Тимо
|2
|0.06
|Удоги Дестини
|2
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.06
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Бентанкур Родриго
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Ван де Вен Микки
|1
|0.03
|Велиз Алехо
|1
|0.03
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|12
|0.38
|Авонийи Тайво
|6
|0.19
|Эланга Энтони
|5
|0.16
|Хадсон-Одои Каллум
|5
|0.16
|Гиббс-Уайт Морган
|4 (1)
|0.13
|Домингес Николас
|2
|0.06
|Тоффоло Харри
|1
|0.03
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Боли Вийи
|1
|0.03
|Ньякат Мусса
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Орье Серж
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|8
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Ромеро Кристиан
|5
|1
|Сарр Пап Матар
|6
|0
|Кулушевски Деян
|6
|0
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Джонсон Бреннан
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|7
|0
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|Йейтс Райан
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Тоффоло Харри
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тёрнер Мэтт
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Омобамиделе Эндрю
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
Ноттингем Форест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
4
13
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Ноттингем Форест
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
29
16
Тоттенхэм
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)
Ноттингем Форест
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
33
29
Голы по времени матча
Забито
28
17
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
14%
4
24%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
3
11%
5
29%
29%
31-45
7
25%
4
24%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
9
32%
1
6%
76-90
Пропущено
23
29
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
9%
5
17%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
6
26%
4
14%
61-75
7
30%
5
17%
76-90
Забито
32
23
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
6
19%
4
17%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
6
19%
5
22%
61-75
5
16%
6
26%
76-90
Пропущено
23
23
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
6
26%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
6
26%
5
22%
76-90
Забито
60
40
25 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 14
1 Не забивали 7
10
17%
8
20%
1-15
7
12%
3
8%
16-30
8
13%
8
20%
31-45
13
22%
7
18%
46-60
8
13%
7
18%
61-75
14
23%
7
18%
76-90
Пропущено
46
52
18 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 26
5
11%
7
13%
1-15
5
11%
7
13%
16-30
8
17%
10
19%
31-45
6
13%
9
17%
46-60
9
20%
9
17%
61-75
13
28%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2
Результаты матчей
Тоттенхэм
Ноттингем Форест
Точный счет
2:1
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 50%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 39%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
97
411
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
114
510
312
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
291
Больше Меньше
238
228
1417
723
229
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2.
|Заявка
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|3.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5.
|1:1 Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 45
|58
|6.
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|45 - 46
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9.
|1:1 Заявка
|30
|12
|8
|10
|54 - 51
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11.
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|46 - 56
|41
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|17.
|1:1 Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 54
|26
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|46 - 66
|25
|19.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20.
|1:1 Заявка
|31
|3
|7
|21
|29 - 81
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|5.
|1:1 Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 21
|34
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|9.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|10.
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|1:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|1:1 Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 46
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|1:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 26
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|1:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 31
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|1:1 Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Челси
|Палмер Коул
|16 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест
Исход игры
Тоттенхэм
94.4% (118)
Ничья
3.2% (4)
Ноттингем Форест
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (68)
Меньше
40.35% (46)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
34.4% (43)
2:0 Тоттенхэм
32% (40)
3:1 Тоттенхэм
11.2% (14)
3:0 Тоттенхэм
4.8% (6)
1:0 Тоттенхэм
4% (5)
3:2 Тоттенхэм
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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