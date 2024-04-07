Вуд на чужой половине поля подтолкнул в спину Удоги.

Вернер с Мэддисоном перепасовывались на левом фланге, так и не смогли доставить мяч к воротам.

Порро от углового флага навесил к ближней штанге, где на вынос сыграл Мурильо.

Удоги на фланге ударил по ногам Уильямса.

Гиббс-Уайт от углового флага навесил к дальней штанге, где Удоги опередил Элангу и выбил мяч из штрафной площади.

Вернер на левом фланге не смог пройти Уильямса. Пришлось Тимо бежать на свою половину поля и участвовать в отборе.

Вернер слева в штрафной площади получил пас от Хын Мин Сона, но подачу в касание исполнил очень неудачно. Мяч улетел за ворота.

Гиббс-Уайт от углового флага навесил к ближней штанге, откуда столичные защитники мяч выбили.

После прострела слева Йейтс с пятнадцати метров пробил в правый угол. Викарио в прыжке мяч отбил. На добивании с метра Вуд пробил в штангу.

У Эланги подача справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Никто из партнёров достать мяч не смог.

Эланга с семнадцати метров пробил по центру ворот, где стоял Викарио.

Хын Мин Сон слева в штрафной площади получил пас от Вернера и прострелил к воротам, где партнёрам сыграть не удалось.

"Ноттингем Форест" раз за разом совершает разнообразные вылазки вперёд. Гости стараются действовать всё увереннее на чужой половине поля.

Биссума на чужой половине поля попал по ногам Гиббс-Уайту.

Эланга на правом фланге забежал в офсайд.

Эланга на правом фланге не смог выиграть забег у Удоги и мяча лишился после передачи Йейтса.

Хын Мин Сон в чужой штрафной площади оказался на газоне, но Хупер уверенно показывает, что Йейтс правил не нарушал.

Биссума с двадцати двух метров пробил по центру ворот. Селс забрал мяч в руки.

Вернер на фланге врезал по ногам Эланге и получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ВУД!!! Эланга справа обыгрался с Йетсом, вошёл в штрафную площадь и прострелил на Вуда, который в касание точно пробил по воротам.

"Тоттенхэм" расположился на чужой половине поля и переводит мяч с фланга на фланг.

18' "Ноттингем Форест" на своей половине поля с трудом выбрался из-под прессинга хозяев.

17' Биссума справа с двадцати двух метров пробил рядом с дальней штангой.

15' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МУРИЛЬО!!! Хын Мин Сон слева отправил вперёд Вернера. Тимо прострелил в центр, где Мурильо в попытке прервать передачу срезал мяч в собственные ворота.

15' Йейтс в центральном круге сбил Мэддисона и получил жёлтую карточку.

14' Порро с Джонсоном разыграли угловой удар. Бреннан слева навесил к воротам, где на выходе Селс сыграл кулаками.

14' Порро разыграл угловой удар с партнёрами. Дальний удар Биссума привёл к следующему "стандарту".

13' Эйна со своей половины поля решил пробить по воротам хозяев, увидев, что Викарио выдвинулся далеко вперёд. Мяч пролетел немного левее цели.

12' Биссума с Мэддисоном по центру подошли к штрафной площади гостей, но дальнейшего развития атаки они не придумали.

10' Йейтс в центре поля завалил на газон Мэддисона.

9' Удоги на чужой половине поля ударил по ногам Элангу.

8' Хын Мин Сон слева в штрафной площади откатил мяч на Мэддисона, чей удар с пятнадцати метров заблокировал Гиббс-Уайт.

7' Йейтс у центрального круга ударил по ногам Мэддисона.

6' Снова хозяева разыграли угловой удар. Навес справа до игроков в белой форме не дошёл.

5' Викарио вовремя выдвинулся к линии штрафной площади и перехватил длинный заброс вперёд на Вуда.

4' Порро разыграл угловой удар с партнёрами, а завершил его дальним неточным ударом Биссума.

3' Прострел Удоги слева к воротам заблокировал Йейтс.

2' "Тоттенхэм" играет в белой форме, "Ноттингем Форест" - в тёмно-сине-бордовой.