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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Тоттенхэм
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 48
Тоттенхэм 93.8% (45)
X 4.2% (2)
Ноттингем Форест 2.1% (1)
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Тоттенхэм
Ничья
Ноттингем Форест
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Тоттенхэм
Ноттингем Форест

История личных встреч

Тоттенхэм
Ноттингем Форест

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:2
КЛ
3:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 15 (1) 0.5
Ришарлисон 10 0.33
Кулушевски Деян 6 0.2
Джонсон Бреннан 5 0.17
Мэддисон Джеймс 4 0.13
Ромеро Кристиан 4 0.13
Сарр Пап Матар 3 0.1
Вернер Тимо 2 0.07
Удоги Дестини 2 0.07
Ло Чельсо Джовани 2 0.07
Дэвис Бен 1 0.03
Бентанкур Родриго 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 11 0.35
Авонийи Тайво 6 0.19
Эланга Энтони 5 0.16
Хадсон-Одои Каллум 5 0.16
Гиббс-Уайт Морган 4 (1) 0.13
Домингес Николас 2 0.06
Тоффоло Харри 1 0.03
Данило Ларанжера 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Боли Вийи 1 0.03
Ньякат Мусса 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Ориги Дивок 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 8 2
Удоги Дестини 6 1
Ромеро Кристиан 5 1
Сарр Пап Матар 6 0
Кулушевски Деян 6 0
Бентанкур Родриго 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Скипп Оливер 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 7 0
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 6 0
Ньякат Мусса 3 1
Монтьель Гонсало 4 0
Йейтс Райан 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Боли Вийи 2 1
Данило Ларанжера 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Эйна Ола 3 0
Тоффоло Харри 3 0
Домингес Николас 3 0
Уильямс Неко 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тёрнер Мэтт 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Омобамиделе Эндрю 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Селс Матц 1 0
Ориги Дивок 1 0
Эланга Энтони 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
Ноттингем Форест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

4
13
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Ноттингем Форест
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

29
16
Тоттенхэм
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)
Ноттингем Форест
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

33
29

Голы по времени матча

Забито

28
17
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
14%
4
24%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
3
11%
5
29%
29%
31-45
7
25%
4
24%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
9
32%
1
6%
76-90

Пропущено

23
29
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
9%
5
17%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
6
26%
4
14%
61-75
7
30%
5
17%
76-90

Забито

32
23
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
6
19%
4
17%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
5
16%
3
13%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
6
19%
5
22%
61-75
5
16%
6
26%
76-90

Пропущено

23
23
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
6
26%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
6
26%
5
22%
76-90

Забито

60
40
25 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 14
1 Не забивали 7
10
17%
8
20%
1-15
7
12%
3
8%
16-30
8
13%
8
20%
31-45
13
22%
7
18%
46-60
8
13%
7
18%
61-75
14
23%
7
18%
76-90

Пропущено

46
52
18 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 26
5
11%
7
13%
1-15
5
11%
7
13%
16-30
8
17%
10
19%
31-45
6
13%
9
17%
46-60
9
20%
9
17%
61-75
13
28%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0
Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Ноттингем Форест

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
15 раз 50%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 39%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
9
7
4
11
2.5
1
15
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
11
4
1.5
5
10
3
12
2.5
1
14
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
1
0.5
Больше Меньше
23
8
22
8
1.5
14
17
7
23
2.5
2
29
3
27
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 30 21 7 2 70 - 28 70
2.
Арсенал
 Заявка 30 21 5 4 72 - 24 68
3.
Манчестер Сити
 Заявка 30 20 7 3 67 - 29 67
4.
Астон Вилла
 Заявка 31 18 5 8 63 - 46 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 15 3 12 43 - 44 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 31 12 9 10 50 - 55 45
8.
Ньюкасл
 Заявка 30 13 5 12 64 - 52 44
9.
Челси
 Заявка 29 12 7 10 53 - 50 43
10.
Брайтон
 Заявка 30 11 10 9 51 - 46 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 12 6 12 43 - 47 42
12.
Борнмут
 Заявка 30 11 8 11 45 - 54 41
13.
Фулхэм
 Заявка 31 11 6 14 47 - 50 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 7 9 14 34 - 50 30
15.
Брентфорд
 Заявка 31 7 7 17 42 - 55 28
16.
Эвертон
 Заявка 30 8 8 14 31 - 42 26
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 31 5 7 19 44 - 65 22
19.
Бёрнли
 Заявка 31 4 7 20 32 - 66 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 30 3 6 21 28 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Челси Палмер Коул 16 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 3 минуты.

    Главный судья: Хупер Саймон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    Тоттенхэм 93.8% (45)
    X 4.2% (2)
    Ноттингем Форест 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Ноттингем Форест
    7.50
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    5.70
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    7.50
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Тоттенхэм
    93.8% (45)
    Ничья
    4.2% (2)
    Ноттингем Форест
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (20)
    Нет
    55.56% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    35.4% (17)
    2:1 Тоттенхэм
    25% (12)
    3:1 Тоттенхэм
    10.4% (5)
    3:0 Тоттенхэм
    8.3% (4)
    1:0 Тоттенхэм
    8.3% (4)
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