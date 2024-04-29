Пелле Мэттсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Ингасон Сверрир получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Ингасон Сверрир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

65' Удар от ворот произведет Силькеборг

65' Серенсен Оливер не смог попасть в створ ударом издали

65' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Силькеборг

62' Андерссон Йоэль не смог попасть в створ ударом издали

62' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Жуниньо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

57' Удар от ворот произведет Силькеборг

57' Гуэ-Сон Чо не смог попасть в створ ударом издали

57' Шарлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

49' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе