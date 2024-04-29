Тур: 27. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Кристофферсен Мадс
3:0
Второй тайм: 75'
0'
1:0
17' ГолАдамсен Тонни
2:0
28' ГолКлинг Андерс
3:0
45' ГолТордарсон Стефан-Тейтюр
60' Желтая карточкаЖуниньо
75' Желтая карточкаМаттссон Пелле
Ход матча
17'
1:0
28'
2:0
45'
46'
60'
75'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
501 Количество передач 353
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Редин
Понтус
21
Клинг
Андерс
14
Бринк
Марк
73
Жуниньо
11
Осорио
Дарио
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Осорио ДариоНападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
17 ФранкулиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Мидтьюлланн
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
35 матчей
25.7%
14.3%
60%
9 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
17.1%
34.3%
48.6%
6 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.69
0.95
Среднее время на гол
53
95
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.95
1.88
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
64
48
Голов в среднем за матч
1.83
1.37
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
49
65
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.37
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|7
|0.26
|Адамсен Тонни
|4
|0.15
|Маккоуотт Каллум
|4
|0.15
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.15
|Клинг Андерс
|2
|0.07
|Маттссон Пелле
|2
|0.07
|Сонне Оливер
|1
|0.04
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|11 (5)
|0.41
|Франкулино
|7
|0.26
|Осорио Дарио
|7 (1)
|0.26
|Серенсен Оливер
|5
|0.19
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.15
|Симсир Араль
|3
|0.11
|Шарлес
|3
|0.11
|Далсгор Хенрик
|2
|0.07
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0.07
|Паулиньо VI
|1
|0.04
|Габриэль Адам
|1
|0.04
|Han-Beom Lee
|1
|0.04
|Ингасон Сверрир
|1
|0.04
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|6
|0
|Маттссон Пелле
|5
|0
|Линд Александр
|3
|1
|Бринк Марк
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|5
|1
|Ингасон Сверрир
|4
|1
|Рёмер Андре
|4
|0
|Шарлес
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Далсгор Хенрик
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Осорио Дарио
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Франкулино
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Мидтьюлланн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
6
5
Силькеборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
11
24
Силькеборг
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
19% (5)
35% (9)
Мидтьюлланн
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
17
29
Голы по времени матча
Забито
18
23
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
6
26%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
2
11%
7
30%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
4
22%
5
22%
76-90
Пропущено
14
18
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
4
29%
2
11%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Забито
14
26
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
14%
1
4%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
4
29%
7
27%
76-90
Пропущено
23
12
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
17%
2
17%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
7
30%
0
0%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
4
17%
3
25%
76-90
Забито
32
49
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
5
16%
1
2%
1-15
3
9%
9
18%
16-30
5
16%
6
12%
31-45
5
16%
12
24%
46-60
6
19%
9
18%
61-75
8
25%
12
24%
76-90
Пропущено
37
30
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
4
11%
5
17%
1-15
6
16%
5
17%
16-30
8
22%
5
17%
31-45
6
16%
5
17%
46-60
8
22%
2
7%
61-75
5
14%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1
Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3
Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0
Результаты матчей
Силькеборг
Мидтьюлланн
Точный счет
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
6 раз 23%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
12 раз 46%
1
6 раз 23%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
58
103
112
211
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
49
76
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
233
917
179
323
521
125
323
125
125
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|8
|3
|52 - 26
|56
|2.
|27
|16
|4
|7
|54 - 31
|52
|3.
|0:3
|27
|16
|4
|7
|49 - 33
|52
|4.
|27
|14
|8
|5
|49 - 27
|50
|5.
|27
|9
|11
|7
|34 - 36
|38
|6.
|3:0
|27
|9
|5
|13
|34 - 38
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|30 - 13
|29
|2.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|3.
|0:3
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|5.
|3:0
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|6.
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|2.
|0:3
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|6.
|3:0
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|11
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (7)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8