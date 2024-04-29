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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 6130 Главный судья: Кристофферсен Мадс
Силькеборг
3:0
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
1:0
17' Гол
Адамсен Тонни
2:0
28' Гол
Клинг Андерс
3:0
45' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр
60' Желтая карточка
Жуниньо
74' Желтая карточка
Маттссон Пелле
77' Желтая карточка
Андерссон Йоэль
90'+6

Ход матча

17'
Адамсен Тонни
1:0
28'
Клинг Андерс
(Линд Александр)
2:0
45'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
(Адамсен Тонни)
3:0
46'
 
Шарлес
Осорио Дарио
46'
 
Рёмер Андре
Соренсен Мадс Бек
46'
Маккоуотт Каллум
Клинг Андерс
 
60'
 
Жуниньо
62'
 
Брюнхильдсен Ола
Гуэ-Сон Чо
62'
 
Гигович Армин
Мартинес Эмилиано
67'
Эстрём Робин
Поульсен Андреас
 
74'
Маттссон Пелле
 
75'
Frederik Thykaer Rieper
Феликс Йоэль
 
77'
 
Андерссон Йоэль
81'
 
Габриэль Адам
Далсгор Хенрик
88'
Mads Larsen
Адамсен Тонни
 
88'
Гаммельбю Йенс-Мартин
Сонне Оливер
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 643 Количество передач 517
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Феликс
Йоэль
2
Поульсен
Андреас
21
Клинг
Андерс
14
Бринк
Марк
6
Маттссон
Пелле
23
Адамсен
Тонни
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
9
Линд
Александр
1
Лоссль
Йонас
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
14
Далсгор
Хенрик
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
6
Андерссон
Йоэль
11
Осорио
Дарио
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
Силькеборг
4-3-2-1
Мидтьюлланн
3-4-3

История личных встреч

Силькеборг
Мидтьюлланн

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

35 матчей

25.7%
14.3%
60%
9 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.1%
34.3%
48.6%
6 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

СД
1:4
СД
2:0
СД
3:3
СД
3:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:4
СД
3:2
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.69
0.95

Среднее время на гол

53
95

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.95
1.88

Среднее время на гол

46
48

Всего голов

64
48

Голов в среднем за матч

1.83
1.37

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

49
65

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.37
Тордарсон Стефан-Тейтюр 7 0.26
Адамсен Тонни 4 0.15
Маккоуотт Каллум 4 0.15
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.15
Клинг Андерс 2 0.07
Маттссон Пелле 2 0.07
Сонне Оливер 1 0.04
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 11 (5) 0.41
Франкулино 7 0.26
Осорио Дарио 7 (1) 0.26
Серенсен Оливер 5 0.19
Брюнхильдсен Ола 4 0.15
Симсир Араль 3 0.11
Шарлес 3 0.11
Далсгор Хенрик 2 0.07
Соренсен Мадс Бек 2 0.07
Паулиньо VI 1 0.04
Габриэль Адам 1 0.04
Han-Beom Lee 1 0.04
Ингасон Сверрир 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маттссон Пелле 6 0
Сонне Оливер 6 0
Линд Александр 3 1
Бринк Марк 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Клинг Андерс 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 5 1
Ингасон Сверрир 4 1
Рёмер Андре 4 0
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Далсгор Хенрик 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Олссон Кристоффер 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Симсир Араль 2 0
Осорио Дарио 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Жуниньо 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Франкулино 1 0
Гогорза Микель 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Мидтьюлланн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
5
Силькеборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Мидтьюлланн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

11
24
Силькеборг
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Мидтьюлланн
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

17
29

Голы по времени матча

Забито

21
23
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
6
26%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
2
10%
7
30%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
19%
5
22%
76-90

Пропущено

14
21
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
3
21%
4
19%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
5
36%
1
5%
61-75
1
7%
5
24%
76-90

Забито

14
26
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
2
14%
1
4%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
4
29%
7
27%
76-90

Пропущено

23
12
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
17%
2
17%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
7
30%
0
0%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Забито

35
49
16 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
5
14%
1
2%
1-15
5
14%
9
18%
16-30
6
17%
6
12%
31-45
5
14%
12
24%
46-60
6
17%
9
18%
61-75
8
23%
12
24%
76-90

Пропущено

37
33
18 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
4
11%
5
15%
1-15
6
16%
7
21%
16-30
8
22%
6
18%
31-45
6
16%
5
15%
46-60
8
22%
2
6%
61-75
5
14%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1
Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3
Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0

Результаты матчей

Силькеборг
Мидтьюлланн

Точный счет

0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
6 раз 22%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
2
12 раз 44%
1
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
6
8
1.5
10
3
2
12
2.5
2
11
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
7
7
2
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
23
4
10
17
1.5
17
10
4
23
2.5
5
22
1
26
3.5
3
24
1
26
4.5
1
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 27 16 8 3 52 - 26 56
2.
Копенгаген
 27 16 4 7 54 - 31 52
3.
Мидтьюлланн
 27 16 4 7 49 - 33 52
4.
Норшелланн
 27 14 8 5 49 - 27 50
5.
АГФ Орхус
 27 9 11 7 34 - 36 38
6.
Силькеборг
 27 9 5 13 34 - 38 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 27 9 7 11 33 - 41 34
2.
Раннерс
 27 8 10 9 36 - 43 34
3.
Оденсе
 27 6 8 13 29 - 40 26
4.
Люнгбю
 27 6 8 13 32 - 49 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 27 4 6 17 24 - 54 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
3.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 14 6 3 5 20 - 15 21
6.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 14 4 7 3 21 - 18 19
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 13 1 2 10 11 - 31 5
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 14 8 5 1 26 - 14 29
2.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 14 4 5 5 18 - 23 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 11
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
Силькеборг Линд Александр 10 (3)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Оденсе Кёлер Свен 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
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