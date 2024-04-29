Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Редин Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Команда Силькеборг довольна результатом к этому моменту.

82' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

82' Сонне Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Адамсен Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Силькеборг

78' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Андерссон Йоэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Силькеборг

74' Пелле Мэттсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Безумный фол. Пелле Мэттсон грубо играет против соперника. Пострадал Шарлес

74' Удар от ворот произведет Силькеборг

74' Жуниньо из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Серенсен Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Феликс Йоэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Феликс Йоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Шанс! Жуниньо из команды Мидтьюлланн пробил головой, но мимо

70' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Серенсен Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Серенсен Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Ингасон Сверрир получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Ингасон Сверрир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

65' Удар от ворот произведет Силькеборг

65' Серенсен Оливер не смог попасть в створ ударом издали

65' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Силькеборг

62' Андерссон Йоэль не смог попасть в створ ударом издали

62' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Жуниньо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

57' Удар от ворот произведет Силькеборг

57' Гуэ-Сон Чо не смог попасть в створ ударом издали

57' Шарлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

49' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе