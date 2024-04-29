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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Пуща Неполомице
1:1
Второй тайм: 75'
Корона Кельце
0'
1:0
18' Гол
Якуба Роман
45' Желтая карточка
Jacek Podgorski
45' Желтая карточка
Хофмейстер Йоав
45' Желтая карточка
Кой Михал
1:1
54' Гол
Martin Remacle

Ход матча

18'
Якуба Роман
1:0
45'
 
Jacek Podgorski
45'
 
Хофмейстер Йоав
45'
Кой Михал
 
46'
 
Jakub Lukowski
Daniel Trejo
46'
Семашко Артур
Запольник Камиль
 
54'
1:1
Martin Remacle
60'
 
Milos Trojak
Малярчик Петр
64'
Ли Чжин-Хен
Hubert Tomalski
 
66'
Tomasz Wojcinowicz
Кой Михал
 
66'
 
Форселль Петтери
Хофмейстер Йоав
66'
 
Форнальчик Мариуш
Jacek Podgorski
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Пуща Неполомице
Ничья
Корона Кельце
5.20
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6.94
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Все Коэффициенты
48
Зых
Оливер
67
Ревенко
Иоан-Кэлин
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
21
Кой
Михал
5
Konrad
Stepien
16
Вальски
Михал
14
Jacub
Serafin
70
Хайда
Войцех
10
Hubert
Tomalski
25
Запольник
Камиль
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
94
Квецень
Бартош
4
Малярчик
Петр
5
Бричаг
Марьюс
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
27
Крогстад
Фредрик
21
Daniel
Trejo
9
Шикавка
Евгений
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Корона Кельце

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
5:3
ПД
5:2
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
75

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 7 (5) 0.23
Lukasz Solowiej 6 (2) 0.2
Семашко Артур 5 0.17
Запольник Камиль 4 (1) 0.13
Якуба Роман 4 0.13
Холевяк Матеуш 3 0.1
Piotr Mrozinski 1 0.03
Кой Михал 1 0.03
Кидрич Рок 1 0.03
Хайда Войцех 1 0.03
Вальски Михал 1 0.03
Bartlomiej Poczobut 1 0.03
Майчрзак Джордан 1 0.03
Jacub Serafin 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Konrad Stepien 0 0
Maciej Firlej 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шикавка Евгений 7 0.23
Martin Remacle 6 0.2
Ноно Давид 4 (2) 0.13
Далмау Адриан 4 (1) 0.13
Дякону Роналдо 3 0.1
Daniel Trejo 2 0.07
Milos Trojak 2 0.07
Dawid Blanik 1 0.03
Чижички Матеуш 1 0.03
Затор Доминик 1 0.03
Хофмейстер Йоав 1 0.03
Jakub Konstantyn 1 0.03
Квецень Бартош 1 0.03
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 10 1
Jacub Serafin 8 0
Якуба Роман 7 0
Konrad Stepien 5 1
Запольник Камиль 6 0
Хайда Войцех 6 0
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Кой Михал 3 0
Bartlomiej Poczobut 3 0
Семашко Артур 3 0
Hubert Tomalski 3 0
Зых Оливер 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 1
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Вальски Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Кидрич Рок 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофмейстер Йоав 9 1
Martin Remacle 6 0
Jacek Podgorski 6 0
Ноно Давид 5 0
Годиньо Маркус 5 0
Квецень Бартош 4 0
Dawid Blanik 4 0
Такач Далибор 3 0
Затор Доминик 3 0
Малярчик Петр 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Daniel Trejo 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Milosz Strzebonski 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Корона Кельце
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

13
8
Пуща Неполомице
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Корона Кельце
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

25
4

Упущенные победы

5
24
Пуща Неполомице
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Корона Кельце
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

28
6

Упущенные победы

18
32

Голы по времени матча

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
2
18%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
6
29%
4
36%
61-75
2
10%
3
27%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
7
39%
5
29%
29%
76-90

Забито

15
24
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
20%
3
13%
1-15
4
27%
4
17%
16-30
1
7%
6
25%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
27%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

27
20
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
7%
3
15%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
22%
3
15%
31-45
5
19%
5
25%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
10
37%
4
20%
76-90

Забито

36
35
19 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
6
17%
3
9%
1-15
9
25%
6
17%
16-30
4
11%
8
23%
31-45
3
8%
1
3%
46-60
8
22%
7
20%
61-75
6
17%
10
29%
76-90

Пропущено

45
37
18 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
3
7%
4
11%
1-15
5
11%
5
14%
16-30
10
22%
7
19%
31-45
6
13%
7
19%
46-60
4
9%
5
14%
61-75
17
38%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1
Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3
Корона Кельце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1
Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Корона Кельце

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
7
8
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
7
4
11
1.5
1
13
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
19
10
10
19
1.5
8
21
2
27
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 30 16 8 6 68 - 41 56
2.
Лех
 30 14 10 6 43 - 34 52
3.
Гурник Забже
 30 15 6 9 43 - 33 51
4.
Шленск Вроцлав
 30 14 9 7 40 - 29 51
5.
Легия
 30 13 11 6 46 - 34 50
6.
Ракув
 30 13 10 7 51 - 32 49
7.
Погонь Щецин
 30 14 6 10 56 - 36 48
8.
Видзев Лодзь
 30 12 6 12 39 - 39 42
9.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 36 - 42 38
10.
Заглембе Любин
 30 10 8 12 35 - 46 38
11.
Пяст
 30 8 14 8 32 - 32 38
12.
Радомяк Радом
 30 9 8 13 37 - 51 35
13.
Варта Познань
 30 8 10 12 31 - 37 34
14.
Пуща Неполомице
 1:1 30 7 12 11 36 - 47 33
15.
Краковия
 30 6 15 9 38 - 40 33
16.
Корона Кельце
 1:1 30 6 13 11 35 - 39 31
17.
Рух Хожув
 30 3 14 13 34 - 52 23
18.
ЛКС Лодзь
 30 5 6 19 29 - 65 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 3 2 40 - 16 33
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 15 9 4 2 27 - 12 31
4.
Гурник Забже
 15 9 3 3 21 - 12 30
5.
Видзев Лодзь
 15 9 0 6 19 - 17 27
6.
Легия
 15 7 6 2 24 - 13 27
7.
Сталь Мелец
 15 7 5 3 22 - 15 26
8.
Шленск Вроцлав
 15 7 4 4 21 - 14 25
9.
Пяст
 15 6 6 3 20 - 14 24
10.
Погонь Щецин
 15 7 2 6 33 - 25 23
11.
Пуща Неполомице
 1:1 15 5 8 2 21 - 20 23
12.
Корона Кельце
 1:1 15 5 7 3 25 - 19 22
13.
Заглембе Любин
 15 5 5 5 15 - 17 20
14.
Варта Познань
 15 4 5 6 15 - 16 17
15.
Радомяк Радом
 15 4 5 6 19 - 23 17
16.
ЛКС Лодзь
 15 4 5 6 19 - 29 17
17.
Краковия
 15 3 7 5 25 - 25 16
18.
Рух Хожув
 15 2 7 6 17 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 7 5 3 19 - 15 26
2.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 11 25
3.
Ягеллония Белосток
 15 6 5 4 28 - 25 23
4.
Легия
 15 6 5 4 22 - 21 23
5.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
6.
Лех
 15 5 6 4 16 - 22 21
7.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 20 - 29 18
8.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
9.
Ракув
 15 4 5 6 21 - 24 17
10.
Варта Познань
 15 4 5 6 16 - 21 17
11.
Краковия
 15 3 8 4 13 - 15 17
12.
Видзев Лодзь
 15 3 6 6 20 - 22 15
13.
Пяст
 15 2 8 5 12 - 18 14
14.
Сталь Мелец
 15 3 3 9 14 - 27 12
15.
Пуща Неполомице
 1:1 15 2 4 9 15 - 27 10
16.
Рух Хожув
 15 1 7 7 17 - 31 10
17.
Корона Кельце
 1:1 15 1 6 8 10 - 20 9
18.
ЛКС Лодзь
 15 1 1 13 10 - 36 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 17 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 14 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Заглембе Любин Курминовски Давид 11
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • 46'
    Дэнни Трехо уходит с поля. Jakub Lukowski выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Кой Михал получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Хофмейстер Йоав получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Jacek Podgorski получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Г О О О О Л - Якуба Роман бьет в цель!
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Корона Кельце.
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