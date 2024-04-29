Тур: 30. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Франковски Бартож
1:1
Второй тайм: 75'
0'
1:0
18' ГолЯкуба Роман
45' Желтая карточкаJacek Podgorski
45' Желтая карточкаХофмейстер Йоав
45' Желтая карточкаКой Михал
1:1
54' ГолMartin Remacle
Ход матча
18'
1:0
45'
45'
45'
54'
1:1
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
21
Кой
Михал
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Daniel TrejoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Daniel Bak
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Пуща Неполомице
Корона Кельце
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.8
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
32
75
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|7 (5)
|0.23
|Lukasz Solowiej
|6 (2)
|0.2
|Семашко Артур
|5
|0.17
|Запольник Камиль
|4 (1)
|0.13
|Якуба Роман
|4
|0.13
|Холевяк Матеуш
|3
|0.1
|Piotr Mrozinski
|1
|0.03
|Кой Михал
|1
|0.03
|Кидрич Рок
|1
|0.03
|Хайда Войцех
|1
|0.03
|Вальски Михал
|1
|0.03
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.03
|Майчрзак Джордан
|1
|0.03
|Jacub Serafin
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шикавка Евгений
|7
|0.23
|Martin Remacle
|6
|0.2
|Ноно Давид
|4 (2)
|0.13
|Далмау Адриан
|4 (1)
|0.13
|Дякону Роналдо
|3
|0.1
|Daniel Trejo
|2
|0.07
|Milos Trojak
|2
|0.07
|Dawid Blanik
|1
|0.03
|Чижички Матеуш
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.03
|Jakub Konstantyn
|1
|0.03
|Квецень Бартош
|1
|0.03
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|10
|1
|Jacub Serafin
|8
|0
|Якуба Роман
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Запольник Камиль
|6
|0
|Хайда Войцех
|6
|0
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Кой Михал
|3
|0
|Bartlomiej Poczobut
|3
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Hubert Tomalski
|3
|0
|Зых Оливер
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|1
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Вальски Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофмейстер Йоав
|9
|1
|Martin Remacle
|6
|0
|Jacek Podgorski
|6
|0
|Ноно Давид
|5
|0
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Квецень Бартош
|4
|0
|Dawid Blanik
|4
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Daniel Trejo
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Корона Кельце
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
13
8
Пуща Неполомице
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Корона Кельце
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
25
4
Упущенные победы
5
24
Пуща Неполомице
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Корона Кельце
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
28
6
Упущенные победы
18
32
Голы по времени матча
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
2
18%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
6
29%
4
36%
61-75
2
10%
3
27%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
7
39%
5
29%
29%
76-90
Забито
15
24
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
20%
3
13%
1-15
4
27%
4
17%
16-30
1
7%
6
25%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
27
20
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
7%
3
15%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
22%
3
15%
31-45
5
19%
5
25%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
10
37%
4
20%
76-90
Забито
36
35
19 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
6
17%
3
9%
1-15
9
25%
6
17%
16-30
4
11%
8
23%
31-45
3
8%
1
3%
46-60
8
22%
7
20%
61-75
6
17%
10
29%
76-90
Пропущено
45
37
18 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
3
7%
4
11%
1-15
5
11%
5
14%
16-30
10
22%
7
19%
31-45
6
13%
7
19%
46-60
4
9%
5
14%
61-75
17
38%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1
Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3
Корона Кельце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1
Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Корона Кельце
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
68
78
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
77
411
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1910
1019
821
227
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|16
|8
|6
|68 - 41
|56
|2.
|30
|14
|10
|6
|43 - 34
|52
|3.
|30
|15
|6
|9
|43 - 33
|51
|4.
|30
|14
|9
|7
|40 - 29
|51
|5.
|30
|13
|11
|6
|46 - 34
|50
|6.
|30
|13
|10
|7
|51 - 32
|49
|7.
|30
|14
|6
|10
|56 - 36
|48
|8.
|30
|12
|6
|12
|39 - 39
|42
|9.
|30
|10
|8
|12
|36 - 42
|38
|10.
|30
|10
|8
|12
|35 - 46
|38
|11.
|30
|8
|14
|8
|32 - 32
|38
|12.
|30
|9
|8
|13
|37 - 51
|35
|13.
|30
|8
|10
|12
|31 - 37
|34
|14.
|1:1
|30
|7
|12
|11
|36 - 47
|33
|15.
|30
|6
|15
|9
|38 - 40
|33
|16.
|1:1
|30
|6
|13
|11
|35 - 39
|31
|17.
|30
|3
|14
|13
|34 - 52
|23
|18.
|30
|5
|6
|19
|29 - 65
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|40 - 16
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|30 - 8
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|27 - 12
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|21 - 12
|30
|5.
|15
|9
|0
|6
|19 - 17
|27
|6.
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|8.
|15
|7
|4
|4
|21 - 14
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|10.
|15
|7
|2
|6
|33 - 25
|23
|11.
|1:1
|15
|5
|8
|2
|21 - 20
|23
|12.
|1:1
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|13.
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|14.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|15.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|16.
|15
|4
|5
|6
|19 - 29
|17
|17.
|15
|3
|7
|5
|25 - 25
|16
|18.
|15
|2
|7
|6
|17 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|19 - 15
|26
|2.
|15
|7
|4
|4
|23 - 11
|25
|3.
|15
|6
|5
|4
|28 - 25
|23
|4.
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|5.
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|6.
|15
|5
|6
|4
|16 - 22
|21
|7.
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|9.
|15
|4
|5
|6
|21 - 24
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|16 - 21
|17
|11.
|15
|3
|8
|4
|13 - 15
|17
|12.
|15
|3
|6
|6
|20 - 22
|15
|13.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|14.
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|15.
|1:1
|15
|2
|4
|9
|15 - 27
|10
|16.
|15
|1
|7
|7
|17 - 31
|10
|17.
|1:1
|15
|1
|6
|8
|10 - 20
|9
|18.
|15
|1
|1
|13
|10 - 36
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|14 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11