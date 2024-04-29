Тур: 30. Стадион: Stadion Puszczy. Зрители: 3728 Главный судья: Франковски Бартож
1:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолЯкуба Роман
45' Желтая карточкаJacek Podgorski
45' Желтая карточкаХофмейстер Йоав
45' Желтая карточкаКой Михал
1:1
54' ГолMartin Remacle
90' Желтая карточкаКрачун Артур
90'+5
Ход матча
18'
1:0
45'
45'
45'
54'
1:1
90'
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
21
Кой
Михал
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Daniel TrejoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Daniel Bak
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Пуща Неполомице
Корона Кельце
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.8
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
32
75
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|7 (5)
|0.23
|Lukasz Solowiej
|6 (2)
|0.2
|Семашко Артур
|5
|0.17
|Запольник Камиль
|4 (1)
|0.13
|Якуба Роман
|4
|0.13
|Холевяк Матеуш
|3
|0.1
|Piotr Mrozinski
|1
|0.03
|Кой Михал
|1
|0.03
|Кидрич Рок
|1
|0.03
|Хайда Войцех
|1
|0.03
|Вальски Михал
|1
|0.03
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.03
|Майчрзак Джордан
|1
|0.03
|Jacub Serafin
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шикавка Евгений
|7
|0.23
|Martin Remacle
|6
|0.2
|Ноно Давид
|4 (2)
|0.13
|Далмау Адриан
|4 (1)
|0.13
|Дякону Роналдо
|3
|0.1
|Daniel Trejo
|2
|0.07
|Milos Trojak
|2
|0.07
|Dawid Blanik
|1
|0.03
|Чижички Матеуш
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.03
|Jakub Konstantyn
|1
|0.03
|Квецень Бартош
|1
|0.03
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|11
|1
|Jacub Serafin
|8
|0
|Якуба Роман
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Запольник Камиль
|6
|0
|Хайда Войцех
|6
|0
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Кой Михал
|3
|0
|Bartlomiej Poczobut
|3
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Hubert Tomalski
|3
|0
|Зых Оливер
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|1
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Вальски Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофмейстер Йоав
|9
|1
|Martin Remacle
|6
|0
|Jacek Podgorski
|6
|0
|Ноно Давид
|5
|0
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Квецень Бартош
|4
|0
|Dawid Blanik
|4
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Daniel Trejo
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Корона Кельце
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
14
9
Пуща Неполомице
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Корона Кельце
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
25
4
Упущенные победы
5
24
Пуща Неполомице
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Корона Кельце
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
28
6
Упущенные победы
19
33
Голы по времени матча
Забито
22
12
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
3
14%
0
0%
1-15
6
27%
2
17%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
6
27%
4
33%
61-75
2
9%
3
25%
76-90
Пропущено
19
18
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
4
21%
4
22%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
7
37%
5
28%
76-90
Забито
15
24
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
3
20%
3
13%
1-15
4
27%
4
17%
16-30
1
7%
6
25%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
27
20
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
7%
3
15%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
22%
3
15%
31-45
5
19%
5
25%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
10
37%
4
20%
76-90
Забито
37
36
20 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
6
16%
3
8%
1-15
10
27%
6
17%
16-30
4
11%
8
22%
31-45
3
8%
2
6%
46-60
8
22%
7
19%
61-75
6
16%
10
28%
76-90
Пропущено
46
38
18 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
3
7%
4
11%
1-15
5
11%
6
16%
16-30
10
22%
7
18%
31-45
7
15%
7
18%
46-60
4
9%
5
13%
61-75
17
37%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1
Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3
Корона Кельце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1
Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Корона Кельце
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
69
78
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
411
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
2010
1020
822
228
426
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|17 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|14 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Заглембе Любин
|Курминовски Давид
|11
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11