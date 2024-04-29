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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Эштрела
0:2
Второй тайм: 73'
Фаренсе
0'
34' Желтая карточка
Дуарте Бруно
0:1
44' Пенальти
Дуарте Бруно
45' Желтая карточка
Гаспар Киалонга
0:2
47' Гол
Беллуми Мохамед
52' Желтая карточка
Сантос Хеверттон
65' Желтая карточка
Касерес Факундо

Ход матча

34'
 
Дуарте Бруно
44'
0:1
Дуарте Бруно
45'
Гаспар Киалонга
 
47'
0:2
Беллуми Мохамед
51'
Пиньо Родриго
Кикаш
 
51'
Лопеш Мигел
Лима Рубен
 
51'
Варела Нилтон
Алосио
 
52'
Сантос Хеверттон
 
65'
 
Касерес Факундо
68'
 
Матеус де Андраде
Беллуми Мохамед
69'
 
Исидоро Фабрисио
Касерес Факундо
71'
Н'До Режис
Алосио
 
Прогнозы 115
Эштрела 58.3% (67)
X 36.5% (42)
Фаренсе 5.2% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
13
Лопеш
Мигел
70
Мансур
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
26
Букка
Лионель
28
Лима
Рубен
8
Лео
Родригес
29
Кикаш
10
Андре
Силва
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
3
Росси
Игор
12
Оливейра
Талис
5
Касерес
Факундо
29
Фалькао
Клаудио
8
Барбоза
Рафаэл
II
62
Беллуми
Мохамед
9
Дуарте
Бруно
77
Матиаш
Марку
Эштрела
3-4-3
Фаренсе
4-3-3

История личных встреч

Эштрела
Фаренсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ЛП2
2:2
ЛП2
1:1
ЛП2
3:0
ЛП2
3:1
К
2:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
135

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 7 0.23
Лео Родригес 5 (1) 0.16
Андре Силва 4 0.13
Тавареш Роналду 3 0.1
Кордейру Леонарду 3 0.1
Фелипе Жан 1 0.03
Перейра Рональд 1 0.03
Пиньо Родриго 1 0.03
Алосио 1 0.03
Н'До Режис 1 0.03
Букка Лионель 1 0.03
Гаспар Киалонга 1 0.03
Алмейда Фелипе 0 0
Лима Рубен 0 0
Мансур 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 12 (4) 0.39
Беллуми Мохамед 7 0.23
Фалькао Клаудио 4 0.13
Матеус де Андраде 4 (1) 0.13
Кошта Руи 3 0.1
Исидоро Фабрисио 3 0.1
Зе Луиш Жозе 2 0.06
Мускат Зак 2 0.06
Элвис 1 0.03
Матиаш Марку 1 0.03
Барбоза Рафаэл II 1 0.03
Гонсалвеш Витор 1 0.03
Пастор 0 0
Понде Кристиан 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 9 0
Мансур 4 2
Виера Серхио 3 2
Алосио 6 0
Н'До Режис 4 1
Кордейру Леонарду 5 0
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Лопеш Мигел 2 1
Сантос Хеверттон 2 1
Лима Рубен 3 0
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Букка Лионель 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Нану Гомеш 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 11 0
Исидоро Фабрисио 6 1
Пастор 7 0
Мускат Зак 5 1
Матеус де Андраде 5 1
Дуарте Бруно 6 0
Касерес Факундо 4 1
Матиаш Марку 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Росси Игор 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Беллуми Мохамед 3 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0

Результаты матчей

Эштрела
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Фаренсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

9
9
Эштрела
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Фаренсе
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

9
15
Эштрела
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Фаренсе
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

19
19

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
16%
2
10%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
5
25%
76-90

Пропущено

26
25
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
4
15%
3
12%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
3
12%
5
20%
61-75
9
35%
8
32%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
18%
7
35%
31-45
3
27%
5
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
10%
76-90

Пропущено

22
18
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
9%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
12
55%
4
22%
76-90

Забито

30
40
11 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 13
11 Не забивали 8
4
13%
3
8%
1-15
3
10%
8
20%
16-30
4
13%
13
33%
31-45
6
20%
7
18%
46-60
5
17%
2
5%
61-75
8
27%
7
18%
76-90

Пропущено

48
43
16 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 24
6
13%
5
12%
1-15
4
8%
6
14%
16-30
6
13%
7
16%
31-45
7
15%
6
14%
46-60
4
8%
7
16%
61-75
21
44%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2
Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1
Фаренсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1
Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3

Результаты матчей

Эштрела
Фаренсе

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:3
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
22
8
9
21
1.5
9
21
3
27
2.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 31 26 3 2 89 - 29 81
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 31 19 6 6 57 - 26 63
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 31 18 6 7 46 - 32 60
6.
Морейренсе
 Заявка 31 13 7 11 32 - 34 46
7.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
8.
Фамаликан
 Заявка 31 8 12 11 33 - 39 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Фаренсе
 2:0 Заявка 31 9 7 15 41 - 44 34
11.
Эшторил
 Заявка 31 9 6 16 46 - 52 33
12.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
13.
Риу Аве
 Заявка 31 5 17 9 33 - 39 32
14.
Боавишта
 Заявка 31 7 9 15 35 - 57 30
15.
Эштрела
 0:2 Заявка 31 6 11 14 32 - 48 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 31 7 7 17 34 - 66 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 31 4 10 17 30 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 2:0 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
14.
Эштрела
 0:2 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фаренсе
 2:0 Заявка 16 4 3 9 21 - 26 15
10.
Фамаликан
 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 0:2 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 26 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • 51'
    Тактическая замена. Кикаш уходит с поля и его заменяет Пиньо Родриго
  • 47'
    Г О О О О Л - Беллуми Мохамед забивает ударом с левой ноги!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Гаспар Киалонга получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 44'
    Г О О О О О Л - Бруно Дуарте из команды Фаренсе забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Бруно Брижидо прыгнул вправо!
  • 34'
    Бруно Дуарте получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 33.9% пользователей.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 115
    Эштрела 58.3% (67)
    X 36.5% (42)
    Фаренсе 5.2% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эштрела
    Ничья
    Фаренсе
    21.00
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    7.20
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    4.17
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эштрела 0:2 Фаренсе

    Исход игры
    Эштрела
    58.3% (67)
    Ничья
    36.5% (42)
    Фаренсе
    5.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.68% (27)
    Меньше
    76.32% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (66)
    Нет
    42.11% (48)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (39)
    1:0 Эштрела
    31.3% (36)
    2:1 Эштрела
    20.9% (24)
    2:0 Эштрела
    5.2% (6)
    0:1 Фаренсе
    3.5% (4)
    1:2 Фаренсе
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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