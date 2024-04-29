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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Эштрела
0:3
Конец матча
Фаренсе
0'
34' Желтая карточка
Дуарте Бруно
0:1
44' Пенальти
Дуарте Бруно
45' Желтая карточка
Гаспар Киалонга
0:2
47' Гол
Беллуми Мохамед
52' Желтая карточка
Сантос Хеверттон
65' Желтая карточка
Касерес Факундо
0:3
79' Гол
Матиаш Марку
90'+6
30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
13
Лопеш
Мигел
70
Мансур
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
26
Букка
Лионель
28
Лима
Рубен
8
Лео
Родригес
29
Кикаш
10
Андре
Силва
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
3
Росси
Игор
12
Оливейра
Талис
5
Касерес
Факундо
29
Фалькао
Клаудио
8
Барбоза
Рафаэл
II
62
Беллуми
Мохамед
9
Дуарте
Бруно
77
Матиаш
Марку
Эштрела
3-4-3
Фаренсе
4-3-3

История личных встреч

Эштрела
Фаренсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ЛП2
2:2
ЛП2
1:1
ЛП2
3:0
ЛП2
3:1
К
2:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
135

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 7 0.23
Лео Родригес 5 (1) 0.16
Андре Силва 4 0.13
Тавареш Роналду 3 0.1
Кордейру Леонарду 3 0.1
Фелипе Жан 1 0.03
Перейра Рональд 1 0.03
Пиньо Родриго 1 0.03
Алосио 1 0.03
Н'До Режис 1 0.03
Букка Лионель 1 0.03
Гаспар Киалонга 1 0.03
Алмейда Фелипе 0 0
Лима Рубен 0 0
Мансур 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 12 (4) 0.39
Беллуми Мохамед 7 0.23
Фалькао Клаудио 4 0.13
Матеус де Андраде 4 (1) 0.13
Кошта Руи 3 0.1
Исидоро Фабрисио 3 0.1
Матиаш Марку 2 0.06
Зе Луиш Жозе 2 0.06
Мускат Зак 2 0.06
Элвис 1 0.03
Барбоза Рафаэл II 1 0.03
Гонсалвеш Витор 1 0.03
Пастор 0 0
Понде Кристиан 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 9 0
Мансур 4 2
Виера Серхио 3 2
Алосио 6 0
Н'До Режис 4 1
Кордейру Леонарду 5 0
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Лопеш Мигел 2 1
Сантос Хеверттон 2 1
Лима Рубен 3 0
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Букка Лионель 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Нану Гомеш 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 11 0
Исидоро Фабрисио 6 1
Пастор 7 0
Мускат Зак 5 1
Матеус де Андраде 5 1
Касерес Факундо 5 1
Дуарте Бруно 6 0
Матиаш Марку 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Росси Игор 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Беллуми Мохамед 3 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0

Результаты матчей

Эштрела
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Фаренсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

9
9
Эштрела
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Фаренсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

9
15
Эштрела
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Фаренсе
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

19
19

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

19
23
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
3
16%
2
9%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
2
11%
7
30%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
5
26%
6
26%
76-90

Пропущено

29
25
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
14%
3
12%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
5
17%
4
16%
46-60
3
10%
5
20%
61-75
10
34%
8
32%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
24 Не забивали 20
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
18%
7
35%
31-45
3
27%
5
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
10%
76-90

Пропущено

22
18
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
9%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
12
55%
4
22%
76-90

Забито

30
43
11 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 14
12 Не забивали 8
4
13%
3
7%
1-15
3
10%
8
19%
16-30
4
13%
14
33%
31-45
6
20%
8
19%
46-60
5
17%
2
5%
61-75
8
27%
8
19%
76-90

Пропущено

51
43
17 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 24
6
12%
5
12%
1-15
4
8%
6
14%
16-30
7
14%
7
16%
31-45
8
16%
6
14%
46-60
4
8%
7
16%
61-75
22
43%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2
Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1
Фаренсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1
Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3

Результаты матчей

Эштрела
Фаренсе

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:3
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
6
10
1.5
5
10
3
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
4
3
12
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
23
8
9
22
1.5
10
21
3
28
2.5
6
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 31 26 3 2 89 - 29 81
2.
Бенфика
 Заявка 31 24 4 3 71 - 25 76
3.
Порту
 Заявка 31 19 6 6 57 - 26 63
4.
Брага
 Заявка 31 19 5 7 64 - 44 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 31 18 6 7 46 - 32 60
6.
Морейренсе
 Заявка 31 13 7 11 32 - 34 46
7.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
8.
Фамаликан
 Заявка 31 8 12 11 33 - 39 36
9.
Каса Пия
 Заявка 31 9 8 14 33 - 44 35
10.
Фаренсе
 Заявка 31 9 7 15 42 - 44 34
11.
Эшторил
 Заявка 31 9 6 16 46 - 52 33
12.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
13.
Риу Аве
 Заявка 31 5 17 9 33 - 39 32
14.
Боавишта
 Заявка 31 7 9 15 35 - 57 30
15.
Эштрела
 Заявка 31 6 11 14 32 - 49 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 31 7 7 17 34 - 66 28
17.
Шавиш
 Заявка 31 5 8 18 31 - 65 23
18.
Визела
 Заявка 31 4 10 17 30 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 16 14 2 0 43 - 7 44
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 11 2 3 29 - 15 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Эшторил
 Заявка 16 8 1 7 25 - 17 25
7.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 Заявка 16 3 5 8 10 - 17 14
16.
Портимоненсе
 Заявка 16 3 5 8 16 - 29 14
17.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
18.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 11 3 2 38 - 18 36
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 16 10 2 4 35 - 28 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 3 6 15 - 17 24
7.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фаренсе
 Заявка 16 4 3 9 22 - 26 15
10.
Фамаликан
 Заявка 16 3 6 7 15 - 20 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
17.
Риу Аве
 Заявка 16 0 10 6 11 - 21 10
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 26 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Каса Пия Нето Анжело 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Г О О О О Л - Беллуми Мохамед забивает ударом с левой ноги!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Гаспар Киалонга получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 44'
      Г О О О О О Л - Бруно Дуарте из команды Фаренсе забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Бруно Брижидо прыгнул вправо!
    • 34'
      Бруно Дуарте получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Эштрела 58.3% (67)
    X 36.5% (42)
    Фаренсе 5.2% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эштрела 0:3 Фаренсе

    Исход игры
    Эштрела
    58.3% (67)
    Ничья
    36.5% (42)
    Фаренсе
    5.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.68% (27)
    Меньше
    76.32% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (66)
    Нет
    42.11% (48)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (39)
    1:0 Эштрела
    31.3% (36)
    2:1 Эштрела
    20.9% (24)
    2:0 Эштрела
    5.2% (6)
    0:1 Фаренсе
    3.5% (4)
    1:2 Фаренсе
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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