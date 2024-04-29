Тур: 31. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Вериссиму Фабиу
0'
34' Желтая карточкаДуарте Бруно
0:1
44' ПенальтиДуарте Бруно
45' Желтая карточкаГаспар Киалонга
0:2
47' ГолБеллуми Мохамед
52' Желтая карточкаСантос Хеверттон
65' Желтая карточкаКасерес Факундо
0:3
79' ГолМатиаш Марку
90'+6
Ход матча
34'
44'
0:1
45'
47'
0:2
51'
51'
52'
65'
72'
79'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лопеш
Мигел
70
Мансур
28
Лима
Рубен
29
Кикаш
10
Андре
Силва
28
Пастор
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
-
70 МансурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лима РубенПолузащитник
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
-
10 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 АлосиоПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Матиаш МаркуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кошта РуиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эштрела
Фаренсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
135
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|7
|0.23
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.16
|Андре Силва
|4
|0.13
|Тавареш Роналду
|3
|0.1
|Кордейру Леонарду
|3
|0.1
|Фелипе Жан
|1
|0.03
|Перейра Рональд
|1
|0.03
|Пиньо Родриго
|1
|0.03
|Алосио
|1
|0.03
|Н'До Режис
|1
|0.03
|Букка Лионель
|1
|0.03
|Гаспар Киалонга
|1
|0.03
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Лима Рубен
|0
|0
|Мансур
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|12 (4)
|0.39
|Беллуми Мохамед
|7
|0.23
|Фалькао Клаудио
|4
|0.13
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.13
|Кошта Руи
|3
|0.1
|Исидоро Фабрисио
|3
|0.1
|Матиаш Марку
|2
|0.06
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.06
|Мускат Зак
|2
|0.06
|Элвис
|1
|0.03
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.03
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.03
|Пастор
|0
|0
|Понде Кристиан
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|9
|0
|Мансур
|4
|2
|Виера Серхио
|3
|2
|Алосио
|6
|0
|Н'До Режис
|4
|1
|Кордейру Леонарду
|5
|0
|Кикаш
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Лопеш Мигел
|2
|1
|Сантос Хеверттон
|2
|1
|Лима Рубен
|3
|0
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Андре Силва
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Букка Лионель
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|11
|0
|Исидоро Фабрисио
|6
|1
|Пастор
|7
|0
|Мускат Зак
|5
|1
|Матеус де Андраде
|5
|1
|Касерес Факундо
|5
|1
|Дуарте Бруно
|6
|0
|Матиаш Марку
|4
|0
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Росси Игор
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Беллуми Мохамед
|3
|0
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Фаренсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
9
9
Эштрела
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Фаренсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
9
15
Эштрела
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Фаренсе
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
19
19
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
3
16%
2
9%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
2
11%
7
30%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
5
26%
6
26%
76-90
Пропущено
29
25
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
14%
3
12%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
5
17%
4
16%
46-60
3
10%
5
20%
61-75
10
34%
8
32%
76-90
Забито
11
20
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
24 Не забивали 20
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
18%
7
35%
31-45
3
27%
5
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
10%
76-90
Пропущено
22
18
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
9%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
12
55%
4
22%
76-90
Забито
30
43
11 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 14
12 Не забивали 8
4
13%
3
7%
1-15
3
10%
8
19%
16-30
4
13%
14
33%
31-45
6
20%
8
19%
46-60
5
17%
2
5%
61-75
8
27%
8
19%
76-90
Пропущено
51
43
17 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 24
6
12%
5
12%
1-15
4
8%
6
14%
16-30
7
14%
7
16%
31-45
8
16%
6
14%
46-60
4
8%
7
16%
61-75
22
43%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2
Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1
Фаренсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1
Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3
Результаты матчей
Эштрела
Фаренсе
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:3
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
610
510
313
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
124
312
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
238
922
1021
328
625
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|26
|3
|2
|89 - 29
|81
|2.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|71 - 25
|76
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|57 - 26
|63
|4.
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 44
|62
|5.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|46 - 32
|60
|6.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|32 - 34
|46
|7.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|8.
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|33 - 39
|36
|9.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|42 - 44
|34
|11.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|46 - 52
|33
|12.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|39 - 50
|32
|13.
|Заявка
|31
|5
|17
|9
|33 - 39
|32
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|35 - 57
|30
|15.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|32 - 49
|29
|16.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|34 - 66
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18.
|Заявка
|31
|4
|10
|17
|30 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|43 - 7
|44
|3.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|29 - 15
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|25 - 17
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 17
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 18
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|35 - 28
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 17
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 26
|15
|10.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|17.
|Заявка
|16
|0
|10
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|26 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эштрела 0:3 Фаренсе
Исход игры
Эштрела
58.3% (67)
Ничья
36.5% (42)
Фаренсе
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
23.68% (27)
Меньше
76.32% (87)
Обе команды забьют
Да
57.89% (66)
Нет
42.11% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (39)
1:0 Эштрела
31.3% (36)
2:1 Эштрела
20.9% (24)
2:0 Эштрела
5.2% (6)
0:1 Фаренсе
3.5% (4)
1:2 Фаренсе
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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