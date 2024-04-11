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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 27.
Черноморец Нв
 
Позже
Акрон
Прогнозы 51
Черноморец Нв 21.6% (11)
X 29.4% (15)
Акрон 49% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черноморец Нв
Ничья
Акрон
3.25
3.10
2.12
Все Коэффициенты

История личных встреч

Черноморец Нв
Акрон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонов Антон 7 (3) 0.28
Руденко Владислав 4 0.16
Саадуев Шамиль 4 0.16
Уридия Мераби 2 0.08
Маклаков Иван 2 0.08
Коробов Дмитрий 2 (1) 0.08
Мельников Никита 1 0.04
Фомин Денис 1 0.04
Магомедов Зикрула 1 0.04
Абакаров Магомед 1 0.04
Будагян Юрий 1 0.04
Родионов Илья 1 0.04
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.28
Килин Антон 5 0.2
Понсе Андрес 4 0.16
Савичев Константин 3 (1) 0.12
Чудин Иван 2 0.08
Данилин Кирилл 2 0.08
Песегов Евгений 1 0.04
Данилкин Егор 1 0.04
Азаров Владимир 1 0.04
Хубаев Давид 1 0.04
Галоян Артур 1 0.04
Галкин Владислав 1 0.04
Бокоев Марат 1 0.04
Анджелкович Неманья 1 0.04
Барт Руслан 1 0.04
Палиенко Максим 1 (1) 0.04

Карточки

Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коробов Дмитрий 6 0
Кумбурович Никола 4 0
Фомин Денис 2 1
Гараев Виктор 3 0
Саадуев Шамиль 3 0
Гречкин Алексей 2 0
Маклаков Иван 2 0
Хагур Руслан 2 0
Енин Иван 2 0
Гурченко Даниил 2 0
Тюрин Матвей 0 1
Красильниченко Олег 1 0
Адаев Владислав 1 0
Руденко Владислав 1 0
Магомедов Зикрула 1 0
Чичинадзе Анри 1 0
Фролкин Даниил 1 0
Абакаров Магомед 1 0
Будагян Юрий 1 0
Басыров Станислав 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 4 1
Анджелкович Неманья 5 0
Апеков Руслан 4 0
Данилин Кирилл 4 0
Макаров Сергей 2 1
Понсе Андрес 2 1
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Савичев Константин 2 0
Ходжаниязов Джамалдин 2 0
Килин Антон 2 0
Димоски Боян 2 0
Песегов Евгений 1 0
Данилкин Егор 1 0
Галоян Артур 1 0
Бокоев Марат 1 0

Результаты матчей

Черноморец Нв
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Акрон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
5
Черноморец Нв
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Акрон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

7
18
Черноморец Нв
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Акрон
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

11
23

Голы по времени матча

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
11%
1
6%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
4
22%
5
31%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
2
11%
4
25%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
5
26%
16-30
2
22%
6
32%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
2
22%
2
11%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
18%
4
36%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
6
35%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
24%
1
9%
76-90

Забито

27
35
14 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
3
11%
3
9%
1-15
5
19%
6
17%
16-30
6
22%
11
31%
31-45
5
19%
5
14%
46-60
4
15%
4
11%
61-75
4
15%
6
17%
76-90

Пропущено

28
21
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
4
14%
5
24%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
7
25%
4
19%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
5
18%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Нв
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1
Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Металлург Бекабад 1:1 Химки - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Беса 1976 3:1 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Черноморец Нв - Химки 1:3
Акрон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3
Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1

Результаты матчей

Черноморец Нв
Акрон

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Черноморец Нв
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
6
7
3
10
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
18
7
6
19
1.5
9
16
3
22
2.5
5
20
1
24
3.5
2
23
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 25 13 6 6 35 - 21 45
2.
Химки
 Заявка 25 13 6 6 40 - 29 45
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 13 5 7 26 - 14 44
4.
Родина Москва
 Заявка 25 11 8 6 39 - 21 41
5.
Арсенал Тула
 25 10 11 4 30 - 18 41
6.
Тюмень
 Заявка 25 10 7 8 28 - 23 37
7.
Нефтехимик
 Заявка 25 10 7 8 25 - 22 37
8.
Алания
 Заявка 25 9 10 6 29 - 30 37
9.
Енисей
 Заявка 25 10 3 12 41 - 34 33
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 8 7 10 25 - 28 31
11.
Торпедо Москва
 Заявка 25 8 7 10 21 - 25 31
12.
Шинник
 Заявка 25 8 7 10 29 - 36 31
13.
Черноморец Нв
 Заявка 25 7 9 9 26 - 29 30
14.
КАМАЗ
 Заявка 25 7 9 9 23 - 26 30
15.
Ленинградец
 Заявка 25 6 8 11 19 - 31 26
16.
Сокол
 Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
17.
Кубань
 Заявка 25 5 7 13 18 - 33 22
18.
Волгарь
 Заявка 25 4 10 11 20 - 34 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 8 3 2 19 - 8 27
3.
Арсенал Тула
 13 7 5 1 16 - 4 26
4.
Енисей
 Заявка 13 8 1 4 29 - 17 25
5.
Родина Москва
 Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6.
КАМАЗ
 Заявка 12 6 5 1 18 - 9 23
7.
Акрон
 Заявка 13 7 2 4 19 - 11 23
8.
Химки
 Заявка 13 6 5 2 19 - 13 23
9.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
10.
Тюмень
 Заявка 12 6 3 3 17 - 8 21
11.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
13.
Черноморец Нв
 Заявка 13 5 4 4 17 - 12 19
14.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
15.
Сокол
 Заявка 12 4 4 4 11 - 14 16
16.
Кубань
 Заявка 13 3 6 4 11 - 12 15
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 12 1 5 6 8 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
2.
Акрон
 Заявка 12 6 4 2 16 - 10 22
3.
Ленинградец
 Заявка 13 5 3 5 11 - 15 18
4.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
5.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 4 4 8 - 8 16
7.
Тюмень
 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
8.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 14 - 14 15
9.
Алания
 Заявка 13 3 6 4 14 - 19 15
10.
Шинник
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
11.
Волгарь
 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
12.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
13.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 4 7 8 - 15 10
14.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15.
Енисей
 Заявка 12 2 2 8 12 - 17 8
16.
Кубань
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 13 1 4 8 5 - 17 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 9
Енисей Ломакин Александр 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Алания Тарба Заур 1 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 2 дня 6 часов 16 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 27.5% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Черноморец Нв 21.6% (11)
    X 29.4% (15)
    Акрон 49% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Нв
    Ничья
    Акрон
    3.25
    3.10
    2.12
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    Прогнозы на матч Черноморец Нв - Акрон

    Исход игры
    Черноморец Нв
    21.6% (11)
    Ничья
    29.4% (15)
    Акрон
    49% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (20)
    Меньше
    60% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (32)
    Нет
    36% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Акрон
    27.5% (14)
    1:1 Ничья
    27.5% (14)
    0:1 Акрон
    15.7% (8)
    1:0 Черноморец Нв
    11.8% (6)
    2:1 Черноморец Нв
    3.9% (2)
    0:3 Акрон
    3.9% (2)
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