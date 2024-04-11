Тур: 27.
Позже
История личных встреч
Черноморец Нв
Акрон
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонов Антон
|7 (3)
|0.28
|Руденко Владислав
|4
|0.16
|Саадуев Шамиль
|4
|0.16
|Уридия Мераби
|2
|0.08
|Маклаков Иван
|2
|0.08
|Коробов Дмитрий
|2 (1)
|0.08
|Мельников Никита
|1
|0.04
|Фомин Денис
|1
|0.04
|Магомедов Зикрула
|1
|0.04
|Абакаров Магомед
|1
|0.04
|Будагян Юрий
|1
|0.04
|Родионов Илья
|1
|0.04
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|7 (1)
|0.28
|Килин Антон
|5
|0.2
|Понсе Андрес
|4
|0.16
|Савичев Константин
|3 (1)
|0.12
|Чудин Иван
|2
|0.08
|Данилин Кирилл
|2
|0.08
|Песегов Евгений
|1
|0.04
|Данилкин Егор
|1
|0.04
|Азаров Владимир
|1
|0.04
|Хубаев Давид
|1
|0.04
|Галоян Артур
|1
|0.04
|Галкин Владислав
|1
|0.04
|Бокоев Марат
|1
|0.04
|Анджелкович Неманья
|1
|0.04
|Барт Руслан
|1
|0.04
|Палиенко Максим
|1 (1)
|0.04
Карточки
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коробов Дмитрий
|6
|0
|Кумбурович Никола
|4
|0
|Фомин Денис
|2
|1
|Гараев Виктор
|3
|0
|Саадуев Шамиль
|3
|0
|Гречкин Алексей
|2
|0
|Маклаков Иван
|2
|0
|Хагур Руслан
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Гурченко Даниил
|2
|0
|Тюрин Матвей
|0
|1
|Красильниченко Олег
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Руденко Владислав
|1
|0
|Магомедов Зикрула
|1
|0
|Чичинадзе Анри
|1
|0
|Фролкин Даниил
|1
|0
|Абакаров Магомед
|1
|0
|Будагян Юрий
|1
|0
|Басыров Станислав
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галкин Владислав
|4
|1
|Анджелкович Неманья
|5
|0
|Апеков Руслан
|4
|0
|Данилин Кирилл
|4
|0
|Макаров Сергей
|2
|1
|Понсе Андрес
|2
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Савичев Константин
|2
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Нв
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Акрон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
5
Черноморец Нв
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Акрон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
7
18
Черноморец Нв
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Акрон
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
11
23
Голы по времени матча
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
11%
1
6%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
4
22%
5
31%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
2
11%
4
25%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
5
26%
16-30
2
22%
6
32%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
2
22%
2
11%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
18%
4
36%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
6
35%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
24%
1
9%
76-90
Забито
27
35
14 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
3
11%
3
9%
1-15
5
19%
6
17%
16-30
6
22%
11
31%
31-45
5
19%
5
14%
46-60
4
15%
4
11%
61-75
4
15%
6
17%
76-90
Пропущено
28
21
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
4
14%
5
24%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
7
25%
4
19%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
5
18%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Нв
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1
Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Металлург Бекабад 1:1 Химки - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Беса 1976 3:1 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Родина Москва - Черноморец Нв 4:0 Черноморец Нв - Химки 1:3
Акрон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3
Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1
Результаты матчей
Черноморец Нв
Акрон
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Черноморец Нв
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
49
67
310
310
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
187
619
916
322
520
124
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|35 - 21
|45
|2.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|40 - 29
|45
|3.
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|26 - 14
|44
|4.
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|39 - 21
|41
|5.
|25
|10
|11
|4
|30 - 18
|41
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|28 - 23
|37
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|25 - 22
|37
|8.
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 30
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|41 - 34
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|21 - 25
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|13.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 29
|30
|14.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|23 - 26
|30
|15.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|19 - 31
|26
|16.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|21 - 41
|25
|17.
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|18 - 33
|22
|18.
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 34
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 8
|27
|3.
|13
|7
|5
|1
|16 - 4
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|29 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 9
|23
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 13
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 8
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 14
|16
|16.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 12
|15
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 15
|18
|4.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 17
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|5 - 17
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|9
|Енисей
|Ломакин Александр
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Алания
|Тарба Заур
|1 6
Прогнозы на матч Черноморец Нв - Акрон
Исход игры
Черноморец Нв
21.6% (11)
Ничья
29.4% (15)
Акрон
49% (25)
Тотал 2.5
Больше
40% (20)
Меньше
60% (30)
Обе команды забьют
Да
64% (32)
Нет
36% (18)
Популярный счёт
1:2 Акрон
27.5% (14)
1:1 Ничья
27.5% (14)
0:1 Акрон
15.7% (8)
1:0 Черноморец Нв
11.8% (6)
2:1 Черноморец Нв
3.9% (2)
0:3 Акрон
3.9% (2)
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