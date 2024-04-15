  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 27.
Нефтехимик
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 138
Нефтехимик 37% (51)
X 38.4% (53)
Динамо Махачкала 24.6% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Динамо Махачкала
2.55
Реклама, betcity.ru
2.90
Реклама, fon.bet
3.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Нефтехимик
Динамо Махачкала

История личных встреч

Нефтехимик
Динамо Махачкала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

МПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
270

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котов Павел 4 (2) 0.16
Емельянов Данила 3 0.12
Петров Максим Вячеславович 3 0.12
Першин Матвей 3 0.12
Котик Артём 3 0.12
Липовой Данил 2 0.08
Базелюк Константин 2 (1) 0.08
Шоркин Максим 1 0.04
Морозов Кирилл 1 0.04
Денисов Роман 1 0.04
Кокоев Давид 1 0.04
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 7 0.28
Магомедов Ражаб 3 0.12
Глушков Никита Сергеевич 3 0.12
Касинтура Эгаш 3 0.12
Алибеков Муталип 2 0.08
Абдуллахи Квари 2 0.08
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.08
Костюков Михаил 1 0.04
Ковачевич Владимир 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 6 0
Денисов Роман 4 0
Петров Максим Вячеславович 4 0
Герасимов Алексей 3 0
Кокоев Давид 3 0
Морозов Кирилл 1 1
Ситдиков Марат 2 0
Шоркин Максим 2 0
Талалай Денис 2 0
Зорин Богдан 2 0
Першин Матвей 2 0
Котик Артём 2 0
Котов Павел 1 0
Джамилов Султан 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Магомедов Рашид 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Липовой Данил 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 7 0
Храмцов Максим 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Сердеров Сердер 3 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Касимов Артём 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Тимур 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Динамо Махачкала
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
2
Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
17
Нефтехимик
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Динамо Махачкала
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
64% (16)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

13
9
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
15%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
2
22%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
4
57%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Забито

11
17
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
2
18%
2
12%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
6
35%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Забито

24
26
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 14
10 Не забивали 9
4
17%
4
15%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
2
8%
6
23%
31-45
6
25%
2
8%
46-60
3
13%
6
23%
61-75
6
25%
5
19%
76-90

Пропущено

23
14
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
2
9%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
4
29%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
5
22%
4
29%
61-75
5
22%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0
Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Форте 0:2 Сокол - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0
Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0

Результаты матчей

Нефтехимик
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
16
9
8
17
1.5
8
17
2
23
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 26 13 7 6 35 - 21 46
2.
Химки
 Заявка 26 13 6 7 40 - 30 45
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 13 5 7 26 - 14 44
4.
Родина Москва
 Заявка 26 12 8 6 41 - 21 44
5.
Арсенал Тула
 26 11 11 4 31 - 18 44
6.
Тюмень
 Заявка 26 11 7 8 30 - 24 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 25 10 7 8 25 - 22 37
8.
Алания
 Заявка 26 9 10 7 30 - 34 37
9.
Енисей
 Заявка 26 11 3 12 45 - 35 36
10.
Торпедо Москва
 Заявка 26 9 7 10 23 - 25 34
11.
Шинник
 Заявка 26 9 7 10 30 - 36 34
12.
КАМАЗ
 Заявка 26 8 9 9 25 - 27 33
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 26 8 7 11 25 - 29 31
14.
Черноморец Нв
 Заявка 26 7 10 9 26 - 29 31
15.
Ленинградец
 Заявка 26 6 8 12 19 - 33 26
16.
Сокол
 Заявка 26 6 7 13 21 - 43 25
17.
Кубань
 Заявка 26 5 7 14 19 - 35 22
18.
Волгарь
 Заявка 26 4 10 12 21 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 14 8 5 1 17 - 4 29
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
3.
Енисей
 Заявка 14 9 1 4 33 - 18 28
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 8 3 2 19 - 8 27
5.
Родина Москва
 Заявка 13 8 2 3 22 - 9 26
6.
КАМАЗ
 Заявка 12 6 5 1 18 - 9 23
7.
Акрон
 Заявка 13 7 2 4 19 - 11 23
8.
Химки
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
9.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
10.
Тюмень
 Заявка 12 6 3 3 17 - 8 21
11.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
14.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
15.
Сокол
 Заявка 13 4 4 5 11 - 16 16
16.
Кубань
 Заявка 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Волгарь
 Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
18.
Ленинградец
 Заявка 12 1 5 6 8 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 13 6 5 2 16 - 10 23
2.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
3.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
4.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
5.
Ленинградец
 Заявка 14 5 3 6 11 - 17 18
6.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
7.
Шинник
 Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 4 4 8 - 8 16
9.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 14 - 14 15
10.
Алания
 Заявка 14 3 6 5 15 - 23 15
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13
12.
Волгарь
 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
13.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
14.
КАМАЗ
 Заявка 14 2 4 8 7 - 18 10
15.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
16.
Енисей
 Заявка 12 2 2 8 12 - 17 8
17.
Кубань
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 0 4 9 6 - 21 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 11
Енисей Ломакин Александр 9
Химки Руденко Александр Александрович 9
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 9
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Родина Москва Плиев Заурбек 1 6
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 6
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 27-го тура Мелбет-Первой лиги "Нефтехимик" принимает махачкалинское "Динамо". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2024, осталось 28 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 138
Нефтехимик 37% (51)
X 38.4% (53)
Динамо Махачкала 24.6% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Динамо Махачкала
2.55
Реклама, betcity.ru
2.90
Реклама, fon.bet
3.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Нефтехимик - Динамо Махачкала онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нефтехимик - Динамо Махачкала

Исход игры
Нефтехимик
36.7% (51)
Ничья
38.1% (53)
Динамо Махачкала
25.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
31.86% (36)
Меньше
68.14% (77)
Обе команды забьют
Да
72.57% (82)
Нет
27.43% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (46)
2:1 Нефтехимик
15.1% (21)
1:0 Нефтехимик
15.1% (21)
1:2 Динамо Махачкала
7.2% (10)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:1 Динамо Махачкала
2.2% (3)
1:3 Динамо Махачкала
1.4% (2)
2:0 Нефтехимик
1.4% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Нефтехимик
Динамо Махачкала
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный