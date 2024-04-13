Тур: 27.
Позже
История личных встреч
Нефтехимик
Динамо Махачкала
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
270
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котов Павел
|4 (2)
|0.16
|Емельянов Данила
|3
|0.12
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0.12
|Першин Матвей
|3
|0.12
|Котик Артём
|3
|0.12
|Липовой Данил
|2
|0.08
|Базелюк Константин
|2 (1)
|0.08
|Шоркин Максим
|1
|0.04
|Морозов Кирилл
|1
|0.04
|Денисов Роман
|1
|0.04
|Кокоев Давид
|1
|0.04
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|7
|0.28
|Магомедов Ражаб
|3
|0.12
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0.12
|Касинтура Эгаш
|3
|0.12
|Алибеков Муталип
|2
|0.08
|Абдуллахи Квари
|2
|0.08
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.08
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Ковачевич Владимир
|1
|0.04
|Кагермазов Сослан
|1
|0.04
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|6
|0
|Денисов Роман
|4
|0
|Петров Максим Вячеславович
|4
|0
|Герасимов Алексей
|3
|0
|Кокоев Давид
|3
|0
|Морозов Кирилл
|1
|1
|Ситдиков Марат
|2
|0
|Шоркин Максим
|2
|0
|Талалай Денис
|2
|0
|Зорин Богдан
|2
|0
|Першин Матвей
|2
|0
|Котик Артём
|2
|0
|Котов Павел
|1
|0
|Джамилов Султан
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Магомедов Рашид
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
|Липовой Данил
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|7
|0
|Храмцов Максим
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Сердеров Сердер
|3
|0
|Ковачевич Владимир
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Касимов Артём
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Тимур
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Нефтехимик
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Динамо Махачкала
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
2
Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
17
Нефтехимик
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Динамо Махачкала
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
64% (16)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
13
9
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
15%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
2
22%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
4
57%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Забито
11
17
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
2
18%
2
12%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
6
35%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Забито
24
26
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 14
10 Не забивали 9
4
17%
4
15%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
2
8%
6
23%
31-45
6
25%
2
8%
46-60
3
13%
6
23%
61-75
6
25%
5
19%
76-90
Пропущено
23
14
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
2
9%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
4
29%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
5
22%
4
29%
61-75
5
22%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0
Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Форте 0:2 Сокол - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0
Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0
Результаты матчей
Нефтехимик
Динамо Махачкала
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Нефтехимик
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
58
67
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
169
817
817
223
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|35 - 21
|45
|2.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|40 - 29
|45
|3.
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|26 - 14
|44
|4.
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|39 - 21
|41
|5.
|25
|10
|11
|4
|30 - 18
|41
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|28 - 23
|37
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|25 - 22
|37
|8.
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 30
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|41 - 34
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|21 - 25
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|13.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 29
|30
|14.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|23 - 26
|30
|15.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|19 - 31
|26
|16.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|21 - 41
|25
|17.
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|18 - 33
|22
|18.
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 34
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 8
|27
|3.
|13
|7
|5
|1
|16 - 4
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|29 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 9
|23
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 13
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 8
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 14
|16
|16.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 12
|15
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 15
|18
|4.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 17
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|5 - 17
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|9
|Енисей
|Ломакин Александр
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Алания
|Тарба Заур
|1 6
Прогнозы на матч Нефтехимик - Динамо Махачкала
Исход игры
Нефтехимик
34.5% (19)
Ничья
45.5% (25)
Динамо Махачкала
20% (11)
Тотал 2.5
Больше
31.48% (17)
Меньше
68.52% (37)
Обе команды забьют
Да
72.22% (39)
Нет
27.78% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (22)
2:1 Нефтехимик
18.2% (10)
1:0 Нефтехимик
16.4% (9)
1:2 Динамо Махачкала
9.1% (5)
0:0 Ничья
5.5% (3)
0:1 Динамо Махачкала
3.6% (2)
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