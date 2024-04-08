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Тур: 1.
Россия (жен)
 
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Эквадор (жен)

История личных встреч

Россия (жен)
Эквадор (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Результаты последних матчей

Россия (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Россия (жен) - Эквадор (жен) 4:0 Парагвай (жен) - Россия (жен) 1:1 Парагвай (жен) - Россия (жен) 0:3 Россия (жен) - Иран (жен) 2:0
Россия (жен) - Иран (жен) 4:0 Китай (жен) - Россия (жен) 2:1 Китай (жен) - Россия (жен) 1:0 Беларусь (жен) - Россия (жен) 0:2 Беларусь (жен) - Россия (жен) 0:0 Беларусь (жен) - Россия (жен) 2:2 Беларусь (жен) - Россия (жен) 0:2 Бельгия (жен) - Россия (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Россия (жен) 0:1 Венгрия (жен) - Россия (жен) 2:2 Дания (жен) - Россия (жен) 3:1 Азербайджан (жен) - Россия (жен) 0:4 Босния и Герцеговина (жен) - Россия (жен) 0:4 Россия (жен) - Мальта (жен) 3:0 Россия (жен) - Черногория (жен) 5:0 Россия (жен) - Азербайджан (жен) 2:0
Эквадор (жен)
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Россия (жен) - Эквадор (жен) 4:0 Uruguay2 - Эквадор (жен) 2:0 Uruguay2 - Эквадор (жен) 1:3 Эквадор (жен) - Перу (жен) 1:0
Эквадор (жен) - Куба (жен) 2:0 Парагвай (жен) - Эквадор (жен) 2:1 Парагвай (жен) - Эквадор (жен) 1:0 Перу (жен) - Эквадор (жен) 0:0 Перу (жен) - Эквадор (жен) 0:1 Эквадор (жен) - Панама (жен) 1:1 Эквадор (жен) - Парагвай (жен) 0:1 Чили (жен) - Эквадор (жен) 3:1 Эквадор (жен) - Аргентина (жен) 2:2 Эквадор (жен) - Венесуэла (жен) 1:4 Эквадор (жен) - Перу (жен) 1:0 Эквадор (жен) - Колумбия (жен) 0:4 Эквадор (жен) - Колумбия (жен) 0:1 Эквадор (жен) - Боливия (жен) 2:2 Эквадор (жен) - Боливия (жен) 3:0 Бразилия (жен) - Эквадор (жен) 8:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Россия (жен) - Эквадор (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2024, осталось 11 минут.



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