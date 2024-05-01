Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
2:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолРуидиас Рауль
0:2
22' ГолВаргас Обед
26' Желтая карточкаРаген Джексон
0:3
37' ПенальтиРуидиас Рауль
38' Желтая карточкаКарранса Хулиан
45' Желтая карточкаУре Микаэль
1:3
55' ГолМакГлинн Джек
2:3
57' ГолГаздаг Даниэль
58' Желтая карточкаТоло Нуху
90'+4
Ход матча
13'
0:1
22'
0:2
26'
37'
0:3
38'
45'
55'
57'
2:3
58'
59'
15
Мбезо
Оливье
20
Буэно
Хесус
26
Томас
Эндрю
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
23
Чу
Лео
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
-
26 Томас ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Кастро ЯкобВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
33 Бейкер КодиЗащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Сиэтл Саундерс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Среднее время на гол
63
108
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
68
97
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|6 (1)
|0.67
|Карранса Хулиан
|4
|0.44
|Уре Микаэль
|3
|0.33
|Салливан Куинн
|1
|0.11
|Бедойя Алехандро
|1
|0.11
|Вагнер Кай
|1
|0.11
|МакГлинн Джек
|1
|0.11
|Харриэль Натан
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|6 (4)
|0.6
|Моррис Джордан
|1
|0.1
|Мусовски Дэниел
|1
|0.1
|Чу Лео
|1
|0.1
|Рольдан Александер
|1
|0.1
|Варгас Обед
|1
|0.1
|Тевес Дилан
|1
|0.1
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.1
|Руснак Альберт
|0
|0
|Ролдан Кристиан
|0
|0
|Раген Джексон
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Карранса Хулиан
|4
|0
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Лоу Дэмион
|2
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раген Джексон
|3
|1
|Толо Нуху
|4
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Рольдан Александер
|1
|1
|Моррис Джордан
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
4
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сиэтл Саундерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
6
Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сиэтл Саундерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
15
10
Голы по времени матча
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
5
50%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
17
13
3 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
1
6%
3
23%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
5
38%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0
Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Сиэтл Саундерс
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
37
18
28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|20 - 21
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|14 - 25
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 16
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 13
|16
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 14
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 17
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|9 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|7 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5