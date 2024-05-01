71' Йонсен Лассер Берг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Пенья Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Мальмё

69' Сэмюэль Даль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

68' Корнелиус Дерек получил желтую карточку от судьи

67' Янссон Понтус получил желтую карточку от судьи

66' Юргорден совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Телин Исаак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Нанаси Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Габриэль Даль Тое Бусанелло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Пенья Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Мальмё совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Мальмё совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Юргорден совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Юргорден

59' Рикс Сёрен не смог попасть в створ ударом издали

58' Удар от ворот произведет Юргорден

58' Нанаси Себастьян из команды Мальмё не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

58' Янссон Понтус из команды Мальмё своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Lucas Bergvall создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Мальмё совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Юргорден совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Юргорден совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Матч прерван

55' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

55' Викхейм Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Мальмё совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Тенхо Миро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хуммет Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Мальмё

52' Хуммет Денис не смог попасть в створ ударом издали

51' Юргорден совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Гулликсен Тобиас получил желтую карточку от судьи

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.