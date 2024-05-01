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  4. Швеция
  5. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Adam Ladebaeck
Мальмё
1:1
Второй тайм: 90+'
Юргорден
0'
9' Желтая карточка
Сабович Бесард
49' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
67' Желтая карточка
Янссон Понтус
68' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
1:0
71' Гол
Али Таха Абди
1:1
79' Гол
Хуммет Денис
80' Желтая карточка
Хуммет Денис
84' Желтая карточка
Йоргенсен Себастьян Винтер

Ход матча

9'
 
Сабович Бесард
49'
 
Гулликсен Тобиас
61'
Али Таха Абди
Рикс Сёрен
 
65'
 
Фаллениус Оскар
Викхейм Густав
67'
Янссон Понтус
 
68'
Корнелиус Дерек
 
71'
Али Таха Абди
(Йонсен Лассер Берг)
1:0
73'
Йоргенсен Себастьян Винтер
Ботхейм Эрик
 
73'
Розенгрен Отто
Пенья Серхио
 
74'
 
Экдаль Альбин
Samuel Holm
79'
1:1
Хуммет Денис
(Гулликсен Тобиас)
80'
 
Хуммет Денис
84'
Йоргенсен Себастьян Винтер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Юргорден
6.00
9.30
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9.50
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Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
5
Рикс
Сёрен
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
11
Нанаси
Себастьян
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
20
Ботхейм
Эрик
9
Телин
Исаак
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
14
Сабович
Бесард
23
Викхейм
Густав
21
Lucas
Bergvall
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
Мальмё
3-5-2
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

Мальмё
Юргорден

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

35 матчей

40%
17.1%
42.9%
14 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.4%
22.9%
45.7%
11 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

А
0:1
А
0:0
А
2:0
К
2:2
А
2:3
А
4:0
А
1:1
А
3:1
А
3:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
К
3:0
А
1:0
А
3:0
А
0:1
А
3:2
А
3:1
А
1:0
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
2:2
А
0:2
А
3:2
А
3:1
А
2:3
А
1:0
А
0:1
А
1:0
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:2
А
1:1

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.31
1.05

Среднее время на гол

68
85

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

1.79
1.06

Среднее время на гол

50
84

Всего голов

55
37

Голов в среднем за матч

1.57
1.06

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30

Среднее время на гол

57
85

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 4 0.57
Али Таха Абди 4 0.57
Ботхейм Эрик 3 0.43
Йоргенсен Себастьян Винтер 3 0.43
Йонсен Лассер Берг 1 0.14
Нанаси Себастьян 1 (1) 0.14
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.14
Янссон Понтус 1 0.14
Adrian Skogmar 1 0.14
Пенья Серхио 1 0.14
Рикс Сёрен 1 0.14
Веккья Стефано 1 0.14
Розенгрен Отто 1 0.14
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 4 0.57
Lucas Bergvall 3 0.43
Сабович Бесард 2 0.29
Миллескуг Ноэль 2 0.29
Даниэльссон Маркус 2 (1) 0.29
Гулликсен Тобиас 1 0.14
Шуллер Расмус 1 0.14
Радетинац Харис 1 0.14
Тенхо Миро 1 0.14
Фаллениус Оскар 1 0.14
Гурбанлы Муса 1 0.14

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Понтус 2 0
Телин Исаак 2 0
Корнелиус Дерек 2 0
Ольссон Мартин 0 1
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Далин Юхан 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Zakaria Loukili 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 2 0
Samuel Holm 2 0
Samuel Dahl 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Нильссон Малькольм 0 1
Хуммет Денис 1 0
Тенхо Миро 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
0
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
8
Мальмё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Юргорден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
25%
5
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
4
50%
1
10%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

14
8
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
7%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
2
14%
4
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
18
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
3
14%
6
33%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
7
32%
3
17%
61-75
6
27%
5
28%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4
Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0
Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0

Результаты матчей

Мальмё
Юргорден

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:8
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%
5
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
0:8
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
8
1 раз 17%
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
2
1
3.5
2
1
1
2
4.5
2
1
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
3
3
2.5
4
2
3
3
3.5
2
4
2
4
4.5
2
4
1
5
5.5

Топ бомбардиров
ГАИС Хольмстрём Александр Аль 5
Фалькенберг Remo Gotfredsen Grgic 5
Юргорден Хуммет Денис 4 (1)
Мальмё Телин Исаак 4
Мальмё Али Таха Абди 4
Весь список

Топ нарушителей
Броммапойкарна Пичках Пайя 1 2
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Сковде АИК Armend Suljev 3
Хеккен Nikola Zecevic 3
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 1 1
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