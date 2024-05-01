Стадион: Эледа. Главный судья: Adam Ladebaeck
0'
9' Желтая карточкаСабович Бесард
49' Желтая карточкаГулликсен Тобиас
67' Желтая карточкаЯнссон Понтус
68' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
1:0
71' ГолАли Таха Абди
1:1
79' ГолХуммет Денис
80' Желтая карточкаХуммет Денис
84' Желтая карточкаЙоргенсен Себастьян Винтер
Ход матча
49'
67'
68'
71'
79'
1:1
80'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
20
Ботхейм
Эрик
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Keita Kosugi
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Мальмё
Юргорден
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
35 матчей
40%
17.1%
42.9%
14 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.4%
22.9%
45.7%
11 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.31
1.05
Среднее время на гол
68
85
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
1.79
1.06
Среднее время на гол
50
84
Всего голов
55
37
Голов в среднем за матч
1.57
1.06
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
Среднее время на гол
57
85
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|4
|0.57
|Али Таха Абди
|4
|0.57
|Ботхейм Эрик
|3
|0.43
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|3
|0.43
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0.14
|Нанаси Себастьян
|1 (1)
|0.14
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.14
|Янссон Понтус
|1
|0.14
|Adrian Skogmar
|1
|0.14
|Пенья Серхио
|1
|0.14
|Рикс Сёрен
|1
|0.14
|Веккья Стефано
|1
|0.14
|Розенгрен Отто
|1
|0.14
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|4
|0.57
|Lucas Bergvall
|3
|0.43
|Сабович Бесард
|2
|0.29
|Миллескуг Ноэль
|2
|0.29
|Даниэльссон Маркус
|2 (1)
|0.29
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.14
|Шуллер Расмус
|1
|0.14
|Радетинац Харис
|1
|0.14
|Тенхо Миро
|1
|0.14
|Фаллениус Оскар
|1
|0.14
|Гурбанлы Муса
|1
|0.14
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Понтус
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Ольссон Мартин
|0
|1
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Zakaria Loukili
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|1
|Хуммет Денис
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
0
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
14
8
Мальмё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Юргорден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
25%
5
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
4
50%
1
10%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
14
8
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
7%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
2
14%
4
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
18
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
3
14%
6
33%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
7
32%
3
17%
61-75
6
27%
5
28%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4
Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0
Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0
Результаты матчей
Мальмё
Юргорден
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:8
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%
5
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
0:8
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
8
1 раз 17%
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
42
33
24
24
24
15
|ГАИС
|Хольмстрём Александр Аль
|5
|Фалькенберг
|Remo Gotfredsen Grgic
|5
|Юргорден
|Хуммет Денис
|4 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|4
|Мальмё
|Али Таха Абди
|4
|Броммапойкарна
|Пичках Пайя
|1 2
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Сковде АИК
|Armend Suljev
|3
|Хеккен
|Nikola Zecevic
|3
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|1 1