Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

115' Ольссон Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

115' Сабович Бесард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

114' Юргорден совершает вбрасывание на своей половине поля

113' Юргорден совершает вбрасывание на половине поля противника

113' Юргорден совершает вбрасывание на половине поля противника

110' Эрикссон Магнус получил желтую карточку от судьи

110' Первая половина дополнительного времени закончена.

110' Мальмё совершает вбрасывание на половине поля противника

110' Матч возобновлен

109' Янссон Понтус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

109' Кристиансен Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

109' Йоргенсен Себастьян Винтер пробует нанести удар издали, но Jacob Widell Zetterstroem держит все под контролем

109' Йоргенсен Себастьян Винтер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

109' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

108' Удар от ворот произведет Мальмё

108' Экдаль Альбин не смог попасть в створ ударом издали

108' Игрок из команды Мальмё делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

108' Юргорден совершает вбрасывание на своей половине поля

107' Удар от ворот произведет Мальмё

107' Сабович Бесард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

107' Юргорден совершает вбрасывание на своей половине поля

106' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

106' Гулликсен Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

106' Матч возобновлен

106' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

106' Второй тайм дополнительного времени начался

105' Юргорден совершает вбрасывание на своей половине поля

104' Юргорден совершает вбрасывание на своей половине поля

104' Матч возобновлен

104' Юханссон Петр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

103' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

101' Юргорден совершает вбрасывание на половине поля противника

100' Сегодняшная посещаемость составляет 17264 болельщиков

100' Удар от ворот произведет Юргорден

99' Хорошую попытку сделал Гулликсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

99' Гулликсен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

99' Гулликсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

98' Мальмё совершает вбрасывание на своей половине поля

98' Фаллениус Оскар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

97' Юханссон Петр из команды Юргорден своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

96' Мальмё совершает вбрасывание на своей половине поля

95' Матч возобновится спорным мячом

95' Ох, нехорошо это выглядит. Янссон Понтус получил травму и медбригада забирает его с поля.

94' Янссон Понтус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Юргорден совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Юргорден совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Начался первый тайм дополнительного времени