Тур: 27.
История личных встреч
Химки
Шинник
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Среднее время на гол
101
101
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.11
0.78
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
81
115
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|9 (1)
|0.36
|Хосонов Хетаг
|6 (2)
|0.24
|Нетфуллин Равиль
|4
|0.16
|Магомедов Бутта
|3
|0.12
|Касимов Тимур
|3
|0.12
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.12
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.08
|Варатынов Сергей
|2
|0.08
|Терехов Сергей
|1
|0.04
|Панченко Кирилл
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Исаенко Олег
|1
|0.04
|Волков Захар
|1
|0.04
|Степанов Данил
|1
|0.04
|Берковский Илья
|1
|0.04
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреев Игорь
|8 (1)
|0.32
|Самойлов Дмитрий
|6 (2)
|0.24
|Алейников Василий
|5 (1)
|0.2
|Рубцов Илья
|3
|0.12
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|0.08
|Зинков Вячеслав
|1
|0.04
|Котин Никита
|1
|0.04
|Малахов Артём
|1
|0.04
|Соколов Игорь
|1
|0.04
|Сухомлинов Данила
|1
|0.04
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|6
|0
|Степанов Данил
|5
|0
|Варатынов Сергей
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|1
|Терехов Сергей
|3
|0
|Журавлёв Юрий
|3
|0
|Исаенко Олег
|3
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|1
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Магомедов Бутта
|2
|0
|Берковский Илья
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей Игоревич
|4
|1
|Алейников Василий
|5
|0
|Самсонов Артём Сергеевич
|4
|0
|Гогуа Седрик
|2
|1
|Гузь Дмитрий
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Довбня Александр
|2
|0
|Емельянов Роман
|2
|0
|Гащенков Михаил
|2
|0
|Малахов Артём
|2
|0
|Шадринцев Дмитрий
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Зинков Вячеслав
|1
|0
|Голубев Артём
|1
|0
|Андреев Игорь
|1
|0
|Котин Никита
|1
|0
|Малыхин Дмитрий
|1
|0
|Загре Бен Азиз
|1
|0
Результаты матчей
Химки
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Шинник
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
5
Химки
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Шинник
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
17
13
Химки
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Шинник
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
24
18
Голы по времени матча
Забито
19
14
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
5%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
6
32%
3
21%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
15%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
4
31%
4
19%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
3
23%
2
10%
76-90
Забито
21
16
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
10%
3
19%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
5
24%
2
13%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
4
29%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
25%
3
21%
76-90
Забито
40
30
14 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
3
8%
5
17%
1-15
4
10%
5
17%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
10
25%
6
20%
61-75
9
23%
5
17%
76-90
Пропущено
29
35
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
3
10%
3
9%
1-15
4
14%
6
17%
16-30
6
21%
7
20%
31-45
8
28%
6
17%
46-60
1
3%
8
23%
61-75
7
24%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3
Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0
Шинник
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2
Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0 Волгарь - Шинник 0:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 Енисей - Шинник 4:1 Шинник - Алания 3:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 КАМАЗ - Шинник 4:0
Результаты матчей
Химки
Шинник
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Химки
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
67
48
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
85
75
49
210
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
187
1312
817
421
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|35 - 21
|45
|2.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|40 - 29
|45
|3.
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|26 - 14
|44
|4.
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|39 - 21
|41
|5.
|25
|10
|11
|4
|30 - 18
|41
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|28 - 23
|37
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|25 - 22
|37
|8.
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|29 - 30
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|41 - 34
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|21 - 25
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|13.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 29
|30
|14.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|23 - 26
|30
|15.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|19 - 31
|26
|16.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|21 - 41
|25
|17.
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|18 - 33
|22
|18.
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 34
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 8
|27
|3.
|13
|7
|5
|1
|16 - 4
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|29 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 9
|23
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 13
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 8
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 14
|16
|16.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 12
|15
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 15
|18
|4.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 17
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|5 - 17
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|9
|Енисей
|Ломакин Александр
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Алания
|Тарба Заур
|1 6
Прогнозы на матч Химки - Шинник
Исход игры
Химки
91.8% (45)
Ничья
4.1% (2)
Шинник
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (28)
Меньше
40.43% (19)
Обе команды забьют
Да
63.83% (30)
Нет
36.17% (17)
Популярный счёт
2:1 Химки
51% (25)
1:0 Химки
24.5% (12)
2:0 Химки
10.2% (5)
3:1 Химки
4.1% (2)
1:1 Ничья
4.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!