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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 27.
Химки
 
Позже
Шинник
Прогнозы 49
Химки 91.8% (45)
X 4.1% (2)
Шинник 4.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Шинник
1.65
3.45
4.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Химки
Шинник

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:0
МПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Среднее время на гол

101
101

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.11
0.78

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

81
115

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 9 (1) 0.36
Хосонов Хетаг 6 (2) 0.24
Нетфуллин Равиль 4 0.16
Магомедов Бутта 3 0.12
Касимов Тимур 3 0.12
Корян Аршак 3 (1) 0.12
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.08
Варатынов Сергей 2 0.08
Терехов Сергей 1 0.04
Панченко Кирилл 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Исаенко Олег 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Степанов Данил 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреев Игорь 8 (1) 0.32
Самойлов Дмитрий 6 (2) 0.24
Алейников Василий 5 (1) 0.2
Рубцов Илья 3 0.12
Самсонов Артём Сергеевич 2 0.08
Зинков Вячеслав 1 0.04
Котин Никита 1 0.04
Малахов Артём 1 0.04
Соколов Игорь 1 0.04
Сухомлинов Данила 1 0.04

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 6 0
Степанов Данил 5 0
Варатынов Сергей 5 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Терехов Сергей 3 0
Журавлёв Юрий 3 0
Исаенко Олег 3 0
Хосонов Хетаг 1 1
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Берковский Илья 2 0
Скворцов Лев 2 0
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 4 1
Алейников Василий 5 0
Самсонов Артём Сергеевич 4 0
Гогуа Седрик 2 1
Гузь Дмитрий 3 0
Ставпец Александр 2 0
Довбня Александр 2 0
Емельянов Роман 2 0
Гащенков Михаил 2 0
Малахов Артём 2 0
Шадринцев Дмитрий 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Зинков Вячеслав 1 0
Голубев Артём 1 0
Андреев Игорь 1 0
Котин Никита 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0
Загре Бен Азиз 1 0

Результаты матчей

Химки
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Шинник
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
5
Химки
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Шинник
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

17
13
Химки
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Шинник
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

24
18

Голы по времени матча

Забито

19
14
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
5%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
6
32%
3
21%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
15%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
4
31%
4
19%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
3
23%
2
10%
76-90

Забито

21
16
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
10%
3
19%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
5
24%
2
13%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
4
29%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
25%
3
21%
76-90

Забито

40
30
14 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
3
8%
5
17%
1-15
4
10%
5
17%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
10
25%
6
20%
61-75
9
23%
5
17%
76-90

Пропущено

29
35
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
3
10%
3
9%
1-15
4
14%
6
17%
16-30
6
21%
7
20%
31-45
8
28%
6
17%
46-60
1
3%
8
23%
61-75
7
24%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3
Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0
Шинник
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2
Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0 Волгарь - Шинник 0:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 Енисей - Шинник 4:1 Шинник - Алания 3:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 КАМАЗ - Шинник 4:0

Результаты матчей

Химки
Шинник

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Химки
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
4
8
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
5
7
5
1.5
4
9
2
10
2.5
1
12
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
18
7
13
12
1.5
8
17
4
21
2.5
2
23
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 25 13 6 6 35 - 21 45
2.
Химки
 Заявка 25 13 6 6 40 - 29 45
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 13 5 7 26 - 14 44
4.
Родина Москва
 Заявка 25 11 8 6 39 - 21 41
5.
Арсенал Тула
 25 10 11 4 30 - 18 41
6.
Тюмень
 Заявка 25 10 7 8 28 - 23 37
7.
Нефтехимик
 Заявка 25 10 7 8 25 - 22 37
8.
Алания
 Заявка 25 9 10 6 29 - 30 37
9.
Енисей
 Заявка 25 10 3 12 41 - 34 33
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 8 7 10 25 - 28 31
11.
Торпедо Москва
 Заявка 25 8 7 10 21 - 25 31
12.
Шинник
 Заявка 25 8 7 10 29 - 36 31
13.
Черноморец Нв
 Заявка 25 7 9 9 26 - 29 30
14.
КАМАЗ
 Заявка 25 7 9 9 23 - 26 30
15.
Ленинградец
 Заявка 25 6 8 11 19 - 31 26
16.
Сокол
 Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
17.
Кубань
 Заявка 25 5 7 13 18 - 33 22
18.
Волгарь
 Заявка 25 4 10 11 20 - 34 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 8 3 2 19 - 8 27
3.
Арсенал Тула
 13 7 5 1 16 - 4 26
4.
Енисей
 Заявка 13 8 1 4 29 - 17 25
5.
Родина Москва
 Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6.
КАМАЗ
 Заявка 12 6 5 1 18 - 9 23
7.
Акрон
 Заявка 13 7 2 4 19 - 11 23
8.
Химки
 Заявка 13 6 5 2 19 - 13 23
9.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
10.
Тюмень
 Заявка 12 6 3 3 17 - 8 21
11.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
13.
Черноморец Нв
 Заявка 13 5 4 4 17 - 12 19
14.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
15.
Сокол
 Заявка 12 4 4 4 11 - 14 16
16.
Кубань
 Заявка 13 3 6 4 11 - 12 15
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 12 1 5 6 8 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
2.
Акрон
 Заявка 12 6 4 2 16 - 10 22
3.
Ленинградец
 Заявка 13 5 3 5 11 - 15 18
4.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
5.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 4 4 8 - 8 16
7.
Тюмень
 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
8.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 14 - 14 15
9.
Алания
 Заявка 13 3 6 4 14 - 19 15
10.
Шинник
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
11.
Волгарь
 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
12.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
13.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 4 7 8 - 15 10
14.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15.
Енисей
 Заявка 12 2 2 8 12 - 17 8
16.
Кубань
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 13 1 4 8 5 - 17 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 9
Енисей Ломакин Александр 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Алания Тарба Заур 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 16 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Химки.
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    • Прогнозы 49
    Химки 91.8% (45)
    X 4.1% (2)
    Шинник 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Шинник
    1.65
    3.45
    4.75
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    Прогнозы на матч Химки - Шинник

    Исход игры
    Химки
    91.8% (45)
    Ничья
    4.1% (2)
    Шинник
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    63.83% (30)
    Нет
    36.17% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    51% (25)
    1:0 Химки
    24.5% (12)
    2:0 Химки
    10.2% (5)
    3:1 Химки
    4.1% (2)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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