Тур: 27.
0'
1:0
10' ГолМазурин Андрей
2:0
22' ГолЛомакин Александр
3:0
25' ГолОкладников Андрей
4:0
62' ГолСтежко Виталий
Ход матча
10'
1:0
22'
25'
62'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Иванов ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Орлов АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тихонов Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Губиев ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
63 Караев ДавидНападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
История личных встреч
Енисей
Алания
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
0.83
Среднее время на гол
56
108
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.17
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.91
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
99
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|9
|0.35
|Окладников Андрей
|7
|0.27
|Савельев Максим
|6
|0.23
|Стежко Виталий
|3
|0.12
|Тихонов Денис
|3
|0.12
|Иванов Егор
|3 (1)
|0.12
|Масловский Александр
|2
|0.08
|Мазурин Андрей
|2
|0.08
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0.08
|Канаплин Александр
|2
|0.08
|Хозин Владимир
|1
|0.04
|Марков Николай
|1
|0.04
|Кичин Валерий
|1
|0.04
|Феррейра Херман
|1
|0.04
|Орлов Антон
|1
|0.04
|Саадуев Шамиль
|1
|0.04
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|10 (2)
|0.38
|Гиоргобиани Николай
|6 (3)
|0.23
|Гурциев Батраз
|4 (1)
|0.15
|Кротов Вячеслав
|2
|0.08
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.04
|Цараев Алан
|1
|0.04
|Бутаев Аллон
|1
|0.04
|Царукян Валерий
|1
|0.04
|Гаглоев Тарас
|1
|0.04
|Хадарцев Батраз
|1 (1)
|0.04
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|7
|0
|Кичин Валерий
|5
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|5
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Раздорских Никита
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Иванов Егор
|2
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Хозин Владимир
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0
|Немченко Анатолий
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарба Заур
|6
|1
|Качмазов Сослан
|3
|1
|Багаев Алан
|4
|0
|Машуков Ислам
|4
|0
|Шавлохов Давид
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Плиев Константин
|3
|0
|Кобесов Давид
|3
|0
|Царукян Валерий
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Алания
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
11
Енисей
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Алания
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
9
12
Енисей
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Алания
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
48% (12)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
60% (15)
20% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
13
23
Голы по времени матча
Забито
29
15
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
5
17%
2
13%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
6
21%
5
33%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
4
22%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
4
24%
3
17%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
3
21%
16-30
1
8%
6
43%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
19%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
6
38%
4
33%
61-75
1
6%
1
8%
76-90
Забито
42
29
22 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
7
17%
2
7%
1-15
10
24%
5
17%
16-30
5
12%
8
28%
31-45
5
12%
4
14%
46-60
9
21%
5
17%
61-75
6
14%
5
17%
76-90
Пропущено
33
30
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
4
12%
6
20%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
10
30%
8
27%
61-75
5
15%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3
Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0 Енисей - Шамс Азар 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1 Енисей - КАМАЗ 2:0
Алания
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0
Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0 Алания - Насаф 0:1 Алания - Акрон 1:1 Алания - Химки 1:4 КАМАЗ - Алания 1:1 Шинник - Алания 3:3 Алания - Арсенал Тула 1:1
Результаты матчей
Енисей
Алания
Точный счет
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
4
4 раза 16%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Енисей
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
111
94
48
58
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
85
39
49
111
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
196
1213
817
619
223
520
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|35 - 21
|45
|2.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|40 - 29
|45
|3.
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|26 - 14
|44
|4.
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|39 - 21
|41
|5.
|25
|10
|11
|4
|30 - 18
|41
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|28 - 23
|37
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|25 - 22
|37
|8.
|0:4 Заявка
|26
|9
|10
|7
|29 - 34
|37
|9.
|4:0 Заявка
|26
|11
|3
|12
|45 - 34
|36
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|21 - 25
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 36
|31
|13.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 29
|30
|14.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|23 - 26
|30
|15.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|19 - 31
|26
|16.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|21 - 41
|25
|17.
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|18 - 33
|22
|18.
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 34
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|18 - 6
|28
|2.
|4:0 Заявка
|14
|9
|1
|4
|33 - 17
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 8
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|16 - 4
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 9
|23
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 13
|23
|9.
|0:4 Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|10.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 8
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 14
|16
|16.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 12
|15
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 15
|18
|4.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|9.
|0:4 Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 23
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 14
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|4:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 17
|8
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|5 - 17
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Енисей
|Ломакин Александр
|9
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|9
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Алания
|Тарба Заур
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Енисей 4:0 Алания
Исход игры
Енисей
63.1% (77)
Ничья
27% (33)
Алания
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (58)
Меньше
50.43% (59)
Обе команды забьют
Да
76.07% (89)
Нет
23.93% (28)
Популярный счёт
2:1 Енисей
36.9% (45)
1:1 Ничья
25.4% (31)
1:0 Енисей
16.4% (20)
1:2 Алания
6.6% (8)
2:0 Енисей
4.1% (5)
3:1 Енисей
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:1 Алания
1.6% (2)
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