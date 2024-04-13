2957 болельщиков сегодня собралось в манеже на "хищное дерби", что является очень хорошей посещаемостью для небольшой арены.

Цаллагов от радиуса штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Ставер поймал его без особого труда.

Плиев в центре поля сыграл довольно грубо, но Михаил Черемных решил обойтись без жёлтой карточки.

Хабалов совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Машуков под давлением соперника не смог завершить момент ударом головой по воротам.

Хабалов в центре поля нарушил правила против Мазурина. Игроки "Енисея" после розыгрыша стандарта продолжили контролировать мяч в центре поля.

Гащенков в центре поля нарушил правила на этот раз. Игроки "Алании" очень быстро разыграли стандарт.

По левой половине поля разогнали атаку игроки "Енисея", но в завершении момента Окладников при открывании на углу штрафной площади забрался в офсайд.

Качмазов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Енисея" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

Цараев с правого фланга на этот раз под давлением Иванова не смог выполнить подачу в штрафную площадь.

С правой половины поля последовала подача в центр штрафной площади, Качмазов под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч слабо полетел в руки Ставеру.

Машуков от лицевой линии поля с левого угла штрафной площади выполнил подачу во вратарскую, Ставер смахнул мяч к правому углу штрафной площади, Цараев в касание пробил в ближний угол ворот, Ставер в прыжке отбил мяч на угловой.

Гурциев с углового неудачно выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Гащенков со входа в штрафную площадь по левой половине поля пробил по воротам, мяч попал в защитника "Алании".

Гащенков с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, никто из партнёров по команде не был готов к рывку.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 4:0!!! Стежко!!! "Енисей" заработал угловой, который завершился голом. Тихонов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Плиев совсем пассивно боролся со Стежко, а Виталий в итоге в касание отлично пробил под перекладину.

Последние вопросы о победителе уже снял "Енисей" сегодня, "Алании" остаётся только бороться за свой престиж в этом противостоянии.

Гиоргобиани при попытке пробить по воротам от линии штрафной площади нарушил правила. "Енисей" в очередной раз довольно долго разыгрывал стандарт.

Чочиев перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Енисея", правила были нарушены против Феррейры.

Окладников нарушил правила на половине поля соперника на этот раз. В середине второго тайма у нас стало довольно много мелких фолов.

Начинается второй тайм. "Енисею" сейчас конечно же совсем не обязательно играть исключительно по счёту и давать шансы "Алании" вернуться в игру. Красноярский клуб в созидании и завершении атак довольно неплохо смотрится, а поэтому хозяевам поля вполне можно попытаться забить ещё как минимум один мяч в этом противостоянии.

В составе "Алании" после перерыва произошла замена. Вместо Заура Тарбы на поле вышел Алан Цараев.

Третья подряд замена произошла в составе "Алании" после перерыва. Вместо Давида Шавлохова на поле вышел Сослан Качмазов.

Угловой у ворот "Енисея". Гиоргобиани выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки красноярского клуба сыграли внимательно и перехватили мяч.

Гащенков на левом фланге нарушил правила против Цараева. "Алания" тщательно готовится к стандарту.

Гиоргобиани со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Мазурин на своей половине поля нарушил правила против Чочиева. "Алания" заработала довольно опасный стандарт.

Цараев со стандарта пробил по воротам, мяч попал в скопление игроков в центре штрафной площади, Иванов грамотно блокировало попытку.

Угловой у ворот "Енисея". Гиоргобиани разыграл корнер с Гурциевым, но затем на правом фланге игрокам "Алании" ничего интересного придумать не удалось.

Мазурин в центре поля нарушил правила против Чочиева. Игрокам "Алании" не удалось быстро разыграть стандарт.

Активно начала "Алания" второй тайм, но пока что забить мяч у команды из Владикавказа никак не получается.

Цараев с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Алании", Гурциев оказался в офсайде.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Енисей" на домашнем поле в Красноярске громит "Аланию" из Владикавказа со счётом 3:0. Пока что команда Андрея Тихонова полностью переигрывает своего соперника, но быть может после перерыва подопечные Евгения Калешина ещё попытаются вернуться в борьбу за очки.

45' Цаллагов с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Ставер уверенно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки.

45' Одну минуту добавил Михаил Черемных к основному времени первого тайма.

44' Чочиев совершил рывок вперёд по правому флангу, но Алан под давлением соперника в итоге упустил мяч за лицевую линию поля.

43' Дауров из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

42' Ломакин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к левому углу вратарской, Стежко под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо и в итоге Солдатенко поймал его без особого труда.

41' Мазурин неплохо поработал на левой половине поля у боковой линии штрафной площади и в итоге заработал угловой для своей команды под давлением Хабалова.

40' С левой половины поля последовал прострел в центр штрафной площади "Енисея", Машуков не смог сразу обработать мяч, а затем Ислама накрыл Стежко, который в подкате выбил мяч с линии вратарской из-под ног форварда "Алании".

39' Хабалов с правого фланга выполнил прострел к ближнему углу штрафной площади, мяч попал в Стежко и улетел в аут.

38' Окладников в центре поля нарушил правила против Цаллагова. Быстро разыграть стандарт Ибрагиму не удалось.

37' Чочиев в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Феррейы. Игроки "Енисея" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

36' Гащенков вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, Михаил в борьбе с Шавлоховым оказался на газоне, Михаил Черемных показал, что будет удар от ворот.

35' Тихонов на этот раз при рывке вперёд по правому флангу в борьбе с Плиевым упустил мяч за лицевую линию поля.

34' Не знает "Алания", что делать с плотной обороной "Енисея", гостям под конец первого тайма вполне можно попытаться чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

33' Тихонов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ломакин под давлением соперника оказался на газоне, но Михаил Черемных вновь показал, что просто так ставить пенальти от не собирается сегодня.

32' Чочиев и Хабалов не поняли друг друга при развитии атаки по правой половине поля и в итоге Алан отправил мяч в аут.

31' Тихонов совершил рывок вперёд по правому флангу и затем Денис выполнил подачу в центр штрафной площади, Ломакин головой пробил в левый угол ворот, штанга спасла "Аланию" от пропущенного мяча, а затем уже Мазурин при игре на добивании от лицевой линии поля зарядил над перекладиной.

30' Против Тихонова были нарушены правила в центре поля. Игроки "Енисея" спокойно разыграли стандарт.

29' С левого фланга последовала подача на дальний угол вратарской "Енисея", Ставер спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

28' Очень многим командам тяжело в манеже в Красноярске, но уж всё же "Алания" сегодня как-то совсем не понимает, что происходит на поле.

27' Очень серьёзную заявку на победу создал "Енисей" ещё в середине первого тайма, "Алания" сегодня выглядит совсем неважно.

26' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Окладников!!! Масловский совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Окладников оторвался от защитников "Алании" и в касание удачно направил мяч между ног Солдатенко.

25' Угловой у ворот "Алании". Тихонов разыграл корнер с партнёром по команде, далее с правого фланга последовала подача на дальний угол вратарской, Масловский в борьбе с Тарбой оказался на газоне, но Михаил Черемных показал, что никакого пенальти не будет.

24' Окладников с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Мазурин в борьбе с соперником не смог завершить мяч ударом по воротам.

23' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Ломакин!!! Тихонов вновь активно поработал на правом фланге у штрафной площади "Алании" и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади от лицевой линии поля, Ломакин спокойно подработал мяч и затем сильно пробил в дальний угол ворот.

22' С левого фланга от боковой лини штрафной площади последовала подача на дальний угол штрафной площади, Бардыбахин хорошо подстроился под мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Солдатенко спас свою команду.

21' Тихонов с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Масловский головой сбросил мяч в центр штрафной, Окладников не смог подстроиться под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам.

20' Окладников теперь уже к левому углу вратарской сделал рывок, чтобы прессинговать Солдатенко, но Ростислав вновь без лишних нервов выбил мяч к центру поля.

19' Тихонов вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но затем под давлением соперника у Дениса не получилось выполнить прострел во вратарскую.

18' Сегодня на "хищном дерби" конечно же очень хорошая поддержка у "Енисея", но пока что команда Андрея Тихонова играет довольно прагматично.

17' Без прямой подачи в штрафную площадь разыграли корнер игроки "Алании", далее с левой половины поля последовал удар по воротам, на этот раз мяч полетел значительно выше цели.

16' Гаглоев сместился в центр с правого фланга и затем из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, Ставер в прыжке перевёл тяжёлый мяч на угловой, мяч при этом после касания Евгения также задел и перекладину.

15' Довольно медленно ходит мяч между игроками "Алании", что как раз помогает "Енисею" спокойно играть от обороны.

14' "Алания" вновь стала больше времени проводить с мячом, но при этом регулярно атаковать у гостей не получается.

13' Хабалов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Машуков головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

12' Тихонов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Алании" сыграли внимательно и уверенно выбили мяч на правый фланг.

11' Тихонов по правому флангу убежал в штрафную площадь, но Денис так и не решился на удар по воротам, в итоге его накрыли защитники "Алании", будет угловой.

10' Свой первый серьёзный момент реализовал "Енисей", теперь уже "Алания" должна стараться добавлять в атаке и исправлять положение дел на поле.

9' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Мазурин!!! Мазурин выиграл борьбу за мяч на левом фланге у Даурова, далее Андрей вошёл в штрафную площадь и из-под Цаллагова пробил точно в правый угол ворот, Солдатенко ничего не смог поделать.

8' Ломакин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Солдатенко грамотно сыграл по позиции и спокойно поймал мяч.

7' "Алания" стала пытаться атаковать за счёт длинных забросов по флангам, но пока что данная тактика особого успеха не приносит.

6' Бардыбахин совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением соперника Вячеслав упустил мяч в аут.

5' Окладников отправился прессинговать Солдатенко к линии вратарской, Ростислав сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч к центру поля.

4' Из центра поля последовал заброс на ход Машукову к правому углу штрафной площади, форвард "Алании" забрался в офсайд.

3' Тяжело "Енисею" пока что выходить из обороны, по большей части хозяева поля продолжают играть от обороны.

2' Спокойно начинается у нас игра, "Алания" пока что по большей части контролирует мяч в центре поля и ищем слабые зоны в обороне соперника.