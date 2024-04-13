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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 27.
Енисей
4:0
Второй тайм: 81'
Алания

Ход матча

10'
Мазурин Андрей
1:0
22'
Ломакин Александр
2:0
25'
Окладников Андрей
3:0
46'
 
Качмазов Сослан
Шавлохов Давид
46'
 
Гурциев Батраз
Гаглоев Тарас
46'
 
Цараев Алан
Тарба Заур
62'
Стежко Виталий
4:0
74'
Савельев Максим
Окладников Андрей
 
74'
Кичин Валерий
Масловский Александр
 
Прогнозы 122
Енисей 63.1% (77)
X 27% (33)
Алания 9.8% (12)
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Енисей
Алания

История личных встреч

Енисей
Алания

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.83

Среднее время на гол

56
108

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.91
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
99

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 9 0.35
Окладников Андрей 7 0.27
Савельев Максим 6 0.23
Стежко Виталий 3 0.12
Тихонов Денис 3 0.12
Иванов Егор 3 (1) 0.12
Масловский Александр 2 0.08
Мазурин Андрей 2 0.08
Глушков Никита Андреевич 2 0.08
Канаплин Александр 2 0.08
Хозин Владимир 1 0.04
Марков Николай 1 0.04
Кичин Валерий 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Орлов Антон 1 0.04
Саадуев Шамиль 1 0.04
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 10 (2) 0.38
Гиоргобиани Николай 6 (3) 0.23
Гурциев Батраз 4 (1) 0.15
Кротов Вячеслав 2 0.08
Цаллагов Ибрагим 1 0.04
Цараев Алан 1 0.04
Бутаев Аллон 1 0.04
Царукян Валерий 1 0.04
Гаглоев Тарас 1 0.04
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.04

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 7 0
Кичин Валерий 5 1
Бардыбахин Вячеслав 5 0
Феррейра Херман 3 0
Раздорских Никита 3 0
Канаплин Александр 3 0
Иванов Егор 2 0
Масловский Александр 2 0
Ланин Олег 2 0
Ломакин Александр 2 0
Хозин Владимир 1 0
Ставер Евгений 1 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Немченко Анатолий 1 0
Окладников Андрей 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 6 1
Качмазов Сослан 3 1
Багаев Алан 4 0
Машуков Ислам 4 0
Шавлохов Давид 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Плиев Константин 3 0
Кобесов Давид 3 0
Царукян Валерий 3 0
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Караев Давид 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0

Результаты матчей

Енисей
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Алания
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
11
Енисей
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Алания
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

9
12
Енисей
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Алания
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
48% (12)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
60% (15)
20% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

29
15
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
5
17%
2
13%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
6
21%
5
33%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
4
22%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
3
21%
16-30
1
8%
6
43%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
19%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
6
38%
4
33%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Забито

42
29
22 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
7
17%
2
7%
1-15
10
24%
5
17%
16-30
5
12%
8
28%
31-45
5
12%
4
14%
46-60
9
21%
5
17%
61-75
6
14%
5
17%
76-90

Пропущено

33
30
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
4
12%
6
20%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
10
30%
8
27%
61-75
5
15%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3
Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0 Енисей - Шамс Азар 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1 Енисей - КАМАЗ 2:0
Алания
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0
Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0 Алания - Насаф 0:1 Алания - Акрон 1:1 Алания - Химки 1:4 КАМАЗ - Алания 1:1 Шинник - Алания 3:3 Алания - Арсенал Тула 1:1

Результаты матчей

Енисей
Алания

Точный счет

0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
4
4 раза 16%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Енисей
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
9
4
1.5
4
8
5
8
2.5
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
4
9
1
11
2.5
2
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
19
6
12
13
1.5
8
17
6
19
2.5
2
23
5
20
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 25 13 6 6 35 - 21 45
2.
Химки
 Заявка 25 13 6 6 40 - 29 45
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 13 5 7 26 - 14 44
4.
Родина Москва
 Заявка 25 11 8 6 39 - 21 41
5.
Арсенал Тула
 25 10 11 4 30 - 18 41
6.
Тюмень
 Заявка 25 10 7 8 28 - 23 37
7.
Нефтехимик
 Заявка 25 10 7 8 25 - 22 37
8.
Алания
 0:4 Заявка 26 9 10 7 29 - 34 37
9.
Енисей
 4:0 Заявка 26 11 3 12 45 - 34 36
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 8 7 10 25 - 28 31
11.
Торпедо Москва
 Заявка 25 8 7 10 21 - 25 31
12.
Шинник
 Заявка 25 8 7 10 29 - 36 31
13.
Черноморец Нв
 Заявка 25 7 9 9 26 - 29 30
14.
КАМАЗ
 Заявка 25 7 9 9 23 - 26 30
15.
Ленинградец
 Заявка 25 6 8 11 19 - 31 26
16.
Сокол
 Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
17.
Кубань
 Заявка 25 5 7 13 18 - 33 22
18.
Волгарь
 Заявка 25 4 10 11 20 - 34 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
2.
Енисей
 4:0 Заявка 14 9 1 4 33 - 17 28
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 8 3 2 19 - 8 27
4.
Арсенал Тула
 13 7 5 1 16 - 4 26
5.
Родина Москва
 Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6.
КАМАЗ
 Заявка 12 6 5 1 18 - 9 23
7.
Акрон
 Заявка 13 7 2 4 19 - 11 23
8.
Химки
 Заявка 13 6 5 2 19 - 13 23
9.
Алания
 0:4 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
10.
Тюмень
 Заявка 12 6 3 3 17 - 8 21
11.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
13.
Черноморец Нв
 Заявка 13 5 4 4 17 - 12 19
14.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
15.
Сокол
 Заявка 12 4 4 4 11 - 14 16
16.
Кубань
 Заявка 13 3 6 4 11 - 12 15
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 12 1 5 6 8 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
2.
Акрон
 Заявка 12 6 4 2 16 - 10 22
3.
Ленинградец
 Заявка 13 5 3 5 11 - 15 18
4.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
5.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 4 4 8 - 8 16
7.
Тюмень
 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
8.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 14 - 14 15
9.
Алания
 0:4 Заявка 14 3 6 5 14 - 23 15
10.
Шинник
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
11.
Волгарь
 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
12.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
13.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 4 7 8 - 15 10
14.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15.
Енисей
 4:0 Заявка 12 2 2 8 12 - 17 8
16.
Кубань
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 13 1 4 8 5 - 17 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Енисей Ломакин Александр 9
Химки Руденко Александр Александрович 9
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Алания Тарба Заур 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    84'
    В составе "Алании" произошла замена. Вместо Алана Чочиева на поле вышел Батраз Хадарцев. 
  • Фол, нарушение
    83'
    Плиев в центре поля сыграл довольно грубо, но Михаил Черемных решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 82'
    Плиев из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, Ставер сыграл надёжно и вновь уверенно выловил мяч. 
  • 81'
    Цаллагов от радиуса штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Ставер поймал его без особого труда. 
  • 80'
    Цаллагов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Бардыбахина. 
  • 79'
    2957 болельщиков сегодня собралось в манеже на "хищное дерби", что является очень хорошей посещаемостью для небольшой арены. 
  • Замена
    78'
    Вторую подряд замену провёл Андрей Тихонов. Вместо Александра Масловского на поле вышел Валерий Кичин. 
  • Замена
    77'
    В составе "Енисея" произошла замена. Вместо Андрея Окладникова на поле вышел Максим Савельев. 
  • 76'
    С правой половины поля последовала подача в центр штрафной площади, Качмазов под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч слабо полетел в руки Ставеру. 
  • 75'
    Цараев с правого фланга на этот раз под давлением Иванова не смог выполнить подачу в штрафную площадь. 
  • 74'
    Качмазов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Енисея" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Офсайд
    73'
    По левой половине поля разогнали атаку игроки "Енисея", но в завершении момента Окладников при открывании на углу штрафной площади забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Гащенков в центре поля нарушил правила на этот раз. Игроки "Алании" очень быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    71'
    Хабалов в центре поля нарушил правила против Мазурина. Игроки "Енисея" после розыгрыша стандарта продолжили контролировать мяч в центре поля. 
  • 70'
    Хабалов совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Машуков под давлением соперника не смог завершить момент ударом головой по воротам. 
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    • Фол, нарушение
      69'
      Окладников нарушил правила на половине поля соперника на этот раз. В середине второго тайма у нас стало довольно много мелких фолов. 
    • Фол, нарушение
      68'
      Чочиев перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Енисея", правила были нарушены против Феррейры. 
    • Фол, нарушение
      67'
      Гурциев в центре поля нарушил правила против Иванова. Игроки красноярского клуба спокойно разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      66'
      Гиоргобиани при попытке пробить по воротам от линии штрафной площади нарушил правила. "Енисей" в очередной раз довольно долго разыгрывал стандарт. 
    • 65'
      Последние вопросы о победителе уже снял "Енисей" сегодня, "Алании" остаётся только бороться за свой престиж в этом противостоянии. 
    • Описание гола
      64'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 4:0!!! Стежко!!! "Енисей" заработал угловой, который завершился голом. Тихонов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Плиев совсем пассивно боролся со Стежко, а Виталий в итоге в касание отлично пробил под перекладину. 
    • 63'
      Гащенков с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, никто из партнёров по команде не был готов к рывку. 
    • 62'
      Гащенков со входа в штрафную площадь по левой половине поля пробил по воротам, мяч попал в защитника "Алании". 
    • Угловой
      61'
      Гурциев с углового неудачно выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      60'
      Машуков от лицевой линии поля с левого угла штрафной площади выполнил подачу во вратарскую, Ставер смахнул мяч к правому углу штрафной площади, Цараев в касание пробил в ближний угол ворот, Ставер в прыжке отбил мяч на угловой. 
    • Офсайд
      59'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Алании", Гурциев оказался в офсайде. 
    • Опасный момент
      58'
      Цараев с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 57'
      Активно начала "Алания" второй тайм, но пока что забить мяч у команды из Владикавказа никак не получается. 
    • Фол, нарушение
      56'
      Мазурин в центре поля нарушил правила против Чочиева. Игрокам "Алании" не удалось быстро разыграть стандарт. 
    • Угловой
      55'
      Угловой у ворот "Енисея". Гиоргобиани разыграл корнер с Гурциевым, но затем на правом фланге игрокам "Алании" ничего интересного придумать не удалось. 
    • 54'
      Цараев со стандарта пробил по воротам, мяч попал в скопление игроков в центре штрафной площади, Иванов грамотно блокировало попытку. 
    • Фол, нарушение
      53'
      Мазурин на своей половине поля нарушил правила против Чочиева. "Алания" заработала довольно опасный стандарт. 
    • 52'
      Гиоргобиани со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Гащенков на левом фланге нарушил правила против Цараева. "Алания" тщательно готовится к стандарту. 
    • Угловой
      50'
      Угловой у ворот "Енисея". Гиоргобиани выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки красноярского клуба сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Замена
      49'
      Третья подряд замена произошла в составе "Алании" после перерыва. Вместо Давида Шавлохова на поле вышел Сослан Качмазов. 
    • Замена
      48'
      Вторую подряд замену после перерыва провёл Евгений Калешин. Вместо Тараса Гаглоева на поле вышел Батраз Гурциев. 
    • Замена
      47'
      В составе "Алании" после перерыва произошла замена. Вместо Заура Тарбы на поле вышел Алан Цараев. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. "Енисею" сейчас конечно же совсем не обязательно играть исключительно по счёту и давать шансы "Алании" вернуться в игру. Красноярский клуб в созидании и завершении атак довольно неплохо смотрится, а поэтому хозяевам поля вполне можно попытаться забить ещё как минимум один мяч в этом противостоянии. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Енисей" на домашнем поле в Красноярске громит "Аланию" из Владикавказа со счётом 3:0. Пока что команда Андрея Тихонова полностью переигрывает своего соперника, но быть может после перерыва подопечные Евгения Калешина ещё попытаются вернуться в борьбу за очки.
    • 45'
      Цаллагов с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Ставер уверенно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Михаил Черемных к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Чочиев совершил рывок вперёд по правому флангу, но Алан под давлением соперника в итоге упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 43'
      Дауров из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      42'
      Ломакин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к левому углу вратарской, Стежко под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо и в итоге Солдатенко поймал его без особого труда. 
    • 41'
      Мазурин неплохо поработал на левой половине поля у боковой линии штрафной площади и в итоге заработал угловой для своей команды под давлением Хабалова. 
    • 40'
      С левой половины поля последовал прострел в центр штрафной площади "Енисея", Машуков не смог сразу обработать мяч, а затем Ислама накрыл Стежко, который в подкате выбил мяч с линии вратарской из-под ног форварда "Алании". 
    • 39'
      Хабалов с правого фланга выполнил прострел к ближнему углу штрафной площади, мяч попал в Стежко и улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Окладников в центре поля нарушил правила против Цаллагова. Быстро разыграть стандарт Ибрагиму не удалось. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Чочиев в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Феррейы. Игроки "Енисея" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Судья
      36'
      Гащенков вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, Михаил в борьбе с Шавлоховым оказался на газоне, Михаил Черемных показал, что будет удар от ворот. 
    • 35'
      Тихонов на этот раз при рывке вперёд по правому флангу в борьбе с Плиевым упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 34'
      Не знает "Алания", что делать с плотной обороной "Енисея", гостям под конец первого тайма вполне можно попытаться чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
    • Судья
      33'
      Тихонов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ломакин под давлением соперника оказался на газоне, но Михаил Черемных вновь показал, что просто так ставить пенальти от не собирается сегодня. 
    • 32'
      Чочиев и Хабалов не поняли друг друга при развитии атаки по правой половине поля и в итоге Алан отправил мяч в аут. 
    • Штанга
      31'
      Тихонов совершил рывок вперёд по правому флангу и затем Денис выполнил подачу в центр штрафной площади, Ломакин головой пробил в левый угол ворот, штанга спасла "Аланию" от пропущенного мяча, а затем уже Мазурин при игре на добивании от лицевой линии поля зарядил над перекладиной. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Против Тихонова были нарушены правила в центре поля. Игроки "Енисея" спокойно разыграли стандарт. 
    • 29'
      С левого фланга последовала подача на дальний угол вратарской "Енисея", Ставер спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 28'
      Очень многим командам тяжело в манеже в Красноярске, но уж всё же "Алания" сегодня как-то совсем не понимает, что происходит на поле. 
    • 27'
      Очень серьёзную заявку на победу создал "Енисей" ещё в середине первого тайма, "Алания" сегодня выглядит совсем неважно. 
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Окладников!!! Масловский совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Окладников оторвался от защитников "Алании" и в касание удачно направил мяч между ног Солдатенко. 
    • Угловой
      25'
      Угловой у ворот "Алании". Тихонов разыграл корнер с партнёром по команде, далее с правого фланга последовала подача на дальний угол вратарской, Масловский в борьбе с Тарбой оказался на газоне, но Михаил Черемных показал, что никакого пенальти не будет. 
    • 24'
      Окладников с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Мазурин в борьбе с соперником не смог завершить мяч ударом по воротам. 
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Ломакин!!! Тихонов вновь активно поработал на правом фланге у штрафной площади "Алании" и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади от лицевой линии поля, Ломакин спокойно подработал мяч и затем сильно пробил в дальний угол ворот. 
    • Опасный момент
      22'
      С левого фланга от боковой лини штрафной площади последовала подача на дальний угол штрафной площади, Бардыбахин хорошо подстроился под мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Солдатенко спас свою команду. 
    • 21'
      Тихонов с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Масловский головой сбросил мяч в центр штрафной, Окладников не смог подстроиться под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • 20'
      Окладников теперь уже к левому углу вратарской сделал рывок, чтобы прессинговать Солдатенко, но Ростислав вновь без лишних нервов выбил мяч к центру поля. 
    • 19'
      Тихонов вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но затем под давлением соперника у Дениса не получилось выполнить прострел во вратарскую. 
    • 18'
      Сегодня на "хищном дерби" конечно же очень хорошая поддержка у "Енисея", но пока что команда Андрея Тихонова играет довольно прагматично. 
    • Угловой
      17'
      Без прямой подачи в штрафную площадь разыграли корнер игроки "Алании", далее с левой половины поля последовал удар по воротам, на этот раз мяч полетел значительно выше цели. 
    • Штанга
      16'
      Гаглоев сместился в центр с правого фланга и затем из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, Ставер в прыжке перевёл тяжёлый мяч на угловой, мяч при этом после касания Евгения также задел и перекладину. 
    • 15'
      Довольно медленно ходит мяч между игроками "Алании", что как раз помогает "Енисею" спокойно играть от обороны. 
    • 14'
      "Алания" вновь стала больше времени проводить с мячом, но при этом регулярно атаковать у гостей не получается. 
    • 13'
      Хабалов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Машуков головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • Угловой
      12'
      Тихонов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Алании" сыграли внимательно и уверенно выбили мяч на правый фланг. 
    • 11'
      Тихонов по правому флангу убежал в штрафную площадь, но Денис так и не решился на удар по воротам, в итоге его накрыли защитники "Алании", будет угловой. 
    • 10'
      Свой первый серьёзный момент реализовал "Енисей", теперь уже "Алания" должна стараться добавлять в атаке и исправлять положение дел на поле. 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Мазурин!!! Мазурин выиграл борьбу за мяч на левом фланге у Даурова, далее Андрей вошёл в штрафную площадь и из-под Цаллагова пробил точно в правый угол ворот, Солдатенко ничего не смог поделать. 
    • 8'
      Ломакин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Солдатенко грамотно сыграл по позиции и спокойно поймал мяч. 
    • 7'
      "Алания" стала пытаться атаковать за счёт длинных забросов по флангам, но пока что данная тактика особого успеха не приносит. 
    • 6'
      Бардыбахин совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением соперника Вячеслав упустил мяч в аут. 
    • 5'
      Окладников отправился прессинговать Солдатенко к линии вратарской, Ростислав сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч к центру поля. 
    • Офсайд
      4'
      Из центра поля последовал заброс на ход Машукову к правому углу штрафной площади, форвард "Алании" забрался в офсайд. 
    • 3'
      Тяжело "Енисею" пока что выходить из обороны, по большей части хозяева поля продолжают играть от обороны. 
    • 2'
      Спокойно начинается у нас игра, "Алания" пока что по большей части контролирует мяч в центре поля и ищем слабые зоны в обороне соперника. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Енисей" на домашнем поле в манеже должен обыгрывать "Аланию" и как раз догонять соперника из Владикавказа, чтобы ещё сохранить шансы на попадание в стыковые матчи за повышение в классе. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Михаил Черемных из Перми. Помогать ему на бровках будут Виктор Медведев из Москвы и Альмир Хатмуллин из московской области. Резервным арбитром на этот матч назначен Роман Труханович из Барнаула. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на стартовом матче 27 тура Первой лиги между красноярским "Енисеем" и "Аланией" из Владикавказа. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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    Прогнозы 122
    Енисей 63.1% (77)
    X 27% (33)
    Алания 9.8% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Енисей 4:0 Алания

    Исход игры
    Енисей
    63.1% (77)
    Ничья
    27% (33)
    Алания
    9.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (58)
    Меньше
    50.43% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    76.07% (89)
    Нет
    23.93% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    36.9% (45)
    1:1 Ничья
    25.4% (31)
    1:0 Енисей
    16.4% (20)
    1:2 Алания
    6.6% (8)
    2:0 Енисей
    4.1% (5)
    3:1 Енисей
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:1 Алания
    1.6% (2)
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