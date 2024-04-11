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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 27.
Енисей
 
Позже
Алания
Прогнозы 59
Енисей 57.6% (34)
X 32.2% (19)
Алания 10.2% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
Алания
2.51
2.95
2.68
Все Коэффициенты

История личных встреч

Енисей
Алания

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.83

Среднее время на гол

56
108

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.91
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
99

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 8 0.32
Савельев Максим 6 0.24
Окладников Андрей 6 0.24
Тихонов Денис 3 0.12
Иванов Егор 3 (1) 0.12
Масловский Александр 2 0.08
Стежко Виталий 2 0.08
Глушков Никита Андреевич 2 0.08
Канаплин Александр 2 0.08
Хозин Владимир 1 0.04
Марков Николай 1 0.04
Кичин Валерий 1 0.04
Феррейра Херман 1 0.04
Орлов Антон 1 0.04
Саадуев Шамиль 1 0.04
Мазурин Андрей 1 0.04
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 10 (2) 0.4
Гиоргобиани Николай 6 (3) 0.24
Гурциев Батраз 4 (1) 0.16
Кротов Вячеслав 2 0.08
Цаллагов Ибрагим 1 0.04
Цараев Алан 1 0.04
Бутаев Аллон 1 0.04
Царукян Валерий 1 0.04
Гаглоев Тарас 1 0.04
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.04

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 7 0
Кичин Валерий 5 1
Бардыбахин Вячеслав 5 0
Феррейра Херман 3 0
Раздорских Никита 3 0
Канаплин Александр 3 0
Иванов Егор 2 0
Масловский Александр 2 0
Ланин Олег 2 0
Ломакин Александр 2 0
Хозин Владимир 1 0
Ставер Евгений 1 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Немченко Анатолий 1 0
Окладников Андрей 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 6 1
Качмазов Сослан 3 1
Багаев Алан 4 0
Машуков Ислам 4 0
Шавлохов Давид 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Плиев Константин 3 0
Кобесов Давид 3 0
Царукян Валерий 3 0
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Караев Давид 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0

Результаты матчей

Енисей
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Алания
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
11
Енисей
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Алания
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

9
12
Енисей
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
48% (12)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Алания
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
48% (12)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
60% (15)
20% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

29
15
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
5
17%
2
13%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
6
21%
5
33%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
4
22%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
3
21%
16-30
1
8%
6
43%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
19%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
6
38%
4
33%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Забито

42
29
22 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
7
17%
2
7%
1-15
10
24%
5
17%
16-30
5
12%
8
28%
31-45
5
12%
4
14%
46-60
9
21%
5
17%
61-75
6
14%
5
17%
76-90

Пропущено

33
30
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
4
12%
6
20%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
10
30%
8
27%
61-75
5
15%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3
Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0 Енисей - Шамс Азар 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Енисей - Шинник 4:1 Акрон - Енисей 3:1 Енисей - КАМАЗ 2:0
Алания
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0
Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0 Алания - Насаф 0:1 Алания - Акрон 1:1 Алания - Химки 1:4 КАМАЗ - Алания 1:1 Шинник - Алания 3:3 Алания - Арсенал Тула 1:1

Результаты матчей

Енисей
Алания

Точный счет

0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
1
5 раз 20%
4
4 раза 16%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Енисей
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
9
4
1.5
4
8
5
8
2.5
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
4
9
1
11
2.5
2
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
19
6
12
13
1.5
8
17
6
19
2.5
2
23
5
20
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 25 13 6 6 35 - 21 45
2.
Химки
 Заявка 25 13 6 6 40 - 29 45
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 13 5 7 26 - 14 44
4.
Родина Москва
 Заявка 25 11 8 6 39 - 21 41
5.
Арсенал Тула
 25 10 11 4 30 - 18 41
6.
Тюмень
 Заявка 25 10 7 8 28 - 23 37
7.
Нефтехимик
 Заявка 25 10 7 8 25 - 22 37
8.
Алания
 Заявка 25 9 10 6 29 - 30 37
9.
Енисей
 Заявка 25 10 3 12 41 - 34 33
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 8 7 10 25 - 28 31
11.
Торпедо Москва
 Заявка 25 8 7 10 21 - 25 31
12.
Шинник
 Заявка 25 8 7 10 29 - 36 31
13.
Черноморец Нв
 Заявка 25 7 9 9 26 - 29 30
14.
КАМАЗ
 Заявка 25 7 9 9 23 - 26 30
15.
Ленинградец
 Заявка 25 6 8 11 19 - 31 26
16.
Сокол
 Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
17.
Кубань
 Заявка 25 5 7 13 18 - 33 22
18.
Волгарь
 Заявка 25 4 10 11 20 - 34 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 9 1 3 18 - 6 28
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 8 3 2 19 - 8 27
3.
Арсенал Тула
 13 7 5 1 16 - 4 26
4.
Енисей
 Заявка 13 8 1 4 29 - 17 25
5.
Родина Москва
 Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6.
КАМАЗ
 Заявка 12 6 5 1 18 - 9 23
7.
Акрон
 Заявка 13 7 2 4 19 - 11 23
8.
Химки
 Заявка 13 6 5 2 19 - 13 23
9.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
10.
Тюмень
 Заявка 12 6 3 3 17 - 8 21
11.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
13.
Черноморец Нв
 Заявка 13 5 4 4 17 - 12 19
14.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
15.
Сокол
 Заявка 12 4 4 4 11 - 14 16
16.
Кубань
 Заявка 13 3 6 4 11 - 12 15
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 12 1 5 6 8 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
2.
Акрон
 Заявка 12 6 4 2 16 - 10 22
3.
Ленинградец
 Заявка 13 5 3 5 11 - 15 18
4.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
5.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 4 4 8 - 8 16
7.
Тюмень
 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
8.
Арсенал Тула
 12 3 6 3 14 - 14 15
9.
Алания
 Заявка 13 3 6 4 14 - 19 15
10.
Шинник
 Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
11.
Волгарь
 Заявка 13 2 6 5 10 - 14 12
12.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
13.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 4 7 8 - 15 10
14.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15.
Енисей
 Заявка 12 2 2 8 12 - 17 8
16.
Кубань
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 13 1 4 8 5 - 17 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 9
Енисей Ломакин Александр 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 9
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Алания Тарба Заур 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 1 день 23 часа 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Енисей.
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    • Прогнозы 59
    Енисей 57.6% (34)
    X 32.2% (19)
    Алания 10.2% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Алания
    2.51
    2.95
    2.68
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    Прогнозы на матч Енисей - Алания

    Исход игры
    Енисей
    58.3% (35)
    Ничья
    31.7% (19)
    Алания
    10% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (26)
    Меньше
    55.17% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (44)
    Нет
    24.14% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    35% (21)
    1:1 Ничья
    30% (18)
    1:0 Енисей
    15% (9)
    1:2 Алания
    6.7% (4)
    2:0 Енисей
    5% (3)
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