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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 57000
Гамбург
1:0
Конец матча
Санкт-Паули
0'
39' Желтая карточка
Мухайм Миро
45' Желтая карточка
Меткалф Коннор
66' Желтая карточка
Мефферт Йонас
79' Желтая карточка
Салиакас Манолис
1:0
85' Гол
Глацель Роберт
90' Вторая желтая карточка
Салиакас Манолис
1:0
90' Не забитый пенальти
Рейс Людовит
90'+9

Ход матча

39'
Мухайм Миро
 
45'
 
Меткалф Коннор
66'
Мефферт Йонас
 
71'
Сухонен Ансси
Пореба Лукаш
 
78'
 
Аменийдо Этьенн
Эггештайн Йоханнес
79'
 
Салиакас Манолис
85'
Глацель Роберт
(Мухайм Миро)
1:0
86'
Окугава Масая
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
86'
 
Рицка Ларс
Меткалф Коннор
86'
 
Саад Элиас
Кемляйн Алеша
87'
Ван дер Бремпт Игнасе
Мефферт Йонас
 
89'
 
Альберс Андреас
Афолайян Оладапо
90'
Озтунали Левин
Жан-Люк Домпе
 
90'
Немет Ондраш
Глацель Роберт
 
90'
 
Салиакас Манолис
90'
Рейс Людовит
1:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 426 Количество передач 506
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
6
Пореба
Лукаш
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
22
Василь
Никола
4
Немет
Давид
5
Валь
Хауке
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
36
Кемляйн
Алеша
24
Меткалф
Коннор
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
10
Хартель
Марсель
Гамбург
4-3-3
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Гамбург
Санкт-Паули

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
4:3
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
0:4
Б2
0:0
Б
0:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.54
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 19 (1) 0.59
Бенеш Ласло 13 (3) 0.41
Мухайм Миро 5 0.16
Джатта Бейкери 5 0.16
Жан-Люк Домпе 3 0.09
Ферай Иммануэль 3 0.09
Рейс Людовит 3 0.09
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.06
Мефферт Йонас 2 0.06
Пореба Лукаш 1 0.03
Шонлау Себастьян 1 0.03
Хайер Моритц 1 0.03
Хаджикадунич Деннис 1 0.03
Рамос Гильерме 1 0.03
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Сухонен Ансси 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 16 (3) 0.5
Эггештайн Йоханнес 9 0.28
Афолайян Оладапо 7 0.22
Саад Элиас 7 0.22
Ирвайн Джексон 6 0.19
Меткалф Коннор 3 0.09
Салиакас Манолис 2 0.06
Рицка Ларс 2 0.06
Смит Эрик 1 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Треу Филипп 1 0.03
Бухальфа Карло 1 0.03
Кемляйн Алеша 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 10 0
Хайер Моритц 7 1
Хаджикадунич Деннис 7 1
Рамос Гильерме 5 2
Мухайм Миро 6 1
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Ферай Иммануэль 4 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Рейс Людовит 3 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Tim Walter 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Салиакас Манолис 6 1
Саад Элиас 6 1
Смит Эрик 6 0
Меткалф Коннор 6 0
Валь Хауке 3 1
Афолайян Оладапо 4 0
Метс Кароль 1 1
Джигала Адам 2 0
Эггештайн Йоханнес 2 0
Fabian Huerzeler 2 0
Рицка Ларс 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0

Результаты матчей

Гамбург
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)
Санкт-Паули
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

9
6
Гамбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

25
28
Гамбург
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (14)
41% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
19% (6)
41% (13)
Санкт-Паули
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

34
34

Голы по времени матча

Забито

33
25
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
2
6%
3
12%
1-15
6
18%
6
24%
16-30
9
27%
6
24%
31-45
7
21%
4
16%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
7
21%
2
8%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
4
24%
3
15%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
5
25%
61-75
3
18%
9
45%
76-90

Забито

29
31
8 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
17 Не забивали 19
3
10%
4
13%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
2
7%
7
23%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
8
28%
3
10%
61-75
9
31%
8
26%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 9
5
22%
0
0%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
4
17%
6
40%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
6
26%
3
20%
76-90

Забито

62
56
25 В 1-м тайме 29
37 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 21
2 Не забивали 6
5
8%
7
13%
1-15
9
15%
9
16%
16-30
11
18%
13
23%
31-45
11
18%
10
18%
46-60
10
16%
7
13%
61-75
16
26%
10
18%
76-90

Пропущено

40
35
20 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 22
9
23%
3
9%
1-15
6
15%
3
9%
16-30
5
13%
4
11%
31-45
6
15%
7
20%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
9
23%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1
Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2

Результаты матчей

Гамбург
Санкт-Паули

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%

Точный счет

2:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 41%
1
10 раз 31%
3
5 раз 16%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
7 раз 22%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
10
6
5
11
2.5
5
11
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
10
6
1.5
9
7
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
2
0.5
Больше Меньше
26
6
20
12
1.5
19
13
7
25
2.5
7
25
2
30
3.5
3
29
1
31
4.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 32 16 7 9 60 - 42 55
5.
Карлсруэ
 31 13 10 8 62 - 45 49
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Гройтер Фюрт
 31 13 6 12 45 - 46 45
9.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
12.
Магдебург
 31 9 10 12 43 - 47 37
13.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
14.
Айнтрахт Бр
 31 10 4 17 33 - 45 34
15.
Кайзерслаутерн
 31 9 6 16 49 - 60 33
16.
Веен Висбаден
 31 8 8 15 35 - 46 32
17.
Ганза
 31 9 4 18 27 - 51 31
18.
Оснабрюк
 31 5 10 16 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
7.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 16 6 5 5 27 - 23 23
11.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 15 4 5 6 17 - 22 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
8.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
9.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
10.
Карлсруэ
 15 4 5 6 23 - 24 17
11.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
12.
Гройтер Фюрт
 16 4 3 9 17 - 29 15
13.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
14.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
15.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 13
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Весь список
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    • 62'
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Меткалф Коннор получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Мухайм Миро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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