Тур: 32. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 57000
1:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаМухайм Миро
45' Желтая карточкаМеткалф Коннор
66' Желтая карточкаМефферт Йонас
79' Желтая карточкаСалиакас Манолис
1:0
85' ГолГлацель Роберт
90' Вторая желтая карточкаСалиакас Манолис
1:0
90' Не забитый пенальтиРейс Людовит
90'+9
Ход матча
39'
45'
66'
79'
85'
1:0
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
426 Количество передач 506
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
28
Мухайм
Миро
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
14 Рейс ЛюдовитЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
История личных встреч
Гамбург
Санкт-Паули
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.54
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|19 (1)
|0.59
|Бенеш Ласло
|13 (3)
|0.41
|Мухайм Миро
|5
|0.16
|Джатта Бейкери
|5
|0.16
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.09
|Ферай Иммануэль
|3
|0.09
|Рейс Людовит
|3
|0.09
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.06
|Мефферт Йонас
|2
|0.06
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|Шонлау Себастьян
|1
|0.03
|Хайер Моритц
|1
|0.03
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|Рамос Гильерме
|1
|0.03
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Сухонен Ансси
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|16 (3)
|0.5
|Эггештайн Йоханнес
|9
|0.28
|Афолайян Оладапо
|7
|0.22
|Саад Элиас
|7
|0.22
|Ирвайн Джексон
|6
|0.19
|Меткалф Коннор
|3
|0.09
|Салиакас Манолис
|2
|0.06
|Рицка Ларс
|2
|0.06
|Смит Эрик
|1
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Треу Филипп
|1
|0.03
|Бухальфа Карло
|1
|0.03
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|10
|0
|Хайер Моритц
|7
|1
|Хаджикадунич Деннис
|7
|1
|Рамос Гильерме
|5
|2
|Мухайм Миро
|6
|1
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|6
|1
|Саад Элиас
|6
|1
|Смит Эрик
|6
|0
|Меткалф Коннор
|6
|0
|Валь Хауке
|3
|1
|Афолайян Оладапо
|4
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0
|Fabian Huerzeler
|2
|0
|Рицка Ларс
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
6% (1)
31% (5)
Санкт-Паули
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
9
6
Гамбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
25
28
Гамбург
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (14)
41% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
19% (6)
41% (13)
Санкт-Паули
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
34
34
Голы по времени матча
Забито
33
25
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
2
6%
3
12%
1-15
6
18%
6
24%
16-30
9
27%
6
24%
31-45
7
21%
4
16%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
7
21%
2
8%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
4
24%
3
15%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
5
25%
61-75
3
18%
9
45%
76-90
Забито
29
31
8 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
17 Не забивали 19
3
10%
4
13%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
2
7%
7
23%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
8
28%
3
10%
61-75
9
31%
8
26%
76-90
Пропущено
23
15
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 9
5
22%
0
0%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
4
17%
6
40%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
6
26%
3
20%
76-90
Забито
62
56
25 В 1-м тайме 29
37 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 21
2 Не забивали 6
5
8%
7
13%
1-15
9
15%
9
16%
16-30
11
18%
13
23%
31-45
11
18%
10
18%
46-60
10
16%
7
13%
61-75
16
26%
10
18%
76-90
Пропущено
40
35
20 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 22
9
23%
3
9%
1-15
6
15%
3
9%
16-30
5
13%
4
11%
31-45
6
15%
7
20%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
9
23%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1
Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2
Результаты матчей
Гамбург
Санкт-Паули
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
Точный счет
2:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 41%
1
10 раз 31%
3
5 раз 16%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
7 раз 22%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
106
106
511
511
115
214
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
106
97
214
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
302
Больше Меньше
266
2012
1913
725
725
230
329
131
230
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|13
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7