  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 40336
Фортуна
3:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
1:0
34' Гол
Вермейж Винсент
45' Желтая карточка
Маркес Иван
2:0
45' Гол
Вермейж Винсент
2:1
56' Гол
Маркес Иван
62' Желтая карточка
Jannik Hofmann
3:1
72' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
90'+5
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
20
Сиберт
Джамиль
19
Ийоха
Эммануэль
23
Аппелькамп
Синта
4
Танака
Ао
6
Энгельхардт
Янник
31
Зоботка
Марсель
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
19
Хюбнер
Флориан
44
Ельч
Финн
27
Браун
Натаниэль
43
Jannik
Hofmann
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
14
Голлер
Беньямин
20
Андерссон
Себастьян
36
Шлаймер
Лукас
Фортуна
4-5-1
Нюрнберг
4-4-2

История личных встреч

Фортуна
Нюрнберг

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

21 матч

28.6%
9.5%
61.9%
6 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед

История матчей

Б2
0:5
Б2
2:0
К
1:1
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
1:1
К
5:1
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:0

Голы

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

0.89
1.33

Среднее время на гол

101
67

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.56

Среднее время на гол

51
57

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.43

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

65
63

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 18 (4) 0.56
Вермейж Винсент 12 (1) 0.38
Танака Ао 7 0.22
Клаус Феликс 6 0.19
Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0.13
Аппелькамп Синта 3 0.09
Энгельхардт Янник 3 0.09
Нимиц Йона 3 0.09
Де Вейс Йорди 2 0.06
Мустафа Сулиман 2 0.06
Циммерман Маттиас 1 0.03
Ястржембски Деннис 1 0.03
Ийоха Эммануэль 1 0.03
Сиберт Джамиль 1 0.03
Гинчек Даниэль 1 0.03
Хоффманн Андре 1 0.03
Учино Такаси 1 0.03
Николя Гавори 0 0
Зоботка Марсель 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узун Кан 15 (3) 0.47
Шлаймер Лукас 4 0.13
Окунуки Кандзи 3 0.09
Кастроп Йенс 3 0.09
Хандверкер Тим 2 (1) 0.06
Андерссон Себастьян 2 0.06
Голлер Беньямин 2 0.06
Хаяси Даити 2 0.06
Маркес Иван 2 0.06
Гиамера Ян 1 0.03
Лохкемпер Феликс 1 0.03
Флик Флориан 1 0.03
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Клаус Феликс 5 0
Де Вейс Йорди 5 0
Цолис Христос 5 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 5 0
Сиберт Джамиль 5 0
Вермейж Винсент 4 0
Ийоха Эммануэль 4 0
Циммерман Маттиас 2 1
Учино Такаси 3 0
Николя Гавори 3 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Куарши Джошуа 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Обердорф Тим 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 11 2
Хорн Яннес 9 0
Маркес Иван 7 1
Гиамера Ян 6 0
Хунгбо Джозеф 4 1
Флик Флориан 5 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Узун Кан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Ельч Финн 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Думан Тайлан 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Филь Кристиан 1 0
Андерссон Себастьян 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Jannik Hofmann 1 0

Результаты матчей

Фортуна
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Нюрнберг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
11
Фортуна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Нюрнберг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
18

Упущенные победы

36
16
Фортуна
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
Нюрнберг
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

14
21

Упущенные победы

42
27

Голы по времени матча

Забито

29
21
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
10%
3
14%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
4
14%
7
33%
31-45
8
28%
2
10%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
3
10%
4
19%
76-90

Пропущено

19
33
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
21%
3
9%
1-15
5
26%
5
15%
16-30
2
11%
6
18%
31-45
5
26%
6
18%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
1
5%
9
27%
76-90

Забито

39
17
16 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
6
15%
1
6%
1-15
2
5%
2
12%
16-30
8
21%
3
18%
31-45
7
18%
5
29%
29%
46-60
8
21%
3
18%
61-75
8
21%
3
18%
76-90

Пропущено

18
28
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
0
0%
4
14%
1-15
4
22%
2
7%
16-30
5
28%
10
36%
31-45
4
22%
3
11%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
3
17%
6
21%
76-90

Забито

68
38
29 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 9
9
13%
4
11%
1-15
8
12%
3
8%
16-30
12
18%
10
26%
31-45
15
22%
7
18%
46-60
13
19%
7
18%
61-75
11
16%
7
18%
76-90

Пропущено

37
61
20 В 1-м тайме 30
17 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 27
4
11%
7
11%
1-15
9
24%
7
11%
16-30
7
19%
16
26%
31-45
9
24%
9
15%
46-60
4
11%
7
11%
61-75
4
11%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0
Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0
Нюрнберг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4
Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0

Результаты матчей

Фортуна
Нюрнберг

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:5
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
6
10
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
12
4
1.5
5
11
8
8
2.5
3
13
4
12
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
23
9
19
13
1.5
11
21
12
20
2.5
5
27
6
26
3.5
3
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 32 16 7 9 60 - 42 55
5.
Карлсруэ
 31 13 10 8 62 - 45 49
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Гройтер Фюрт
 31 13 6 12 45 - 46 45
9.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
12.
Магдебург
 31 9 10 12 43 - 47 37
13.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
14.
Айнтрахт Бр
 31 10 4 17 33 - 45 34
15.
Кайзерслаутерн
 31 9 6 16 49 - 60 33
16.
Веен Висбаден
 31 8 8 15 35 - 46 32
17.
Ганза
 31 9 4 18 27 - 51 31
18.
Оснабрюк
 31 5 10 16 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
7.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 16 6 5 5 27 - 23 23
11.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 15 4 5 6 17 - 22 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
8.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
9.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
10.
Карлсруэ
 15 4 5 6 23 - 24 17
11.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
12.
Гройтер Фюрт
 16 4 3 9 17 - 29 15
13.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
14.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
15.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 13
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Весь список
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