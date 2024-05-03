Тур: 32. Стадион: Эсприт-Арена. Зрители: 40336
0'
1:0
34' ГолВермейж Винсент
45' Желтая карточкаМаркес Иван
2:0
45' ГолВермейж Винсент
2:1
56' ГолМаркес Иван
62' Желтая карточкаJannik Hofmann
3:1
72' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
90'+5
Ход матча
34'
45'
45'
2:0
46'
56'
2:1
62'
72'
Статистика матча
-
18 Удары по воротам 8
-
10 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
502 Количество передач 409
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
17
Кастроп
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Узун КанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна
Нюрнберг
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
21 матч
28.6%
9.5%
61.9%
6 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
0.89
1.33
Среднее время на гол
101
67
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.56
Среднее время на гол
51
57
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.38
1.43
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
65
63
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|18 (4)
|0.56
|Вермейж Винсент
|12 (1)
|0.38
|Танака Ао
|7
|0.22
|Клаус Феликс
|6
|0.19
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|0.13
|Аппелькамп Синта
|3
|0.09
|Энгельхардт Янник
|3
|0.09
|Нимиц Йона
|3
|0.09
|Де Вейс Йорди
|2
|0.06
|Мустафа Сулиман
|2
|0.06
|Циммерман Маттиас
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.03
|Сиберт Джамиль
|1
|0.03
|Гинчек Даниэль
|1
|0.03
|Хоффманн Андре
|1
|0.03
|Учино Такаси
|1
|0.03
|Николя Гавори
|0
|0
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узун Кан
|15 (3)
|0.47
|Шлаймер Лукас
|4
|0.13
|Окунуки Кандзи
|3
|0.09
|Кастроп Йенс
|3
|0.09
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.06
|Андерссон Себастьян
|2
|0.06
|Голлер Беньямин
|2
|0.06
|Хаяси Даити
|2
|0.06
|Маркес Иван
|2
|0.06
|Гиамера Ян
|1
|0.03
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.03
|Флик Флориан
|1
|0.03
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Клаус Феликс
|5
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Цолис Христос
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|5
|0
|Сиберт Джамиль
|5
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Ийоха Эммануэль
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|1
|Учино Такаси
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Куарши Джошуа
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|11
|2
|Хорн Яннес
|9
|0
|Маркес Иван
|7
|1
|Гиамера Ян
|6
|0
|Хунгбо Джозеф
|4
|1
|Флик Флориан
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Узун Кан
|4
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Ельч Финн
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Андерссон Себастьян
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
|Jannik Hofmann
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Нюрнберг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
6
11
Фортуна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Нюрнберг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
18
Упущенные победы
36
16
Фортуна
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
Нюрнберг
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
21
Упущенные победы
42
27
Голы по времени матча
Забито
29
21
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
10%
3
14%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
4
14%
7
33%
31-45
8
28%
2
10%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
3
10%
4
19%
76-90
Пропущено
19
33
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
21%
3
9%
1-15
5
26%
5
15%
16-30
2
11%
6
18%
31-45
5
26%
6
18%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
1
5%
9
27%
76-90
Забито
39
17
16 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
6
15%
1
6%
1-15
2
5%
2
12%
16-30
8
21%
3
18%
31-45
7
18%
5
29%
29%
46-60
8
21%
3
18%
61-75
8
21%
3
18%
76-90
Пропущено
18
28
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
0
0%
4
14%
1-15
4
22%
2
7%
16-30
5
28%
10
36%
31-45
4
22%
3
11%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
3
17%
6
21%
76-90
Забито
68
38
29 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 9
9
13%
4
11%
1-15
8
12%
3
8%
16-30
12
18%
10
26%
31-45
15
22%
7
18%
46-60
13
19%
7
18%
61-75
11
16%
7
18%
76-90
Пропущено
37
61
20 В 1-м тайме 30
17 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 27
4
11%
7
11%
1-15
9
24%
7
11%
16-30
7
19%
16
26%
31-45
9
24%
9
15%
46-60
4
11%
7
11%
61-75
4
11%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0
Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0
Нюрнберг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4
Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0
Результаты матчей
Фортуна
Нюрнберг
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:5
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:5
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
106
79
610
412
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
124
511
88
313
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
239
1913
1121
1220
527
626
329
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|13
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7