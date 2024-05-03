Тур: 28. Стадион: Ceres Park. Зрители: 6470 Главный судья: Jonas Hansen
1:3
Конец матча
0'
0:1
10' ГолОсман Ибрагим
17' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
27' Желтая карточкаFrederik Brandhof
0:2
28' ГолСкьеллеруп Андреас
45' Желтая карточкаПикок-Фаррелл Бэйли
54' Желтая карточкаФресе Мартин
0:3
84' ГолХардер Конрад
86' Желтая карточкаСертдемир Зидан
1:3
90' ГолКнудсен Магнус
90'+6
Ход матча
10'
0:1
28'
54'
84'
0:3
86'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 8
-
12 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
380 Количество передач 450
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
33
Luka
Callo
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Luka CalloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
-
13 Серра ЯнниПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
-
23 Tobias Bach
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Норшелланн
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.3%
53.8%
3.9%
11 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
30.8%
3.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед
30 матчей
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 12 ничьих 19 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
56 матчей
35.7%
23.2%
41.1%
20 побед 13 ничьих 23 победы
Первый тайм
19.6%
46.4%
34%
11 побед 26 ничьих 19 побед
Второй тайм
30.4%
32.1%
37.5%
17 побед 18 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
40
42
Голов в среднем за матч
1.38
1.56
Среднее время на гол
65
57
Всего голов
51
42
Голов в среднем за матч
1.89
1.45
Среднее время на гол
47
62
Всего голов
91
84
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Тотал матчей
2.5
53
Больше 95%
Меньше 5%
3
41
Больше 73%
Меньше 27%
15
28
Больше 50%
Меньше 50%
28
23
Больше 41%
Меньше 59%
33
14
Больше 25%
Меньше 75%
42
8
Больше 14%
Меньше 86%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
Среднее время на гол
55
60
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|0.43
|Бех Тобиас
|6
|0.21
|Кнудсен Магнус
|3
|0.11
|Беихмо Феликс
|2
|0.07
|Серра Янни
|2
|0.07
|Поульсен Николай
|2
|0.07
|Тингагер Фредерик
|2
|0.07
|Каль Эрик
|1
|0.04
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.04
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Tobias Anker
|1
|0.04
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.04
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|0.32
|Скьеллеруп Андреас
|7 (1)
|0.25
|Осман Ибрагим
|5
|0.18
|Фресе Мартин
|4
|0.14
|Нуама Эрнест
|4
|0.14
|Хардер Конрад
|4
|0.14
|Тверсков Йеппе
|3
|0.11
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.11
|Антман Оливер
|3
|0.11
|Свенссон Даниэль
|2
|0.07
|Хансен Мадс
|2
|0.07
|Хансен Киан
|1
|0.04
|Вилладсен Оливер
|1
|0.04
|Нагало Адамо
|1
|0.04
|Доржелес Марио
|1
|0.04
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Каль Эрик
|7
|0
|Кнудсен Магнус
|6
|0
|Frederik Brandhof
|4
|1
|Якоб Андерсен
|4
|0
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|2
|1
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|Линкс Гифт
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Tobias Anker
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Уве Реслер
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Акото Михаэль
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Бек Юлиус Эскелунд
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|7
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Нагало Адамо
|4
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Сертдемир Зидан
|2
|0
|Johannes Hoff Thorup
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Норшелланн
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
10
3
АГФ Орхус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Норшелланн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
12
30
АГФ Орхус
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Норшелланн
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
22
33
Голы по времени матча
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
1
6%
5
24%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
7
41%
6
29%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
1
5%
5
31%
61-75
6
30%
3
19%
76-90
Забито
17
30
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
12%
3
10%
1-15
2
12%
6
20%
16-30
3
18%
3
10%
31-45
2
12%
6
20%
46-60
4
24%
5
17%
61-75
4
24%
7
23%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
15%
2
15%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
3
23%
76-90
Забито
34
51
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
5
15%
4
8%
1-15
4
12%
9
18%
16-30
5
15%
6
12%
31-45
3
9%
11
22%
46-60
6
18%
8
16%
61-75
11
32%
13
25%
76-90
Пропущено
40
29
19 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
5
13%
3
10%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
9
23%
5
17%
31-45
8
20%
5
17%
46-60
4
10%
5
17%
61-75
9
23%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0
Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0
Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0
Результаты матчей
АГФ Орхус
Норшелланн
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
2
11 раз 39%
0
4 раза 14%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
3
7 раз 25%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
59
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
68
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
217
1117
1414
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|8
|3
|52 - 26
|56
|2.
|28
|15
|8
|5
|52 - 28
|53
|3.
|27
|16
|4
|7
|54 - 31
|52
|4.
|27
|16
|4
|7
|49 - 33
|52
|5.
|28
|9
|11
|8
|35 - 39
|38
|6.
|27
|9
|5
|13
|34 - 38
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|30 - 13
|29
|2.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|5.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|2.
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|5.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|11
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (7)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8