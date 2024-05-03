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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 6470 Главный судья: Jonas Hansen
АГФ Орхус
1:3
Конец матча
Норшелланн
0'
0:1
10' Гол
Осман Ибрагим
17' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
27' Желтая карточка
Frederik Brandhof
0:2
28' Гол
Скьеллеруп Андреас
45' Желтая карточка
Пикок-Фаррелл Бэйли
54' Желтая карточка
Фресе Мартин
0:3
84' Гол
Хардер Конрад
86' Желтая карточка
Сертдемир Зидан
1:3
90' Гол
Кнудсен Магнус
90'+6

Ход матча

10'
0:1
Осман Ибрагим
17'
Мадсен Мадс Эмиль
 
27'
Frederik Brandhof
 
28'
0:2
Скьеллеруп Андреас
32'
 
Хардер Конрад
Ингвартсен Маркус
45'
Пикок-Фаррелл Бэйли
 
52'
Андерсон Микаэль
Frederik Brandhof
 
52'
Каль Эрик
Кнустер Матс
 
54'
 
Фресе Мартин
69'
Tobias Bach
Линкс Гифт
 
69'
Бех Тобиас
Поульсен Николай
 
70'
 
Антман Оливер
Осман Ибрагим
70'
 
Беньямин Нюгрен
Хансен Мадс
82'
 
Сертдемир Зидан
Скьеллеруп Андреас
83'
 
Хэй Лукас
Свенссон Даниэль
83'
Серра Янни
Якоб Андерсен
 
84'
0:3
Хардер Конрад
(Антман Оливер)
86'
 
Сертдемир Зидан
90'
Кнудсен Магнус
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 8
  • 12 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 380 Количество передач 450
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
33
Luka
Callo
3
Кнустер
Матс
4
Tobias
Anker
26
Якоб
Андерсен
11
Линкс
Гифт
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
29
Frederik
Brandhof
15
Кнудсен
Магнус
9
Мортенсен
Патрик
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
39
Нагало
Адамо
4
Хансен
Киан
5
Фресе
Мартин
11
Хансен
Мадс
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
АГФ Орхус
3-4-2-1
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Норшелланн

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.3%
53.8%
3.9%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
30.8%
3.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед

30 матчей

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

56 матчей

35.7%
23.2%
41.1%
20 побед 13 ничьих 23 победы

Первый тайм

19.6%
46.4%
34%
11 побед 26 ничьих 19 побед

Второй тайм

30.4%
32.1%
37.5%
17 побед 18 ничьих 21 победа

История матчей

СД
7:2
К
1:0
К
2:3
СД
0:0
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:1
К
0:2
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Голы

Всего голов

40
42

Голов в среднем за матч

1.38
1.56

Среднее время на гол

65
57

Всего голов

51
42

Голов в среднем за матч

1.89
1.45

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

91
84

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Тотал матчей

2.5
53
Больше 95%
Меньше 5%
3
41
Больше 73%
Меньше 27%
15
28
Больше 50%
Меньше 50%
28
23
Больше 41%
Меньше 59%
33
14
Больше 25%
Меньше 75%
42
8
Больше 14%
Меньше 86%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
54

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 12 (3) 0.43
Бех Тобиас 6 0.21
Кнудсен Магнус 3 0.11
Беихмо Феликс 2 0.07
Серра Янни 2 0.07
Поульсен Николай 2 0.07
Тингагер Фредерик 2 0.07
Каль Эрик 1 0.04
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Tobias Anker 1 0.04
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.04
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Акото Михаэль 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 9 (2) 0.32
Скьеллеруп Андреас 7 (1) 0.25
Осман Ибрагим 5 0.18
Фресе Мартин 4 0.14
Нуама Эрнест 4 0.14
Хардер Конрад 4 0.14
Тверсков Йеппе 3 0.11
Беньямин Нюгрен 3 0.11
Антман Оливер 3 0.11
Свенссон Даниэль 2 0.07
Хансен Мадс 2 0.07
Хансен Киан 1 0.04
Вилладсен Оливер 1 0.04
Нагало Адамо 1 0.04
Доржелес Марио 1 0.04
Диоманде Мохаммед 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Каль Эрик 7 0
Кнудсен Магнус 6 0
Frederik Brandhof 4 1
Якоб Андерсен 4 0
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 2 1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Линкс Гифт 3 0
Бех Тобиас 3 0
Tobias Anker 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Уве Реслер 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Акото Михаэль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Бек Юлиус Эскелунд 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 7 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Нагало Адамо 4 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 3 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Хэй Лукас 2 0
Сертдемир Зидан 2 0
Johannes Hoff Thorup 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Антман Оливер 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Норшелланн
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

10
3
АГФ Орхус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Норшелланн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

12
30
АГФ Орхус
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Норшелланн
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

22
33

Голы по времени матча

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
1
6%
5
24%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
7
41%
6
29%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
1
5%
5
31%
61-75
6
30%
3
19%
76-90

Забито

17
30
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
12%
3
10%
1-15
2
12%
6
20%
16-30
3
18%
3
10%
31-45
2
12%
6
20%
46-60
4
24%
5
17%
61-75
4
24%
7
23%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
15%
2
15%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
3
23%
76-90

Забито

34
51
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
5
15%
4
8%
1-15
4
12%
9
18%
16-30
5
15%
6
12%
31-45
3
9%
11
22%
46-60
6
18%
8
16%
61-75
11
32%
13
25%
76-90

Пропущено

40
29
19 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
5
13%
3
10%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
9
23%
5
17%
31-45
8
20%
5
17%
46-60
4
10%
5
17%
61-75
9
23%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0
Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0
Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0

Результаты матчей

АГФ Орхус
Норшелланн

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
2
11 раз 39%
0
4 раза 14%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
3
7 раз 25%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
21
7
11
17
1.5
14
14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 27 16 8 3 52 - 26 56
2.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
3.
Копенгаген
 27 16 4 7 54 - 31 52
4.
Мидтьюлланн
 27 16 4 7 49 - 33 52
5.
АГФ Орхус
 28 9 11 8 35 - 39 38
6.
Силькеборг
 27 9 5 13 34 - 38 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 27 9 7 11 33 - 41 34
2.
Раннерс
 27 8 10 9 36 - 43 34
3.
Оденсе
 27 6 8 13 29 - 40 26
4.
Люнгбю
 27 6 8 13 32 - 49 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 27 4 6 17 24 - 54 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
3.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 14 6 3 5 20 - 15 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 14 4 7 3 21 - 18 19
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 13 1 2 10 11 - 31 5
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 14 8 5 1 26 - 14 29
2.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 14 4 5 5 18 - 23 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 11
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
Силькеборг Линд Александр 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Оденсе Кёлер Свен 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6470 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 96'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Шанс! Серра Янни из команды АГФ Орхус пробил головой, но мимо
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 90'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 90'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 89'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 88'
      Tobias Bach наказан за толчок Вилладсен Оливер
    • 87'
      Хардер Конрад пробует нанести удар издали, но Бэйли Пикок-Фаррелл держит все под контролем
    • 87'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 86'
      Сертдемир Зидан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 86'
      Судья сигнализирует, что Сертдемир Зидан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
    • 86'
      Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Хардер Конрад удалось забить из легкой позиции.
    • 85'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 84'
      Фресе Мартин сделал ключевой пас для гола!
    • 84'
      Антман Оливер сделал результативную передачу.
    • 84'
      Г О О О О Л - Хардер Конрад забивает с левой ноги!
    • 84'
      Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 84'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 83'
      Кнудсен Магнус из команды АГФ Орхус разыграл угловой с левого угла.
    • 83'
      Тактическая замена. Jacob Andersen уходит с поля и его заменяет Серра Янни
    • 83'
      Тактическая замена. Свенссон Даниэль уходит с поля и его заменяет Хэй Лукас
    • 82'
      Тактическая замена. Скьеллеруп Андреас уходит с поля и его заменяет Сертдемир Зидан
    • 82'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 81'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 81'
      Хардер Конрад наказан за толчок Jacob Andersen
    • 80'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 79'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 79'
      Кнудсен Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 78'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Андерсон Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 78'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Антман Оливер наказан за толчок Tobias Bach
    • 77'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 76'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Судья сигнализирует, что Нагало Адамо из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
    • 75'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 74'
      Свенссон Даниэль наказан за толчок Тобиас Бех
    • 73'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 73'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 72'
      Оооо... вот это был удар! Тобиас Бех должен был забить с этой позиции.
    • 72'
      Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 72'
      АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 72'
      Jacob Andersen из команды АГФ Орхус заходит слишком далеко, он валит Хардер Конрад.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 71'
      Тобиас Бех не смог попасть в створ ударом издали
    • 70'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 70'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 70'
      Тактическая замена. Осман Ибрагим уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • 69'
      Тактическая замена. Поульсен Николай уходит с поля и его заменяет Тобиас Бех
    • 69'
      Тактическая замена. Линкс Гифт уходит с поля и его заменяет Tobias Bach
    • 69'
      Линкс Гифт не смог попасть в створ ударом издали
    • 68'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Мортенсен Патрик пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 67'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 65'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Линкс Гифт.
    • 65'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 65'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 65'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 64'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 63'
      Tobias Anker наказан за толчок Осман Ибрагим
    • 63'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 62'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 61'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Пикок-Фаррелл Бэйли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 60'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 60'
      Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 59'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Вилладсен Оливер успешно блокирует удар.
    • 58'
      Линкс Гифт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 56'
      Luka Calloe из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Линкс Гифт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 56'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 56'
      Кнудсен Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 55'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Фресе Мартин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 54'
      Безумный фол. Фресе Мартин грубо играет против соперника. Пострадал Кнудсен Магнус
    • 53'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 53'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Тактическая замена. Кнустер Матс уходит с поля и его заменяет Каль Эрик
    • 52'
      Тактическая замена. Фредерик Брандоф уходит с поля и его заменяет Андерсон Микаэль
    • 52'
      Кнустер Матс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 50'
      Jacob Andersen наказан за толчок Осман Ибрагим
    • 49'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус опасно и грубо сыграл. Хардер Конрад пострадал.
    • 49'
      Свенссон Даниэль успешно блокирует удар.
    • 49'
      Фредерик Брандоф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Фредерик Брандоф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 46'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч АГФ Орхус 1:3 Норшелланн онлайн

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