Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Байер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Оооо... вот это был удар! Бебу Ила должен был забить с этой позиции.

41' Бебу Ила нанес удар головой, но Петер Гулачи спокойно отбил мяч.

41' Стах Антон из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол РБ Лейпциг будет все-таки засчитан.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для РБ Лейпциг

39' Команда РБ Лейпциг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' Кабак Озан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хорошую попытку сделал Крамарич Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Стах Антон из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Крамарич Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Ольмо Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

32' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Опенда Лои выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Бебу Ила из команды Хоффенхайм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Крамарич Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

23' Крамарич Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

21' Крамарич Андрей пробует нанести удар издали, но Петер Гулачи держит все под контролем

21' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

18' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Симонс Хави навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Оооо... вот это был удар! Симонс Хави должен был забить с этой позиции.

17' Симонс Хави пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

16' Ольмо Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Ох, нехорошо это выглядит. Шлагер Ксавер получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Шлагер Ксавер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

9' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Прёмель Гриша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

6' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

5' Опенда Лои оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Бебу Ила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бебу Ила из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру