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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 25066 Главный судья: Осмерс Харм
Хоффенхайм
1:1
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
0:1
38' Гол
Шешко Беньямин
55' Желтая карточка
Симонс Хави
69' Желтая карточка
Кабак Озан
72' Вторая желтая карточка
Симонс Хави
86' Желтая карточка
Раум Давид
1:1
90' Гол
Крамарич Андрей
90'+6

Ход матча

16'
 
Зайвальд Николас
Шлагер Ксавер
38'
0:1
Шешко Беньямин
(Раум Давид)
55'
 
Симонс Хави
59'
 
Баумгартнер Кристоф
Шешко Беньямин
67'
Журасек Давид
Байер Максимилиан
 
69'
Кабак Озан
 
72'
 
Симонс Хави
77'
 
Кампль Кевин
Айдара Амаду
77'
 
Симакан Мохамед
Ольмо Дани
77'
 
Поульсен Юссуф
Опенда Лои
79'
Бишоф Том
Стах Антон
 
79'
Моэрстедт Макс
Кабак Озан
 
86'
 
Раум Давид
90'
Крамарич Андрей
(Бюльтер Мариус)
1:1
90'
Конте Бамбасе
Бебу Ила
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 585 Количество передач 474
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Хоффенхайм 7.7% (10)
X 12.3% (16)
РБ Лейпциг 80% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
16
Стах
Антон
27
Крамарич
Андрей
21
Бюльтер
Мариус
9
Бебу
Ила
14
Байер
Максимилиан
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Ольмо
Дани
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
Хоффенхайм
3-5-2
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

17 матчей

17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б
3:1
Б
1:0
К
3:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
1:1
К
2:0
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:0
Б
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.76
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байер Максимилиан 13 0.41
Крамарич Андрей 12 (5) 0.38
Вегхорст Ваут 7 (1) 0.22
Бебу Ила 5 0.16
Прёмель Гриша 4 0.13
Сков Роберт 3 0.09
Кабак Озан 3 0.09
Кадержабек Павел 2 0.06
Стах Антон 2 0.06
Брукс Джон 2 0.06
Гриллич Флориан 1 0.03
Бюльтер Мариус 1 0.03
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Журасек Давид 0 0
Бишоф Том 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 24 (2) 0.75
Шешко Беньямин 12 0.38
Симонс Хави 7 0.22
Поульсен Юссуф 5 0.16
Баумгартнер Кристоф 5 0.16
Ольмо Дани 4 0.13
Раум Давид 2 0.06
Симакан Мохамед 2 0.06
Форсберг Эмиль 2 0.06
Айдара Амаду 2 0.06
Вернер Тимо 2 (1) 0.06
Хенрихс Бенджамин 1 0.03
Кампль Кевин 1 0.03
Клостерманн Лукас 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 10 1
Прёмель Гриша 8 1
Брукс Джон 6 1
Кадержабек Павел 7 0
Акпогума Кевин 7 0
Гриллич Флориан 7 0
Тохумджу Умут 5 0
Вегхорст Ваут 4 0
Стах Антон 4 0
Бюльтер Мариус 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Крамарич Андрей 3 0
Бебу Ила 3 0
Фогт Кевин 2 0
Сков Роберт 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Байер Максимилиан 1 0
Филипп Лука 1 0
Журасек Давид 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
Дрекслер Тим 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонс Хави 9 1
Симакан Мохамед 8 0
Шлагер Ксавер 7 0
Раум Давид 6 0
Айдара Амаду 5 0
Розе Марко 4 0
Опенда Лои 4 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 3 0
Орбан Вилли 2 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
РБ Лейпциг
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

13
10
Хоффенхайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
РБ Лейпциг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

20
36
Хоффенхайм
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
РБ Лейпциг
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

31
13

Упущенные победы

33
46

Голы по времени матча

Забито

27
33
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
11%
3
9%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
6
22%
6
18%
31-45
6
22%
7
21%
46-60
3
11%
9
27%
61-75
5
19%
5
15%
76-90

Пропущено

29
27
17 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
2
7%
2
7%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
10
34%
5
19%
31-45
1
3%
5
19%
46-60
3
10%
6
22%
61-75
8
28%
5
19%
76-90

Забито

29
38
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
6
21%
8
21%
1-15
6
21%
5
13%
16-30
3
10%
6
16%
31-45
3
10%
6
16%
46-60
5
17%
6
16%
61-75
6
21%
7
18%
76-90

Пропущено

35
12
10 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
5
14%
1
8%
16-30
5
14%
4
33%
31-45
8
23%
2
17%
46-60
10
29%
2
17%
61-75
7
20%
1
8%
76-90

Забито

56
71
28 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 40
16 Забивали первыми 18
3 Не забивали 4
9
16%
11
15%
1-15
10
18%
8
11%
16-30
9
16%
12
17%
31-45
9
16%
13
18%
46-60
8
14%
15
21%
61-75
11
20%
12
17%
76-90

Пропущено

64
39
27 В 1-м тайме 18
37 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 12
31 Не пропускали 23
2
3%
4
10%
1-15
10
16%
5
13%
16-30
15
23%
9
23%
31-45
9
14%
7
18%
46-60
13
20%
8
21%
61-75
15
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4
РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1

Результаты матчей

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

Точный счет

1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:3
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:3
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:1
5 раз 16%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
3
9 раз 28%
2
6 раз 19%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
10 раз 31%
3
7 раз 22%
1
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
13
3
5
11
2.5
7
9
1
15
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
1
9
7
1.5
10
6
5
11
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
28
4
16
16
1.5
23
9
10
22
2.5
13
19
1
31
3.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 31 25 6 0 77 - 22 81
2.
Бавария
 Заявка 31 22 3 6 89 - 38 69
3.
Штутгарт
 Заявка 31 20 4 7 70 - 38 64
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 19 6 7 74 - 36 63
5.
Боруссия Д
 Заявка 31 16 9 6 59 - 39 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 12 8 47 - 42 45
7.
Фрайбург
 Заявка 31 11 7 13 43 - 55 40
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 31 10 9 12 48 - 52 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 31 9 10 12 44 - 52 37
11.
Вердер
 Заявка 31 10 7 14 41 - 50 37
12.
Вольфсбург
 Заявка 31 9 7 15 37 - 51 34
13.
Боруссия М
 Заявка 31 7 11 13 53 - 60 32
14.
Унион Берлин
 Заявка 31 8 6 17 26 - 50 30
15.
Бохум
 Заявка 31 6 12 13 37 - 62 30
16.
Майнц
 Заявка 31 5 13 13 32 - 49 28
17.
Кёльн
 Заявка 31 4 11 16 24 - 54 23
18.
Дармштадт
 Заявка 31 3 8 20 30 - 73 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
11.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
12.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
13.
Майнц
 Заявка 16 5 5 6 20 - 18 20
14.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
15.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
16.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
11.
Хайденхайм
 Заявка 16 3 6 7 19 - 28 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Унион Берлин
 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 35 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Бохум Лосилья Антони 10
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Хоффенхайм: 55%, РБ Лейпциг: 45%.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25066 болельщиков
  • 96'
    Конте Бамбасе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Игрок из команды РБ Лейпциг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 95'
    Поульсен Юссуф выиграл воздушное противоборство у Кадержабек Павел.
  • 95'
    Бишоф Том пробует нанести удар издали, но Петер Гулачи держит все под контролем
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Хоффенхайм 7.7% (10)
    X 12.3% (16)
    РБ Лейпциг 80% (104)
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