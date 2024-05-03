Тур: 32. Стадион: Презеро Арена. Зрители: 25066 Главный судья: Осмерс Харм
1:1
Конец матча
0'
0:1
38' ГолШешко Беньямин
55' Желтая карточкаСимонс Хави
69' Желтая карточкаКабак Озан
72' Вторая желтая карточкаСимонс Хави
86' Желтая карточкаРаум Давид
1:1
90' ГолКрамарич Андрей
90'+6
Ход матча
38'
0:1
55'
69'
72'
79'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
585 Количество передач 474
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
-
1.47 Победа «РБ Лейпцига»
-
-
-
16
Стах
Антон
9
Бебу
Ила
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
35 Дрекслер ТимЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
17 матчей
17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.76
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байер Максимилиан
|13
|0.41
|Крамарич Андрей
|12 (5)
|0.38
|Вегхорст Ваут
|7 (1)
|0.22
|Бебу Ила
|5
|0.16
|Прёмель Гриша
|4
|0.13
|Сков Роберт
|3
|0.09
|Кабак Озан
|3
|0.09
|Кадержабек Павел
|2
|0.06
|Стах Антон
|2
|0.06
|Брукс Джон
|2
|0.06
|Гриллич Флориан
|1
|0.03
|Бюльтер Мариус
|1
|0.03
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Журасек Давид
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|24 (2)
|0.75
|Шешко Беньямин
|12
|0.38
|Симонс Хави
|7
|0.22
|Поульсен Юссуф
|5
|0.16
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0.16
|Ольмо Дани
|4
|0.13
|Раум Давид
|2
|0.06
|Симакан Мохамед
|2
|0.06
|Форсберг Эмиль
|2
|0.06
|Айдара Амаду
|2
|0.06
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.06
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.03
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|Клостерманн Лукас
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|10
|1
|Прёмель Гриша
|8
|1
|Брукс Джон
|6
|1
|Кадержабек Павел
|7
|0
|Акпогума Кевин
|7
|0
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Тохумджу Умут
|5
|0
|Вегхорст Ваут
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Байер Максимилиан
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
|Дрекслер Тим
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симонс Хави
|9
|1
|Симакан Мохамед
|8
|0
|Шлагер Ксавер
|7
|0
|Раум Давид
|6
|0
|Айдара Амаду
|5
|0
|Розе Марко
|4
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|3
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
РБ Лейпциг
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
13
10
Хоффенхайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
РБ Лейпциг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
20
36
Хоффенхайм
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
РБ Лейпциг
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
31
13
Упущенные победы
33
46
Голы по времени матча
Забито
27
33
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
11%
3
9%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
6
22%
6
18%
31-45
6
22%
7
21%
46-60
3
11%
9
27%
61-75
5
19%
5
15%
76-90
Пропущено
29
27
17 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
2
7%
2
7%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
10
34%
5
19%
31-45
1
3%
5
19%
46-60
3
10%
6
22%
61-75
8
28%
5
19%
76-90
Забито
29
38
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
6
21%
8
21%
1-15
6
21%
5
13%
16-30
3
10%
6
16%
31-45
3
10%
6
16%
46-60
5
17%
6
16%
61-75
6
21%
7
18%
76-90
Пропущено
35
12
10 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
5
14%
1
8%
16-30
5
14%
4
33%
31-45
8
23%
2
17%
46-60
10
29%
2
17%
61-75
7
20%
1
8%
76-90
Забито
56
71
28 В 1-м тайме 31
28 Во 2-м тайме 40
16 Забивали первыми 18
3 Не забивали 4
9
16%
11
15%
1-15
10
18%
8
11%
16-30
9
16%
12
17%
31-45
9
16%
13
18%
46-60
8
14%
15
21%
61-75
11
20%
12
17%
76-90
Пропущено
64
39
27 В 1-м тайме 18
37 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 12
31 Не пропускали 23
2
3%
4
10%
1-15
10
16%
5
13%
16-30
15
23%
9
23%
31-45
9
14%
7
18%
46-60
13
20%
8
21%
61-75
15
23%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4
РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1
Результаты матчей
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Точный счет
1:1
4 раза 25%
3:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:3
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:3
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:1
5 раз 16%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
3
9 раз 28%
2
6 раз 19%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
10 раз 31%
3
7 раз 22%
1
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
79
133
511
79
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
151
97
106
511
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
284
1616
239
1022
1319
131
626
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|6
|0
|77 - 22
|81
|2.
|Заявка
|31
|22
|3
|6
|89 - 38
|69
|3.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|70 - 38
|64
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|74 - 36
|63
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|59 - 39
|57
|6.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|47 - 42
|45
|7.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|43 - 55
|40
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|48 - 52
|39
|10.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|41 - 50
|37
|12.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|13.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|53 - 60
|32
|14.
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|26 - 50
|30
|15.
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|37 - 62
|30
|16.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 49
|28
|17.
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 54
|23
|18.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|30 - 73
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 21
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|35 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Бохум
|Лосилья Антони
|10
Прогноз на матч от Liveresult
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1.47 Победа «РБ Лейпцига»
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