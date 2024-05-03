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  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Вестерло
2:2
Конец матча
Сент-Трейден
0'
0:1
8' Гол
Ито Рётаро
21' Желтая карточка
Анану Фредерик
1:1
32' Гол
Бос Джордан
42' Желтая карточка
Рейнолдс Брайан
2:1
47' Гол
Стассин Лукас
64' Желтая карточка
Годо Бруно
68' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
2:2
69' Гол
Бертаччини Адриано
90'+12
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
24
Тагир
Равиль
33
Нойштедтер
Роман
5
Бос
Джордан
46
Arthur
Piedfort
15
Сидорчук
Сергей
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
77
Алькосер
Хосимар
76
Стассин
Лукас
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
27
Анану
Фредерик
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
13
Ито
Рётаро
91
Бертаччини
Адриано
7
Койта
Абубакари
15
Kahveh
Zahiroleslam
Вестерло
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Вестерло
Сент-Трейден

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

37 матчей

43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.4%
32.4%
35.2%
12 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

45.9%
27%
27.1%
17 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
3:3
ТМК
2:2
ПДА
0:1
ТМК
3:2
ПДА
2:3
ТМК
0:5
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:1
ТМК
3:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ТМК
0:0
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
ЛП
0:3
БВЛ
3:2
БВЛ
1:1
БВЛ
0:2
БВЛ
4:1
КБ
5:5
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ТМС
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

2.06
1.37

Среднее время на гол

43
65

Всего голов

24
30

Голов в среднем за матч

1.26
1.67

Среднее время на гол

71
54

Всего голов

61
56

Голов в среднем за матч

1.65
1.51

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

54
59

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 13 (8) 0.35
Стассин Лукас 9 0.24
Йоу Гриффин 7 (1) 0.19
Фриган Матия 5 0.14
Даци Эрдон 3 0.08
Верман Ромео 3 0.08
Бос Джордан 3 0.08
Тагир Равиль 2 0.05
Tuur Rommens 1 0.03
Томас ван ден Кейбус 1 0.03
Байрам Эмин 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Йорданов Эдиссон 1 0.03
Алькосер Хосимар 1 0.03
Шадли Насер 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Хасполат Догукан 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 15 (3) 0.41
Ито Рётаро 7 0.19
Стеккерс Ярне 6 0.16
Kahveh Zahiroleslam 5 0.14
Бока Эрик 2 0.05
Хасиока Даики 2 0.05
Бертаччини Адриано 2 0.05
Mathias Delorge 1 0.03
Огава Рёя 1 0.03
Фуджита Джоэл Чима 1 0.03
Harry Charsley 1 0.03
Кая Фатих 1 0.03
Анану Фредерик 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 7 0
Сидорчук Сергей 6 0
Верман Ромео 4 1
Arthur Piedfort 4 1
Bakary Haidara 4 1
Йорданов Эдиссон 5 0
Хасполат Догукан 5 0
Мадсен Николас 5 0
Tuur Rommens 3 1
Рейнолдс Брайан 4 0
Стассин Лукас 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Тагир Равиль 3 0
Бос Джордан 3 0
Гиллекенс Ник 1 1
Болат Синан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Йоу Гриффин 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 7 0
Rein Van Helden 7 0
Койта Абубакари 6 0
Mathias Delorge 6 0
Янсенс Вольке 5 0
Анану Фредерик 3 1
Хасиока Даики 4 0
Кая Фатих 4 0
Kahveh Zahiroleslam 4 0
Бока Эрик 3 0
Harry Charsley 3 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Бертаччини Адриано 1 0
Ямамото Рихито 1 0
Дюмон Оливье 1 0
Стеккерс Ярне 1 0

Результаты матчей

Вестерло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Сент-Трейден
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

16
17
Вестерло
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сент-Трейден
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

16
21
Вестерло
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (15)
38% (14)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
38% (14)
41% (15)
Сент-Трейден
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
27% (10)
49% (18)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

32
38

Голы по времени матча

Забито

28
23
17 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
4
14%
7
30%
1-15
7
25%
1
4%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
4
14%
7
30%
76-90

Пропущено

35
38
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
3
9%
10
26%
46-60
6
17%
8
21%
61-75
13
37%
8
21%
76-90

Забито

26
21
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 25
2
8%
3
14%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
12
46%
11
52%
76-90

Пропущено

34
21
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
4
12%
3
14%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
7
21%
5
24%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
9
26%
2
10%
61-75
5
15%
6
29%
76-90

Забито

54
44
26 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 19
9 Не забивали 11
6
11%
10
23%
1-15
12
22%
1
2%
16-30
8
15%
7
16%
31-45
4
7%
3
7%
46-60
8
15%
5
11%
61-75
16
30%
30%
18
41%
76-90

Пропущено

69
59
28 В 1-м тайме 22
41 Во 2-м тайме 37
19 Пропускали первыми 18
33 Не пропускали 30
9
13%
7
12%
1-15
8
12%
3
5%
16-30
11
16%
12
20%
31-45
8
12%
13
22%
46-60
15
22%
10
17%
61-75
18
26%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2
Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3
Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0

Результаты матчей

Вестерло
Сент-Трейден

Точный счет

0:3
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 22%
3:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Точный счет

2:2
5 раз 14%
3:3
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
1:0
6 раз 16%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 35%
1
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
9 раз 24%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
4
8
11
1.5
6
12
4
15
2.5
2
16
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
5
10
8
1.5
6
13
1
17
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
28
9
18
19
1.5
12
25
5
32
2.5
5
32
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 6 5 0 1 17 - 6 39
2.
Мехелен
 6 3 1 2 12 - 10 33
3.
Сент-Трейден
 7 2 3 2 11 - 11 29
4.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 6 - 8 23
5.
Стандард
 6 0 5 1 8 - 12 22
6.
Вестерло
 7 0 3 4 10 - 17 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 3 0 0 11 - 4 33
2.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 5 - 5 24
3.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
4.
Мехелен
 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Стандард
 3 0 3 0 1 - 1 3
6.
Вестерло
 4 0 3 1 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 5 27
2.
Стандард
 3 0 2 1 7 - 11 19
3.
Вестерло
 3 0 0 3 4 - 8 15
4.
Гент
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
АХ Лёвен
 3 0 2 1 1 - 4 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
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    • 47'
      Г О О О О Л - Стассин Лукас бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Брайан Рейнольдс получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Стассин Лукас сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Бос Джордан бьет в цель!
    • 21'
      Анану Фредерик получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Бертаччини Адриано сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Ито Рётаро бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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