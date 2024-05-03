Тур: 37. Стадион: Хет Куипие.
2:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолИто Рётаро
21' Желтая карточкаАнану Фредерик
1:1
32' ГолБос Джордан
42' Желтая карточкаРейнолдс Брайан
2:1
47' ГолСтассин Лукас
64' Желтая карточкаГодо Бруно
68' Желтая карточкаСидорчук Сергей
2:2
69' ГолБертаччини Адриано
90'+12
Ход матча
8'
0:1
21'
32'
1:1
42'
47'
2:1
64'
68'
69'
2:2
24
Тагир
Равиль
18
Йоу
Гриффин
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Верман РомеоНападающий
-
14 Kyan Vaesen
-
25 Tuur Rommens
-
28 Karol Borys
-
Главный тренер: Барт Гоор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
-
53 Adam Nhaili
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Вестерло
Сент-Трейден
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
37 матчей
43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.4%
32.4%
35.2%
12 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
45.9%
27%
27.1%
17 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
2.06
1.37
Среднее время на гол
43
65
Всего голов
24
30
Голов в среднем за матч
1.26
1.67
Среднее время на гол
71
54
Всего голов
61
56
Голов в среднем за матч
1.65
1.51
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
54
59
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|13 (8)
|0.35
|Стассин Лукас
|9
|0.24
|Йоу Гриффин
|7 (1)
|0.19
|Фриган Матия
|5
|0.14
|Даци Эрдон
|3
|0.08
|Верман Ромео
|3
|0.08
|Бос Джордан
|3
|0.08
|Тагир Равиль
|2
|0.05
|Tuur Rommens
|1
|0.03
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.03
|Байрам Эмин
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.03
|Алькосер Хосимар
|1
|0.03
|Шадли Насер
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Хасполат Догукан
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|15 (3)
|0.41
|Ито Рётаро
|7
|0.19
|Стеккерс Ярне
|6
|0.16
|Kahveh Zahiroleslam
|5
|0.14
|Бока Эрик
|2
|0.05
|Хасиока Даики
|2
|0.05
|Бертаччини Адриано
|2
|0.05
|Mathias Delorge
|1
|0.03
|Огава Рёя
|1
|0.03
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.03
|Harry Charsley
|1
|0.03
|Кая Фатих
|1
|0.03
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|7
|0
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|Верман Ромео
|4
|1
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Bakary Haidara
|4
|1
|Йорданов Эдиссон
|5
|0
|Хасполат Догукан
|5
|0
|Мадсен Николас
|5
|0
|Tuur Rommens
|3
|1
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Стассин Лукас
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Тагир Равиль
|3
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Гиллекенс Ник
|1
|1
|Болат Синан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|7
|0
|Rein Van Helden
|7
|0
|Койта Абубакари
|6
|0
|Mathias Delorge
|6
|0
|Янсенс Вольке
|5
|0
|Анану Фредерик
|3
|1
|Хасиока Даики
|4
|0
|Кая Фатих
|4
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|4
|0
|Бока Эрик
|3
|0
|Harry Charsley
|3
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Бертаччини Адриано
|1
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Дюмон Оливье
|1
|0
|Стеккерс Ярне
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Сент-Трейден
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
16
17
Вестерло
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сент-Трейден
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
16
21
Вестерло
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (15)
38% (14)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
38% (14)
41% (15)
Сент-Трейден
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
27% (10)
49% (18)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
32
38
Голы по времени матча
Забито
28
23
17 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
4
14%
7
30%
1-15
7
25%
1
4%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
4
14%
7
30%
76-90
Пропущено
35
38
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
3
9%
10
26%
46-60
6
17%
8
21%
61-75
13
37%
8
21%
76-90
Забито
26
21
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 25
2
8%
3
14%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
12
46%
11
52%
76-90
Пропущено
34
21
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
4
12%
3
14%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
7
21%
5
24%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
9
26%
2
10%
61-75
5
15%
6
29%
76-90
Забито
54
44
26 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 19
9 Не забивали 11
6
11%
10
23%
1-15
12
22%
1
2%
16-30
8
15%
7
16%
31-45
4
7%
3
7%
46-60
8
15%
5
11%
61-75
16
30%
30%
18
41%
76-90
Пропущено
69
59
28 В 1-м тайме 22
41 Во 2-м тайме 37
19 Пропускали первыми 18
33 Не пропускали 30
9
13%
7
12%
1-15
8
12%
3
5%
16-30
11
16%
12
20%
31-45
8
12%
13
22%
46-60
15
22%
10
17%
61-75
18
26%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2
Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3
Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0
Результаты матчей
Вестерло
Сент-Трейден
Точный счет
0:3
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 22%
3:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Точный счет
2:2
5 раз 14%
3:3
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
1:0
6 раз 16%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 35%
1
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
9 раз 24%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
144
811
612
415
216
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
145
108
613
117
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
289
1819
1225
532
532
136
136
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9