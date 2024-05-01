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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Черноморец Од
1:4
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
0:1
3' Гол
Гомес Марлон
1:1
12' Гол
Бадибанга Зигей
1:2
16' Гол
Гомес Марлон
40' Желтая карточка
Васильев Александр Андреевич
1:3
41' Гол
Гомес Марлон
52' Желтая карточка
Шпорн Йон
1:4
65' Гол
Швед Марьян
78' Желтая карточка
Бондарь Валерий
88' Желтая карточка
Матвиенко Николай
90'+4
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
27
Васильев
Александр
Андреевич
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
20
Авагимян
Артур
8
Шпорн
Йон
45
Брагару
Максим
39
Бадибанга
Зигей
11
Бойчук
Богдан
77
Штогрин
Андрей
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
8
Крыськив
Дмитрий
11
Зубков
Александр
30
Гомес
Марлон
10
Судаков
Георгий
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
Черноморец Од
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Черноморец Од
Шахтёр Донецк

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

26 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 26 побед

Первый тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 22 победы

32 матча

6.3%
12.5%
81.2%
2 победы 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

6.3%
34.4%
59.3%
2 победы 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

6.3%
25%
68.7%
2 победы 8 ничьих 22 победы

История матчей

К
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
С
1:3
К
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
3:0
ПЛ
0:1
К
1:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.56
0.31

Среднее время на гол

160
288

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

2.63
2.25

Среднее время на гол

34
40

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

1.59
1.28

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

56
70

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 7 0.27
Авагимян Артур 4 0.15
Кузык Орест 4 0.15
Бойчук Богдан 3 0.12
Путря Илья 3 (3) 0.12
Бадибанга Зигей 2 0.08
Васильев Александр Андреевич 2 0.08
Samson Iyede 2 0.08
Ермаков Виталий 2 0.08
Брагару Максим 1 0.04
Шпорн Йон 1 0.04
Guy Hadida 1 0.04
Dada Belmonte 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 9 0.35
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.23
Зубков Александр 5 0.19
Траоре Лассина 4 0.15
Бондаренко Артём 4 0.15
Судаков Георгий 4 (1) 0.15
Швед Марьян 3 0.12
Кащук Алексей 3 0.12
Гомес Марлон 3 0.12
Матвиенко Николай 3 0.12
Кевин IV 2 0.08
Назарина Егор 2 0.08
Келси Кевин 2 0.08
Эгиналдо де Соуза Лемос 2 0.08
Вьюнник Богдан 1 0.04
Невертон 1 0.04
Конопля Ефим 1 0.04
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 4 2
Авагимян Артур 5 1
Шпорн Йон 6 0
Васильев Александр Андреевич 5 0
Путря Илья 5 0
Брагару Максим 5 0
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Бадибанга Зигей 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Штогрин Андрей 2 0
Огиря Владислав 1 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Ермаков Виталий 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Варакута Даниил 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Матвиенко Николай 5 0
Судаков Георгий 5 0
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Крыськив Дмитрий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Сикан Даниил 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Кевин IV 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Зубков Александр 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Шахтёр Донецк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
5
Черноморец Од
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Шахтёр Донецк
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
85% (11)
15% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

12
26
Черноморец Од
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Шахтёр Донецк
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

16
31

Голы по времени матча

Забито

17
28
9 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
4
24%
2
7%
1-15
3
18%
8
29%
16-30
2
12%
7
25%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
3
18%
5
18%
76-90

Пропущено

19
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 7
3
16%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
5
26%
1
11%
46-60
3
16%
4
44%
61-75
4
21%
1
11%
76-90

Забито

15
28
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
1
7%
5
18%
1-15
4
27%
5
18%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
4
27%
10
36%
76-90

Пропущено

24
11
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
13%
1
9%
1-15
2
8%
2
18%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
5
21%
4
36%
46-60
5
21%
1
9%
61-75
5
21%
1
9%
76-90

Забито

32
56
16 В 1-м тайме 28
16 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 21
9 Не забивали 2
5
16%
7
13%
1-15
7
22%
13
23%
16-30
4
13%
8
14%
31-45
4
13%
6
11%
46-60
5
16%
7
13%
61-75
7
22%
15
27%
76-90

Пропущено

43
20
16 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 3
20 Не пропускали 14
6
14%
2
10%
1-15
4
9%
3
15%
16-30
6
14%
3
15%
31-45
10
23%
5
25%
46-60
8
19%
5
25%
61-75
9
21%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1
Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3

Результаты матчей

Черноморец Од
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
9
4
3
10
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
8
5
2
11
2.5
6
7
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
24
2
9
17
1.5
17
9
5
21
2.5
10
16
2
24
3.5
3
23
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 19 5 2 55 - 21 62
2.
Динамо Киев
 1:0 26 19 3 4 60 - 25 60
3.
Кривбасс
 26 16 6 4 47 - 25 54
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 26 11 11 4 39 - 27 44
6.
Полесье
 26 12 6 8 32 - 26 42
7.
ЛНЗ Черкассы
 26 8 8 10 25 - 31 32
8.
Ворскла
 26 8 6 12 23 - 38 30
9.
Колос Ковалёвка
 25 6 11 8 18 - 19 29
10.
Черноморец Од
 26 9 2 15 35 - 40 29
11.
Заря
 25 6 9 10 25 - 32 27
12.
Александрия
 26 6 9 11 22 - 31 27
13.
Оболонь
 26 4 10 12 16 - 35 22
14.
Верес
 0:1 26 4 8 14 23 - 39 20
15.
Металлист-1925
 26 4 7 15 25 - 47 19
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:0 13 10 1 2 26 - 8 31
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 15 21
5.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
6.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
7.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 6 4 8 - 10 15
11.
Верес
 0:1 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 13 - 21 13
13.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
16.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 9 4 0 28 - 9 31
2.
Динамо Киев
 1:0 13 9 2 2 34 - 17 29
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 13 5 3 5 10 - 13 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 0:1 13 1 3 9 5 - 17 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
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    • 46'
      Штогрин Андрей уходит с поля. Лука Гучек выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Черноморец Од 1:4 Шахтёр Донецк онлайн

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