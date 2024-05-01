Тур: 12. Стадион: Левый Берег.
1:4
Конец матча
0'
0:1
3' ГолГомес Марлон
1:1
12' ГолБадибанга Зигей
1:2
16' ГолГомес Марлон
40' Желтая карточкаВасильев Александр Андреевич
1:3
41' ГолГомес Марлон
52' Желтая карточкаШпорн Йон
1:4
65' ГолШвед Марьян
78' Желтая карточкаБондарь Валерий
88' Желтая карточкаМатвиенко Николай
90'+4
Ход матча
3'
0:1
12'
16'
1:2
41'
1:3
52'
65'
1:4
78'
26
Конопля
Ефим
30
Гомес
Марлон
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
- Нападающий
-
-
70 Samson Iyede
-
17 Danylo Golub
-
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Черноморец Од
Шахтёр Донецк
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
26 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 26 побед
Первый тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 22 победы
32 матча
6.3%
12.5%
81.2%
2 победы 4 ничьи 26 побед
Первый тайм
6.3%
34.4%
59.3%
2 победы 11 ничьих 19 побед
Второй тайм
6.3%
25%
68.7%
2 победы 8 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
0.56
0.31
Среднее время на гол
160
288
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
2.63
2.25
Среднее время на гол
34
40
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.59
1.28
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
56
70
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|7
|0.27
|Авагимян Артур
|4
|0.15
|Кузык Орест
|4
|0.15
|Бойчук Богдан
|3
|0.12
|Путря Илья
|3 (3)
|0.12
|Бадибанга Зигей
|2
|0.08
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.08
|Samson Iyede
|2
|0.08
|Ермаков Виталий
|2
|0.08
|Брагару Максим
|1
|0.04
|Шпорн Йон
|1
|0.04
|Guy Hadida
|1
|0.04
|Dada Belmonte
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|9
|0.35
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.23
|Зубков Александр
|5
|0.19
|Траоре Лассина
|4
|0.15
|Бондаренко Артём
|4
|0.15
|Судаков Георгий
|4 (1)
|0.15
|Швед Марьян
|3
|0.12
|Кащук Алексей
|3
|0.12
|Гомес Марлон
|3
|0.12
|Матвиенко Николай
|3
|0.12
|Кевин IV
|2
|0.08
|Назарина Егор
|2
|0.08
|Келси Кевин
|2
|0.08
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|2
|0.08
|Вьюнник Богдан
|1
|0.04
|Невертон
|1
|0.04
|Конопля Ефим
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|4
|2
|Авагимян Артур
|5
|1
|Шпорн Йон
|6
|0
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Брагару Максим
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Огиря Владислав
|1
|0
|Альваренга Фабрисио
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Ермаков Виталий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
|Варакута Даниил
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Матвиенко Николай
|5
|0
|Судаков Георгий
|5
|0
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Крыськив Дмитрий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Сикан Даниил
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Зубков Александр
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Шахтёр Донецк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
5
Черноморец Од
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Шахтёр Донецк
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
85% (11)
15% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
12
26
Черноморец Од
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Шахтёр Донецк
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
16
31
Голы по времени матча
Забито
17
28
9 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
16 Не забивали 14
4
24%
2
7%
1-15
3
18%
8
29%
16-30
2
12%
7
25%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
3
18%
5
18%
76-90
Пропущено
19
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 7
3
16%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
5
26%
1
11%
46-60
3
16%
4
44%
61-75
4
21%
1
11%
76-90
Забито
15
28
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
1
7%
5
18%
1-15
4
27%
5
18%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
4
27%
10
36%
76-90
Пропущено
24
11
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
13%
1
9%
1-15
2
8%
2
18%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
5
21%
4
36%
46-60
5
21%
1
9%
61-75
5
21%
1
9%
76-90
Забито
32
56
16 В 1-м тайме 28
16 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 21
9 Не забивали 2
5
16%
7
13%
1-15
7
22%
13
23%
16-30
4
13%
8
14%
31-45
4
13%
6
11%
46-60
5
16%
7
13%
61-75
7
22%
15
27%
76-90
Пропущено
43
20
16 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 3
20 Не пропускали 14
6
14%
2
10%
1-15
4
9%
3
15%
16-30
6
14%
3
15%
31-45
10
23%
5
25%
46-60
8
19%
5
25%
61-75
9
21%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1
Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3
Результаты матчей
Черноморец Од
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
58
94
310
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
49
85
211
67
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
242
917
179
521
1016
224
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|5
|2
|55 - 21
|62
|2.
|1:0
|26
|19
|3
|4
|60 - 25
|60
|3.
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4.
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5.
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6.
|26
|12
|6
|8
|32 - 26
|42
|7.
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8.
|26
|8
|6
|12
|23 - 38
|30
|9.
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|10.
|26
|9
|2
|15
|35 - 40
|29
|11.
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12.
|26
|6
|9
|11
|22 - 31
|27
|13.
|26
|4
|10
|12
|16 - 35
|22
|14.
|0:1
|26
|4
|8
|14
|23 - 39
|20
|15.
|26
|4
|7
|15
|25 - 47
|19
|16.
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|1
|2
|26 - 8
|31
|2.
|13
|10
|1
|2
|27 - 12
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|13
|6
|3
|4
|16 - 15
|21
|5.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|6.
|13
|6
|1
|6
|18 - 18
|19
|7.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|8.
|13
|4
|4
|5
|9 - 15
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|10.
|13
|3
|6
|4
|8 - 10
|15
|11.
|0:1
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 21
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|15.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|16.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|28 - 9
|31
|2.
|1:0
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|13
|5
|3
|5
|10 - 13
|18
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|13
|3
|1
|9
|17 - 22
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|5 - 17
|6
|16.
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8