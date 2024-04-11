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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Барселона Гуаякиль
2:2
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
1:0
28' Гол
Диас Дамиан
1:1
45' Гол
Джиротти Федерико
2:1
57' Пенальти
Диас Дамиан
61' Желтая карточка
Braian Oyola
63' Желтая карточка
Портилья Хуан
63' Желтая карточка
Рохас Хоао
67' Желтая карточка
Джиротти Федерико
67' Желтая карточка
Lucas Sosa
90' Желтая карточка
Каталан Матиас
90' Желтая карточка
William Vargas2
2:2
90' Гол
Juan Rodriguez2
90'+8
1
Буррай
Хавьер
27
William
Vargas2
32
Nicolas
Ramirez
3
Lucas
Sosa
6
Чала
Анибаль
5
Jesus
Trindade
22
Leonai
30
Braian
Oyola
10
Диас
Дамиан
11
Рохас
Хоао
III
18
Francisco
Fydriszewski
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
15
Риверос
Блас
30
Ортегоса
Диего
27
Портилья
Хуан
26
Портилльо
Маркос
20
Ботта
Рубен
9
Джиротти
Федерико
18
Ramiro
Ruiz
Барселона Гуаякиль
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Дамиан 2 (1) 1
Francisco Fydriszewski 1 (1) 0.5
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботта Рубен 1 0.5
Ramiro Ruiz 1 0.5
Джиротти Федерико 1 0.5
Juan Rodriguez2 1 0.5

Карточки

Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кортес Габриэль 1 0
Суарес Матиас II 1 0
Francisco Fydriszewski 1 0
Lucas Sosa 1 0
Рохас Хоао III 1 0
Braian Oyola 1 0
William Vargas2 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портилья Хуан 2 0
Каталан Матиас 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бустос Науэль 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Портилльо Маркос 1 0

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 4:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 0:0
Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Имбабура 2:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Квито 1:2 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Барселона Гуаякиль - Спортинг Кристал 1:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаякиль Сити 2:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 3:2 Оренсе - Барселона Гуаякиль 2:3 Барселона Гуаякиль - Либертад Лоха 1:0 Аукас - Барселона Гуаякиль 3:2 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 1:0 Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 1:2 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 1:0 Кумбайа - Барселона Гуаякиль 2:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0
Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
Тальерес Кордоба

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Барселона Гуаякиль
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Кобресал
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кобресал
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Барселона Гуаякиль
 1 0 1 0 2 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона Гуаякиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Тальерес Кордоба
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Кобресал
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 3
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Стронгест Урсино Лусиано 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Ботта Рубен сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Джиротти Федерико бьет в цель!
    • 28'
      Leonai сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Диас Дамиан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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